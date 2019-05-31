 Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.
Президент подякував за підтримку України з боку Польщі та Швеції у захисті суверенітету і територіальної цілісності та в питанні звільнення українських полонених.
"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент також наголосив, що боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією – це другий фронт для України. І лише виборовши перемогу на обох фронтах, українці зможуть побудувати державу, про яку вони мріють і якої варті.
Зі свого боку очільники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України із захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених Росією, а також у питаннях інтеграції України до Європейського Союзу.
У контексті відзначення 10-ї річниці Східного партнерства ЄС у цьому році Володимир Зеленський зазначив, що для України критично важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни.
Президент України також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом і НАТО.
Для вована вазелина, со слов его зебилов, подходят ТОЛЬКО одноразовые костюмы из похоронного бюро
- Срочно в Киев, там бесплатный цирк с тупЭньким клоуном, обхохочетесь!
это иносказательно, и значит - пахать-работать
а на официозы можно и костюм, соответствующий деловой обстановке..
типа дресс-код ...(ну как в приличных заведениях... где, например, в шортах не пустят)
кукарекаем и ..несьомся !
🤣🤣
Чьтоооо? Які це позітівниє достіженія?Зебіли на гімно посходили,горлапанять що за останні 5 років нічого не робилось.Зараз Зєля за 2 місяця все рехвормірує і заборе корупцію і бідність,і брєхню))).