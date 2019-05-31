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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1509) Польща (1803) Швеція (129) Вальстрем (13) Чапутович (54)

 Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главами МЗС Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.

Президент подякував за підтримку України з боку Польщі та Швеції у захисті суверенітету і територіальної цілісності та в питанні звільнення українських полонених.

"Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією – це другий фронт для України. І лише виборовши перемогу на обох фронтах, українці зможуть побудувати державу, про яку вони мріють і якої варті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович

Зі свого боку очільники зовнішньополітичних відомств Польщі та Швеції підтвердили послідовну підтримку зусиль України із захисту територіальної цілісності, повернення всіх українських полонених, незаконно захоплених Росією, а також у питаннях інтеграції України до Європейського Союзу.

У контексті відзначення 10-ї річниці Східного партнерства ЄС у цьому році Володимир Зеленський зазначив, що для України критично важливо зберегти позитивні здобутки останніх років і прискорити виконання Угоди про асоціацію та інші системні зміни.

Президент України також запевнив європейських партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським Союзом і НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129963
 
 
 Топ коментарі
 
Найдите Зебобе какой нибудь пиджачек... Хоть на прокат возьмите что ли. Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции и Польши - Цензор.НЕТ 4921
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СвиноПЄСы, хлопаем крыльями по бокам,
кукарекаем и ..несьомся !
🤣🤣
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Президент Зеленський Поважна Людина,до якої посли в чергу стають,про Петра вже ніхто з них і не поминає))
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Найдите Зебобе какой нибудь пиджачек... Хоть на прокат возьмите что ли. Зеленский встретился с министрами иностранных дел Швеции и Польши - Цензор.НЕТ 4921
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причем - рубашку тоже нужно поменять.. а то вова измазалось шаурмой))
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демонстративное закатывание вазелином рукавов рубашки (он потому НЕ в пиджаке - что тогда закатанных рукавов не видно станет)) - все равно как поведение блохастого Шарикова, не снимающего галош... Такой же уровень развития и "гордость" за отличие от "чистеньких буржуев"
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Підскажіть йому адресу,того похоронного бюро,де Порошенко брав костюми в аренду))
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вову будете хоронить? правильно!
Для вована вазелина, со слов его зебилов, подходят ТОЛЬКО одноразовые костюмы из похоронного бюро Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 8551
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кончита, ты как называешь граждан Украины? тебя ж, урода чикушечником ( 23% идиотов на выборах) никто не называет, ну и главное - ты как лицо не понятной половой ориентации (типа Ляшка) имей уважение к Президенту Украины и Верховному Главнокомандующему (я не про Свинарчуков и Ко). а теперь иди и подумай - направление знаешь.
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Ви розумієте, що похорон повинен бути з дотриманням догматів юдаїзму?
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Зачастят теперь к нам министры всякие. И работу отработал и цырк посетил.
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представляем какие они смс-ки друг дружке пишут.. типа:
- Срочно в Киев, там бесплатный цирк с тупЭньким клоуном, обхохочетесь!
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Президент Зеленський Поважна Людина,до якої посли в чергу стають,про Петра вже ніхто з них і не поминає))
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Ты еще Кучму вспомни. К нему тоже в очереди никто не стоит. Почему, странно...
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А ты представляешь........... Пять лет никто из этих послов на поклон к овощу не ездил. Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 5726 Действительно грустно становится, когда у ботов Зе-бени других аргументов нет поговорить об уважении, как только то, что визитеры встречаются с действующим президентом.
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Коли Петро в останнє зустрічався з послами?У 2015 році?))А потім був повний ігнор))А деякі "24%" тут верещали,що з Зеленським ніхто не буде зустрічатись))
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А ви все вивчили і можете розповідати суть зустрічей? Можливо вам треба притпинити брехати?
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от ты дурепа.. весь 2014 год - к Пороху послы ездили, как и последующие 4 года.
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послы в очередь становятся, чтобы посмотреть на клоуна, который даже рубашку не меняет неделями Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 7965
Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі - Цензор.НЕТ 5384
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скажите ему, пожалуйста, что "закатать рукава" - это не в самом прямом смысле
это иносказательно, и значит - пахать-работать
а на официозы можно и костюм, соответствующий деловой обстановке..
типа дресс-код ...(ну как в приличных заведениях... где, например, в шортах не пустят)
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Что ему ,потом будет расказывать как он этих пиджаках,уделал в одной рубашке
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СвиноПЄСы, хлопаем крыльями по бокам,
кукарекаем и ..несьомся !
🤣🤣
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Семочки лузає..... А доречі, де це СЕМОЧКО зараз?????
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Ворошенко все украл! Вон, президент даже пиджак продал шоп выплатить зарплату уборщице АП - теть Марфе.)
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богдан под столом сидит? без него шибзик даже в туалет не ходит
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держслужбовці з АП, поясніть ЗЕбілу про протокол та дрес код!
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Ви в освіті працювали і бачили зебілів?
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Владимир Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации и другие системные изменения.Источник: https://censor.net.ua/n3129963

Чьтоооо? Які це позітівниє достіженія?Зебіли на гімно посходили,горлапанять що за останні 5 років нічого не робилось.Зараз Зєля за 2 місяця все рехвормірує і заборе корупцію і бідність,і брєхню))).
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Кто-то очень хочет продолжать наживаться на войне после мародера
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті
 
 
 
 
 
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