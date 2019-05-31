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 Серед окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка

Через введення російським командуванням спрощеного медогляду призовників у лавах окупантів зростає кількість носіїв інфекцій. Захворювання виявляють на пізніх стадіях і звільняють хворих зі служби.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута з посиланням на Головне управління інформації розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку травня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ різко збільшилась кількість військовослужбовців, хворих на різні форми туберкульозу та ВІЛ-інфікованих. Більшість носіїв зазначених захворювань – це військовослужбовці, призвані протягом поточного року у результаті запровадження російським командуванням спрощеної процедури медичного обстеження призовників, у т. ч. осіб, які були звільнені з місць позбавлення волі", - повідомив Праута.

За його словами, інфікованих у підрозділах окупантів виявляють переважно на пізніх стадіях розвитку хвороби. Це сприяє поширенню інфекційних захворювань.

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Як зазначалося під час брифінгу, командування російсько-окупаційних військ приховує інформацію про погіршення епідеміологічної обстановки. Виявлених хворих звільняють з військової служби без надання можливості лікуватися у військових медичних закладах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129961
 
   
 Топ коментарі
 
как-то мало смешно, понимая, что эта вся шобла двигается через пропускные пункты за хлебом туда-сюда. а там ведь не только сифилис
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Еще пару лет и некого будет ре интегрировать. Проблема отпадет сама собой как шахты с шахтерами.
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Їх потрібно ліквідувати чисто по медичним показникам, щоб не розповсюджували заразу, разом з тими повіями, з якими вони живуть!
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лифтотерапию попробуйте... или летний ветерок.. они пользительные... Среди оккупантов на Донбассе растет заболеваемость туберкулезом и ВИЧ, - разведка - Цензор.НЕТ 1729
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Не успели ЗЕ выбрать президентом как он уже всех заразил. )))
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как-то мало смешно, понимая, что эта вся шобла двигается через пропускные пункты за хлебом туда-сюда. а там ведь не только сифилис
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А чому б і ні,там більша половина бувших сідєльців,як місцевих,так і росіянців))
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Еще пару лет и некого будет ре интегрировать. Проблема отпадет сама собой как шахты с шахтерами.
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Надо бы им чумы подкинуть,или черной оспы-быстрее бы процесс пошел...
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У нас у самих проблем выше крыши.
За прошедшую неделю, с 13 по 19 мая, корью заболели 1 935 человек - 1 035 взрослых и 900 детей. В общем с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тысяч человек, 38 из которых умерли.

Это вообще позор, в СССР невозможно было найти такого больного, для просмотра.
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Ау...на счет СеРуСеРу и взрозлых заболенцев!!!)))
С твоих слов их не привили в детстве в магучим и красивам СеРуСеРе???)
На счет детей...если родители долб..ы то и детям не переливки!!!
За отсутствие вакцинации нужно вводить криминальную ответственность...
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По другому...верующих...анти привывочников...много детцев и прочих отщипенцев не унять!)))
Своему ребенку я сделал все прививки по карте...
Шо б..ь мешает остальным???))
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брехня..лично болел классе в третьем..
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Это секта КОЛБАСЫ ПО 2.20))))
они грустят по СеРуСеРу бо были молоды...у них х.. стоял и девки давали)))
А сейчас ПЕПо это усе у них отобрал!!)))))
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Это статистика, открыта в свободном доступе, так что колбаса тут не при чём.
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С собой навезли?
Или у местных шалав позичили?))))
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може им Уллянку сплавить, чтоб наверняка выдохли..?
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Вот так восемьсот лет назад предки удмурто-кацапо-бурятов, принесли чуму в Европу.
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Та хоть камні с нєба! - вони з паРашою.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСеред окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка
 
 
 
 
 
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