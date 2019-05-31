 Серед окупантів на Донбасі зростає захворюваність на туберкульоз та ВІЛ, - розвідка

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута з посиланням на Головне управління інформації розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку травня ц. р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ різко збільшилась кількість військовослужбовців, хворих на різні форми туберкульозу та ВІЛ-інфікованих. Більшість носіїв зазначених захворювань – це військовослужбовці, призвані протягом поточного року у результаті запровадження російським командуванням спрощеної процедури медичного обстеження призовників, у т. ч. осіб, які були звільнені з місць позбавлення волі", - повідомив Праута.
За його словами, інфікованих у підрозділах окупантів виявляють переважно на пізніх стадіях розвитку хвороби. Це сприяє поширенню інфекційних захворювань.
Як зазначалося під час брифінгу, командування російсько-окупаційних військ приховує інформацію про погіршення епідеміологічної обстановки. Виявлених хворих звільняють з військової служби без надання можливості лікуватися у військових медичних закладах.
За прошедшую неделю, с 13 по 19 мая, корью заболели 1 935 человек - 1 035 взрослых и 900 детей. В общем с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тысяч человек, 38 из которых умерли.
Это вообще позор, в СССР невозможно было найти такого больного, для просмотра.
С твоих слов их не привили в детстве в магучим и красивам СеРуСеРе???)
На счет детей...если родители долб..ы то и детям не переливки!!!
За отсутствие вакцинации нужно вводить криминальную ответственность...
Своему ребенку я сделал все прививки по карте...
Шо б..ь мешает остальным???))
они грустят по СеРуСеРу бо были молоды...у них х.. стоял и девки давали)))
А сейчас ПЕПо это усе у них отобрал!!)))))
Или у местных шалав позичили?))))