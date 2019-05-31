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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (1509) МЗС Польщі (93) Чапутович (54)

 Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович впевнений, що зовнішня політика України за президента Володимира Зеленського залишиться проєвропейською, націленою на підвищення рівня життя українців та протидію російській агресії.

"Я зустрічався і з президентом Порошенком, і тепер з президентом Зеленським. Вони різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною. Це проєвропейська політика, яка має на меті поліпшити стандарти життя українців, урегулювати конфлікт на Донбасі", - сказав Чапутович журналістам після зустрічі глав МЗС Польщі та Швеції з президентом України в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тому з певністю можна сказати, що напрямок зовнішньої політики (України. - Ред.) залишиться колишнім - проєвропейським, прозахідним і націленим на захист від російської агресії", - додав глава польського зовнішньополітичного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща послідовно виступає проти "Північного потоку-2", - Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129958
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко президент Украины навсегда, а это зеленое недоразумении никто вскоре и не вспомнит Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 2623
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Порошенко - навсєгда!!! Невже дадуть довічне?
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Порошенко президент Украины навсегда, а это зеленое недоразумении никто вскоре и не вспомнит Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 2623
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Да ты даже своих мозгов не имеешь - плагиатишь как ЗЕ. 😀😀😀
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я тебя вытянул из спама. всего лишь в следущий раз не стану
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То что вытянул из спама- спасибо. А то, что плагиатишь меня- это плохо. Тем более картинка симпатичная😀😀😀
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Різні?Це як порівняти годованого хряка,та сокола))
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Іноземець,"годовой" це однорічний,а хряк годований))
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Оооо.. Кирилл Лещенко подтянулся... как дела? Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 3227
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какие могут быть дела при таком прюзюденте! и на вопросик мой фирменный всего один человек пока ответил. в основном тикают до того, как я его оглашу...
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Не, кем хочешь меня называть, только не москалем... ))
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судя по последним события у вас пан министр неправильный калькулятор
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Уберите Беню из Украины . Ато ЗЕ ЭТОТ СУФЛЕР БУДЕТ МЕШАТЬ
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у нас в семье, есть далекая родственница которая в Словакии живет уже лет 20 . Ее сыновья работают один в Англии , второй в Германии сразу после вступления страны в Евросоюз. Наверное от хорошей жизни .
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мк напечатал сегодня интересную статью по зе)) анализ жестов и выражения лица по его видео интервью))
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мк ру ? Это с каких это пор кацапское издание стало источником "правды" для "зарубежных патриотов" Украины ? Или не переставало ?
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в данном случае,кто читал книги по физиогномистики тот знает, этот человек все описал правильно и детально))
всегда просматриваю источники на инязыках)) меня спросили, я ответила))
тема больше психология,чем политика)) но это для тех,кто увлекается ею или читает книги))
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про ***** ничего не написал ваш "знающий" ? или у него кацаполоида только Зеленский в глаза штырит ?
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в людях мы видим только 2вещи; то,что хотим увидеть воочию, и то,что они хотят показать бессознательно))не трачу время на незнающих))метать бисер перед свиньями бесполезно))
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Первое . Ссылаясь на ваш высер . … в людях мы видим только 2вещи; то,что хотим увидеть воочию, и то,что они хотят показать бессознательно . А это непонятное утверждение разве вас не касается ???
Второе. Никто перед вами ничего не метал … Не льстите себе.
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Зеленський і друг мертветчука порошенко в його цитаті
Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 458
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конечно они разные, такого мародера и лжеца как порошенко, уже вряд ли найдешь. кучерявый хряк теперь пусть о возмездии со стороны портнова думает Порошенко и Зеленский разные, но я считаю, что политика Украины останется прежней, - глава МИД Польши Чапутович - Цензор.НЕТ 7251
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перед кем, перед тобой что ли? Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 3474 нме твои выводы, до лампочки Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 7433
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Ти, навіть на Ватан, відкликаєшся, кацап. Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 3025
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кортеж у него конечно бомба... Все видели как "наш" голый бородька на ровере шпарит? нет? а вот нате

https://twitter.com/i/status/1134405263337906177
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участковый, ты написал заявление на возвращение в ряды? твое время пришло. опять в моде алкаши которые трусят бабушек с укропом. не пролюби момент. а то так и будешь до смерти баранов пасти
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Стрєлок я знову в строю.Можеш привітати . І поновлений в званні, вже рівно як місяць завтра буде.Старший екіпажу.)
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даже не сомневался. дерьмо только к дерьму может прибиться
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жабамал поздравляю, теперь ты оператор совковой лопаты 3 разряда- это большая ответственность, смотри не подведи соседа дядю Васю, который первым распознал в тебе латентного практолога
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опоздал ты снайпер твой коллега уже это выкладывал . во как вы прохосрань прокололись .
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так вам же с первого раза обычно не доходит - вот - для закрепления.
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шоколадний барига може стати першим українським президентом, який увійде в історію і криміналістику одночасно.
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свыня- вор, мародер, таких на свете мало, так что, зеленский в любом случае лучше, а если нет опыта- то будет, главное нет опыта свыни все красть, граьбить и мародерить
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в любом случае лучше
он не из системы,а это главное
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Ну хоть кто понимает,что зеленая шмаркля и УКРАИНА,это разные вещи
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Забіг на хвилинку привітатись. Всім добра і здоров*я! А мені треба бігти працювати. Порошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 6489
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко і Зеленський різні, але я вважаю, що політика України залишиться незмінною, - глава МЗС Польщі Чапутович
 
 
 
 
 
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