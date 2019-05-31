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Все про:Зеленський (1509) РНБО (493)

 Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Відповідний указ №340/2019 опубліковано на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

Указом головою Ради національної безпеки і оборони України призначено президента Володимира Зеленського. Також указом до складу РНБО введені Іван Баканов, Андрій Богдан, Олександр Данилюк, Оксана Маркарова, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Руслан Хомчак.

Крім того, зі складу виведені Ігор Райнін, Олександр Турчинов, Віктор Муженко та Юрій Стець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський 31 травня збирає РНБО у "новому форматі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129955
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно , скоро они начнут государственную тайну кацапам раскрывать? От "ЕДИНАГО НАРОДА У НИХ СЕКРЕТОВ ЯВНО НЕТ"
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От ты дебил. Поставил картинку из номера , где высмеивали захарченко и плотницкого. Тебе не заплатят
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жди савченко, тимошенко, рубана и александрова, а там и лебедев с саламатиным подтянутся.
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а хто тепер за бюджетні гроші буде керувати) пороховатими?!
чи стець своїх "кадрів" не відасть), буде кормити)) з своєї кишені?
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Получается что не Совет национальной безопасности и обороны а Совет антинациональной деятельности, сдачи обороны и капитуляции !!!
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Піндець... Стецька вивели... Соєва шваль в траурі. Сльози мєшают гаваріть... Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 8163 До речі, а ЩО Стецбко в РНБО робив??? Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 4203
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Помогал барыге бороться с украинским народом посредством своей ботофермы.
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Победитель многочисленных сражений Муженко, загонявший русню в котлы, тоже ушел? А как же без этого шоколадного хенерала воевать? Ведь он гениальный стратег. Как мы без Муженки?
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Вообще он по суд должен был пойти. Но с судами над Порошенковцами видимо не получилось.
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Глава государства знает то, что дают источники информации.
СБУ - Баканов ... не думаю что он что то знает серьезное
Внешняя разведка - источников не раскрывает, бережет источники, сведения дает аккуратно
Контразведка СБУ - ничтожна, кто с кем спит...
секретная служба - очень серьезные данные, но структура какая то странная и неуправляемая. руководитель давать данные отказался из-за возможности утечки.
Военная разведка - супер. Но для президента Зеленского мало интересна.
Финансовая разведка НБУ - "фиг тебе,Зеленский"
Собственных источником информации у зеленского нет.
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Шефа минстецькив убрали из СНБО)))А я то думаю чего они в каждой теме в истерике бьются)))какая боль)))
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Это неврологическое - падучая. Падают и падают. Всё ниже и ниже...
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Зеля, есть прекрасный кандидат в состав РНБО!

Совладелец и руководитель студии "Квартал-95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира считает, что ""Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир"
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прикольно - тихий и бездарный юра стець, годами числился в этом важнейшем государственном органе, после своей мнимой ...отставки!))))))))))))))) Зеленський змінив склад РНБО - Цензор.НЕТ 1337
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Helgi Sharp

поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
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Каломойського і Разумкова забули включити в РНБО, а ще Лисого з Юзіком.
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