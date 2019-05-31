 Аваков представив Зеленському Балана, Лебедя та Кондратюка на керівні пости в Нацгвардії, - Бутусов

Про це повідомляє на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, глава МВС Арсен Аваков представив таких кандидатів:
Микола Балан, нинішній в.о. командувача НГУ - заступник командувача з бойової підготовки, представлений на пост командувача Нацгвардії.
Олексій Лебідь - командувач Східного ТРК НГУ - представлений на пост заступника командувача з бойової підготовки Нацгвардії.
Володимир Кондратюк - командувач Південного ТРК НГУ - представлений на пост начальника штабу Нацгвардії.
"Думаю, в Нацгвардії такі зміни будуть сприйняті позитивно. Сподіваюся, що керівництво країни, президент і міністр МВС поставлять завдання скоротити величезний непотрібний адміністративний апарат НГУ, усунути злодіїв і дурнів від командування військовими частинами. Побачимо, які плани будуть реалізовані, дізнаємося, як нове керівництво бачить проведення реформ Нацгвардії, наскільки серйозними і ґрунтовними будуть проекти змін.
Найближчим часом очікується підписання указів президента і призначення відбудуться.
Цензор.НЕТ намагатиметься якнайшвидше підготувати інтерв'ю з керівництвом НГУ відразу після офіційних призначень", - написав Бутусов.
Везти с поклажей воз взялись,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Баланчик пятится назад, а Кондратюка тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав,- судить не нам;
Да только воз и ныне там.
По мотивам басни крылова
оригинал статьи
Олена Монова
Вынесло прибоем мне очень интересную статью в Talk Finance о нынешних украинских реалиях. Достаточно подробный разбор полетов с анализом возможных будущих сценариев. Интересна она тем, что о президенте Зеленском и о его влиянии на процессы говорится мало и вскользь, буквально три абзаца в начале длинной статьи, для формального ознакомления.
А главный упор сделан на Коломойского. И подробно расписаны все его хотелки и возможное меню на ближайшее будущее. Что пан олигарх желает и намерен сожрать в связи с приходом Зеленского во власть. То есть никто на Западе не питает иллюзий относительно самостоятельности шестого.
Но я отвлеклась. Статья на английском, поэтому позволю себе выложить основные пункты, которые показались мне важными. Если кому-то хочется прочитать в оригинале, в первом комментарии я положу ссылку.
Для начала, сам заголовок уже достаточно красноречив: «План миллиардера Коломойского срывает западную повестку дня в Украине».
Характеристики Зеленского я пропущу, все равно речь не о нем.
Главные акценты статьи - это упорно педалируемая говорящими головами Коломойского тема дефолта; ПриватБанк и отношения с МВФ; ситуация на энергетическом рынке.
Начну с энергорынка, давно слежу за темой. В статье подробно разбиралась ситуация на энергетическом рынке и роль Коломойского в попытках отложить или отменить имплементацию Европейского Третьего энергетического пакета. Для достижения этой цели брошены все силы. Лоббисты в еще действующем парламенте уже давно оттягивают момент имплементации, а если партия вновь избранного президента получит большинство на предстоящих парламентских выборах, то дело будет в шляпе.
Тогда Игорь Валерьевич сможет проталкивать через депутатов все, что только захочет его левая нога. Мало того, команда Коломойского (ну не называть же ее командой Зеленского) заявила, что намерена получить контроль над регулятором - НКРЭКУ. Также планируется смена руководства антимонопольного комитета на людей, лояльных к Коломойскому (ведь по закону разрешение АМКУ требуется для масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков).
Второе. Обрушение Украины в дефолт по примеру Греции выгодно олигарху Коломойскому, так как его компании ориентированы на экспорт. И ферросплавная, и горнорудная и металлургическая промышленность экспортируются и оплачиваются в валюте. В случае дефолта национальная валюта стремительно обесценится, а прибыль Коломойского будет сохраняться в стабильных резервах.
Бене это выгодно, причем Беня даже не делает попытки это скрыть. А зачем что-то скрывать, если ты сейчас триумфатор. А триумфатору сам бог триумфаторов велел придушить конкурентов и скупить активы. Тотальный контроль над ключевыми отраслями в таких условиях вполне достижим. И уже сейчас видно, что над достижением цели работают: на ключевые посты в новой администрации назначены люди, подконтрольные Коломойскому.
Ну и по Привату. Разумеется, Беня воспользовался резким пике, в которое вошла украинская политика, как только победа Зеленского стала очевидной - и тут же начал штормить тему ПриватБанка. Он подал апелляцию против национализации. Прогнившая и коррумпированная судебная система была готова к такому повороту (она всегда готова к таким поворотам) - национализация была отменена в суде. Посольства США и ЕС отреагировали немедленно и в резкой форме, МВФ приостановил свою миссию, оставив несколько клерков для завершения отчета. Однако уже сейчас понятно, что Игорь Валерьевич всерьез рассматривает возможность послать МВФ ***** (извините, вырвалось, но я и так достаточно долго сдерживалась).
Итак, что нас ждет, если Коломойский продолжает качать страну, штормить ПриватБанк и ставить под угрозу реформирование энергорынка (а мы ждем очередного этапа реформирования уже с 1 июля). А ждет нас сокращение сотрудничества с важнейшими политическими и финансовыми партнерами, ЕС, США, МВФ, Всемирным банком и ****. Обслуживать внешний долг станет невозможно, отсюда инфляция, безработица и прочие продуктовые карточки.
А чтобы как-то выгребать из воронки, оху… обескураженное руководство страны вполне может обратиться туда, где этого обращения давно ждут - в Кремль. И там помогут, а как же. Только на таких условиях, что лучше бы об этом не думать совсем.
А что же Игорь Валерьевич?
А он кофе пойдет пить.
Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.
Пороемся на всякий случай.
п.с не лезьте со своими тупьіми коментами в мои, пишите рядом. вьі мне противньі.
Поставивши, поклади по пів-пачки дріжджів у каністри.
В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Дзержинского МВД СССР.
Владимир Кондратюк У 1991 році закінчив Новосибірське вище військове командне училище МВС СРСР
Алексей Лебедь ...здогадайтеся ...