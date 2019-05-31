 Кононенко подав у відставку з посади заступника голови СБУ

Про це він повідомив Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю указ", - сказав він.

Наразі указу Президента про його звільнення з посади немає.

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