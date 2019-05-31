EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4667  39
Все про:відставка (498) СБУ (4365) Кононенко Віктор (26)

 Кононенко подав у відставку з посади заступника голови СБУ

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко подав у відставку.

Про це він повідомив Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю указ", - сказав він.

Наразі указу Президента про його звільнення з посади немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129950
 
 
 Топ коментарі
 
щас зебил поставит туда проффесионала Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ - Цензор.НЕТ 2998
 показати весь коментар
 
поставит, не волнуйся,а не мародеров
 показати весь коментар
 
Не переживай, Люся, бурятські танки тебе вилікують. Зебілята своє зроблять.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прийми галаперидол,люся. Канешна-канешна. . Из масквы скажут каго
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так непонятно- 74% населения, кто против свыни голосовал должен принимать галаперидол? а может вы - свынопоклонники его попринимаете?
 показати весь коментар
 
 
Не переживай, Люся, бурятські танки тебе вилікують. Зебілята своє зроблять.
 показати весь коментар
 
 
Нет у вас 73%-та. Во первых за "Шаурмена" реально проголосовало 10-15% а остальные потеряв своих кумиров в первый тур. А еще около 10 миллионов украинцев за границей и не смогли реально проголосовать. Так что эти 74% -мыльный пузырь.
 показати весь коментар
 
 
Люся,непроходимая тупость зелюков это уже само по себе психическрое расстройство.
Одно из наиболее отличительных особенностей шизофрении зелюков это то,что все кто их мягко говоря не любит - порохоботы. Это не лечится. Ну разве что ампутацией головы.
 показати весь коментар
 
В чем профессионализм этого ?
По данным самого же СБУ, 87% лично состава СБУ Крыма предало Украину и перешло в ФСБ, думаю "перешло" из них процентов 20% а остальные и так там работали всегда.
 показати весь коментар
 
 
Не суди о том, чего не знаешь! Посмотри что с тобою сделали.
Вот как все было на самом деле. Сначала Зедебилам сыграли, а теперь требуют оплаты Кандидат в президенты Украины Зеленский играет членом на пианино
https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU&fbclid=IwAR27vOiG4AnayH-vk832gej5wuSfmsjvfwB8OMjvU7CYsxwQHwHZq6tIGYA
Данилюк из команды Зеленского:
ПриватБанк не отдадим, а компенсацию Коломойскому заплатят налогоплательщики 155 мрд. (155 000 000 000) https://www.dialog.ua/business/178430_1557603155?fbclid=IwAR01yUVMkK6BjelQkeVqvlhjpnYlvUL8fjg4fAXsVVLe-px33dMcwn7Kr1o
 показати весь коментар
 
 
"Посмотри что с тобою сделали"
Зачем мне смотреть ютуб ? Я и так знаю.
Что за 5 лет половина моих сбережений просто куда то безнаказанно пропала, та половина что осталась обесценилась в 3 раза. Аналогично с з/п, на той же должности в той же фирме, только почему то в переводе на у.е. стало в 2 раза меньше. При этом газ подорожал в 9 раз, остальная коммуналка в 3-5 и т.д. На фирме где работаю, все нормальные и не лодыри давно уволились и уехали в Польшу, остались те кому досидеть до пенсии. А Вы мне 95 квартал посмотреть рекомендуете. Кононенко подав у відставку з посади заступника голови СБУ - Цензор.НЕТ 615
 показати весь коментар
 
 
Да к стати, а что Вы хотели увидеть в шоу 95-квартал ?
Вас возмущает что там шоу а не церковные пения ?
Это то же самое что купить Кама Сутру и жаловаться всем что книга сексуального характера.
 показати весь коментар
 
ну пішов і пішов, хай би подалі і якщо нема стажу--конюхом допрацьовувати пенсію.
 показати весь коментар
 
 
Народився 30 травня 1974 року в селі Оситняжка Новомиргородського району Кіровоградської області.[1]
У 1999 році закінчив філологічний факультет Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького, в 2006 році - Національну академію СБУ.[1]
З 2009 року займав посаду начальника Головного відділу захисту національної державності (Департаменту «Т») при Черкаському УСБУ - з контролю за політичними партіями і процесами, а у 2013-2014 роках був заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.[2]
У березні 2014 Президія Народної Ради Черкаської області рекомендувала Кабінету міністрів України призначити Кононенко главою УСБУ в Черкаській області. З березня 2014 року був першим заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.[2]
14 лютого 2017 року очолив Департамент захисту національної державності (Департамент «Т») СБУ.[1]
10 липня 2017 року призначений заступником голови СБУ указом президента.[1]
23 березня 2018 року присвоєно військове звання генерал-лейтенант.потроха кадра.
 показати весь коментар
 
 
Дед пихто, спасибо за труд! Что в этом не нормально? Обычная карьера. Не был бы он, был бы кто-то другой.
 показати весь коментар
 
 
Вместо профессионалов шуты из 95 квартала. "Шаурмен" готовится стать на колени перед Ху№лом .
 показати весь коментар
 
 
Тех кто с 2014 года стали стеной против Ху№ло увольняет "Шаурмен" заменяя клоунами и шутами 95 квартала. Готовится после выборов ВР капитуляция.
 показати весь коментар
 
 
ты еще заплачь для убедительности.
В корень свиношныри обнаглели . уже начали хрюкать что шыкаладная гэбня спасла Украину в 14 году. Ну не мрази они после такого?
 показати весь коментар
 
 
это тот который на шару квартиру получил в центре????????? можно уходить, страна богатая правда не для всех((((((((((
 показати весь коментар
 
 
Сектанты "Шаурмена" рано радуетесь. Еще не вечер. Дефолт и революция впереди.
 показати весь коментар
 
в смысле свинокрысиная леворуция? ну так давай, выходите все трое или четверо на майдан. народ чуток над вами поглумится.
 показати весь коментар
 
 
Кто умный и имеет мозги то запасаются солью,спичками,сахаром,макаронами,консервами,салом в банках. Дефолт надо пережить."Шаурмен" -это капитан "Титаника".
 показати весь коментар
 
почему ты убогий свиненок не отвечаеш на вопросы о шыкаладной гэбне. расскажи ка о их мыролюбном херойстве.
 показати весь коментар
 
Убогий ты со своим шутом "Шаурменом" а я при Президенте Украины Петре Алексеевиче Порошенко жил как человек.
 показати весь коментар
 
Ну и что же изменилось с уходом Порошенко в твоей хорошей жизни? У тебя что то отжали, конфисковали. Может. не дай бог. тебя до инаугурации Зеленского посадили? В чем причина? Или просто волну гонишь?
 показати весь коментар
 
ты бы мозги запас, и работу сменил, гавномет рошеновский )
 показати весь коментар
 
 
***
- а дефолт - это когда денег нет?
- дефолт, это когда деньги были... а когда их нет - это обычная жизнь плебса
 показати весь коментар
 
у этого черкасского пидо*ка, еще нужно квартирку киевскую, купленую ему за 6.000.000 наших гривен и благополучно им "приватизированную" за месяц, конфисковать!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Зеля мне не президент и я его не избирал. Шут и клоун-это все на что вы достойны зеБИЛЫ.
 показати весь коментар
 
давай топи за свинью обратно к корыту с друзьями армейскими
 показати весь коментар
 
 
смерись и терпи порохнявый, пять лет - мы твою петь терпели...)))))))
 показати весь коментар
 
А вот латыша пора и допросить, с пристрастием...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКононенко подав у відставку з посади заступника голови СБУ
 
 
 
 
 
 вгору