 Кононенко подав у відставку з посади заступника голови СБУ

Про це він повідомив Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.
"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю указ", - сказав він.
Наразі указу Президента про його звільнення з посади немає.
Про це він повідомив Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.
"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю указ", - сказав він.
Наразі указу Президента про його звільнення з посади немає.
Одно из наиболее отличительных особенностей шизофрении зелюков это то,что все кто их мягко говоря не любит - порохоботы. Это не лечится. Ну разве что ампутацией головы.
По данным самого же СБУ, 87% лично состава СБУ Крыма предало Украину и перешло в ФСБ, думаю "перешло" из них процентов 20% а остальные и так там работали всегда.
Вот как все было на самом деле. Сначала Зедебилам сыграли, а теперь требуют оплаты Кандидат в президенты Украины Зеленский играет членом на пианино
https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU&fbclid=IwAR27vOiG4AnayH-vk832gej5wuSfmsjvfwB8OMjvU7CYsxwQHwHZq6tIGYA
Данилюк из команды Зеленского:
ПриватБанк не отдадим, а компенсацию Коломойскому заплатят налогоплательщики 155 мрд. (155 000 000 000) https://www.dialog.ua/business/178430_1557603155?fbclid=IwAR01yUVMkK6BjelQkeVqvlhjpnYlvUL8fjg4fAXsVVLe-px33dMcwn7Kr1o
Зачем мне смотреть ютуб ? Я и так знаю.
Что за 5 лет половина моих сбережений просто куда то безнаказанно пропала, та половина что осталась обесценилась в 3 раза. Аналогично с з/п, на той же должности в той же фирме, только почему то в переводе на у.е. стало в 2 раза меньше. При этом газ подорожал в 9 раз, остальная коммуналка в 3-5 и т.д. На фирме где работаю, все нормальные и не лодыри давно уволились и уехали в Польшу, остались те кому досидеть до пенсии. А Вы мне 95 квартал посмотреть рекомендуете.
Вас возмущает что там шоу а не церковные пения ?
Это то же самое что купить Кама Сутру и жаловаться всем что книга сексуального характера.
У 1999 році закінчив філологічний факультет Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького, в 2006 році - Національну академію СБУ.[1]
З 2009 року займав посаду начальника Головного відділу захисту національної державності (Департаменту «Т») при Черкаському УСБУ - з контролю за політичними партіями і процесами, а у 2013-2014 роках був заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.[2]
У березні 2014 Президія Народної Ради Черкаської області рекомендувала Кабінету міністрів України призначити Кононенко главою УСБУ в Черкаській області. З березня 2014 року був першим заступником начальника Управління СБУ в Черкаській області.[2]
14 лютого 2017 року очолив Департамент захисту національної державності (Департамент «Т») СБУ.[1]
10 липня 2017 року призначений заступником голови СБУ указом президента.[1]
23 березня 2018 року присвоєно військове звання генерал-лейтенант.потроха кадра.
В корень свиношныри обнаглели . уже начали хрюкать что шыкаладная гэбня спасла Украину в 14 году. Ну не мрази они после такого?
- а дефолт - это когда денег нет?
- дефолт, это когда деньги были... а когда их нет - это обычная жизнь плебса