 Порошенко очолив партію "Європейська Солідарність"

Таке рішення було ухвалено на з'їзді партії 31 травня, передає Цензор.НЕТ.
"Головою партії "Європейська Солідарність" обрано Петра Порошенка", - зазначив головуючий на з'їзді.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у з'їзді взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, народні депутати з фракції "Блок Петра Порошенка".
Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".
Подозреваю, шо этого шоколадного хряка придется оттаскивать от государственного корыта за задние ноги. Пардон, я хотел сказать копыта.
И шо, таки спалил? Видимо просто унести не смог, как мониторы и компьютеры из президентской администрации, вот и спалил.
И за это должен ответить по всей строгости закона. Видать просто покрасили кое-как корыто и тут пролет на выборах.......
а петро-ліксєїч - серед них літер)- хто за них буде голосувати?!
Как бы ознакомится с программой партии, её политической доктриной, структурой, президиумом, источниками финансирования и региональными отделениями?
Петя уже создавал одну партию, регионов кажется называется. Это вторая ходка Пети. Вряд ли получится что-то другое. У Пети что бы не создавал, а получается партия регионов. Бу-га-га.
СталинЯхве, помоги, мы что зря "350 лет ждали и молились"©(ПАП)? Особенно смешно получилось с Филоктетом - 90 лет, но был умело разведен.) Может даже наложит(анафему на Петка и прочитает заклинание чтобы тот просрал выборы )
😁😁
🤔
ПЄСОХРЯКИ?
🤗
БПП без ПП, а ПП в БЕС.
Ограничусь основами любого нормального государства. Должно понравиться - уничтожение коррупции; правосудные суды; равенство всех перед законом; стоящие на страже закона прокуратура, полиция, СБУ.
"ЖИТИ ПО НОВОМУ".
Бойтесь Петю европейцы!
Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон
чим тоді займався петя 5 років ??
https://buc.kim/d/6JNBtUYtOgZn?pub=link
ВСЕ... нет больше "боевого баркаса"... и 60 лямов тоже нет. Спалил его Порошенко к халисям... от ревизии подальше. Теперь стремно за киевский мост... и другие масштабные "распилы" эпохи оГидности.
Склады спалили чуть раньше...
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..
В.Баранов. «До українців».
Або до фанатів Зеленського.