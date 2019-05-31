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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Порошенко (8981) Блок Петра Порошенка (676) Європейська Солідарність (2)

 Порошенко очолив партію "Європейська Солідарність"

П'ятого президента України Петра Порошенка обрали головою нової партії "Європейська Солідарність", яка раніше називалася "Блок Петра Порошенка".

Таке рішення було ухвалено на з'їзді партії 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

"Головою партії "Європейська Солідарність" обрано Петра Порошенка", - зазначив головуючий на з'їзді.

Також дивіться: Порошенко приєднався до партії "Європейська солідарність" і отримав членський квиток. ВIДЕО

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у з'їзді взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, народні депутати з фракції "Блок Петра Порошенка".

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129944
 
   
 Топ коментарі
 
Вперед, Петр Алексеевич. Нормальные люди с Вами. Вместе мы сила и вместе мы прийдем к победе над зебилами !!!!!!!
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Прийом в партію почався раніше
Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 7785Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 6423
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Щикаладные, вам все равно рада не светит, так что канайте отсюда, причем команда "Бегом!" уже была. Выборы им... Смотри, щикаладная сволочь, как бы проиграв выборы, а вы их проиграете с таким же разгромным счетом, как и ваш дурноватый пецякрыс президентские, сразу бы и не сесть надолго на нары.
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Дебьльное! Давайй лучше про ,,евробрухт,,- это твое!
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Та да, обещал с утра жене на силикон заработать, а до сих пор в интернете сидит, смешулька)
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Аааа, как обычно щиколадные, когда их тыкают носом в их же проваленную работу переходят на личности вместо того, чтобы ответить по существу. Щикаладное, куда делись деньги, которые я заплатил в виде налога, включенного в стоимость топлива? Почему трасса Черкассы - Умань в таком ужасном состоянии и не ремотнируется?
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Ответь лучше когда зе продаст свой российский бизнес, зебил?
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Щикаладные из за вашей тупости, агрессивности к оппонентам и неумения пользоваться современными средствами коммуникации ваша вонючая пецякрыса во многом просрала президентские выборы и уверенно держит курс на не взятие 5% барьера на парламентских. Арбайтен шнелль!
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Вот вам новый Моисей. Вперёд! Не успеете оглянуться как прийдёте к цели
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Щикаладные в собственных мечтах такие вумные, аж жуть. А на деле - даже украсть не могут из бюджета, чтобы 18 раз не спалиться при этом.
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Ничего, сейчас каламойский и зе покажут класс воровства, не горюй)
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Я не идеализирую президента Зеленского, но когда я, в очередной раз, в ленте СМИ вижу это мурло - я лишний раз убеждаюсь шо я сделал правильный выбор, проголосовав за Зеленского.

Подозреваю, шо этого шоколадного хряка придется оттаскивать от государственного корыта за задние ноги. Пардон, я хотел сказать копыта.
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Партія Європейська солідарність = Партія ***...х собак. Аббревіатури сходяться. Та і ПЕС з ними.
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Петя уже создавал партию регионов. Вряд ли у него получится что-то другое.
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Свинарчуки + партія ПЕС = блок "сивно-пес"
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Та куда їм до метолу Йожефа Геббельса, яке Г+Г використало у виборчий компанії Зе
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Все помнят,как Мародер пиарился на рыболовецкой шхуне,выдавая ее за рыболовецкий корабль за 60 лямов?Нема,спалили уже,чтобы спрятать концы в воду.Вот так и все,за что хватался мародер и на чем пиарилсяПорошенко возглавил партию "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 7235Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" - Цензор.НЕТ 1312
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Ясным пламенем.Следы заметали,так как в Оборонпроме начато расследование затрат
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теперь уж ни каких сомнений нет, что деньги на строительство "не имеющего аналогов" ( в идеотизме) военного разведчика на базе рыбацкой коробки, опять сперли "свинарчуки". Порошкообразные говорили, что там еще и второе чучело военно-морской разведки затевалось. Что с ним?
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И тогда не было никаких сомнений,что за 60 лямов тюлькин флот только покрасили.А свинарчк купил новую Феррари
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выдавал он его за не имеющий аналогов разведывательный корабль.

И шо, таки спалил? Видимо просто унести не смог, как мониторы и компьютеры из президентской администрации, вот и спалил.

И за это должен ответить по всей строгости закона. Видать просто покрасили кое-как корыто и тут пролет на выборах.......
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По старой накатанной схеме, как с артиллерийскими складами.
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По отработанной пятилетием схеме-спалили,взорвали и концы в воду.У соевых все так
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так шо там пап, он ольга полякова, і інші) співуни)) ідуть в політику - тобто в в.зраду!
а петро-ліксєїч - серед них літер)- хто за них буде голосувати?!
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І навіть не вміє грати пісюном на роялі.
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неправильно, свыня может возглавить только европейску жо пу, куда он и завел страну
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Куда пропали хрякоботы?
Как бы ознакомится с программой партии, её политической доктриной, структурой, президиумом, источниками финансирования и региональными отделениями?
Петя уже создавал одну партию, регионов кажется называется. Это вторая ходка Пети. Вряд ли получится что-то другое. У Пети что бы не создавал, а получается партия регионов. Бу-га-га.
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Девочка тебе сколько то лет,если можно без обмана
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мои года не имеют никагого отношения к моей ненависти к свыне и свинярчукам, за предательство майдана, за потери территорий, за мародерство шайки, за бизнес на крови, за смерти населения, за ротердамы
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Как зеботы возбудились, у них стояк на Пороха! Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 6315
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та не. это соевые свиношныри в прострации.
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Как они(все) надоели.
Сталин Яхве, помоги, мы что зря "350 лет ждали и молились"©(ПАП)? Особенно смешно получилось с Филоктетом - 90 лет, но был умело разведен.) Может даже наложит(анафему на Петка и прочитает заклинание чтобы тот просрал выборы Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 7114 )
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Було БПП,стало БЄС))І головний БЄС Петро Порошенко))
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Зачем партию переименовали? Великий реформатор, отец нации, великий меценат - неужели кто-то посчитал что его имя приносит партии один лишь вред? При том что он сам его не приносит? Раздвоение барыжной личности какое-то.
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Дурной тон просто название имени себя - Меркель же не назвала свою стаю имени себя. Как и другие политики - тоже избегают этого. А тут - пофиг, но обосравшись, нужно сменить штаны - что и видим
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как видишь, нашим барыгам Меркель - не показатель...
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Партия ПЕС или ПЕйС? Вчера ему принесли свежие рейтинги, а там у него около 5% может и в ВР не пройти. Пеця ушел в астрал......
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Шакали скажено гавкають, давлячись гнилою слиною.
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Так прахоботи вде ПЄСоСвині???
🤔
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ПЄСОСВИНІ, СВИНОПЄСИ??
ПЄСОХРЯКИ?
🤗
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о как зелемразей заворачивает. Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 9854
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быдлошутки в стиле "немецкая порноактриса" и "эбонитовые палочки"
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Тяжёлый, а не тонет: его в качестве балласта для кораблей нужно брать.
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31.05.19 11:41 РНБОУ-шні таємниці по-страусячому Повідомлення ЗМІ про засекречення акту ревізії фінансово-господарської діяльності апарату Ради національної безпеки і оборони України за період із січня 2015 по березень 2019 років викликає закономірну цікавість у пересічного читача і гомеричний регіт у експертів. Що і як намагаються приховати чиновники апарату РНБО України за грифами секретності? Може те, що зниклі з Адміністрації Президента монітори та сервери перебувають на балансі апарату Ради і є частиною програмно-апаратного комплексу Головного ситуаційного центру України? Чи може закупівлю 28.09.2018 року майже за 1,5 млн. грн. ковшового міні-навантажувача Caterpillar у ТОВ "АК Інтер Авто-Трейдинг"? Мабуть ця спеціальна техніка призначена за задумом колишнього Верховного Головнокомандувача для обладнання траншей і окопів на території апарату РНБОУ - останнього і секретного рубежу оборони. Тоді придбані у ТОВ "Фірма Алмаз Мотор ЛТД" у листопаді минулого року за понад мільйон гривень легковий автомобіль та у ТОВ "Ві-Ді-Край Моторз" представницький мінівен "Форд" за більш ніж 1,6 млн.грн., очевидно, будуть використовуватись для евакуації керівництва апарату РНБО та секретного архіву апарату Ради (включно з актом ревізії фінансово-господарської діяльності цієї установи). Тільки цим секретним завданням можна виправдати порушення вимог постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 про ефективне використання державних коштів, яким вводиться заборона на залучення понад одного легкового автомобіля для транспортного обслуговування посадових осіб державного органу влади. "Оборонні приготування" апарату РНБОУ на цьому не закінчуються -для евакуації VIP-персон у разі загрози апарат передбачає використовувати відремонтоване у листопаді-грудні 2018 року за державні кошти у сумі майже 200 тис. грн. повітряне судно, яке належить "Авіакомпанії Промінтерсервіс". Причому для збереження конфіденційності маршруту перельоту підготовку пілота та його сертифікацію організували за кошти апарату РНБО у ТОВ "Глобал Міжнародні Авіаційні Підготовки" впродовж жовтня та грудня минулого року. Витратили на це понад 190 тис.грн. Для більшого комфорту пасажирів повітряне судно було дообладнано у грудні 2018 року на суму майже 197 тис.грн. у ТОВ "Виробничо-комерційній фірмі "СТРОК". І це показники виконання бюджету апарату РНБО лише за 2018 рік. Можна собі лише уявити обсяги нецільового і неефективного використання бюджетних призначень апарату починаючи з березня 2015 року. Усю наведену тут інформацію можна легко знайти у відкритому доступі в Інтернеті. Але очевидно фахівці з національної безпеки апарату РНБО та Координаційного центру реагування на кіберзагрози цього не знають. До речі, результати фінансово-господарської діяльності апарату Ради національної безпеки і оборони не належать до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, зокрема в частині відповідальності визначеної у пунктах 3.2.1-3.2.7, затверджених Службою безпеки України у наказі від 12.08.2005 № 440. У цьому зв'язку виникає питання щодо навмисного завищення грифу секретності акту Державної аудиторської служби. За інтелектуально невибагливою схемкою приховування результатів ревізії шляхом надання грифу секретності відчувається рука керівника апарату РНБО України Олени Нікуліної. Користуючись цілковитою довірою попереднього секретаря РНБО України, вона впродовж 2015-2019 років ретельно вибудовувала схеми оборудок і дерибану державних коштів, не забуваючи при цьому і про власні інтереси. Так, у червні 2017 року О.Нікуліна разом із заступниками отримали квартири у столиці на вулиці Якуба Колоса 2А і 2Б, навіть не перебуваючи у черзі на житло. При цьому викинули із списків "неугодного" хворого ветерана військової служби та здійснили неправомірний розподіл житла між іншими працівниками, надаючи їм менші (ніж передбачено нормами) за площею квартири, опускаючись до елементарного шантажу і погроз за незгоди взагалі викинути зі списків. Любов до квадратних житлових метрів за кошти платників податків підштовхнула О.Нікуліну навіть закохатися і укласти шлюб. Щоправда після отримання житла ця "любов до розрахунку" остигла і після отримання квартири шлюб розпався. Також не є секретом незаконне використання впродовж 2015-2019 років О.Нікуліною службового автотранспорту, у тому числі для частих вояжів до Одеси, де, за збігом обставин, проживають члени її родини. Для забезпечення пальним цих поїздок елементарно крався бензин з іншого службового транспорту. Як і не є великою таємницею, що службовий автомобіль, яким особисто керувала О.Нікуліна неодноразово потрапляв у ДТП та був ремонтований державним коштом. Окремого розслідування компетентних органів потребує також неправомірне нарахування виплат окремим працівникам апарату РНБО. Тільки за 2018 рік середньомісячна заробітна плата та премії керівника апарату РНБО склала 93,4 тис.грн. (у сумі за рік - понад 1,2 млн.грн.), а її заступників - близько 80 тис.грн. У той же час середньомісячне грошове утримання Командувача операцією об'єднаних сил на Донбасі генерала Сергія Наєва (з урахуванням надбавок за участь у бойових діях) становить лише 58,7 тис.грн. Про рівень грошового утримання сержанта-контрактника у Збройних Силах України навіть не варто згадувати. Цікаво також, як перебуваючи на державній службі в апараті РНБО, О.Нікуліна одночасно працювала помічником-консультантом народного депутата України від "Народного Фронту" Бабенка Валерія Борисовича, про що зазначено на офіційному сайті Верховної Ради України. Взагалі маніпуляції з кадрами і виживання "недостойних" це предмет для окремого службового провадження Національного агентства України з питань державної служби. Експерти недержавної організації StateWatch вважають, що засекреченням акту ревізії фінансово-господарської діяльності апарату Ради національної безпеки і оборони України за період із січня 2015 по березень 2019 років попереднє керівництво "підстраховує" себе від оприлюднення новим секретарем РНБО інформації про зловживання. Проте все це секрет Полішинеля, який повинен бути викритий та оприлюднений нещодавно призначеним секретарем РНБО України Олександром Данилюком. Як, зрештою, повинні бути розсекречені і укази попереднього президента, якими бюрократів з апарату РНБОУ за сотні кілометрів від фронту робили генералами. На додаток варто зазначити, що відповідно до Порядку планування заходів державного контролю, затвердженого постановою КМУ від 8.08.2001 № 955 (в редакції 2016 року), новий Президент України може своїм розпорядженням зобов'язати Державну аудиторську службу провести повторну ревізію фінансово-господарської діяльності Апарату Ради за публічною інформацією про факти порушень і зловживань у фінансовій сфері та неефективного управління державним майном. Чим, власне кажучи, і прошу вважати цей допис…
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А що це за звір такий - "Европейська солідарність"??????? В чому її цінності, плани, мета??? Ні, ні, ні!!! петро олексійович це я не вас питаю, я знаю ви викрутитесь. Цинічно покажете віслюкам морковку. Я задаю питання тим віслюкам, які вам вірять?
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Это те которые,пусть и любят зелень(укропчик ,петрушка,лучок),но на дух непереносять то что сейчас назвают президентом
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разумнее не переносить президента не " на дух" ( очень вероятно, что парфюм у Зе хороший), а за конкретные дела. У верен, что и порошок пользовался приличным парфюмом, но вот дела его источают просто жуткий смрад, который и перебил запах дорогого парфюма.
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Парфюм оставим в стороне,раскажи о том что сделал зе и это должно понравится и хорошо *пахнуть*
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ничего существенного еще не сделал, а что хотел завалила рада.

Ограничусь основами любого нормального государства. Должно понравиться - уничтожение коррупции; правосудные суды; равенство всех перед законом; стоящие на страже закона прокуратура, полиция, СБУ.
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"Европейська солiдарнiсть" - це такий звiр, що хоче прийти у Европу i навчити европейцiв
"ЖИТИ ПО НОВОМУ".
Бойтесь Петю европейцы!
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Як вже дістали ці шайки по інтересах!!!!!! Пересрали всі ідеології, які тільки є в світі. І комунізм, і соціалізм, і демократизм, і патріотизм, і націоналізм, і лібералізм, і капіталізм. Залишилося тільки, як за вождем і брязкати склянними бусами. Дикуни! Машина часу, яка прцює тільки в зворотньому режимі. Назад до пітекантропів....
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на кол свинью мародера
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Петя понял одно, что самый лучший бизнес это бизнес по дойке всего государства используя его институты...
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Ничего личного. Но похоже народ штырит, что Порох никуда не сбежал, никто его пока не "посадил". А ведь как пели, как хотели и хотят.
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Фраза "пес його зна" тепер набуде більшого змісту.
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"Солидарность" говорите, ню-ню ---- помню я уже одну "Солидарность" в Польше по моему году так 1981 когда там пришлось Ярузельского назначать и военное положение вводить. Грозное название. Ждем и готовимся --- в конце-концов Пеця-ж "пообицяв" через год на Банковую опять вернуться.
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правильно будет барыжно-рыговская солидарность... Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 6204
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Европейская солидарность с ****** и его кумом - ппм
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петя мародер профанатор :
Украина может получать от США значительно больше военной помощи, если начнет делать реальные реформы, - стратегический советник Дейтон



чим тоді займався петя 5 років ??
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а где эти европейские жулики коненки березенки свинарчуки и другой мусор??????????
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Всплыл самый ужасающий компромат на Порошенко: за такое дают пожизненное лишение свободы
https://buc.kim/d/6JNBtUYtOgZn?pub=link
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Миха Чаплыга

ВСЕ... нет больше "боевого баркаса"... и 60 лямов тоже нет. Спалил его Порошенко к халисям... от ревизии подальше. Теперь стремно за киевский мост... и другие масштабные "распилы" эпохи оГидности.
Склады спалили чуть раньше...
Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" - Цензор.НЕТ 5464
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"Партия" воров и дебилов... 23% умалишенных ублюдочных подонков... Хотя, этих мразей - куда-как меньше 23%... Так, около процента... Сейчас платные дегенераты - тявкать начнут
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Как свинюки вы не садитесь, а лишь на холодец годитесь...
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Басня Квартет
Порошенко очолив партію "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 3372
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
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Сменили вывеску, а сущность вот та, барыжная осталась 100%.
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Хорошо только что один журналист сказал : "Хорошо бы опубликовать все стенограммы всех заседаний 23%-ного за все 5 лет". Но это уже неважно. Всю эту шайку уже ничто не спасет. Народ не поленится оторваться от своих любимых цветочков, огурчиков и тапочек в Турции и ударит бюллетенем по бездорожью бескрайних просторов нашей любимой Украины!!!!!
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Очень приятно удивлена ребятам этого поста! Вы лучшие!!
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Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..
В.Баранов. «До українців».
Або до фанатів Зеленського.
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свыня возглавила политических аутсайдеров , команда под названием- глубокая жо-па
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