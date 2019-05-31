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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2116) заробітна плата (525) фінансування (525) Слободян (322)

 На зарплату прикордонникам не вистачає 840 млн гривень, - Слободян

З початку року Держприкордонслужбу недофінансували на 840 млн гривень. Через це в офіцерів і контрактників середньої ланки зарплата нижче, ніж у тих, хто на початку кар'єри.

Про це на прес-конференції в Києві заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Офіцери і контрактники середньої ланки мають нижчий рівень заробітної плати ніж ті, хто знаходиться на початковому рівні військової кар'єри у ДПСУ. Така ситуація сталась через недофінансування з початку року. Загалом рівень недофінансування складає близько 840 млн. Це ті кошти, які потрібні, щоб вирівняти дисбаланс у грошовому забезпеченні військовослужбовців", - сказав Слободян.

Він зазначив, що зараз керівництво служби розробило відповідні пропозиції і чекатиме позитивне вирішення питання щодо дофінансування ДПСУ найближчим часом.

Раніше у прикордонному відомстві було проведено опитування, за яким більшість прикордонників задоволені своєю роботою та ставленням керівництва, але не зарплатою. Так, загальна оцінка іміджу ДПСУ — 61%, позитивне ставлення до керівництва відомства — 54%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць борги із виплати зарплат зросли на 100 млн грн, - Держстат

70% респондентів готові з гордістю розповідати друзям та знайомим, де вони служать, і 54% - рекомендувати як хороше місце роботи. На запитання щодо заробітної плати - 47% відповіли, що незадоволені своїм заробітком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129942
 
 
 Топ коментарі
 
А там что еще и зарплату платят? (с)
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Опа,,! в них ще і зарплату дають))) везунчики))
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во ржака...а если контрабанду закрыть, деньги появятся...или то не наш путь?
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То до Яценюка, стена стоит, какие пограничники?
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Какая стена, дебил?
Разобрался бы сначала.
Система была предназначена для предотвращения незаметного пересечения линии границы.
В СССР для этого были системы С-200, С-300 и т.д.
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Ни фига не понял, какие системы, какая СССР. У нас СТЕНА и этим все сказано. А если есть СТЕНА, притом дорогая, для чего пограничники, она шо, падает?
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ЗАБРАТЬ ИЗ ФОНДА ПЕТИ И МАРИНЫ ВЫДЕЛЕНЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 1,7 МЛРД ГРН !!!
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Не, не отдадут, у них поважней есть дела, на выборы нужны, да и на партию, он и так подрасстратился на президенских, да много ему еще надо будет, на всякие дела.
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Як складали бюджет ДПСУ якщо проїпали 840 млн. грн? Хто робив розрахунки? Де ці люди? Чому вони досі не звільнені і не віддані під суд за службову халатність під час війни?
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Они вспомнили про зарплату только когда спросили!
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-Правда что птицам деньги не нужны?
-Правда...
-Вы мои орлы... На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян - Цензор.НЕТ 9122
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Опа,,! в них ще і зарплату дають))) везунчики))
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То приходь, об'яви скрізь висять, бо тікають табунами, кількість строковиків замість контрактників збільшується у два рази щорічно. На нуль з агресором уже заступають строковики, такщо без тебе Батьківщина загине. Телефон центру комплектування надати?
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а каким ведомствам хватает от пуза?
только наверное Администрации президента, кабмину и всяким там ЦИК, НАБУ, САП, СБУ, ГПУ и еще десяток аббревиатур...а остальным...что останется...звиняйте!
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а остальным ЖКХ, например... По итогам января 2019 года задолженность населения за услуги ЖКХ превысила 62 млрд грн. https://112.ua/mnenie/v-plenu-populizma-kak-mozhno-reshit-problemu-rosta-dolgov-naseleniya-za-zhkh-483590.html Каждый следующий день плюс пеня за долг. Июнь, июль... а потом октябрь. Отопление нам на счестье.На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян - Цензор.НЕТ 7189
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когда там зеленский указ издаст чтоб за коммуналку не платить?
или опять порошенко не дает?
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"что проблему долгов за ЖКХ нельзя решить простым списанием. И ее не нужно усугублять дальнейшим ростом тарифов. Ее можно поступательно в течение 3-5 лет решить "антишоковой тарифной терапией" в виде замораживания тарифов на нынешнем уровне на пятилетний период и параллельным стимулированием роста доходов населения.
В таком случае через пять лет в Украине число субсидиантов могло бы сократиться до 10-15% домохозяйств, и способность к погашению старых долгов выросла бы с нынешних 50% до 120-130%, то есть население не только могло бы летом рассчитываться за зиму, но и погашать до 20-30% старых долгов. Осталось дело за малым: найти того, кто смог бы пройти между Сциллой и Харибдой "реформаторства" и "популизма". На зарплату пограничникам не хватает 840 млн гривен, - Слободян - Цензор.НЕТ 5058
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во ржака...а если контрабанду закрыть, деньги появятся...или то не наш путь?
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СБУ и Генпрокуратуру не расформировали, а Алика Нарика и Ахметхана корешей Офшорного не арестовали- то как же прикрыть контрабанду не прикрывая этих кураторов и организаторов?
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С начала года Госпогранслужбу недофинансировали на 840 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3129942 Виноват Зеленский!!!
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Ну не барыга же. Ему под выборы кабмин отстегнул миллиард, а жене - 700 000 000 грн на инклюзив. Все деньги успешно освоены (в офшоры).
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началось.. скоро Армия тоже прочувствует Зеботу о себе..
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Кинул то Хряк, причем Зеленский? Хряк обещал 30 процентов добавить военным с нового (2019) года, так что косяк Пороссяки.
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обращайтесь к зеленскому и он выплатит зарплату пограничникам и не сам, а 50х50 с телеканалом прямой.... он показал, что может и теперь можно к нему
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Заберите у хенералов, их как собак Хряк
порозводил!
🤗
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Всі гроші пішли на підвищення зарплатні вчителям....
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Это тема эсбушников Офшоренка, и его кореша Алика Нарика и Филарета.
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Парашенко ж наобещал перед выборами и пенсии и субсидии, ну ему ж ущербному не доложили, что бюджет как бы ну нихрена не резиновый. Ну ему хоть камни с неба, лишь бы от кормухи не оторвали. Теперь Зеленскому выгребать, да порохососики?
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А може стоит укоротить зарплату генералам, шобы и лейтенантам жилось не в нищете, и шобы они не гребли взятки, а служили честно Украине?
Хто этот бардак развел? Уж не пэтя ли мальдивский со своей пристяжью?!
Тогда хто это был(??!), пять послемайдановских лет!..
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У учителей возьмите. Зелины ыксперды говорят, что у них баксов - хоть жопой жуй!
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Для решения многих проблем надо отменить систему проживания пограничников в населенном пункте по месту службы. Не может человек, который после 12 часов службы возвращается в совершенно другое сообщество, быть совершенно независимым от него. То же и для таможенников.
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А давайте просто сократим ее на 50%. Денег в бюджете еще и останется, все равно эти дармоеды сами же контрабанду и разводят, так что если их на половину сократить то станет лучше по всем направлениям!
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странно, там очень много бизнесменов в погонах, на зеленку давно срочку кинули
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І що? головне щоби сєпарам на пенсії вистачило!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа зарплату прикордонникам не вистачає 840 млн гривень, - Слободян
 
 
 
 
 
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