 На зарплату прикордонникам не вистачає 840 млн гривень, - Слободян

Про це на прес-конференції в Києві заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Офіцери і контрактники середньої ланки мають нижчий рівень заробітної плати ніж ті, хто знаходиться на початковому рівні військової кар'єри у ДПСУ. Така ситуація сталась через недофінансування з початку року. Загалом рівень недофінансування складає близько 840 млн. Це ті кошти, які потрібні, щоб вирівняти дисбаланс у грошовому забезпеченні військовослужбовців", - сказав Слободян.
Він зазначив, що зараз керівництво служби розробило відповідні пропозиції і чекатиме позитивне вирішення питання щодо дофінансування ДПСУ найближчим часом.
Раніше у прикордонному відомстві було проведено опитування, за яким більшість прикордонників задоволені своєю роботою та ставленням керівництва, але не зарплатою. Так, загальна оцінка іміджу ДПСУ — 61%, позитивне ставлення до керівництва відомства — 54%.
70% респондентів готові з гордістю розповідати друзям та знайомим, де вони служать, і 54% - рекомендувати як хороше місце роботи. На запитання щодо заробітної плати - 47% відповіли, що незадоволені своїм заробітком.
Разобрался бы сначала.
Система была предназначена для предотвращения незаметного пересечения линии границы.
В СССР для этого были системы С-200, С-300 и т.д.
-Правда...
-Вы мои орлы...
только наверное Администрации президента, кабмину и всяким там ЦИК, НАБУ, САП, СБУ, ГПУ и еще десяток аббревиатур...а остальным...что останется...звиняйте!
или опять порошенко не дает?
В таком случае через пять лет в Украине число субсидиантов могло бы сократиться до 10-15% домохозяйств, и способность к погашению старых долгов выросла бы с нынешних 50% до 120-130%, то есть население не только могло бы летом рассчитываться за зиму, но и погашать до 20-30% старых долгов. Осталось дело за малым: найти того, кто смог бы пройти между Сциллой и Харибдой "реформаторства" и "популизма".
порозводил!
🤗
Хто этот бардак развел? Уж не пэтя ли мальдивский со своей пристяжью?!
Тогда хто это был(??!), пять послемайдановских лет!..