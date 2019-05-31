 На зарплату прикордонникам не вистачає 840 млн гривень, - Слободян

Про це на прес-конференції в Києві заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Офіцери і контрактники середньої ланки мають нижчий рівень заробітної плати ніж ті, хто знаходиться на початковому рівні військової кар'єри у ДПСУ. Така ситуація сталась через недофінансування з початку року. Загалом рівень недофінансування складає близько 840 млн. Це ті кошти, які потрібні, щоб вирівняти дисбаланс у грошовому забезпеченні військовослужбовців", - сказав Слободян.

Він зазначив, що зараз керівництво служби розробило відповідні пропозиції і чекатиме позитивне вирішення питання щодо дофінансування ДПСУ найближчим часом.

Раніше у прикордонному відомстві було проведено опитування, за яким більшість прикордонників задоволені своєю роботою та ставленням керівництва, але не зарплатою. Так, загальна оцінка іміджу ДПСУ — 61%, позитивне ставлення до керівництва відомства — 54%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць борги із виплати зарплат зросли на 100 млн грн, - Держстат

70% респондентів готові з гордістю розповідати друзям та знайомим, де вони служать, і 54% - рекомендувати як хороше місце роботи. На запитання щодо заробітної плати - 47% відповіли, що незадоволені своїм заробітком.