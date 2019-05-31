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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:вибори (3887) Разумков Дмитро (58) Слуга народу (21)

 Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков назвав "чорними технологіями" чутки в пресі про те, що участь партії в дострокових парламентських виборах нібито під загрозою через затягування Міністерством юстиції процесу реєстрації змін до статуту "Слуги народу" після переобрання її керівника.

"Це черговий фейк і "чорні" технології, які застосовують проти нас конкуренти. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб дискредитувати партію і ввести в оману наших виборців. Немає жодних підстав, які завадили б партії "Слуга народу" взяти участь у виборах", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що до "виливання інформаційного бруду вдаються тоді, коли немає інших інструментів для боротьби". "Наша стратегія, на відміну від опонентів, - чесно вести виборчу кампанію", - наголосив він.

Разумков нагадав, що 8 червня буде проведено з'їзд "Слуги народу", на якому будуть представлені кандидати до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу"

"Хочу зауважити, що лише за одну добу за допомогою сайту партії до нашої команди приєдналися понад 20 000 осіб. Частина з них запропонували себе кандидатами в народні депутати в одномандатних округах. Усі анкети будуть вивчені, претенденти пройдуть ретельну перевірку. І лише після цього ми визначимо тих, хто матиме шанс представляти партію "Слуга народу" в парламенті", - зазначив він.

Разумков наголосив, що мета партії - взяти якнайбільше місць у Верховній Раді для реалізації тих завдань, які поставило суспільство перед президентом України Володимиром Зеленським. "Тому ми розцінюємо ці вибори фактично як третій тур президентських виборів", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129941
 
 
 Топ коментарі
 
Ага. Дефолт. Беженцы. Банды на улицах. Зелёные человечки.
Всё впереди !
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Al Makarski
Поспешишь ...

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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уф ты, какие вазелиновые щедрые для СВОИХ детей.. лови бумеранг)
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Забавно другое, когда спрашиваешь а нафуя партия Слуга урода на выборах ВР адепты секты73 впадают в ярость и злобу и ещё ни разу не объяснили, шо будут иметь Украинцы пух перо и шкварки с того.
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Чрствый
Забавно
другое...
адепты секты73 впадают в ярость и злобу...
То у них від розриву шаблону... Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 9854

Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 7187
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Вообще-то мадам... но другие слова последнее время подбираю с трудом)) сорри))
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кАломойский так спешил с назначение в СБУ - что лоханулись с регистрацией "слуги урода".. И теперь, по законам Украины, все их действия нарушают Законы..
все что остается розумковым - отмазываться, демонстрируя уровень "чайника-чувака" в юриспруденции и делопроизводстве )
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Но со все этим надо что-то делать!!! Они наглеют с каждым днем все больше!
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И кто чайник тупорылый , если ты под новость что это фейк , постишь тот же фейк ? Неисправимые вы тролли
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Це до міністра Юстиції Ви звертаєтеся? Посилайте Петренка краще на зону.
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Браво! Точнее и не скажешь!
я бы добавил "те" в первом слове и "ы" в последнем
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https://www.youtube.com/watch?v=TcYr2sVpCE0
З'їзд партії "Європейська Солідарність" - прямий ефір
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Зібралися круті злодюги в законі Одним словом панове.
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Порох не читає з папірця.. говорить від душі.
Це не вазелін, який навіть 20 травня на кенгурації - не міг відірвати бенькі від шпаргалки...
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А кому це цікаво? Ті ж самі бариги тільки закомуфльовані. До того ж погано.
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это тебе фсб такое предлагает сделать?)) или их куклы - надька та йулька с партии "родина"?)
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уфф.. и вот ЭТО всё сделали с тобою?) ЧУВАК, да ты прямо находка для вовы вазелина! будешь у него ПРЕСС-АТТАШЕ.. составишь конкуренцию захаровой и небензе))
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истерика и маты - это признак шизофрении, в особо запущенной форме. Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 8025
Или ты от рождения такой?)
п.с. А тебя только по пятницам из больнички выпускают.. подмыться?))
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Беги записывайся ! Отсосешь чупа чупс , попадёшь в список
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Буду уважно вивчати виборчі списки і "Слуги народу" і "Батьківщини" - саме за одну з цих партій вирішив проголосувати 21-го липня.. Сподіваюсь, що обидві ці партії будуть співпрацювати на мажоритарних округах, та виставляти одну погоджену кандидатуру на округ..
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А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
Будешь договариваться с рашкой и сходиться интересами "где-то посередине" Украины?)

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т.е. ты таки хочешь ОТМЕНИТЬ мову и квоты на украинский язык на ТВ-радио, бо это мешает кварталу95 торговать с рашкой?))
и договаривать на крови украинцев - с фуйлом, верно?)
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так, чувак, выйми каку изо рта и пойди подмойся)
п.с. Та мы понимаем - что ты ТИПИЧНЫЙ избиратель вовы вазелина.. Только выпустили тебя - зачем, проветриться и подсушиться?))
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не, твоё семейное древо, конечно, весьма занятное, но зачем ты нам его судя постишь? ХВАСТАЕШЬСЯ своей родословной?
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а что у тебя еще свербит, говори, не стесняйся))
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Квоты надо отменить однозначно. Квоты - это какая-то тюряма. Я не хочу, чтобы меня квотировали. Себя квотируйте.

А референдум будет как бы вы не визжали. Народ не хочет больше войны. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше.
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во, еще один представитель "уставшего" зебилизма)
Ау, вазелиновые.. вы ВСЕ так думаете?)
ЛАРИСА.. ты готова договариваться с фуйлом, на коленях, как "финансист"
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В пьесе-сказке Е. Шварца «Дракон» в каждом жителе города сидит дракон. Появился он из войны: «Я - сын войны. Война - это я».
Короче убей в себе лжеца, вора и мародера. Молодец, годный лозунг.
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судя по твоему нику - один раз ты таки уже себе выстрелил - в голову) но мозг не задело, из-за отсутствия такового)
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А кто-то назначал подобный референдум с подобными условиями? А кто-то собирался отменить государственный украинский язык и декоммунизацию? С таким же успехом можно задавать вопросы от том как к примеру Вы относитесь к слабому плодородию полей в Зимбабве.
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здрасте, новенький! срочно получи новую методичку у ЗеКо-манды.. а то выглядишь глупо)
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И откуда ты все знаешь? В детстве по голове не били?
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Дурень. Золото-валютные резервы находятся в НБУ. Главу НБУ поставил еще Порошенко и Зеленский его поменять пока не может. Все претензии к Пете и к главе НБУ, которого Петя поставил. Вот когда Зеленский поставит своего главу НБУ, тогда будут к нему претензии.

А золото-валютные резервы тупые школадники набирали за счет кредитов МВФ. Гениальная стратегия: брать кредиты и размещать их в резервах НБУ.
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дурень, 1.4 млрд.долл потраченно на удержание курса гривны после блестящих заявлений ЗеКоманд о дефолте! Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 8801
И да, новых кредитов и траншей под 1% - НЕ будет..)
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А поподробнее кто из его команды вещал про дефолт ? Только именно из команды ?
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Порохоботам то сих пор не верится, а ЛОКОМОТИВ то тронулся.
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Да. Доллар уже 27. Всё самое интересное впереди.
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Спасибо Пете, это он привел своей бездарностью эту власть, а был бы нормальным человеком выбрали бы его, а так.............
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Он вас жалел... А нужно было военную диктатуру установить
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У ВР буде коаліція БЮТ + Слуга Народу,прем"єром буде Юля,ось тоді почнеться саме цікаве))
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Ага. Дефолт. Беженцы. Банды на улицах. Зелёные человечки.
Всё впереди !
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Собаки гавкают, а караван идет!
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порохоботи це ворог №2 українського народу.
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порохобот - патриот Украины - я тебя цапа понимаю - но перетопчешься
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Квоты надо отменить однозначно. Квоты - это какая-то тюрьма. Я не хочу, чтобы меня квотировали. Себя квотируйте, дурни. Почему какой-то жулик должен решать сколько мне смотреть передачь на украинском и сколько на русском? Это решат телезрители и руководство каналов.

А референдум будет как бы порохоботы не визжали. Народ не хочет больше войны. Народ хочет остановить войну. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше. Маленькая кучка жуликов, зарабатывающих на войне, хочет воевать до последнего украинца.
Даешь референдум о мире.
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Закон є, але в ньому є певний перелік питань, які на реерендум виносяться... Ріфірендум а міре в цей перелік не входить.
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Еее, а закон про референдуми в Україні ти читав?

Стаття 5. Питання, що виносяться на всеукраїнський референдум
На всеукраїнський референдум можуть виноситися питання, віднесені Конституцією України до відання України.
Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про реалізацію права народу України на самовизначення та входження України до державних федеративних і конфедеративних утворень або вихід з них.
На всеукраїнський референдум не виносяться питання, віднесені законодавством України до відання органів суду і прокуратури; питання амністії та помилування; питання про вжиття державними органами України надзвичайних і невідкладних заходів щодо охорони громадського порядку, захисту здоров'я та безпеки громадян; питання, пов'язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.
Стаття 6. Питання, що виносяться на місцеві референдуми
На місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також питання дострокового припинення повноважень відповідної Ради народних депутатів та її голови.
Виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішуються питання про найменування або перейменування сільрад, селищ, міст, районів, областей; питання про об'єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які мають спільний адміністративний центр; питання про зміну базового рівня місцевого самоврядування у сільських районах; питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами.
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партия Слуга народа пророссийская и антиукраинская - это мы вчера и услышали - кто же за это будет голосовать ,да еще при не выполненных - не одном обещании - мы увидим
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"Ніколи не здавайся - ганьбись до кінця!" (с)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНемає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков
 
 
 
 
 
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