 Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков

"Це черговий фейк і "чорні" технології, які застосовують проти нас конкуренти. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб дискредитувати партію і ввести в оману наших виборців. Немає жодних підстав, які завадили б партії "Слуга народу" взяти участь у виборах", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що до "виливання інформаційного бруду вдаються тоді, коли немає інших інструментів для боротьби". "Наша стратегія, на відміну від опонентів, - чесно вести виборчу кампанію", - наголосив він.

Разумков нагадав, що 8 червня буде проведено з'їзд "Слуги народу", на якому будуть представлені кандидати до Верховної Ради.

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"Хочу зауважити, що лише за одну добу за допомогою сайту партії до нашої команди приєдналися понад 20 000 осіб. Частина з них запропонували себе кандидатами в народні депутати в одномандатних округах. Усі анкети будуть вивчені, претенденти пройдуть ретельну перевірку. І лише після цього ми визначимо тих, хто матиме шанс представляти партію "Слуга народу" в парламенті", - зазначив він.

Разумков наголосив, що мета партії - взяти якнайбільше місць у Верховній Раді для реалізації тих завдань, які поставило суспільство перед президентом України Володимиром Зеленським. "Тому ми розцінюємо ці вибори фактично як третій тур президентських виборів", - додав він.