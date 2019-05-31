 Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков

"Це черговий фейк і "чорні" технології, які застосовують проти нас конкуренти. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб дискредитувати партію і ввести в оману наших виборців. Немає жодних підстав, які завадили б партії "Слуга народу" взяти участь у виборах", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Разумков зазначив, що до "виливання інформаційного бруду вдаються тоді, коли немає інших інструментів для боротьби". "Наша стратегія, на відміну від опонентів, - чесно вести виборчу кампанію", - наголосив він.
Разумков нагадав, що 8 червня буде проведено з'їзд "Слуги народу", на якому будуть представлені кандидати до Верховної Ради.
"Хочу зауважити, що лише за одну добу за допомогою сайту партії до нашої команди приєдналися понад 20 000 осіб. Частина з них запропонували себе кандидатами в народні депутати в одномандатних округах. Усі анкети будуть вивчені, претенденти пройдуть ретельну перевірку. І лише після цього ми визначимо тих, хто матиме шанс представляти партію "Слуга народу" в парламенті", - зазначив він.
Разумков наголосив, що мета партії - взяти якнайбільше місць у Верховній Раді для реалізації тих завдань, які поставило суспільство перед президентом України Володимиром Зеленським. "Тому ми розцінюємо ці вибори фактично як третій тур президентських виборів", - додав він.
Поспешишь ...
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua
Забавно
другое...
адепты секты73 впадают в ярость и злобу...
То у них від розриву шаблону...
все что остается розумковым - отмазываться, демонстрируя уровень "чайника-чувака" в юриспруденции и делопроизводстве )
я бы добавил "те" в первом слове и "ы" в последнем
З'їзд партії "Європейська Солідарність" - прямий ефір
Це не вазелін, який навіть 20 травня на кенгурації - не міг відірвати бенькі від шпаргалки...
Или ты от рождения такой?)
п.с. А тебя только по пятницам из больнички выпускают.. подмыться?))
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
Будешь договариваться с рашкой и сходиться интересами "где-то посередине" Украины?)
и договаривать на крови украинцев - с фуйлом, верно?)
п.с. Та мы понимаем - что ты ТИПИЧНЫЙ избиратель вовы вазелина.. Только выпустили тебя - зачем, проветриться и подсушиться?))
А референдум будет как бы вы не визжали. Народ не хочет больше войны. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше.
Ау, вазелиновые.. вы ВСЕ так думаете?)
ЛАРИСА.. ты готова договариваться с фуйлом, на коленях, как "финансист"
Короче убей в себе лжеца, вора и мародера. Молодец, годный лозунг.
А золото-валютные резервы тупые школадники набирали за счет кредитов МВФ. Гениальная стратегия: брать кредиты и размещать их в резервах НБУ.
И да, новых кредитов и траншей под 1% - НЕ будет..)
ЛОКОМОТИВ то тронулся...
Всё впереди !
А референдум будет как бы порохоботы не визжали. Народ не хочет больше войны. Народ хочет остановить войну. А маленькая кучка ублюдков хочет воевать дальше. Маленькая кучка жуликов, зарабатывающих на войне, хочет воевать до последнего украинца.
Даешь референдум о мире.
Стаття 5. Питання, що виносяться на всеукраїнський референдум
На всеукраїнський референдум можуть виноситися питання, віднесені Конституцією України до відання України.
Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про реалізацію права народу України на самовизначення та входження України до державних федеративних і конфедеративних утворень або вихід з них.
На всеукраїнський референдум не виносяться питання, віднесені законодавством України до відання органів суду і прокуратури; питання амністії та помилування; питання про вжиття державними органами України надзвичайних і невідкладних заходів щодо охорони громадського порядку, захисту здоров'я та безпеки громадян; питання, пов'язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.
Стаття 6. Питання, що виносяться на місцеві референдуми
На місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесені законодавством України до відання місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також питання дострокового припинення повноважень відповідної Ради народних депутатів та її голови.
Виключно місцевими референдумами у відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішуються питання про найменування або перейменування сільрад, селищ, міст, районів, областей; питання про об'єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які мають спільний адміністративний центр; питання про зміну базового рівня місцевого самоврядування у сільських районах; питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами.