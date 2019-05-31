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Все про:Пєсков (533) Росія (17296) нормандська четвірка (475)

 Для зустрічі в нормандському форматі поки "не дозріли умови", - Пєсков

Підготовка зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки не ведеться. Для її початку потрібно, щоб Україна була готова йти на прямий контакт з ватажками терористів.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС.

"Знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних Мінських домовленостей. І, звичайно, є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі", - сказав представник Кремля.

За його словами, "водночас, для того, щоб ця зустріч на вищому рівні відбулася, необхідно, щоб дозріли відповідні умови, необхідно, щоб було розуміння щодо готовності української сторони йти на виконання Мінських домовленостей, йти на прямий контакт з представниками самопроголошених республік - все це вимагає подальшого прояснення", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що в Кремлі знають про контакти президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ, ця тематика обговорювалася. "Але якихось конкретних спроб (щодо саміту. - Ред.) поки немає", - констатував прес-секретар Путіна.

Читайте також: Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк

Сьогодні, 31 травня, Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч у нормандському форматі може відбутися в середині липня.

Раніше про це ж заявляв спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129940
 
 
 Топ коментарі
 
с такими как письков не разговаривать нада а сразу бить в ипло Для встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков - Цензор.НЕТ 4915
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пока народ украины сопротивляется дружить с рашей))) верхи хотят а низы не дают
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когда х"йла сдохнут, мож созреют.
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Мастерство журналиста...Для ее начала нужно, чтобы Украина была готова идти на прямой контакт с главарями террористов.Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковИсточник: https://censor.net.ua/n3129940
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А при чем здесь эти шестерки, если там все решает )(уйло.
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та ничо оно не решает...выполняет то,что диктуют санкции
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Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане - rbc.ru
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с такими как письков не разговаривать нада а сразу бить в ипло
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Якщо б мені підвернулась така можливість я б мабуть після того як влучив піськову по іпплу отримав б оргазм -)😄
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пока народ украины сопротивляется дружить с рашей))) верхи хотят а низы не дают
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Ватнік,хто в цьому висері агент крімля?
Для встречи в нормандском формате пока "не созрели условия", - Песков - Цензор.НЕТ 6512
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Олигархи друг другу глаз не выклюют, тем более, что деньги не пахнут.
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У Зе сказали в июле встреча. Значит созрели.
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не созрели условия?...т.е. даже не знаете какие бы еще условия впихнуть в невпихуемое...
(дааа...просто по Фрейду)
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Письков не парься там Зебилов уже подгатавливают Шефиры, Мосийчуки и прочие, будут скоро все условия.
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раша на Донбассе воюет с Украиной, а при чем здесь главари террористов, бандитов и сепаратистов, это же не гражданская война. Если бы раша не помогала этим говнюкам вооружением, военными и наемниками, то их уже давно бы не было. Этот номер с Украиной не пройдет. Это вам не приднестровье, Осетия и Абхазия. Нам не нужны путинские шестерки на территории Украины. Решит проблему отключение СВИФТА, включение эмбарго на нефть и газ, закрытие заграничных счетов для раши. Пока не будет этого раша будет издеваться над Украиной, это все прекрасно понимают. Нам не нужны кацапы на территории Украины.
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Уже отключают СВИФТ, включают эмбарго на газ и нефть, закрывают счета?))) Не надейтесь на дядю... Будет так, как ВЫГОДНО ЕС и США, а не Украине... это "telle est la vie"
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Прямой контакт с "руководством лднр" - это только в кабинет лифта или у входа в кафе.
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нужно, чтобы Украина была готова идти на прямой контакт с главарями террористов.

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цікава позиція! навіть самих кацапів штурмують великою силою усе, що шевелиться проти бздюхатої влади. а тут терористи
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДля зустрічі в нормандському форматі поки "не дозріли умови", - Пєсков
 
 
 
 
 
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