 Для зустрічі в нормандському форматі поки "не дозріли умови", - Пєсков

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС.

"Знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних Мінських домовленостей. І, звичайно, є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі", - сказав представник Кремля.

За його словами, "водночас, для того, щоб ця зустріч на вищому рівні відбулася, необхідно, щоб дозріли відповідні умови, необхідно, щоб було розуміння щодо готовності української сторони йти на виконання Мінських домовленостей, йти на прямий контакт з представниками самопроголошених республік - все це вимагає подальшого прояснення", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що в Кремлі знають про контакти президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ, ця тематика обговорювалася. "Але якихось конкретних спроб (щодо саміту. - Ред.) поки немає", - констатував прес-секретар Путіна.

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Сьогодні, 31 травня, Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч у нормандському форматі може відбутися в середині липня.

Раніше про це ж заявляв спецпредставник США з питань України Курт Волкер.