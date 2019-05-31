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Все про:Генштаб ЗС (385) призначення (365) Бутусов Юрій (935) Хомчак (29)

 У Генштабі ЗСУ в четвер відбулися перші кадрові рішення, - Бутусов

У Генеральному штабі ЗСУ в четвер, 30 травня, відбулося кілька перших кадрових рішень.

Про це повідомляє на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначає, що першим заступником начальника Генерального штабу призначено генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.

"У ГШ було двоє перших заступників - Віктора Назарова знято із займаної посади. Свою посаду зберіг перший заступник начальника ГШ генерал-полковник Ігор Колесник, але його повноваження дещо обмежені. Повноваження Назарова і такі ключові напрямки повноважень Колесника, як логістика, тил і озброєння, передано під контроль Корнійчука.

Корнійчуку 53 роки, закінчив Хмельницьке артилерійське училище, служив у Групі радянських військ у Німеччині, повернувся в Україну з РФ відразу після розпаду СРСР, командував 11-ю артилерійською бригадою ЗСУ, у 2014-15 роках був начальником Озброєння ЗСУ, потім став 1-м заступником головного інспектора Міноборони Хомчака.

Обидва генеральські звання Корнійчук отримав під час війни", - пише Бутусов.

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Також він повідомляє, що начальником Головного оперативного управління призначено генерал-лейтенанта Віктора Бокого.

"Бокий уже обіймав раніше цю посаду, але фактично контроль за ГОУ зберігав в.о. першого заступника начальника Генштабу Віктор Назаров, який одночасно був за штатом заступником начальника ГОУ. Фактично Назаров був ключовою фігурою в управлінні армією.

Зараз Назарова знято з посади в.о. першого заступника начальника Генштабу, нині він обіймає штатну посаду заступника начальника ГОУ", - зазначає Бутусов.

Крім цього, начальником управління бойової підготовки призначено полковника Олексія Тарана, який раніше вже був в.о. цього управління.

"Призначення не є революційними, це упорядкування структури управління після зняття Назарова", - зазначає журналіст.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129937
 
   
 Топ коментарі
 
спасибо, что не Юзика и не Лысого назначили в ГШУ..
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Тут иной вопрос напрашивается: чего тебя, специалиста и эксперта в любом вопросе, не назначили командовать?В Генштабе ВСУ в четверг состоялись первые кадровые решения, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3645
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"Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны"...
во время войны или на войне - тут, как говорят в Одессе, это даже не две большие разницы, а чему просто сравнения быть не может.
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спасибо, что не Юзика и не Лысого назначили в ГШУ..
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Тут иной вопрос напрашивается: чего тебя, специалиста и эксперта в любом вопросе, не назначили командовать?В Генштабе ВСУ в четверг состоялись первые кадровые решения, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3645
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я юрист по образованию.. когда начнется в стране дефолт и банкротства, я буду вас зебилов уничтожать и рвать на куски.. что бы такие зебилы как ты и тебе подобные, работали за жратву.. в этом я спец!..
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Оно и видно в чем ты "спец", продажное пистливое соевое животное.
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запасайся вазелином, соль, спичками, мукой, макаронами..
банда Зеломойского вас будет дефолтить, а такие как я, будут вас разорять, делать первичную предпродажную подготовку, а скупать вас будет тот же самый Зеломойский..
Потому что Вы - Зебилы, должны ответить за своё голосование.. Вы проголосовали за Дефолт!
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Это все очень важно конечно.. Но есть более общий вопрос: на кой ляд может понадобиться генштаб,если у нас начался челлендж в российский мир. Там штаб уже есть. И очень большой. Зачем ему филиалы в таких количествах?
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Это в мозгах у вас зрадофилов и паникерв челлендж в жопу уже пятый год. тупе порохоботы
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Может "начался челлендж в российский мир" только в Ваших фантазиях?
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Ох какой грозный ватник! Задрожали все! Не флуди, робот ЗЕ! Внутри пылесос сломается. Ты газет да интернет то читаешь, или Гы-Гы только смотришь? Перечитай Цензор за дня три и по итогу все увидишь, если захочешь, конечно.
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Пистливое соевое животное, ты где было в то время?
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А что по собственно ролику? Там тоже пистят?
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твою жену тестировал
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Кто с доброй сказкой входит в дом?Кто с детства каждому знаком?
Он знает песен и стихов, он покорил сердца лохов,
Уже он здесь, уже он тут. Скажите, как его зовут?
- Зе! Пара-пара-пам-па- Лен! Пара-пара-пам-па
- Ский! Пара-пара-пам-па
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"Оба генеральских звания Корнийчук получил во время войны"...
во время войны или на войне - тут, как говорят в Одессе, это даже не две большие разницы, а чему просто сравнения быть не может.
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что, и теперь Корнийчук хотя бы бетонку положит, чтобы ВСУ технику не ломали по разбитым танками дорогам - колесо по ось уходит, яма на яме.
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Ты хоть поняло само, что ляпнуло? Похмеляться нужно.
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это значит конец соевому свиномыролюбству и вальцманоперемириям.
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Доиграетесь до Бениного дефолта сами в военкомате двери повыносите за армейской пайкой и пофиг вам будет кто там будет "гениралом" а кто "палковником"
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Хомчак дружків просовує ? Передбачувано.Компетентність підмінюється вассальною вірністю.
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Рутинная внутриведомственная перестановка одних и тех-же лиц новым начальником "под себя". Ни малейших признаков громко анонсированных реформ и новых лиц. Очевидый плюс только для Бутусова. Можно ненавязчиво напомнить о о себе и своей невероятной осведомленности об армейских делах.
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Не только. Снижается необходимомть что либо писать по существу происходящих событий. Писать, что все в розовых помидорах неприлично, а шо не в помидорах...тоже не с руки.
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назаров виновник трагедии с ил 76 и илловайска,его давно надо было гнать и судить.
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"Не є революційним " , це означає консервацію того що є .Ліжка в борделі переставили , якщо коротким реченням.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Генштабі ЗСУ в четвер відбулися перші кадрові рішення, - Бутусов
 
 
 
 
 
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