 У Генштабі ЗСУ в четвер відбулися перші кадрові рішення, - Бутусов

Про це повідомляє на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначає, що першим заступником начальника Генерального штабу призначено генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.
"У ГШ було двоє перших заступників - Віктора Назарова знято із займаної посади. Свою посаду зберіг перший заступник начальника ГШ генерал-полковник Ігор Колесник, але його повноваження дещо обмежені. Повноваження Назарова і такі ключові напрямки повноважень Колесника, як логістика, тил і озброєння, передано під контроль Корнійчука.
Корнійчуку 53 роки, закінчив Хмельницьке артилерійське училище, служив у Групі радянських військ у Німеччині, повернувся в Україну з РФ відразу після розпаду СРСР, командував 11-ю артилерійською бригадою ЗСУ, у 2014-15 роках був начальником Озброєння ЗСУ, потім став 1-м заступником головного інспектора Міноборони Хомчака.
Обидва генеральські звання Корнійчук отримав під час війни", - пише Бутусов.
Також він повідомляє, що начальником Головного оперативного управління призначено генерал-лейтенанта Віктора Бокого.
"Бокий уже обіймав раніше цю посаду, але фактично контроль за ГОУ зберігав в.о. першого заступника начальника Генштабу Віктор Назаров, який одночасно був за штатом заступником начальника ГОУ. Фактично Назаров був ключовою фігурою в управлінні армією.
Зараз Назарова знято з посади в.о. першого заступника начальника Генштабу, нині він обіймає штатну посаду заступника начальника ГОУ", - зазначає Бутусов.
Крім цього, начальником управління бойової підготовки призначено полковника Олексія Тарана, який раніше вже був в.о. цього управління.
"Призначення не є революційними, це упорядкування структури управління після зняття Назарова", - зазначає журналіст.
банда Зеломойского вас будет дефолтить, а такие как я, будут вас разорять, делать первичную предпродажную подготовку, а скупать вас будет тот же самый Зеломойский..
Потому что Вы - Зебилы, должны ответить за своё голосование.. Вы проголосовали за Дефолт!
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых
https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
Он знает песен и стихов, он покорил сердца лохов,
Уже он здесь, уже он тут. Скажите, как его зовут?
- Зе! Пара-пара-пам-па- Лен! Пара-пара-пам-па
- Ский! Пара-пара-пам-па
во время войны или на войне - тут, как говорят в Одессе, это даже не две большие разницы, а чему просто сравнения быть не может.