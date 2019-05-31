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Все про:Угорщина (469) Закарпаття (752) експансія (3)

 Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа

В Угорщині заявили, що уряд країни виділить 2,5 мільярда форинтів (понад 7,5 млн євро) на широкомасштабну програму підтримки угорської культури Закарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

Про запуск програми на прес-конференції в Будапешті оголосив Іштван Грежа, уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаттям.

За його словами, програма буде спрямована на оновлення будівель культурної спадщини, а також впровадження театрально-музичних програм.

Грежа назвав це "угорською культурною експансією".

"На Закарпаття ми плануємо привозити великі імпрези та вистави лише найвищого художнього рівня, що часто є неможливим у непристосованих та давно забутих гігантських будинках культури", - зазначив Грежа.

Першим етапом цієї програми є реконструкція Угорського національного театру в Берегові, де вже цієї осені розміститься також культурний центр імені Шарі Федак. За словами Грежі далі розпочнеться підтримка закладів культури по всьому Закарпаттю.

Основна частина програми розпочнеться у 2020 році і триватиме ще два роки.

Грежа також зазначив, що всі народи Закарпаття також зможуть показати угорцям, наскільки багатогранною є їхня культура. І додав: "Якщо ця модель на Закарпатті запрацює, то вона буде поширюватися і на інші закордонні угорські громади".

За його словами угорський уряд готовий підтримати не лише закарпатських угорців, а також представників усіх національностей Закарпаття, відповідно до їхніх пропозицій, що попередньо будуть схвалені урядом Угорщини.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129935
 
   
 Топ коментарі
 
Так м'якенько стелють...
🤔
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С востока уже имеем экспансию, в том числе и военную.
Не хватало только экспансии с запада.
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Чурки из Приуралья хотят создать "мадярский мир" по типу "русского мира".
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Чурки из Приуралья хотят создать "мадярский мир" по типу "русского мира".
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Главное пусть бабло дают, а мы им культуру сделаем...
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Ну так недаремно Зєлєнскій з президентом Угорщини зустрічався.
"Президент Венгрии предложил Зеленскому создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсудить все спорные вопросы и их решение". Адер отметил, что президент Украины одобрительно воспринял это предложение....Венгерский президент также заявил, что Зеленский "продемонстрировал открытость и добрые намерения" по вопросам двойного гражданства закарпатских венгров, законов об образовании и украинском языке. "

Вова погодився на мадяризацію Закапаття.
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а потом "закарпатье-наш "будут орать уроды...
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Ну а раша передала лугандонии 9 машин с боеприпасами.
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С востока уже имеем экспансию, в том числе и военную.
Не хватало только экспансии с запада.
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пусть эти деньги потратят на обучение лоцманов и прогулочные катера, выпущенные после смерти сталина
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Удивительно, что лапоть 1949 года сам не затонул.
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Прикормленные кацапами "******" получат пинка под зад и различные "экспансии" в их влажных фантазиях закончатся.
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в Закарпутье надо провести АТО.. хотя бы две недели..
и к Венгрии надо предъявить иск о компенсации за ущерб во время оккупации..
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Там если одну контрабанду полностью перекрыть венгры разорятся
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Деньги должны идти через органы власти. А те уже пускай решают где должна быть экспансия, на западе или востоке. Эти деньги должны пойти на оборону, с обязательной пометкой что это деньги из Венгрии, чтобы ВСУ знали кого благодарить
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Значить розгорнемо ще одну військову частину, тепер у Виноградові!
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А в Берегові частину НГУ хотіли дислокувати, зробили чи ні?
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дозвіл Берегівська міськрада надала, а чи розгорнули вже, чи ні - не знаю.
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а договоренность или разрешение от государственных органов на эту... экспансию...должно хоть какое-то быть? или кто захотел туда и вбросил...типа белыми КАМАЗами?
какое-то уважение к суверенитету, Конституции и Законам страны должно быть у соседей?
(а может я не хочу чтоб моего попугая сосед учил матам... пардон, утрирую)
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Коротше програма омадьяріванія Закарпаття...Русцкій мір на сході Мадьярський мір на заході..
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Если венгры хотят жить в Украине,
то пусть потратят деньги на их обучение украинскому языку!
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Пора уже права украинцев и гостей разделить законодательно !
Иначе гости после того как они освоятся начинают нам качать свои права!
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"Нормальное" такое предложение...... Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа - Цензор.НЕТ 4400
Словарь
ЭКСПА́НСИЯ - Женский род
1.Политика распространения своего политического и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта.
2.Расширение, распространение чего-н. напр.влияния за какие-н. первоначальные пределы.
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"По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему (!!!) Закарпатью.",- во загнули на всем Закарпатье Венгры не только пришлые с территории современной россии, но составляют в процентном отношении статистическую погрешность.
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как вариант: театр на венгерском оставить, но ВПУСКАТЬ НА СПЕКТАКЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ....кто не сдал-в театр не идёт.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУгорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа
 
 
 
 
 
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