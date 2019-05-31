 Угорщина виділить понад 7,5 млн євро на "угорську культурну експансію" на Закарпатті, - уповноважений Грежа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.
Про запуск програми на прес-конференції в Будапешті оголосив Іштван Грежа, уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаттям.
За його словами, програма буде спрямована на оновлення будівель культурної спадщини, а також впровадження театрально-музичних програм.
Грежа назвав це "угорською культурною експансією".
"На Закарпаття ми плануємо привозити великі імпрези та вистави лише найвищого художнього рівня, що часто є неможливим у непристосованих та давно забутих гігантських будинках культури", - зазначив Грежа.
Першим етапом цієї програми є реконструкція Угорського національного театру в Берегові, де вже цієї осені розміститься також культурний центр імені Шарі Федак. За словами Грежі далі розпочнеться підтримка закладів культури по всьому Закарпаттю.
Основна частина програми розпочнеться у 2020 році і триватиме ще два роки.
Грежа також зазначив, що всі народи Закарпаття також зможуть показати угорцям, наскільки багатогранною є їхня культура. І додав: "Якщо ця модель на Закарпатті запрацює, то вона буде поширюватися і на інші закордонні угорські громади".
За його словами угорський уряд готовий підтримати не лише закарпатських угорців, а також представників усіх національностей Закарпаття, відповідно до їхніх пропозицій, що попередньо будуть схвалені урядом Угорщини.
🤔
"Президент Венгрии предложил Зеленскому создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсудить все спорные вопросы и их решение". Адер отметил, что президент Украины одобрительно воспринял это предложение....Венгерский президент также заявил, что Зеленский "продемонстрировал открытость и добрые намерения" по вопросам двойного гражданства закарпатских венгров, законов об образовании и украинском языке. "
Вова погодився на мадяризацію Закапаття.
Не хватало только экспансии с запада.
и к Венгрии надо предъявить иск о компенсации за ущерб во время оккупации..
какое-то уважение к суверенитету, Конституции и Законам страны должно быть у соседей?
(а может я не хочу чтоб моего попугая сосед учил матам... пардон, утрирую)
то пусть потратят деньги на их обучение украинскому языку!
Иначе гости после того как они освоятся начинают нам качать свои права!
Словарь
ЭКСПА́НСИЯ - Женский род
1.Политика распространения своего политического и экономического влияния на другие страны с целью захвата чужих территорий и рынков сбыта.
2.Расширение, распространение чего-н. напр.влияния за какие-н. первоначальные пределы.