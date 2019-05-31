 Меркель і Помпео обговорюють у Берліні майбутнє України

Про це глава уряду Німеччини Ангела Меркель заявила журналістам перед початком переговорів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Звичайно, будемо говорити про співробітництво в питанні Росії і про майбутнє України після президентських виборів там", - повідомила Меркель.
Серед гострих проблем – Іран: як не допустити набуття країною ядерної зброї, попередити інші агресивні кроки з боку Ірану. Йтиметься про Афганістан, де обидві країни мають великі миротворчі контингенти, про Сирію, про Лівію, де ситуація є дуже крихкою. Також темою стане боротьба з тероризмом.
Меркель запевнила, що "США були й залишаються найважливішим партнером Німеччини за межами Європи".
Те ж саме сказав про важливість партнерства з ФРН Помпео. Він наголосив, що перед двома країнами стоїть багато завдань в плані забезпечення безпеки народів.
Це перший візит Помпео в Берлін після призначення держсекретарем США.
Элита, ФАС!!!
к сожалению 73% населения Украины это ватные Зебилы и сепарье, которое тянет страну в советское средневековье, к колбасе по 2,20 и парадам на 1 и 9 мая...
Кандидат в президенты Украины Зеленский играет членом на пианино
https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU&fbclid=IwAR27vOiG4AnayH-vk832gej5wuSfmsjvfwB8OMjvU7CYsxwQHwHZq6tIGYA
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МЕСТО БАРЫГИ НА ЗОНЕ!!!!