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Все про:Німеччина (1209) Меркель (532) перемовини (1319) США (5052) Помпео (118)

 Меркель і Помпео обговорюють у Берліні майбутнє України

Канцлер ФРН Ангела Меркель і глава Держдепартаменту США Майк Помпео проводять переговори в Берліні. На порядку денному - ситуація в Україні після виборів президента.

Про це глава уряду Німеччини Ангела Меркель заявила журналістам перед початком переговорів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, будемо говорити про співробітництво в питанні Росії і про майбутнє України після президентських виборів там", - повідомила Меркель.

Серед гострих проблем – Іран: як не допустити набуття країною ядерної зброї, попередити інші агресивні кроки з боку Ірану. Йтиметься про Афганістан, де обидві країни мають великі миротворчі контингенти, про Сирію, про Лівію, де ситуація є дуже крихкою. Також темою стане боротьба з тероризмом.

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Меркель запевнила, що "США були й залишаються найважливішим партнером Німеччини за межами Європи".

Те ж саме сказав про важливість партнерства з ФРН Помпео. Він наголосив, що перед двома країнами стоїть багато завдань в плані забезпечення безпеки народів.

Це перший візит Помпео в Берлін після призначення держсекретарем США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129930
 
 
 Топ коментарі
 
это как обсуждают?! сами?! а как же его превосходительство - Вазелин Шестой???!!!!!
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Без Украины. Они поняли, что после ухода команды Пороха там больше не с кем разговаривать. У них собственная репутация дороже всего По кооперативах на выступление клавишников они не ходят Им пртивно
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Думают как народ Украины оббалванили, что они променяли лучшего президента Петра Порошенко на хрен знает что и удивляются как дальше с нами работать
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шепотом: Дружище, а скинь мне в личку сколько вам Петя за одно сообщение платит?
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Кацапюра,правильно по- хрюсски отвечать *и чо*...
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Ну ,беспробудное пьянство еще ни кого не украсило.
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Так не бухай. Может будешь не такая страшная.
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Ви знаєте в аду в чортів теж є любов....... Питання тільки в тому, любов до чого?
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это как обсуждают?! сами?! а как же его превосходительство - Вазелин Шестой???!!!!!
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Вот это ветка, так ветка
Элита, ФАС!!!
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Нашому нІколи, в нього качалка, потім селфі з шаурмою. Часу нема на ваші заграніци.
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Без Украины. Они поняли, что после ухода команды Пороха там больше не с кем разговаривать. У них собственная репутация дороже всего По кооперативах на выступление клавишников они не ходят Им пртивно
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Может, у Меркель просто нет рояля. Да и юмор квартального уровня она не жалует.
Меркель і Помпео обговорюють у Берліні майбутнє України - Цензор.НЕТ 711

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на жаль україна ніколи і нічого не важила в великій політиці.
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Украина пишется с большой буквы.. Зебил!
к сожалению 73% населения Украины это ватные Зебилы и сепарье, которое тянет страну в советское средневековье, к колбасе по 2,20 и парадам на 1 и 9 мая...
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пока вона для мене з такої букви я к і ти придурок. і твій хозяин дон впедро
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я мулдван и пороходєбилов обхожу стороной, боюсь сифилитиков.
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себе називають ми--виключно сексуальні нетрадиційці.
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Вот так. Порох сделал Украину субъектом мировой политики, а теперь она снова - объект, судьбу которой решают без её участия.
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С таким позорищем встречаться никто не захочет, оно облетело весь мир
Кандидат в президенты Украины Зеленский играет членом на пианино
https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU&fbclid=IwAR27vOiG4AnayH-vk832gej5wuSfmsjvfwB8OMjvU7CYsxwQHwHZq6tIGYA
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Европа понимает только шантаж и подкуп. Поэтому шантажировать надо мигрантами (в случае полномасштабной войны никакой заслон не спасет от миллионов мигрантов), а покупать надо за деньги. Беня даст, он же теперь главный по стране
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якщо народ в країні в якій іде війна голосує за блазня який невміє навітьговорити на живу то що ви хочете що за вас думают і вас незапрошуют
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А преЗедент Украины где? Участвует в обсуждении, ест шаурму или качает бицуху?
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обговорюють майбутнє України без представників України. Нє ну чо, круто.
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После распада СССР Украина занимала второе место после России а теперь 15 е из всех республик, обидно!
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ты бредишь,возвращайся срочно в диспансер под мегадозы нейролептиков и транквилизаторов,баран заповедный
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пипец, порохососы никак не успокоятся)))) да пролетел мальдивский карамелька как фанера над Парижем. успокойтесь уже, не будет он никогда президентом страны Украина. )))))
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МЕСТО БАРЫГИ НА ЗОНЕ!!!!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМеркель і Помпео обговорюють у Берліні майбутнє України
 
 
 
 
 
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