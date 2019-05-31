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 Політика України
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Все про:Мін'юст (589) Баканов Іван (10) Разумков Дмитро (58) Слуга народу (21)

 Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу"

Міністерство юстиції України від 30 травня зареєструвало зміну глави партії "Слуга народу" - Дмитра Разумкова замість Івана Баканова, який тимчасово виконує обов'язки глави Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", згідно із сервісом"Опендатабот", відповідна зміна керівництва партії "Слуга народу" відбулася 30 травня.

Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська зазначила, що заходи щодо державної реєстрації політичних партій забезпечуються Департаментом державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту.

Також читайте: Партія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков

"... документи для державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію "Слуга народу" надійшли до Міністерства юстиції України та були розглянуті в терміни, передбачені законодавством України", - написала вона в Facebook, додавши, що зміни вже внесені до Державного реєстру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129926
 
 
 Топ коментарі
 
нарушение закона МинЮстом))
Минюст зарегистрировал смену главы партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1131
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как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Можект боятся что сбежит.. вова?)
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А я вот радуюсь что Петюни нету.... и у нас все будет хорошо. )))
А ты страдай.
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как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Можект боятся что сбежит.. вова?)
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Оооо.. быстро ты пишешь - "скопировать" и "вставить"?
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а по сути вопроса - ответить нечего? или для тебя, как и вована-шмаркли - копипаст жутко долгий? Минюст зарегистрировал смену главы партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 8539
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Ты мне по сути ответь - сколько страничек в методичке?
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Ладно, ухожу с ветки... тут работает элитная бригада порохоботов... ))
Удачи. И хороших выходных Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7059
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стой, плесень! зассал, чувак?)) чей Крым?
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в твоей? Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9156 срочно ищешь новую - боишься ошибится?)
зебил, ты ж пойми главное: ты, находясь на самой нижней уровне "развития", просто не способен воспринимать действительность как таковую.. без методичек от фуйла- или вазелина Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9156
И страницы тебе не помогут.. вазелиновые настолько тупы - что не успевают читать методички, меняющиеся каждый день))
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Какой смысл спорить с ботом? Это как со свинями песни петь
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Al Makarski
Поспешишь ...

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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Хорошая шутка для Лиги смеха
Выходит на сцену Зе и говорит: - Я, как дипломированный юрист, ответственно заявляю...
За общим ржачем окончания фразы уже никто не дослушает.
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Это нарушение можно добавить к счетчику нарушений ЗЕ-Президента на сайте https://ze.live/
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с ним не спорят.. с него ржут) и ОНО, поняв это - сбежало подстирнуться Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7784
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та мы понимаем что вам, кацапам, Украина поперек горла.. вот вы и радуетесь: на фоне вазелина - фуйло выглядит не таким уж и тупым)
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Крємлєбот,чого під проксі,не треба вже ховатись,ви з порохоботами вже брати,лайкатимуть і так
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о, зебил.. так как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Можект боятся что сбежит.. вова?)
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зебил.. ты уже готов стоять на коленях предо мной?) вова вазелин обещал - будешь!)
И да, забудь про мову - вован начинает с рашкой "с чистого листа". А что может быть лучше - чем начать отмену "мови" та отмену декоммунизации.
Ты же поддерживаешь вову зеленского в этом, верно?))
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как мало вам нужно для полного счастья...
Ни незавасимая Украина...не....
Ни рост экономики...не..
Ни сильная армия...не...
Ни украинский язык...и украинская церковь...не...
Петюни нет...вот оно счастье зебени...
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Да, называть белое черным это в стиле 2,5 Илиты...
давай еще про 4000 баксов зп и что зеленский наркоман.... недоработал немного
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"у нас все будет хорошо"))))) у кого "у нас" ??? если ты хотя бы был педикюрщиком КАЛО-мойского, мыл ему ноги, то возможно, а рядовому быдлу ничего не светит, даже не мечтай! вас, зеленых одноразовых, используют 2 раза, что бы побыстрому, пока ваЗЕлин не застыл, и выбросят на помойку.
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мАладой рыг...во главе мАладой рыгыональной партии..
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Логотип классный. Навернуться с велика в такой конфигурации - раз плюнуть. Центр тяжести уж очень не на месте.
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Там мозги не наместе...вот в чем проблема...
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Как раз это - единственно утешающая мысль, в данной ситуации.
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Пойдут министрами не только двоюродные братья соучредителей 95 квартала, но и их маникюрши и водители, делов то.
Каждая кухарка должна научиться, как управлять государством (с)
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Не, ну тут как раз все правильно. Грицака - уволил, и теперь согласно штатному расписанию Баклан стал в.о.
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начальник партии, ну что это за госдолжность? или уже порохоботы в трауре, шо шансов у них ваще нет?
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шо, вазелиновые запаниковали - такого идиотизма как у зебилов - мир не видывал)
и это только 10 дней прошло! Минюст зарегистрировал смену главы партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5629
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та шоколадников толко ленивый не имеет, и исключительно без вазелина.
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Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 525
БПП - 2019
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Картинка не полная, не хватает руки Богдана и палок Яценюка
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"логотипус" как в сантъ-питебурхе: только там "медный всадник", а у нас "лисапетный всадник"... Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3907
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А ведь вчера тупорылые порохоботы всерьез поверили, что министр из партии с рейтингом 0.3% сможет не допустить на выборы партию с рейтингом 40%. Такие наивные идиоты)) петренко не самоубийца.
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Да кому твои рейтинги интересны ? Первична экономика.
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Великий відсоток набере ця партія 21-го липня.. З власних спостережень - люди після 21-го квітня більш відверто говорять за яку політичну силу віддадуть свій голос 21-го серпня.. Мимо уваги виборців не пройшов шалений тиск старої корумпованої системи на новообраного Президента України.. Багато людей вважають, що проголосувавши за "Слугу народу" - вони підтримають Володимира Олександровича в його бажанні вичистити авгієві конюшні, в які перетворили Україну обидва хряки..
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якщо не схибить і в короткі терміни проведе якусь довгождану конкретику --підтримка буде 60%
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Сейчас пойдёт по экспоненте, к сожалению.
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так а як може бути інакше, коли лунають такі потужні заклики від хазяїна бобіка до банкрутства?
фінансисти не дебіли, на відміну від зе лохторату
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Вам самим ще не набридло постійно постити сценарії армагедону для України без петі біля керма держави? Невже провальна президентська кампанія петі вас нічому не навчила? Продовжуйте та очікуйте на результат 21-липня.. Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3386
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Законам экономики глубоко плевать на все голосования. Тебе ещё предстоит в этом убедиться.
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так, одна надія, що ваша кацапія гигнеться раніше за Україну
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Причем здесь Порошенко, речь про Зерро его образ мысли, моральные и психологические устои.
Уже у одного спрашивал, не ответил, может вы ответите на вопрос На что вы надеетесь приведя к власти Зерро? Какие методы и средства, по-вашему, он будет руководствоваться для выполнения ваших надежд?
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Он не понимает о чём Вы его спрашиваете.
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Розумію, можу питання перекласти українською мовою
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Думаю что он даже на суахили не балакает.
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Вообще такой наглой рейдерской атаки на государство никто не представлял. Днепровско-криворожская банда нарушает по одному закону или по одной статье Конституции в сутки. Это какой-то рекорд, наверно.
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Представляете, как Черчилль вывозит из генштаба мебель, карты и пепельницы?
Одного украинского президента, часто сравнивали с Черчиллем. . Представляю себе такую картинку...
🤣🤣🤣🤣
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Порох вывез оборудование пункта связи с НАТО и руководством ЕС.
Днепровско-криворожской банде оно без надобности.
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А откуда дурачки знают, вам усем сообщили?!
🤣🤣
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Дурачки, в данном раскладе - лохторат Зе. Им ещё предстоит в этом убедиться на своих поганых шкурах.
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Ага, "оборудование пункта связи с НАТО и руководством ЕС" которое он арендовал у частной фирмы якобы за свои деньги. Пиши ещё, кенгура маасковская, ты смешишь как ни один другой порохосос. Заодно расскажи про кресла, которые в офисе партейки Порошка всплыли. Они тоже для связи с ЕС и НАТО предназначались?
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Что с тобой, сынок ? Шнапс несвежий ? Боярочкой заглуши.
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Зебилы, если будет дефолт - куда вы побежите ? Беня рванёт в Израиль; Зе, возможно, тоже. А вы ? Будете срочно в родословной искать евреев ? Вас ведь иначе не пустят туда.
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Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…

🤣🤣
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Надо было сменить и название партии на "Слуга Коломойского"
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Надо подать законопроект о признании 2014-2019 годов геноцидом украинского народа. Шоколадные мрази подняли цены на коммуналку в 6-7 раз. Продукты питания подорожали в 4-5 раз. Проезд в транспорте подорожал в 4-5 раз. Если это не геноцид украинского народа, то что это? Долги по коммуналке уже перевалили за 90 млрд.

Три года Генелальным плокулолом работал человек без юридического образования. Он не только законов не знает, он еще большинство букв не выговаривает. Как и спикер Верховной Рады. Парубий тоже большинство букв так и не научился выговаривать, но все время всех пугает шинами, горящей землей под ногами и убиствами. Это Парубий привел в 2014 году снайперов на Майдан, которые расстреливали людей. Теперь эта мразь опять пугает массовыми убийствами.
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Taк ведь допрыгается ваша банда юрыздов до очередного майдана. Лучше бы им сейчас свалить из страны, пока граница не закрыта.
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Это вашему шокладному ворю надо сваливать. Пока еще аэропорты не блокируются народом. Народ ненавидит шоколадную мразь люто. За пять лет страна стала нищей. Парубию могут его горящие шины в его раздолбанный зад засунуть.
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Вся эта дуть про "люто ненавидит" легко лечится пикирующей гривной. Которая, ожидаемо, поехала вниз.
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Так ведь глава НБУ ваш порошенковский. И Премьер министр ваш шоколадный. Претензии к Пете. Вот когда Зеленский своего главу НБУ поставит и своегт премьера, тогда претензии к Зеленскому вытавляйте. А пока все претензии только к шоколадной банде.
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Какой из тебя "финансист" - уже понятно.
1) НБУ не подчинается правительству; это подразделение ФРС. Им плевать на всех ваших клоунов.
2) Гройсман уже подал в отставку; он вообще ни за что не отвечает.
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Да, и, тебе, как "финансисту": курс гривны не устанавливает ни Зе, ни даже Богдан. Курс - рыночный; определяется на межбанковской бирже. Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1651
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Хе-хе. Свалить с рейтингом 73%. Хе-хе. И пропустить такое шоу с герляндами на фонарях из Порошенок, Гройсманов, Рев, Луценок, Омелянов и т.д. Нет уж. Насладимся зрелищем.
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Вы представляете до какой степени это ворье шоколадное дошло. Оказывается государство не могло купить сервера и компы для ситуационной комнаты Администрации Президента. Администрации Президента, Карл!!!! Оказывается это все орендовалось пять лет. БОльшего идиотизма и бОльшего вранья еще не было.

За полмиллиона зелени сгонять на Мальдивы-Сейшелы они могут, а приобрести нормально сервера и компы для администрации президента не могут. Идиоты. Весь мир смеется над шоколадной властью.

Если Луценки, Парубии, Гройсманы, все кто разворовывал Украину пять лет и выводил бабло в оффшоры, будут и дальше держаться за власть, народ их просто раздерет или развесит на фонарях.
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Ничего твой "народ" не сделает, не фантазируй. Бенины 73% - это не воины, это партия "пожрати-та-по$рати". Забьются по углам, и начнут выть "мы хотели савсем не этаваааа"
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Вот примерно также говорил Клюев осенью 2013 года. Где он там сейчас не занешь?
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А где новость что 3Е подал на регистрацию ТМ "ЗекоМанда"? Нет, это не шутка, как бы смешно не звучало.
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Забашляли минюст? Ну кто бы сомневался в антикоррупционных способностях ЗЕлёных чИлавечкаф. Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 428
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Зебилы выбрали дебилов. Законов не читали, о конституции не догадывались, живут по понятиям. Осталось возопить - "путин приди, путин введи"... ой, плачет по ним верёвка...
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