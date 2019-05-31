 Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", згідно із сервісом"Опендатабот", відповідна зміна керівництва партії "Слуга народу" відбулася 30 травня.
Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська зазначила, що заходи щодо державної реєстрації політичних партій забезпечуються Департаментом державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту.
"... документи для державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію "Слуга народу" надійшли до Міністерства юстиції України та були розглянуті в терміни, передбачені законодавством України", - написала вона в Facebook, додавши, що зміни вже внесені до Державного реєстру.
А ты страдай.
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Можект боятся что сбежит.. вова?)
Удачи. И хороших выходных
зебил, ты ж пойми главное: ты, находясь на самой нижней уровне "развития", просто не способен воспринимать действительность как таковую.. без методичек от фуйла- или вазелина
И страницы тебе не помогут.. вазелиновые настолько тупы - что не успевают читать методички, меняющиеся каждый день))
Поспешишь ...
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua
Выходит на сцену Зе и говорит: - Я, как дипломированный юрист, ответственно заявляю...
За общим ржачем окончания фразы уже никто не дослушает.
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
А как там "лисопедом" - на работу.. ездит? в сопровождении ПЯТИ автобусов, набитых "козмонавтами" в полном обмун-нии.. И 6-7 джипов с охранниками кАломойского...
Даже яныка так не охраняли.. Можект боятся что сбежит.. вова?)
И да, забудь про мову - вован начинает с рашкой "с чистого листа". А что может быть лучше - чем начать отмену "мови" та отмену декоммунизации.
Ты же поддерживаешь вову зеленского в этом, верно?))
Ни незавасимая Украина...не....
Ни рост экономики...не..
Ни сильная армия...не...
Ни украинский язык...и украинская церковь...не...
Петюни нет...вот оно счастье зебени...
давай еще про 4000 баксов зп и что зеленский наркоман.... недоработал немного
Каждая кухарка должна научиться, как управлять государством (с)
грицак уже ніхто.
и это только 10 дней прошло!
БПП - 2019
фінансисти не дебіли, на відміну від зе лохторату
Уже у одного спрашивал, не ответил, может вы ответите на вопрос На что вы надеетесь приведя к власти Зерро? Какие методы и средства, по-вашему, он будет руководствоваться для выполнения ваших надежд?
Одного украинского президента, часто сравнивали с Черчиллем. . Представляю себе такую картинку...
🤣🤣🤣🤣
Днепровско-криворожской банде оно без надобности.
🤣🤣
🤣🤣
Три года Генелальным плокулолом работал человек без юридического образования. Он не только законов не знает, он еще большинство букв не выговаривает. Как и спикер Верховной Рады. Парубий тоже большинство букв так и не научился выговаривать, но все время всех пугает шинами, горящей землей под ногами и убиствами. Это Парубий привел в 2014 году снайперов на Майдан, которые расстреливали людей. Теперь эта мразь опять пугает массовыми убийствами.
1) НБУ не подчинается правительству; это подразделение ФРС. Им плевать на всех ваших клоунов.
2) Гройсман уже подал в отставку; он вообще ни за что не отвечает.
За полмиллиона зелени сгонять на Мальдивы-Сейшелы они могут, а приобрести нормально сервера и компы для администрации президента не могут. Идиоты. Весь мир смеется над шоколадной властью.
Если Луценки, Парубии, Гройсманы, все кто разворовывал Украину пять лет и выводил бабло в оффшоры, будут и дальше держаться за власть, народ их просто раздерет или развесит на фонарях.