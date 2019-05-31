 Мін'юст зареєстрував зміну глави партії "Слуга народу"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", згідно із сервісом"Опендатабот", відповідна зміна керівництва партії "Слуга народу" відбулася 30 травня.

Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська зазначила, що заходи щодо державної реєстрації політичних партій забезпечуються Департаментом державної реєстрації та нотаріату Мін'юсту.

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"... документи для державної реєстрації змін до відомостей про політичну партію "Слуга народу" надійшли до Міністерства юстиції України та були розглянуті в терміни, передбачені законодавством України", - написала вона в Facebook, додавши, що зміни вже внесені до Державного реєстру.