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Все про:Адміністрація_Президента (446) Зеленський (1509) Шефір (7)

 Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента

В Адміністрації Президента Володимира Зеленського заявили, що думка, висловлена ​​в інтерв'ю його другом, співвласником і директором студії "Квартал-95", не збігається з позицією глави держави.

Про це прес-служба президента заявила у відповідь на запит "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації Президента", - заявили у прес-службі.

Також нагадали, що пан Шефір не є посадовцем Адміністрації Президента чи членом партії "Слуга народу", - так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили в прес-службі президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій. ВIДЕО

Крім того, в Адміністрації Президента нагадали, що Зеленський неодноразово висловлював свою позицію щодо можливих переговорів із Росією: вони не виключені, але їхній формат має бути узгоджений з міжнародними партнерами України.

Що ж до мовного закону, кажуть в АП, Володимир Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної. При цьому президент вважає, "що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", - йдеться у відповіді прес-служби глави держави.

Коментуючи ідею зменшення квот, в прес-службі заявили, що це не є компетенцією президента: "З цього питання має бути широкий професійний і громадський діалог".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот

Борис Шефір - давній друг Володимира Зеленського, співвласник і директор студії "Квартал-95". Його брат - Сергій Шефір - є першим помічником президента.

Напередодні в інтерв'ю виданню "Детектор медіа" Борис Шефір заявив, що війну "розпочали, щоб підзаробити грошенят", сказав, що Путін - не маніяк, а розумна людина, назвав квоти на підтримку української мови "штучною і гидкою річчю" і висловив сподівання, що через два роки для його компанії "відкриється російський ринок".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129924
 
   
 Топ коментарі
 
Побачили реакцію і всрались.
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пробный камень бросили, народ взнегодовал, вот и сьехали.
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ДЛЯ ЧЕГО ПРИЕЗЖАЛИ ВЧЕРА В УКРАИНУ РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЕ И С ИГЛОЧКИ МИНИСТРЫ ДВУХ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ?

HELGI SHARP

поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким независимым источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?

Для чего целая делегация приглашённых экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других госучреждениях?

Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".

Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.

Ибо "Приват" - половина финансовой системы Украины, независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.

Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Рухнет "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.

Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с единственным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком всю юридическую челядь и весь продажный судейский корпус Украины, но если ты пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, ты пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся гораздо больше.

В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.

Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого? антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.

Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президенства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращение её в ОО "Бенин квартал", активно начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.

Тягаться с ними у него кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - его босс в любой момент может сдрыснуть в свой Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан в этом случае сбежит к какому-нибудь новому хозяину.

Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - у них есть рычаги сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.

Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, а финансовая стабильность Украины - отдельно.)
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Если друг оказался вдруг, и не друг и не враг ...а так..
Оказывается в их стае начали появляться белые вороны...ну и на кого рассчитаны их байки ?
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Мене дивують ці сожитєлі - замість просто вивчити і розмовляти в Україні українською, живучи все життя тут, постійно шукають мільйон причин, щоб не знатм не вчити, не розмовляти українсько в Україні, а потім ще й "щиро" ображаються, що їх таких "із сєбя русскоїзичних" , м'яко кажучи, недолюблюють, недовіряють і називають чужими неукраїнцями.
А потім таких "обіжених" русскоїзичних приходять "защіщать" так звані мишебратья і до чого це приводить наочно бачимо на прикладах лугандонії, Криму, Придністров'я, Абхазії і т.п. ...
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Згоден,пам'ятаємо:
"І радісне свято День Соборності буде для українців з гірким присмаком доти, поки чобіт українського окупанта ..."
"Дорогі друзі, ніхто, напевно, не знає, підлість українського режиму краще, ніж ми - українці"...
"Ми розраховуємо на визнання нашої автофекаліі.."
"українська окупація - це тимчасово"..
"Цинічні бандери" ... (за посиланням - 7dniv.info)
І не потрібно робити крайнім З.Фройда - Хряк говорив це цілком свідомо!
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Ну позиции (или позы?) может и не совпадают (один с булавой!),а вот действия... Из одной кормушки питались! Расширить хотят.
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Верим .Правая рука не знает,что делает левая Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента - Цензор.НЕТ 895 .Беня,Шефир,Богдан-кто следующий нам расскажет ,как Украине жить и что делать.Зелюк у бенебанды в роли зицпредседателя Фунта.Только не весело от того,что "Рога и копыта" эти аферисты хотят сделать из Украины

Знатный МММ устроил Беня в Украине.Куда там лоху Мавроди
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Странно, что не совпадает, ведь Борис Шефир является соавтором предвыборной программы Зеленского. Хотя. прочитав новость, вы поймете, что таки совпадает: в новости ничего не опровергаются слова Шефира ни про квоты, ни про торговлю с Россией, ни про все остальное. Все то же, только другими, более обтекаемыми словами.
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Помните в партии регионов было упоротое ультрапророссийское крыло которое возглавлял Колесниченко. Он еще бегал по парламенту в футболке "За русский язык, за единство".
Сейчас он обитает в Севастополе.
Именно Колесниченко был автором закона про язык, по которому юго-восточные регионы получили русский язык в качество второго государственного
А Янукович говорил, что мнение его и партии регионов расходится с мнением Колесниченко.
Янукович вообще позиционировал себя как почти проевропейский - встречался с лидерами Европы, даже грозился подписать ассоциацию, а в это время шло уничтожение вооруженных сил, все стратегические предприятия переходили под контроль российского бизнеса, подписывались харьковские соглашения по которым продлили базирование в Севастополе окуппантского еще на 25 лет, т. е до 2042 года, короче говоря, шла тихая сдача страны и если бы не майдан, то мы уже были бы второй Беларусью, с перспективой союзного государства и СССР-2
Точно ту же картину мы начинаем наблюдать у зекоманды
Лидер партии слуги народа - бывший член партии регионов, мутные личности с проросийскими высерами, недолюстрированный богдан с идеей референдума с россией о дружбе и единстве, опять торпедируется тема второго государственного русского языка, опять торпедируется тема о злобном западе и опять президент гребет веслами типа в сторону запада, но нас почему-то начинает сносить на восток.
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Никто не собирался ничего менять, это бред, просто немножко забрали голосов у рузгоязычных избирателей рыговской партии ))) ахмето-рошеновские дерьмометы в ужасе, их царей топят ))))
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Заблокували цей пост, то повторюю!!!
IN UA 7395a7cc
Помните в партии регионов было упоротое ультрапророссийское крыло которое возглавлял Колесниченко. Он еще бегал по парламенту в футболке "За русский язык, за единство".
Сейчас он обитает в Севастополе.
***** через эту мразь тестировал украинское общество.
Именно Колесниченко был автором закона про язык, по которому юго-восточные регионы получили русский язык в качество второго государственного
А Янукович говорил, что мнение его и партии регионов расходится с мнением Колесниченко.
Янукович вообще позиционировал себя как почти проевропейский - встречался с лидерами Европы, даже грозился подписать ассоциацию, а в это время шло уничтожение вооруженных сил, все стратегические предприятия переходили под контроль российского бизнеса, подписывались харьковские соглашения по которым продлили базирование в Севастополе окуппантского еще на 25 лет, т. е до 2042 года, короче говоря, шла тихая сдача страны и если бы не майдан, то мы уже были бы второй Беларусью, с перспективой союзного государства и СССР-2
Точно ту же картину мы начинаем наблюдать у зекоманды
Лидер партии слуги народа - бывший член партии регионов, мутные личности с проросийскими высерами, недолюстрированный богдан с идеей референдума с россией о дружбе и единстве, опять торпедируется тема второго государственного русского языка, опять торпедируется тема о злобном западе и опять президент гребет веслами типа в сторону запада, но нас почему-то начинает сносить на восток.

100%!
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Но почему то шифер в своём интервью говорил "наша предвыборная программа........". Почему он так говорил?
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это пример гибридного преЗЕденства. ЗЕкоманда говорит то, что хочет услышать "ватный" лекторат преЗЕдента, а сам преЗЕдент потом говорит, что, мол, его точка зрения типа не совпадает, чтобы успокоить весь остальной свой лекторат... Вот так и будут разводить 73% тех, кто наголосовал это "добро" на ближайшие 5 лет нашей стране...
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этот рубероидный шифер вчера на два пожизненных своим бредом заработал.
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Дешёвенькая технология на изучение реакции. Называется "вброс"...
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Вот спасибо, вспомнила название.
Оно самое.
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Чи не забагато "друзей презЕдента" гнусавлять про "адинарот"? Шоу, по нагніттаню "страстей", щоб нудно не було? Чи звичайна передвиборча маніпуляція? ПрезЕдент в Брюсель, для західного електорату, а ЗЕки про "мишебратья", для східного. Хоча, судячи по одностайності бені, бабулі, бізнеспатрів та москалів, нас намагаються затягти в кацапське стійло. Навічно
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Мне одному кажется , что ближайшее окружение Зеленского спецом его валит. Это задача от Бени , что-бы Вова не сорвался в автономн плаванье.
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Он никуда не сорвётся,он один из них,такой же,как они.А весь этот балаган для того,чтобы зелю преждевременно не выволокли за шиворот с Банковой.Им нужно время,нужна ВР,вот тогда они перестанут играть в "святого зелю,который их не поддерживает" .
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Есть малеха, но Бене обломится, если начнет зарываться, на нем тоже есть крепкий ошейник...
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все его друзья сепары, латентные сепары и рыгоанальное говно, а клоун им в оппозиции, со всеми ними не согласен. ) верим, верим.
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Пипец ! Что вы как дибилы ! Коломойский то сказал , разносят чуть ли не как официальную информацию , Шефир своё ляпнул , понеслось гамно по трубам . Когда вы уже думать начнёте ? У меня мать в своё время за Яныка была , а мы с братом за Юльку , так что нам надо было от неё отказаться ? У каждого своё мнение , а тут друг , а не родственник
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это что еще за мнение, твою м..ть, которое не замечает рашистской агрессии и ставит на одну доску агрессора, рашу-паРашу и жертву агрессии- Украину???
т.е. нет разницы между украинским патриотами, умирающими и защищающими свою страну и рашистской мразью и манкуртами-коллаборантами?

это не мнение. за такое мнение в Украине после тысяч убитых украинских патриотов, разоренного региона, аннексированного Крыма, вспоротых животов у Рыбака и украинских студентов, миллионов лишенных крова и имущества, нужно языки отрезать таким Шефирам и засовывать им в жопу. твари.
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Якби це казав мій "друг" - попав би під поїзд...
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Хвілософи.Думка не збігається з позицією.Знав я одного такого хвілософа,котрий зміг об'єднати в єдине ціле простір і час.В нього всі копали від паркану і до обіду.
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ооо.. это новый тренд - теперь у дураков мысли не сходятся?..
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..и да - у самогО Владимира Александровича Буратины есть хоть какая-то своя мысль, кроме как по сценарию "шерифа"..?
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в "социальном лифте Зе" тоже Порошенко нагадил.
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"социалльний ліфт" мой.
***********
Твій. А то чий же.

Моторило теж казало, що ліфт його. )))


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Прощупывали через Шифера волнистого общественное мнение-промолчат или возмутятся.
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Мнение Бориса Шефира не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации и мнение Коломойскиго о дефолте не совпадает с позицией Владимира Зеленского и его Администрации. Что бы это значило?
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жидєнько якось заявили... Такі речі повинно відрубувати різко, впевнено й у голос! Бо це стосується ворожої країни вбивць й мародерів...
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уже понятно кто такой Зеленский.
Дмитрий Ярош правильно пояснил неадеквату.
Думаю, что это и произойдет.
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Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента
**********
Що можна сказати? - З такими "друзями" Зеленському і ворогів не треба...
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Цікаво, илітні холопи передохнуть від інфарктів, інсультів чи просто передавляться власною жовчю? Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента - Цензор.НЕТ 2648
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подлые, трусливые. Они - оскорбление для великого еврейского народа!
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Схоже при словах, - "українська мова" , в московитів починаються якісь процеси в організмі.
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Вот ваам текст:

"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир.Источник: https://censor.net.ua/n3129834
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У него с Шефиром мнение не совпадает, с Коломойским мнение не совпадает, с Богданом мнение не совпадает... Что ж он, бедненький, врагами себя окружил? Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента - Цензор.НЕТ 8560
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В оперативной работе, такой ход называется "запустить трассер". По реакции идет принятие дальнейшего решения. Например инфа доводится до определенного круга лиц (либо каждому отдельно). По всплытию идет определение.
В данной ситуации трассер запустили через СМИ в Украине. Увидев реакцию, пошли в отказ. Эта шобла не остановится. Будут искать более мягкие варианты типа "кошачьей лапки". Постепенно втягивая в муйню и меняя прозападный вектор на рыфляндский.
Ну так вот - ТУЙ вам уроды мокшанские. Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента - Цензор.НЕТ 2738
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Думка Зеленського В. не збігається позицією Президента України.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДумка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента
 
 
 
 
 
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