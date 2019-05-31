 Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента

Про це прес-служба президента заявила у відповідь на запит "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації Президента", - заявили у прес-службі.
Також нагадали, що пан Шефір не є посадовцем Адміністрації Президента чи членом партії "Слуга народу", - так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента.
"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили в прес-службі президента.
Крім того, в Адміністрації Президента нагадали, що Зеленський неодноразово висловлював свою позицію щодо можливих переговорів із Росією: вони не виключені, але їхній формат має бути узгоджений з міжнародними партнерами України.
Що ж до мовного закону, кажуть в АП, Володимир Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної. При цьому президент вважає, "що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", - йдеться у відповіді прес-служби глави держави.
Коментуючи ідею зменшення квот, в прес-службі заявили, що це не є компетенцією президента: "З цього питання має бути широкий професійний і громадський діалог".
Борис Шефір - давній друг Володимира Зеленського, співвласник і директор студії "Квартал-95". Його брат - Сергій Шефір - є першим помічником президента.
Напередодні в інтерв'ю виданню "Детектор медіа" Борис Шефір заявив, що війну "розпочали, щоб підзаробити грошенят", сказав, що Путін - не маніяк, а розумна людина, назвав квоти на підтримку української мови "штучною і гидкою річчю" і висловив сподівання, що через два роки для його компанії "відкриється російський ринок".
Оказывается в их стае начали появляться белые вороны...ну и на кого рассчитаны их байки ?
А потім таких "обіжених" русскоїзичних приходять "защіщать" так звані мишебратья і до чого це приводить наочно бачимо на прикладах лугандонії, Криму, Придністров'я, Абхазії і т.п. ...
"І радісне свято День Соборності буде для українців з гірким присмаком доти, поки чобіт українського окупанта ..."
"Дорогі друзі, ніхто, напевно, не знає, підлість українського режиму краще, ніж ми - українці"...
"Ми розраховуємо на визнання нашої автофекаліі.."
"українська окупація - це тимчасово"..
"Цинічні бандери" ... (за посиланням - 7dniv.info)
І не потрібно робити крайнім З.Фройда - Хряк говорив це цілком свідомо!
Знатный МММ устроил Беня в Украине.Куда там лоху Мавроди
Сейчас он обитает в Севастополе.
Именно Колесниченко был автором закона про язык, по которому юго-восточные регионы получили русский язык в качество второго государственного
А Янукович говорил, что мнение его и партии регионов расходится с мнением Колесниченко.
Янукович вообще позиционировал себя как почти проевропейский - встречался с лидерами Европы, даже грозился подписать ассоциацию, а в это время шло уничтожение вооруженных сил, все стратегические предприятия переходили под контроль российского бизнеса, подписывались харьковские соглашения по которым продлили базирование в Севастополе окуппантского еще на 25 лет, т. е до 2042 года, короче говоря, шла тихая сдача страны и если бы не майдан, то мы уже были бы второй Беларусью, с перспективой союзного государства и СССР-2
Точно ту же картину мы начинаем наблюдать у зекоманды
Лидер партии слуги народа - бывший член партии регионов, мутные личности с проросийскими высерами, недолюстрированный богдан с идеей референдума с россией о дружбе и единстве, опять торпедируется тема второго государственного русского языка, опять торпедируется тема о злобном западе и опять президент гребет веслами типа в сторону запада, но нас почему-то начинает сносить на восток.
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Помните в партии регионов было упоротое ультрапророссийское крыло которое возглавлял Колесниченко. Он еще бегал по парламенту в футболке "За русский язык, за единство".
Сейчас он обитает в Севастополе.
***** через эту мразь тестировал украинское общество.
Именно Колесниченко был автором закона про язык, по которому юго-восточные регионы получили русский язык в качество второго государственного
А Янукович говорил, что мнение его и партии регионов расходится с мнением Колесниченко.
Янукович вообще позиционировал себя как почти проевропейский - встречался с лидерами Европы, даже грозился подписать ассоциацию, а в это время шло уничтожение вооруженных сил, все стратегические предприятия переходили под контроль российского бизнеса, подписывались харьковские соглашения по которым продлили базирование в Севастополе окуппантского еще на 25 лет, т. е до 2042 года, короче говоря, шла тихая сдача страны и если бы не майдан, то мы уже были бы второй Беларусью, с перспективой союзного государства и СССР-2
Точно ту же картину мы начинаем наблюдать у зекоманды
Лидер партии слуги народа - бывший член партии регионов, мутные личности с проросийскими высерами, недолюстрированный богдан с идеей референдума с россией о дружбе и единстве, опять торпедируется тема второго государственного русского языка, опять торпедируется тема о злобном западе и опять президент гребет веслами типа в сторону запада, но нас почему-то начинает сносить на восток.
100%!
Оно самое.
т.е. нет разницы между украинским патриотами, умирающими и защищающими свою страну и рашистской мразью и манкуртами-коллаборантами?
это не мнение. за такое мнение в Украине после тысяч убитых украинских патриотов, разоренного региона, аннексированного Крыма, вспоротых животов у Рыбака и украинских студентов, миллионов лишенных крова и имущества, нужно языки отрезать таким Шефирам и засовывать им в жопу. твари.
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Твій. А то чий же.
Моторило теж казало, що ліфт його. )))
Дмитрий Ярош правильно пояснил неадеквату.
Думаю, что это и произойдет.
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Що можна сказати? - З такими "друзями" Зеленському і ворогів не треба...
"Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - сказал Шефир.Источник: https://censor.net.ua/n3129834
В данной ситуации трассер запустили через СМИ в Украине. Увидев реакцию, пошли в отказ. Эта шобла не остановится. Будут искать более мягкие варианты типа "кошачьей лапки". Постепенно втягивая в муйню и меняя прозападный вектор на рыфляндский.
Ну так вот - ТУЙ вам уроды мокшанские.