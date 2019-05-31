 Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента

Про це прес-служба президента заявила у відповідь на запит "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації Президента", - заявили у прес-службі.

Також нагадали, що пан Шефір не є посадовцем Адміністрації Президента чи членом партії "Слуга народу", - так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили в прес-службі президента.

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Крім того, в Адміністрації Президента нагадали, що Зеленський неодноразово висловлював свою позицію щодо можливих переговорів із Росією: вони не виключені, але їхній формат має бути узгоджений з міжнародними партнерами України.

Що ж до мовного закону, кажуть в АП, Володимир Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної. При цьому президент вважає, "що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", - йдеться у відповіді прес-служби глави держави.

Коментуючи ідею зменшення квот, в прес-службі заявили, що це не є компетенцією президента: "З цього питання має бути широкий професійний і громадський діалог".

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Борис Шефір - давній друг Володимира Зеленського, співвласник і директор студії "Квартал-95". Його брат - Сергій Шефір - є першим помічником президента.

Напередодні в інтерв'ю виданню "Детектор медіа" Борис Шефір заявив, що війну "розпочали, щоб підзаробити грошенят", сказав, що Путін - не маніяк, а розумна людина, назвав квоти на підтримку української мови "штучною і гидкою річчю" і висловив сподівання, що через два роки для його компанії "відкриється російський ринок".