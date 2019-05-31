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Все про:Медведчук (373) Рабінович (88) фінансування (525) ЧЕСНО (13)

 Майже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО

Кум Путіна Віктор Медведчук став головним фінансовим донором політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в першому кварталі 2019 року.

Про це свідчить фінансовий звіт партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.

Центральний штаб партії "Опозиційна платформа - За життя" відзвітував, що в першому кварталі 2019 року отримав 768,5 тисячі гривень внесків від фізичних осіб. 701,6 тисячі гривень з них переказав Віктор Медведчук.

Майже всі гроші, які Опозиційна платформа - За життя отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО 01

Офіційно Віктор Медведчук не володіє бізнесом в Україні. За даними аналітичного порталу YouControl, власницею низки компаній, які ще у 2016 році формально належали Медведчуку, тепер є його дружина Оксана Марченко. Медведчук визнав, що, хоча бізнес оформлено на його дружину, фактично контролює його він сам.

Другим за розміром внесків на користь "Опозиційної платформи - За життя" став керівник ГО "Київська обласна благодійна єврейська громада" Марк Тальянський. Він передав партії 28,9 тисячі гривень.

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Очільник осередку "Опозиційної платформи - За життя" у Вінниці, спортсмен і бізнесмен Донатас Піскун перерахував партії 14 тисяч гривень.

Стільки ж пожертвував і директор асоціації "Українсько-ізраїльська торгова палата" В’ячеслав Ушкевич. Ця організація зареєстрована у приміщенні нардепа Вадима Рабіновича, місце розташування якого збігається з офіційною адресою партії.

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Трохи менше, а саме - 10 000 гривень, передав бізнесмен Олег Мажуго.

Протягом минулого року "Опозиційна платформа - За життя" зібрала 1,2 мільйона гривень, а в 2017-му - лише півмільйона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129920
 
   
 Топ коментарі
 
такое впечатление,шо все израильские партии,какие есть,ведут между собой борьбу за власть в Украине...
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Что это за Рабинович бы был, если бы спонсировал он, а не его?!
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Угу, деньги от мертветчука плохо пахнут.
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такое впечатление,шо все израильские партии,какие есть,ведут между собой борьбу за власть в Украине...
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То,что происходит можно назвать намного жестче, но вопли про "антисемитизм" распространены и очень популярны. Перестраховались в своё время.
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да практически все избиратели зелебени исповедуют антисиметизм Майже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 5070.просто их развели как котят и они уперлись в то,за шо боролись.
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Так это у нас генетически. Российская империя была махровым антисимитским государством. Жидам запрещали даже жить в больших городах, дабы хоть куда то продвинуться им приходилось перекрещиваться. И это правильно. Гы.
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это на расее генетически Майже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8045.а у нас они со времен хазарского каганата живут.
а нащот перекрещиваться...в англии и штатах почему то никто не перекрещивается.може потому шо ни англичане ,ни американцы,ни многие другие не считают их умнее себя?просто сами учатся и осваивают науки,юриспруденцию,финансы ит.д.
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"Украинский антисемитизм" - старый и весьма живучий пропагандистский приём НКВД-КГБ-ФСБ. Его приписывали Петлюре, бандеровцам и всему украинскому народу.
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Почитай Гайдамаки Шевченко много интересного для себя откроешь
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Антисемитизм был государственной политикой царской России. Жидов угнетали еще похлеще чем малороссов, поэтому в народе их все жалели. А зря.
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я поражаюсь изворотливостью хабиновича! не копейки не дал в дело с которого имеет!
и тут мертвечука кинул.
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Что это за Рабинович бы был, если бы спонсировал он, а не его?!
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Лишний пример о том, что честных среди них не бывает
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Странно. Место прОклятое? Как только делец, бандит, бухгалтер или клоун становятся политиками - честность таинственным образом отключается автоматически?
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Не-не-не...дело не в избранных..дело в избирателях. при выборе надо ДУМАТЬ а не СЛУШАТЬ..
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Ааааа, это в том смысле, что Медведчук Хозяина и Кума предал? Так Вы же сами себе противоречите: Медвед, получается, попой рискнул ради нашего добра. Вот вам яркий пример того, что среди касабов альтруизм встретишь не реже, чем на улицах собачье дерьмо!
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Призываю, - народ не голосуйте за этих подонков. если они придут к власти Украина заплачет кровью.
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а за каких подонков голосовать ? За Борю Шефера которому срочно надо открыть медиарынок с Мордором ? Потому как Верховному с этого бизнеса будут проценты капать?
И чем они тогда краше Пороха которого клевали за его фабрику?
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не наводи тень на плетень. шефир придурок, но в отличии от пр и кпу не звал врага себе в помощь. надо четко расставлять акценты и выражаться точнее. попытки очернить Зеленского приведут к обратному. не надо ему помогать рыть себе могилу, так как отвечать придется.
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Спасибо Петру , что вытянул из шкафа это чмо покрытое пылью
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вы за это - а причем тут Порох - Совладелец и руководитель "Квартала-95" Борис Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется
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Так у олигархов только лозунги разные народ одурачивать , а вот бабки где и как им зарабатывать все равно Деньги не пахнут
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они как и Слуга народа за мир ч цапами и торговлю со страной агрессором - как можно скорей - ДУМАЙ(те)
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ну-у-у-у...шо Слуга Народа - это уже понятно, осталось понять какого...шо не украинского -тоже видно, но там еще выбор остается...то ли с берегов Средиземки, то ли с берегов Белого моря..
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Скраплений газ,ринок якого петро так щедро подарував мертветчуку,подорожчав на 30%,не вистачає у ***** грошей фінасувати куму,тепер за рахунок українців путінці лізтимуть в парламент.Дякули,дякуйте петру
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зато петя поступал чесно - пять лет доил лохов государства украина
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а фильм, про Василя Стуса таки выйдет в прокат...
и сцена, из-за которой вспучилося п*дло осталась!
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а донор медведука его ********, а точнее расейская *********
с помощью которого вытается расшатать ситуацию и легазировать лугандон
когда уже сбу закроет этого ушлепка а партию пророссийских рыгов приравняет к коммунистической, от которой в разы вреда меньше и разгонит к куям собачьим?
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ТАЛЬЯНСКИЙ МАРК ИЛЬИЧМайже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2047Майже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2047 Общий стаж занятий единоборствами более 40 лет. Мастер спорта СССР по самбо, обладатель черного пояса по каратэ Шотокан (2 Дан), судья международной категории по каратэ. Первый чемпион Украины по каратэ.
Председатель судейской коллегии Всеукраинской федерации боевых искусств.
Имеет государственные награды.Стаж тренерской деятельности более 35-и лет. Образование высшее. http://karate-ki.com.ua/?page_id=193

Це чмо зара працює тренером в дитячому клубі карате , їсть українській хліб та чекає *****
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При президенті Порошенко Медведчук отримав два канали.І отримав повну свободу,для своєї пропагандистської діяльності.За,що ми зараз розплачуємось,тому,що рейтингі виросли.
В.Фесенко - політолог.
****
Кум Путіна Віктор Медведчук став головним фінансовим донором політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" в першому кварталі 2019 року.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМайже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО
 
 
 
 
 
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