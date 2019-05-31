 Майже всі гроші, які "Опозиційна платформа - За життя" отримала від початку цього року, надійшли від Медведчука, - ЧЕСНО

Про це свідчить фінансовий звіт партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.

Центральний штаб партії "Опозиційна платформа - За життя" відзвітував, що в першому кварталі 2019 року отримав 768,5 тисячі гривень внесків від фізичних осіб. 701,6 тисячі гривень з них переказав Віктор Медведчук.

Офіційно Віктор Медведчук не володіє бізнесом в Україні. За даними аналітичного порталу YouControl, власницею низки компаній, які ще у 2016 році формально належали Медведчуку, тепер є його дружина Оксана Марченко. Медведчук визнав, що, хоча бізнес оформлено на його дружину, фактично контролює його він сам.

Другим за розміром внесків на користь "Опозиційної платформи - За життя" став керівник ГО "Київська обласна благодійна єврейська громада" Марк Тальянський. Він передав партії 28,9 тисячі гривень.

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Очільник осередку "Опозиційної платформи - За життя" у Вінниці, спортсмен і бізнесмен Донатас Піскун перерахував партії 14 тисяч гривень.

Стільки ж пожертвував і директор асоціації "Українсько-ізраїльська торгова палата" В’ячеслав Ушкевич. Ця організація зареєстрована у приміщенні нардепа Вадима Рабіновича, місце розташування якого збігається з офіційною адресою партії.

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Трохи менше, а саме - 10 000 гривень, передав бізнесмен Олег Мажуго.

Протягом минулого року "Опозиційна платформа - За життя" зібрала 1,2 мільйона гривень, а в 2017-му - лише півмільйона.