 Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

"Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів для підвищення ефективності їхньої роботи. Володимир Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їхню діяльність", - розповіли в АП.

"Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", - додали в АП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США. ВIДЕО

Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру щодо вдосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.