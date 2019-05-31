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Все про:НАБУ (1984) Зеленський (1509) Ситник (483) Холодницький (522) Антикорупційна прокуратура (905)

 Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

"Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів для підвищення ефективності їхньої роботи. Володимир Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їхню діяльність", - розповіли в АП.

"Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців", - додали в АП.

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Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру щодо вдосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.

Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129917
 
   
 Топ коментарі
 
На Банковiй... Шо сказать? Разные были в Украине президенты, но дурачка еще не было

Зеленский встретился с Сытником и Холодницким и пообещал гарантировать независимость антикоррупционных органов - Цензор.НЕТ 6147
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Не може бути! Зустрівся не таємно? Щось вимагав не для себе? Поставив дедлайн ? Точно - наркоман, сопля та кловун.
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да странно - и не заходит через задний проход
точно не наш человек - не ворюжно-рошеновский Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 1319
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Ось і подивимось,чи здатні хоть на щось мільчики у трусіках по 500 гривень.
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Так и що, кількох лікарів таки посадять за плитку шоколаду, і головне доказ причетності "Баригі"😁
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Ахто такі ці Барабаненко та Гайда?Олєшко та Полтава?
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Крайне неприятная новость...
За 5 лет "работы" Холодницкий и Сытник так себя дискредитировали, что доверять им дальше управлять антикорупционными структурами нет никакого смысла!
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Просто вы ничего не понимаете в "новых лицах"
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с каких то ты им пять лет службы намерял????
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согласно опросу Сытник на третьем месте антирейтинга среди этих самых "новых" лиц в политике. никто не верит ему. только горстка псевдо антикоррупционеров пытаются его обелить, потому что им выгодно. вместе пилят гранты
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Ожидает результаты - это в смысле ждет когда в НАБУ закроют все дела на Беню?
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А Сытника ж в первую очередь накажут за его шикарные отдыхи? За которые почему-то платили третьи лица
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не понял, а они до этого были зависимы? их никто не может уволить, какую независимость еще нужно?
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и судя по всему никто аудит не может провести, который должен происходить ежегодно. или не хочет. Сытник как мы уже поняли очень сговорчивый товарищ, такой всем пригодится, вот и сидит на должности, закрывает по заказу дела. при Пете три дела на Гонтареву слил, на Кононенко, Злочевского и т.д.
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Ха-ха-ха, Свинарчуки, вешайтесь, вам труба! Ха-ха-ха!
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За них Петя с Сытником договорился. Сейчас вон видно о Бене договорились, только уже с другим президентом
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за всех не получиться договориться, свынарчуки и беня враги, кто-то сядет...
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Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому независимость ...

а він Конституцію відкривав? а КПК?? навіщо обіцяти те, що має бути апріорі?
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То есть он автоматом сделал их неприкосновенными?
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вони і були недоторканими відповідно до КПК. Зе дуже любить "робити" те, що існує і без нього...
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потому что при свыне такого никогда не было ??? просто объявил шо правила изменились )
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а він здатен змінити у цій країні правила? Щось новеньке. Ви точно президента обирали? Може господа бога? І від чого Зе їх огородить? Від "журналістів"? Від нападок продажних "нардепів"? Чи від АП, якою він взагалі не керує?
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Ну да ладно, хорош этого "фсепропало" мародер пошел уже нахрен, у станы есть шанс, а там будем видеть
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3 месяца и если ШО, расстрелять. Для топора сила не та.
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Зачем эти церемонии, сразу одевал-бы шорты и шлепки, и тело дышало-бы, и 73% в экстазе были от такого близкого к народу "слуге"!
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Вязниця за ними плаче.В "лайні" по самі вуха. Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 6841 Зеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці - Цензор.НЕТ 5776
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Некоторые думают,что эти хомячки еще будут работать.? Их давно пора менять, а их "деятельность" строго проверить.
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"Зеленский пообещал Сытнику и Холодницкому независимость и ожидает ощутимых результатов в ближайшие три месяца"

ЗРАДА!
В ближайшие три часа!!!
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просто офигиваю от рассуждений свидетелей конца эпохи бедности вы или подростки или дебилы?
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Зеля .гони этих порошенковских мразей -ворюг . с них толку никогда не будет .Или дай 3 месяца и если не пойдет работа то на зону скотин .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський пообіцяв Ситнику та Холодницькому незалежність і очікує відчутних результатів у найближчі три місяці. ФОТО
 
 
 
 
 
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