 Нацполіція відкрила кримінальну справу через затримання активісток в окупованому Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційну сторінку поліції в Facebook.

"За фактом незаконного затримання кримськотатарської активістки Муміне Салієвої, яка є координатор кою проекту "Кримське дитинство", створеного у 2017 році для підтримки і розвитку дітей політв’язнів, а також Лутфіє Зудієвої, яка є правозахисницею та громадською журналісткою, слідчими кримської поліції розпочате кримінальне провадження за ст.146 ч.2 КК України (незаконне позбавлення волі), за що передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокуратурою АР Крим.

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Нагадаємо, 30 травня в окупованому Криму в Джанкої було затримано активістку Лутфіє Зудієву, а пізніше в Бахчисараї - координатора громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієву, дружину політичного в'язня Кремля.

До жінок не допускали адвокатів. Звільнити затриманих закликало представництво України в ООН. Пізніше активісток Лутфіє Зудієву та Муміне Салієву випустили із Центру протидії екстремізму.

І Зудієвій, і Салієвій висунули обвинувачення за ст. ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами". - Ред.). Суд над обома має відбутися сьогодні.