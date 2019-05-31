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Все про:Китай (216) компанія (34) рейдерство (157)

 Дочірнє підприємство китайської компанії CNBM звернулося до Зеленського за захистом від рейдерства

Один з найбільших іноземних інвесторів в Україні просить захисту у президента Володимира Зеленського, написавши йому офіційне звернення.

Після зустрічі Президента України з Послом КНР найбільша китайська держкорпорація СNBM звернулася до Зеленського за захистом від українських рейдерів, пише УНІАН.

Один із найбільших іноземних інвесторів в Україні просить захисту у президента Володимира Зеленського, написавши йому офіційне звернення. У тексті звернення йдеться про дочірнє підприємство Китайської національної групи корпорацій будівельних матеріалів (далі СNBM) - ТОВ "Восход Солар", що володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області, і є однією з десяти станцій загальною потужністю в 267 МВт, які належать китайської корпорації.

CNBM - одна з найбільших державних корпорацій у КНР і одна з найбільших корпорацій у світі, що посідає 243 місце у списку Forbes Fortune 500. Корпорація також є одним з найбільших інвесторів у сферу відновлюваної енергетики в Україні з 2010 року. За твердженням представників компанії їхні активи потрапили в сферу інтересів скандального українського олігарха Павла Фукса, який раніше згадувався у ЗМІ як учасник придбання та стягнення боргів Київського Метрополітену на суму в 2 млрд грн.

У відкритому зверненні китайський інвестор стверджує, що пан Фукс, користуючись зв'язками в судах і силових структурах (зокрема, в Генеральній прокуратурі, СБУ та ФГВФО) через непрозорі аукціони ФГВФО, швидкий розгляд справ у судах та створення впливових слідчих груп при Генпрокуратурі, фактично вилучає майно Китайської Національної Корпорації, яка є власником інвестиційного пакету більш ніж в 1 млрд доларів на українському ринку відновлюваної енергетики. У документі повідомляється, що слідчі і суди уникають контактів з представниками Китайської Корпорації, затягують розгляд справи або, навпаки, несподівано ухвалюють потрібні Павлу Фуксу миттєві рішення, проводячи в нарадчій кімнаті лише 2 хвилини, що, як стверджують представники Компанії, свідчить про надзвичайно високий рівень корумпованості в українській "феміді".

Китайська сторона обґрунтовано засумнівалася в результативності судової реформи під керівництвом Порошенка-Грановського, які, на думку інвестора, мають давні і міцні стосунки з Павлом Фуксом, що є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ФК Веста", через яку він і намагається роздобути активи китайської держкомпанії.

"Таким чином, судова і правоохоронна системи продовжують обслуговувати інтереси певних осіб, які були наближені до колишнього керівництва держави, а всі спроби компанії вирішити ситуацію в правовому полі залишаються безрезультатними", - зазначено у зверненні компанії. Великий закордонний інвестор очікує, що Президент Зеленський дасть свою оцінку подіям, що відбуваються. Як повідомлялось, 11 травня новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з послом Китайської народної республіки в Україні Ду Веєм. Як написав у своєму Twitter президент України: "Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129913
 
   
 Топ коментарі
 
та звертались би вже напряму до його бородатої бабці
вона в тому тямить
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Кернес в сопровождении Фукса приехал к Коломойскому в Израиль
18 квітня 2019 13:13
https://kh.depo.ua/rus/kh/kernes-u-suprovodi-fuksa-priikhav-do-kolomoyskogo-v-izrail-20190418950452
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та звертались би вже напряму до його бородатої бабці
вона в тому тямить
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если этот вопрос в его компетенции, то почему вопросы тарифов, зарплат и пенсий не в его прерогативе? Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 2134
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кто тебе эти тарифы состряпал,не чоколадная свинья случайно ? Так чего ты так упорно ему сраку лизал молчанием, а теперь прорвало ?
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хамим-с? Ну, это вполне характерно для 73%...
И с чего ты взяло, что я молчал и только сейчас прорвало?
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а че ты до 73 приколупался, требуй с 27 продвинутых пикасо ,которые нарисовали петрика,а он потом дуэтом с ахметкой накорябал тарифы Дочірнє підприємство китайської компанії CNBM звернулося до Зеленського за захистом від рейдерства - Цензор.НЕТ 59
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проснись, петрик уже не у дел. Папиредники - не моя тема
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Что именно? Что партнер Коломойского быкует? Так многие этот вопрос задают сейчас. Наверное потому что он такой же рейдер как и Беня.
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Рейдерство наше ВСЕ -- цветет и размножаеться Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 6258
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а не беня ли там глаз положил - прибыльное как-ни-как дельце?
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этот шо голосовал за зелю - ну да зеля как раз и поможет))))))) -Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 1907
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Кернес в сопровождении Фукса приехал к Коломойскому в Израиль
18 квітня 2019 13:13
https://kh.depo.ua/rus/kh/kernes-u-suprovodi-fuksa-priikhav-do-kolomoyskogo-v-izrail-20190418950452
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а ему денюжку отслюнявили за нарушение законодательства?
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После встречи Президента Украины с Послом КНР крупнейшая китайская госкорпорация СNBM обратилась к Зеленскому за защитой от украинских рейдеров, пишет УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3129913

Украинское независимое информационное агентство новостей (сокращённо УНИАН, укр. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) - информационное агентство, работающее на рынке Украины с 1993 года. УНИАН входит в медиахолдинг И. В. Коломойског
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вот явный пример - как коломойский формирует общественное мнение - сверху фото Фукса голосовавшего за зеленского - выводы делайте сами - они очевидны
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Обидно когда людей держат за дебилов, еще и китайскую компанию вовлекли и подсказали какой текст обращения написать. А это слова из интервью Фукса

- В 2014 году я стал приезжать в Украину по приглашению одного моего друга. Он говорит: "Приезжай, сейчас очень выгодно". А я как раз в России продал много активов. Я понимаю, что на все очень упали цены и очень выгодно инвестировать в Украину. А я не боюсь, в рисковых проектах участвую, мне нравится покупать дистресс-активы.
- Что за друг вас пригласил?
- Игорь Коломойский такой есть. Мы дружим с ним 20 лет. Пообщались один раз, он говорит: "Приезжай, у нас тут сейчас демократия настоящая, класс". Я прилетел, посмотрел, начал потихоньку ездить. В 2015 году я уже переехал. С 2015 года я в России не был.
- Дружба с Коломойским началась на основании чего?
- В конце 90-х я поставлял арматуру, уголь, нефтепродукты и разные металлы заводам, которые входят в российскую группу "ТВЭЛ".
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/02/6/645001/
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А сколько разгоняли зраду, что Петя отдал Фуксу газодобычу на Полтавщине?
Когда компания, получившая право на добычу, опровергла это в интервью для LB.ua, об этом многие СМИ "забыли" сообщить.
И гоняли этот фейк месяцами, годами.
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Им хоть на лбу Бени напиши, что "Укрнефтебурение" - это его компания с Фуксом, у них всё равно будет виноват Порошенко.
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Олигархи жить украинцам не дадут пока все не продадут . У них теперь цель- БЛИЦКРИГ ДЕФОЛТ И ПОТОМ ЗА КОПЕЙКИ ЗЕМЛЯ
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Фукс странный еврей!.. он думает, что он Маклаут Невмерущий!
китайцы жесткие ребята, просто отрежут кошерную голову и на этом правосудие закончится!
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а мародер порошенко так ничем и не помог? Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 956 слепотрастовому офшорнику 5 лет не до них было Дочернее предприятие китайской компании CNBM обратилось к Зеленскому за защитой от рейдерства - Цензор.НЕТ 2994
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Ну так сейчас Владимир поможет. Китайцы как раз жалуются на рейдера Фукса, который друг Коломойского и который рассказывал, что голосует за Зеленского и даже бюллетень в соцсетях демонстрировал.
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Соєві. смокчіте і дальше. петін чупачупс. четвертований....
Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под началом Порошенко-Грановского, которые по мнению инвестора имеют давние и крепкие отношения с Павлом Фуксом, являющегося конечным бенефициаром ООО "ФК Веста" через которую он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.Источник:https://censor.net.ua/n3129913
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кто то говорил, - минюст не зарегистрирует партию ,,Слуга народа,,. куда он **** денется с подводной лодки?!
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А еще у нас есть "Бунге-Украина"которые кидают украинцев на деньги.Не платят им за товары,работу и услуги.Потому что там руководят кацапы.Надо тоже убрать Бунге или привлечь к штрафам.
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Схоже, що над Україною, з її усиновленою олігархами демократією, початими і сплюнутими за гидотність реформами і чесоткою антикорупційних інновацій скоро з"явиться на весь небесний екран: МЕНЕ ТЕКЕЛ ПЕРЕС
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Нормально. Выкупили у ключевых солнечные поля за 1 млрд долларов и теперь не могут разобраться с документами. У олигархов юристы - Хитроделанные . Как и у Бени
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Сори -выкупили у КЛЮЕВЫХ
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Китайці самі винні. Вся економіка України давно захоплена олігархатом і вести тут бізнес ( великий чи малий) неможливо. Хочеш мати успішний бізнес- їдь в Європу або США. Тут ловити нема що , не було що і я думаю не буде що.
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Китайці в усьому підтримують Московію , так що нехай йдуть лісом .
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Рейдерство это позор для страны, это нужно решать немедленно, иначе никакие инвесторы сюда не зайдут.
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