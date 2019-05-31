 Дочірнє підприємство китайської компанії CNBM звернулося до Зеленського за захистом від рейдерства

Після зустрічі Президента України з Послом КНР найбільша китайська держкорпорація СNBM звернулася до Зеленського за захистом від українських рейдерів, пише УНІАН.
Один із найбільших іноземних інвесторів в Україні просить захисту у президента Володимира Зеленського, написавши йому офіційне звернення. У тексті звернення йдеться про дочірнє підприємство Китайської національної групи корпорацій будівельних матеріалів (далі СNBM) - ТОВ "Восход Солар", що володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області, і є однією з десяти станцій загальною потужністю в 267 МВт, які належать китайської корпорації.
CNBM - одна з найбільших державних корпорацій у КНР і одна з найбільших корпорацій у світі, що посідає 243 місце у списку Forbes Fortune 500. Корпорація також є одним з найбільших інвесторів у сферу відновлюваної енергетики в Україні з 2010 року. За твердженням представників компанії їхні активи потрапили в сферу інтересів скандального українського олігарха Павла Фукса, який раніше згадувався у ЗМІ як учасник придбання та стягнення боргів Київського Метрополітену на суму в 2 млрд грн.
У відкритому зверненні китайський інвестор стверджує, що пан Фукс, користуючись зв'язками в судах і силових структурах (зокрема, в Генеральній прокуратурі, СБУ та ФГВФО) через непрозорі аукціони ФГВФО, швидкий розгляд справ у судах та створення впливових слідчих груп при Генпрокуратурі, фактично вилучає майно Китайської Національної Корпорації, яка є власником інвестиційного пакету більш ніж в 1 млрд доларів на українському ринку відновлюваної енергетики. У документі повідомляється, що слідчі і суди уникають контактів з представниками Китайської Корпорації, затягують розгляд справи або, навпаки, несподівано ухвалюють потрібні Павлу Фуксу миттєві рішення, проводячи в нарадчій кімнаті лише 2 хвилини, що, як стверджують представники Компанії, свідчить про надзвичайно високий рівень корумпованості в українській "феміді".
Китайська сторона обґрунтовано засумнівалася в результативності судової реформи під керівництвом Порошенка-Грановського, які, на думку інвестора, мають давні і міцні стосунки з Павлом Фуксом, що є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ФК Веста", через яку він і намагається роздобути активи китайської держкомпанії.
"Таким чином, судова і правоохоронна системи продовжують обслуговувати інтереси певних осіб, які були наближені до колишнього керівництва держави, а всі спроби компанії вирішити ситуацію в правовому полі залишаються безрезультатними", - зазначено у зверненні компанії. Великий закордонний інвестор очікує, що Президент Зеленський дасть свою оцінку подіям, що відбуваються. Як повідомлялось, 11 травня новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з послом Китайської народної республіки в Україні Ду Веєм. Як написав у своєму Twitter президент України: "Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції".
вона в тому тямить
И с чего ты взяло, что я молчал и только сейчас прорвало?
18 квітня 2019 13:13
https://kh.depo.ua/rus/kh/kernes-u-suprovodi-fuksa-priikhav-do-kolomoyskogo-v-izrail-20190418950452
Украинское независимое информационное агентство новостей (сокращённо УНИАН, укр. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) - информационное агентство, работающее на рынке Украины с 1993 года. УНИАН входит в медиахолдинг И. В. Коломойског
- В 2014 году я стал приезжать в Украину по приглашению одного моего друга. Он говорит: "Приезжай, сейчас очень выгодно". А я как раз в России продал много активов. Я понимаю, что на все очень упали цены и очень выгодно инвестировать в Украину. А я не боюсь, в рисковых проектах участвую, мне нравится покупать дистресс-активы.
- Что за друг вас пригласил?
- Игорь Коломойский такой есть. Мы дружим с ним 20 лет. Пообщались один раз, он говорит: "Приезжай, у нас тут сейчас демократия настоящая, класс". Я прилетел, посмотрел, начал потихоньку ездить. В 2015 году я уже переехал. С 2015 года я в России не был.
- Дружба с Коломойским началась на основании чего?
- В конце 90-х я поставлял арматуру, уголь, нефтепродукты и разные металлы заводам, которые входят в российскую группу "ТВЭЛ".
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/02/6/645001/
Когда компания, получившая право на добычу, опровергла это в интервью для LB.ua, об этом многие СМИ "забыли" сообщить.
И гоняли этот фейк месяцами, годами.
китайцы жесткие ребята, просто отрежут кошерную голову и на этом правосудие закончится!
Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под началом Порошенко-Грановского, которые по мнению инвестора имеют давние и крепкие отношения с Павлом Фуксом, являющегося конечным бенефициаром ООО "ФК Веста" через которую он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.Источник:https://censor.net.ua/n3129913