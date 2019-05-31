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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:ВР (4883) Зеленський (1509) Ляшко (647) фракція (82) цензура (104) стенограма засідання (70)

 Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури

За словами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка, зі стенограми зникло його порівняння Зеленського з Піночетом і низка висловлювань інших учасників зустрічі. Ляшко вимагає опублікувати відеозапис переговорів.

Про це політик заявив на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я стверджую, що цю стенограму оприлюднено в цензурованому вигляді", - сказав Ляшко.

За словами лідера фракції, до стенограми не потрапили його слова про те, що в разі, якщо президент не виконуватиме Конституцію і закони України, то його, як Піночета, "доганятимуть усе життя".

Ляшко зазначив, що нагадав президенту історію Піночета, але, за його словами, в стенограмі немає цього уривка. "У цій стенограмі, яку вчора оприлюднено, цього уривка моєї розмови з президентом Зеленським немає... Я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі ... й оприлюднити повну стенограму, без цензури", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій

Лідер фракції додав, що пам'ятає, про що говорили інші учасники зустрічі, зокрема голова парламенту, але деякі його висловлювання вирізано.

"Для чого президенту Зеленському цензура? Нехай українці роблять висновки", - сказав він.

Напередодні на сайті президента було оприлюднено стенограму зустрічі Зеленського з керівниками парламентських фракцій, що відбулася 21 травня, напередодні розпуску Верховної Ради.

Повний текст консультацій доступний ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Також читайте: Зеленський 31 травня збирає РНБО у "новому форматі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129911
 
   
 Топ коментарі
 
Я всегда говорил, что Ляшко полезный персонаж в украинской политике! Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 7796
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Як невдобно вийшло Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 7334

В данной ситуации я верю больше Ляшко - давайте стрим, малята и с шевелением губами
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Я всегда говорил, что Ляшко полезный персонаж в украинской политике! Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 7796
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Шляшко даже на віборі непошел как и вся его партия меча и орала -- гнать нах такую партию Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 2649
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А ну брись за поребрік!
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Ляшко прав, встреча была более 3 часов, а стенограммы едва на час хватит. Нужен синхрон.
Такого не бывает чтоб мусора видео не писали. Там это на автомате.
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Я впевнений, що відео є - з нього стенограму і робили. Але для чого показувати, що Узеленьский клоун, якщо 73%, які його вибрали, цього не зрозуміють, а 24% це знають?
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Як невдобно вийшло Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 7334

В данной ситуации я верю больше Ляшко - давайте стрим, малята и с шевелением губами
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Al Makarski

Поспешишь ...

Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".

kievvlast.com.ua
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Вы очень много хотите от Бениных кукл-марионеток. Кукле мозги не положены, за нее папа Беня Карабас думает. Ну а у Бени для мутных схем есть Портнов с Богданом, что-нибудь придумают.
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Щось давно цієї картинки не було. Правда, 73 ? Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 9322
Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 3970
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Скоро этот политический клоун будет на свалке истории.
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь?
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с тобой усё ясно. боишься. предсказуемо: все зяблики - латентные или открытые кацапы. и вопросов по украинской грамматике боятся как чёрт ладана.
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А зачем?Тебя что в школе учитель украинского языка постоянно бил линейкой по голове?
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чтоб посмотреть реакцию очередного зяблика. типичный паттерн - выкручивание. вот как ты только что Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 3664
почему нет куража? правда интересный вопрос?
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как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)
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уже и так ясно Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 8990.даже по порядку слов в предложении,не говоря уже склонениях
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есть. вопросик-то тестовый. задаю исключительно тем, кто ретранслирует мацковский нарративчик.
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Выборы тайные,поэтому никто никому не обязан говорить
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вопросик мой проверочный и зря ответ палить не хочу.
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Нам не нужны старые клоуны, мы хотим новых! Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 4756
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Два клоуна в одном помещении не уживаются - гремучая смесь. Выживает только сильнейший!
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ты уже на свалке Цензора Не желай ближнему........
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а ты тут каким боком, подмога соевая, до тебе не п'ється, не кажи здоров
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как вам "новые лица" во власти? ни кумовьев, ни друзей - исключительно одни профи!? верно?))
А как относитесь к рЫферендуму с рашкой и вхождении ордло на баланс Украины.. с продвижением пушилиных и прочей ИХ верхушки в ВР и КабМин?
А что там насчет украинского языка и декоммунизации.. всё - "зло", отменяем?
И начинаем с рашкой "с чистого листа"?)



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ты про бздливую обрезанную иудейскую стриптизершу? права 100%, поприкалываемся и под зад коленом, в Израиль.
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мразина кацапская. в украинском нет слова приступ--НАПАД. ковырялка зубожилая, я за Партию Регионов, за блатных.
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Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 122 да.. вазелин реально политический КЛОУН.. и он уже подписал себе приговор
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не может быть уважения к бздливому обсосу, которого водили в школу до 9 класса, и который боялся гулять в своем дворе. именно поэтому, когда их "ко-*****" произносит слово Президент, всегда добавляют его фамилию--не ассоциируется чмо с президентством ни у кого в мире!
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нее.. правильно писать прИзЕдент) и всем сразу понятно что то за фуйло-2))
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Бабка решила выбросить мусор. Взяла ведро и пошла на мусорку и выбросила в контейнер мусор вместе с ведром. и полезла бабка ведро вызволять. А тут бомж идет, видит бабка в контейнере, ну он подошел и попользовал бабку. Одевает чтаны и говорит "Бабка еще ничего а они, сволочи, ее на мусорку"
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А що потрібно було ще і вислови різних піда.............. ляшків публікувати?
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переигрываешь, женя. я тебе уже предлагал ответить на простой вопрос по украинской грамматике?
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багато цікавого: майже усі зябліки відмовляються відповідати. це так кумедно... й інформативно також.
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https://www.youtube.com/watch?v=R4LSnworwuw
в этой песне есть ошибка (поэтическая вольность). какая? на текст песни не обращайте внимания (там полно ошибок, но я не про них). только на звук.
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На відміну від Зеленського Ляшко розмовляє українською, а головне - членороздільно. Ляшко утверждает, что опубликованная на сайте президента стенограмма встречи Зеленского с лидерами фракций подверглась цензуре - Цензор.НЕТ 6511
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Ото єдино шо він навчився в Раді - члени розділяти і виділяти...Вже далеко не кожний може запросто до нього підійти і ткнути своїм членом йому в писок...
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Evgen Zotov думаю, что Вам не мешало бы извиниться перед п.... за то, что поставили их в один ряд с Ляшко.
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У стенограмі повинно бути записано ВСЕ. Але зелебобам, яких виховало Г+Г, цього не зрозуміти.
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Капец! Эта девочка треть заседания ныла чтоб ей телефон вернули поиграться. Встревал везде и пытался давить . По делу не говорил конкретно ничего...
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я думаю что у тебя и снега зимой не выпросишь Всё блобьё чужим имуществом любят раскидыватся
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чем дальше - тем зеленскому будет веселей - а со своей про расийски настроенной партией Слуга народа - он на выборах пролетит - и тогда ему вообще весело будет
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ляшко уже не знает как рейтинг своей партии поднять, с радой он похоже пролетает, даже хромой пес мосейчук и тот от него убежал, вот и мечется горемыка и ноет, ноет, ноет, ноет...
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Ляшко О.В.:
- ... в мене у парламенті 20 депутатів.

Зеленський В.О.:
- А чому 20 у вас, а не 100?

Ляшко О.В.:
- Тому що Ви надомною незаслужено сміялися.

Ну не дебіл,а якби хвалили,то сказав ,що перехвалили, а люди цього не *******
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так повністю репліку пишить,бо далі він сказав шо тепер над вами сміятимуться
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може хоч ти мені відповіси на простеньке питаннячко стосовно граматики української мови? а то щось усі зябліки сахаються від нього...
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доречі ляшко знатно тролить преЗедента. читайте стенограму. от якби ще відео...тож заміна Зе в 95-му очевидна- Скотиняка Олєжка
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вот окончание эпохи бедности по зеленски - В Украине замедлились темпы роста прямых инвестиций - Госстат
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все нормальные люди, у кого бизнес, заморозили работу и товар, переводят деньги в $. ни один нормальный иностранный предприниматель не будет вкладывать деньги в Украину минимум 2-3 года, даже если завтра бздливую обоссанную болонку повесят на заборе. когда в стране 73% кретинов, нет никаких гарантий.
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А какое отношение этот фрагмент (если он и был) имеет к сути консультаций?
Там и так соплями про телефон весь текст стенограммы засран.
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а давай не ти будеш рішать що має "атнашеніє" а що ні.
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он як, - на підвал за плакати про імпічмент, цензура, брехня...
десять днів а ми вже майже в раші
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Убрали упоминание о коровах и слова "скотыняки таки". И вопрос " От куда у вас Олег Валерьевич такие статки, согласно декларации, если вы в своей жизни может и работали где помимо журналюшки в поселковой желтой газетенке, так это на зоне, при отбывании наказания в местах не столь отдаленных. Короче - бабки от куда"
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А вся соя вважає народ за дійну корову! Була б це Франція чи Німеччина іх люди давно б повикидали....
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матюки боевого петуха вырезали ? Ляшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури - Цензор.НЕТ 1753
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Можно ненавидеть Порошенко, Ляшка, но это не оправдывает цензуру и антиконституционных действий новоявленного президента. Буква закона должна соблюдаться безукоризненно, иначе чем эта власть отличается от предыдущих? Жаль, что сторонники Зе закрывают на это глаза и оправдывают такие действия.

И кстати, почему не сидят Свинарчуки?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛяшко стверджує, що опублікована на сайті президента стенограма зустрічі Зеленського з лідерами фракцій зазнала цензури
 
 
 
 
 
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