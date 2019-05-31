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 Політика України, Економіка
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Все про:Коломойський (405) націоналізація (100) НБУ (437) Приватбанк (262)

 Нацбанк: Позовом проти НБУ Коломойський намагається зірвати суди про конфіскацію його майна у Швейцарії

Національний банк України заявив, що олігарх Ігор Коломойський подав до суду на НБУ з метою скасування договорів поруки за кредитами, які банк видав "Приватбанку" до націоналізації.

Як заявляє Нацбанк на своєму сайті, скасування цих договорів унеможливить конфіскацію активів Коломойського в Швейцарії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що позов про скасування 5 договорів поруки Коломойського за кредитами рефінансування, які Нацбанк видав "Приватбанку" до націоналізації, Господарський суд Києва розгляне 31 травня.

В НБУ наголошують, що від рішення українського суду залежить успіх Нацбанку в швейцарському суді зі стягнення активів Коломойського як поручителя за кредитами "Приватбанку".

"Національний банк звертає увагу: такий позов та зазначені позовні вимоги – це спроба І. Коломойського зупинити, а в подальшому й унеможливити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії, що свідчить про небажання І. Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки", - повідомляють в Нацбанку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129910
 
 
 Топ коментарі
 
ну так країною править фактично бєня, а не Зе. і саме люди в оточенні Зе лобіюють інтереси бєні. а піплу вчергове розкажуть шо порох то все вкрав- вони ж тупі, і готові вірити хоч в бабайку
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Віримо Каломойському і секті 95 кварталу.
Чекай долар по 10 після дефолту.
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конечно...верь коломойше,этот не кинет Нацбанк: Иском против НБУ Коломойский пытается сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии - Цензор.НЕТ 2889
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ну дефолт, так дефолт... правда, Игорь Валерьевич?
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Интересно, он успеет пересечь границу после дефолта ?
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A вы пока готовьтесь. Сделайте запасы продовольствия, медикаментов, воды, патронов (я не шучу; в случае гражданского конфликта придётся отстреливаться от мародёров).
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нацбанк - это сборище брехунов, если им верить, то доллар должен быть по 10 ещё в 2014 году, как обещал мародер порошенко
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Віримо Каломойському і секті 95 кварталу.
Чекай долар по 10 після дефолту.
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тебе коломойский доллар по 10 обещал или ты брешешь, как порошенко?
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коломойша доллар по 10 обещал? напомни когда это было?
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Та заспокойся. Ніхто нікому нічого не обіцяв. "Я вам нічєго нє должен" ТМ.
Команда Зю виконує свою програму.
"1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.
А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»
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Крайне маловероятно что эта банда сумеет выйти из ситуации без повреждений.
Скорее всего, вообще не выйдет.
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Вся их программа - в чистом виде марксизм-троцкизм-ленинизм.
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В правильном направлении мыслите, товарищ.
Ваши товарищи еще в 1917 году решили, что деньги не нужны, и перешли к Военному коммунизму отменив наличку: " ...характерными чертами были крайняя централизация управления экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности (частично), государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, уравнивание в распределении материальных благ, милитаризация труда." (Википедия)

Национализировать ассеты "барыг" ЗЕбилы предлагют уже давно, скоро и налички не будет (потому что все золотовалютные резевы "*********"(С) потратит, очень уж бодренько тратить начала), и останется вам после дефолта ПРОДРАЗВЕРСТКА и МИЛИТАРИЗАЦИЯ ТРУДА.
В лагере ЗЕбилам - самое привычное, "генетическая память", наверное.
С почином вас, ЗЕбилоиды!
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ну так країною править фактично бєня, а не Зе. і саме люди в оточенні Зе лобіюють інтереси бєні. а піплу вчергове розкажуть шо порох то все вкрав- вони ж тупі, і готові вірити хоч в бабайку
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Самый практичный способ это арестовать Беню и по тихому быстро придушить в камере-Нет человека нет проблем в Украине
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Самый практичный способ это арестовать Беню и по тихому быстро придушить в камере-Нет человека нет проблем в Украине /израильской «Мамад» это сделать в самый раз.Беня-отработанное изделие.
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"В НБУ подчеркивают, что от решения украинского суда зависит успех Нацбанка в швейцарском суде по взысканию активов Коломойского как поручителя по кредитам "Приватбанка"." Источник: https://censor.net.ua/n3129910

Игорь Валерьевич - что Паниковский, такой же нарушитель конвенции сыновей лейтенанта Шмидта потомков царя Давида, перешел на сторону "темных сил", за что и был изгнан с позором из города Арбатова Женевы. Жители города Арбатова били Паниковского за кражу гуся. Интересно, что сделают с Игорем Валерьевичем обитатели города Женевы за нарушение конвенции.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацбанк: Позовом проти НБУ Коломойський намагається зірвати суди про конфіскацію його майна у Швейцарії
 
 
 
 
 
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