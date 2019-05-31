 Нацбанк: Позовом проти НБУ Коломойський намагається зірвати суди про конфіскацію його майна у Швейцарії

Як заявляє Нацбанк на своєму сайті, скасування цих договорів унеможливить конфіскацію активів Коломойського в Швейцарії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що позов про скасування 5 договорів поруки Коломойського за кредитами рефінансування, які Нацбанк видав "Приватбанку" до націоналізації, Господарський суд Києва розгляне 31 травня.
В НБУ наголошують, що від рішення українського суду залежить успіх Нацбанку в швейцарському суді зі стягнення активів Коломойського як поручителя за кредитами "Приватбанку".
"Національний банк звертає увагу: такий позов та зазначені позовні вимоги – це спроба І. Коломойського зупинити, а в подальшому й унеможливити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії, що свідчить про небажання І. Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки", - повідомляють в Нацбанку.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
Чекай долар по 10 після дефолту.
Команда Зю виконує свою програму.
"1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.
А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»
Скорее всего, вообще не выйдет.
Ваши товарищи еще в 1917 году решили, что деньги не нужны, и перешли к Военному коммунизму отменив наличку: " ...характерными чертами были крайняя централизация управления экономикой, национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности (частично), государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, продразвёрстка, запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных отношений, уравнивание в распределении материальных благ, милитаризация труда." (Википедия)
Национализировать ассеты "барыг" ЗЕбилы предлагют уже давно, скоро и налички не будет (потому что все золотовалютные резевы "*********"(С) потратит, очень уж бодренько тратить начала), и останется вам после дефолта ПРОДРАЗВЕРСТКА и МИЛИТАРИЗАЦИЯ ТРУДА.
В лагере ЗЕбилам - самое привычное, "генетическая память", наверное.
С почином вас, ЗЕбилоиды!
Игорь Валерьевич - что Паниковский, такой же нарушитель конвенции
сыновей лейтенанта Шмидтапотомков царя Давида, перешел на сторону "темных сил", за что и был изгнан с позором из города АрбатоваЖеневы. Жители города Арбатова били Паниковского за кражу гуся. Интересно, что сделают с Игорем Валерьевичем обитатели города Женевы за нарушение конвенции.