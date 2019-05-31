 Витрати підприємств ГМК на екологію становлять близько 40% від загального рівня по країні

Витрати на охорону довкілля у 2017-2018 рр. підприємств з добування залізних руд зросли на 30,3%, до 7,3 млрд грн, а підприємств металургії – на 25,5%, до 5,9 млрд грн. При цьому питома вага цих галузей у витратах на охорону довкілля по Україні загалом у 2017-2018 рр. зріс з 17,7% до 21,4% та з 15% до 17,35% відповідно, пише gmk.center

Зростання видатків на охорону довкілля підприємств ГМК у 2018 році випереджало динаміку виробництва, оскільки зазвичай вони ростуть у певній залежності від збільшення виробничих показників, а вони, на жаль, минулого року не були вражаючими. У 2018 році металургійні підприємства України збільшили випуск чавуну на 2%, до 20,5 млн т, і прокату на 0,2%, до 18,3 млн т. Водночас обсяги виробництва сталі скоротилися на 1,5%, до 21,1 млн т, порівняно з 2017 роком, а випуск залізорудного концентрату зменшився на 0,3%, до 60,3 млн т.

Загалом капітальні інвестиції на охорону довкілля в 2018 році на підприємствах з добування металевих руд склали 1,7 млрд грн (15,3% від загального обсягу по країні), а в металургії – 2,8 млрд грн (25,2%).

У структурі капітальних інвестицій на охорону довкілля підприємств металургії в 2018 році переважали заходи з охорони атмосферного повітря і проблеми зміни клімату – 2,3 млрд грн, поводження з відходами – 295,6 млн грн і очищення стічних вод – 179,7 млн грн.

У свою чергу екологічні заходи підприємств, що добувають залізні руди, включали:

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 1 млрд грн;

очищення стічних вод – 267,6 млн грн;

поводження з відходами – 281,9 млн грн.

Найвищі витрати на охорону довкілля в 2018 році були в таких регіонах: Дніпропетровській (9,5 млрд грн), Донецькій (3,7 млрд грн), Запорізькій (3,5 млрд грн), Київській (2,5 млрд грн) і Полтавській (1,7 млрд грн) областях, а також у м. Києві (4,6 млрд грн).

Детальніше про інвестиції і витрати підприємств ГМК на охорону довкілля – в інфографіці GMK Center.







