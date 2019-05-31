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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій знову спростував інформацію про будь-які домовленості щодо проведення парламентських виборів за закритими списками, які нібито були досягнуті на зустрічі президента України Володимира Зеленського з керівниками фракцій 21 травня.

"Кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально: жодної домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з керівниками фракцій про відкриті списки - це відверта неправда ... Більшість, переважна більшість фракцій, виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана (глава Адміністрації Президента Андрій Богдан. - Ред.) - про те, що необхідно зробити закриті списки", - сказав Парубій на засіданні парламенту в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також він зазначив, що "призначення глави адміністрації всупереч закону про люстрацію - це для всіх, хто від Майдану і до теперішнього часу боровся за зміни в країні, є просто ляпасом".

"Дуже шкода, що починається президентство з антиконституційних указів і починається з неправди. І це може прочитати будь-яка людина", - підкреслив Парубій.

Читайте також: Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129905
 
   
 Топ коментарі
 
- Порошенко віддав на потреби 🇺🇦 армії ₴1,7 млн.
- Ганьба! Зрада! Марадьор! Пасадіть! Павєсіть! Расстрєлять! Іспєпєліть!
- Зеленський позував з шаурмою.
- Ай, красава-а!.. Наш чилавек
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Большинство фракций выступило за открытые списки, но почему-то за них не проголосовали, вот такой парадокс, совершенно случайный, ага.
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Потому, что они этого не обещали на выборах

А Зе обещал - получается пацан сп...дел

Ну, Зеле не привыкать... Главное с шаурмой пофоткаться пока его 5 часов ждут...
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Так зробіть видкриті .!..Чому ж не голосуєте ? ..
В па.....бо самі будете в прольоті !? Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было, - Парубий - Цензор.НЕТ 1557
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Потому, что они этого не обещали на выборах

А Зе обещал - получается пацан сп...дел

Ну, Зеле не привыкать... Главное с шаурмой пофоткаться пока его 5 часов ждут...
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Лоханулись калозеленые,,хотели и рыбку съестьи и ...
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Одним из основных обещаний на выборах, которые давали почти все партии, было введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками.
В коалиционном соглашении депутаты обязались внедрить его до конца марта 2015 года.Кто кому Рабинович ?
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Они и подготовили кодекс и кто виноват, шо у зебло зуд выхлопного отверстия. Сопла пусть почистит, шоб не дымили
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Что ты пи здишь! Как это не обещали? А что там в коалиционном соглашении - пропорциональная система и открытые списки? Ну и где все это?
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Парубий : "никщкщпфр дахфрншнншп о письках на конщупштьпшьях доштихнутьфто не бльо"
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зеленский обещал - а не делает - обманул всю Украину ВАЖНЫ ФАКТЫ .А НЕ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПИАР - А ФАКТ ТАКОЙ - По закрытым спискам с барьером 3%: опубликован законопроект Зеленского о выборах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
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О, проснулся. Это было известно еще 2 недели назад. И объясняли про закрытые списки. Но до тугодумов хрякоботских так и не доходит.
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ты зачем тут всех оскорбляешь - цапа бот шо ли?
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Это заявление было сделано 22 мая. До тугодумов зелеботских даже прочесть текст проблема, не говоря о том, чтобы его понять.
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Разве можно с этим составом зРады о чем нить нормальном договориться?
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Поясни мне чем они отличаются и на что влияют? И почему сама ВРУ, еще до ЗЕ, еще при хряке не измненила закрытые списки на открытые? Но плохой однако ЗЕ.
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То есть фиг с тем, что Зе ничем не лучше. Логика - зашибись, а на фига тогда клоуна выбрали?
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Отличаются тем, что зебилы хотят протянуть рыгов по закрытым спискам Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій - Цензор.НЕТ 6166 Пока что мы видим? Озвученную необходимость начать с чистого листа? Просто всем очевидно, что осенью рейтинг зебил-команды упадет в минус. Ну за новых лиц, прежде всего, Авакова Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій - Цензор.НЕТ 7977
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Кирпич,другой состав ,в тысячу раз хуже будет. Буратины вы ,73 недалекие
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так Зе и не пытался. Внес законопроект с закрытыми списками и все
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Большинство фракций выступило за открытые списки, но почему-то за них не проголосовали, вот такой парадокс, совершенно случайный, ага.
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а как можно проголосовать за проект, которого нет? Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій - Цензор.НЕТ 8634
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так Президент же подал свой, с закрытыми.
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А почему "большинство фракций" которые типа выступают за открытые списки - не внесли туда поправки или не подали свой законопроект об этом? У нас правом законодательной инициативы наделен не только президент, а рада до избрания нового состава остается полномочной в полном объеме несмотря на указ про роспуск.
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Открытые списки - это обещание ЗЕ.
С какого Рада должна вместо Зе его обещания выполнять?
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То есть нынешняя рада очень хочет открытые списки и одновременно не хочет открытые списки потому что это обещание президента? По-моему, эта порохоботская тактика уже скатывается к откровенному софизму.
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Причем тут Рада? Зе обещал открытые списки? И где?
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Притом что только Рада может вносить изменения в предвыборное законодательство.
Парубий утверждает, что закрытые списки - это был не договорняк с Зеленским, ведь большинство фракций выступают за их открытие - поэтому где их законопроект и голосование по нему? Значит Парубий врет.
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закон с откритими списками проголосован в первом чтении.
И если б вова не рапспустил парламент его б проголосовали полностью.
Но видно виртуальной партии "слуга урода" такой закон не очень подходил потому так и спешили с роспуском
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Серьезно, то есть это указ про роспуск Рады виноват? А ты в курсе что по Конституции полномочия ВР полностью сохраняются до момента приведения к присяге депутатов нового созыва?
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даже не спрашиваю за кого голосовал и так видно)))
Запиши себе в титрадку - по Конституции ВР не имеет права менять законодательство про выбори во время предвыборной компании.
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В "титрадку" запишу как только ты приведешь статью Конституции об этом.
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Ты реально идиот иль прикидываешся? По твоему можна менять закон про выборы в процессе выборов? Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій - Цензор.НЕТ 7756
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Нет, можно сначала менять закон, а потом процесс выборов собственно начинать.
Так где статья Конституции, я жду?
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Можна. И нужно было. Только одному кловану зачесался указ о росспуске)
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- Порошенко віддав на потреби 🇺🇦 армії ₴1,7 млн.
- Ганьба! Зрада! Марадьор! Пасадіть! Павєсіть! Расстрєлять! Іспєпєліть!
- Зеленський позував з шаурмою.
- Ай, красава-а!.. Наш чилавек
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твоя эротическая фантазия?
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воруем честнонаворованое Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій - Цензор.НЕТ 2532
век воли не видать
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Ти спершу розберись - віддав чи таки позичив під гарні відсотки. Бо з АП він ніби то своє забрав - країні не залишив. Так шо я не вірю в його щедрість. Барига він і в Африці барига.
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Щось мені підказує, що з "Порошенко віддав на потреби..." треба дуже обережно...
Сьгодні віддав, а завтра?
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Народ реально не пожалейте времени почитайте стенограмму. Там призедент Вава во всей красе. Говорил только Богдан а оно только в конце мявкнуло "Дякую. Будь ласка". Схоже воно навіть значення слів не розуміє Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было, - Парубий - Цензор.НЕТ 5374
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Всім вже і без пагубія зрозуміло, що вибори 21-го липня доведеться проводити за старим виборчим законом.. Не вистачило потужним реформаторам п'яти років.. Судячи з настрою людей, з ким мені доводиться спілкуватись - 21-го липня петю очікує більш принизливий результат, ніж 21-го квітня.. Якщо піде на чолі списку ПЄС - пролітає як фанера без омріяної недоторканості.. Єдиний для петі шанс пролізти в ВР - мажоритарка десь в Крижополі..
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ВАЖНЫ ФАКТЫ .А НЕ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПИАР - А ФАКТ ТАКОЙ - По закрытым спискам с барьером 3%: опубликован законопроект Зеленского о выборах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
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КакАо-бобовые специально педалируют тему закрытых списков. А ведь Клован просто предложил любыми путями избавиться от мажоритарки. Не хотите открытыми, так хотя бы закрытыми...кстати как сейчас и есть. Но Свыня, обещавшая это пять лет к ряду и вся переименованная Будка морозятся и включают дурня
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А скажи ка нам Верона, какая избирательная система в Италии, исходя из твоего ника.
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когось дивує, що засцика спочатку відредагував та цензурував стенограму переговорів, а потім запропонував голосувати за закритими списками?
купляйте шавурму, бо зелена дрисня позжирає геть усю
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У Пагубия обостренийо...званите санитарам....
😷
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каждому, кто поймает Зе на вранье, будете санитаров вызывать?
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может подтвердить четко и ответственно

А главное слово прозрачно - трудновыговариваемое))
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"начинается президентство с антиконституционных указов и начинается с неправды..." Да, Узеленьский в цьому навіть януковоща переплюнув. Відчуваю, що клоун зі своєю "коМандою" будуть бігти вже не у Ростов.
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Шо ірі херащенко.шо цьому неадеквату ще й совісті вистачає,щось коментувати.Пять років назад пролізли в парламент на гаслах про зняття недоторканості та відміни мажоритарки,та все щось ніяк не вдавалось за ці роки приняти,а простіше не хотіли.А тепер маніпулюють,на когось стрілки переводять,якісь вони прибамбацані під кінець зовсім стали.Страх втратити владу і інстинкт саможбереження тьмарить розум,хоча його там як кіт наплакав,але пручаются в конвульсіях
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Сейчас речь не о них а о том что Зе соврал. И подал не тот законопроект который обещал.
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Зю, если есть стенограмма, которую каждый может прочитать....., вот тогда зачем, зачем ты соврал..?
Зе-промокашки...!!! - ответьте...
Вот почему он так нахально и тупо врет?
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потому что зебилы не будут читать стенограмму, это для них слишком нудно. Вот картинки в инстаграмме полайкать - это да.
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Конечно не было! У вас плять задача всавлять палки в колеса и саботировать все что можно, чтоб вы передохли твари!
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почему твой преЗедент соврал? Где обещанный законопроект с открытыми списками?
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парубий - это балбес со справкой из психлечебницы, брешет так же, как и мародер порошенко
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"Слугу народа" хотят забить различным "ватным" шлаком,латентными кацапами и прочим отребьем. Закрытые списки подходят для этого как нельзя лучше. С открытыми минимум половина зедрочеров даже будут в а@уе. А это не есть гуд.
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Бене пофиг там будут вата или нет. Ему главное - получить ручную Раду.
Кабмина не будет до сентября, за это время новообранная Рада должна помочь выдоить Украину до дна.
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чтоб как-нибудь сохранить рейтинг и окончательно не растерять прихильников, они готовы открыто врать, противоречить своим обещаниям и манипулировать …
а у клоуна словарный запас полтора слова и те феня …
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ПАРУБИЙ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО СТЕНОГРАММА АП "ПЕРЕКРУЧЕНА" И "СОКРАЩЕНА"
Пятница, 31 Мая 2019, 11:59
Стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством и глава фракция Верховной Рады, опубликованная накануне пресс-службой главы государства, отредактирована
Об этом заявил глава "Радикальной партии" Олег Ляшко и подтвердил спикер ВР Андрей Парубий, передает "ДС". утверждает, что опубликованная АП стенограмма консультаций президента Владимира Зеленского с главами фракций и депутатских групп неполная. Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.
"Я внимательно ознакомился с текстом и утверждаю, что эта стенограмма опубликована в цензурированном виде. В частности, в моем выступлении во время встречи с президентом Зеленским я ему сказал, что если он будет нарушать Конституцию и законы Украины, его будут как Пиночета догонять всю жизнь", - заявил Ляшко, слова которого привел "Фокус".
Также он утверждает, что из текста вырезана и часть выступления спикера Андрея Парубия.
http://www.dsnews.ua/politics/parubiy-podtverdil-chto-stenogramma-ap-perekruchena-i-sokrashchena--31052019115900

Своноботики, смокчем 🍬🍬
🤣
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Опять ЗЕлёные человечки попались на брехне? А зебилам хоть сцы в глаза, всё божья роса! Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій - Цензор.НЕТ 9503
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Ваш овцевод вас же к этому и приучил, вы без брехни жить не можете.Так что балдейте...
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пусть привыкат, эта "роса" теперь у них вместо душа по утрам будет
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Кстати, кто не читал стенограмму этого заседания, почитайте. Там видно с самого начала:
Зе вообще ничего не хотел обсуждать, было видно, что уже всё решено и это заседание чисто для проформы.
Зе - ноль в политике, и он явно удивлён, что все, кто к нему пришёл на это совещание, умеют логично говорить. Там самая частая фраза Зе - "Дуже дякую".
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Никакой договоренности о закрытых списках на консультациях .... достигнуто не было, - Парубий

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А что, были достигнуты договоренности по открытым спискам?
После окончания консультаций представители БПП, Народного Фронта и Ляшко об этом не сказали ни слова!!! Потому что этот вопрос не обсуждался вообще.
Обсуждались поправки президента в закон об отказе от мажоритарки и снижения барьера до 3%
«Еще дискутировалась третья поправка, которая была предложена от фракций, - это уточнение норм об императивном мандате», - добавил Хомутынник.

Все!!!!!!!!!!!
Об открытых списках ни слова!!!
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Парубий как та "королева".
"-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".
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Унылый волонтИр начал что-то подозревать
Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій - Цензор.НЕТ 5297
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парубий так сильно хотел все пять лет выборы по открытым спискам но не смог потому что Зеленский постоянно мешал ему это сделать . и сейчас мешает .
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Обещал открытые списки не Парубий а Зе. Вот к нему и вопросы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій
 
 
 
 
 
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