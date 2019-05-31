 Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій

"Кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально: жодної домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з керівниками фракцій про відкриті списки - це відверта неправда ... Більшість, переважна більшість фракцій, виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана (глава Адміністрації Президента Андрій Богдан. - Ред.) - про те, що необхідно зробити закриті списки", - сказав Парубій на засіданні парламенту в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також він зазначив, що "призначення глави адміністрації всупереч закону про люстрацію - це для всіх, хто від Майдану і до теперішнього часу боровся за зміни в країні, є просто ляпасом".
"Дуже шкода, що починається президентство з антиконституційних указів і починається з неправди. І це може прочитати будь-яка людина", - підкреслив Парубій.
В па.....бо самі будете в прольоті !?
А Зе обещал - получается пацан сп...дел
Ну, Зеле не привыкать... Главное с шаурмой пофоткаться пока его 5 часов ждут...
В коалиционном соглашении депутаты обязались внедрить его до конца марта 2015 года.Кто кому Рабинович ?
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
С какого Рада должна вместо Зе его обещания выполнять?
Парубий утверждает, что закрытые списки - это был не договорняк с Зеленским, ведь большинство фракций выступают за их открытие - поэтому где их законопроект и голосование по нему? Значит Парубий врет.
И если б вова не рапспустил парламент его б проголосовали полностью.
Но видно виртуальной партии "слуга урода" такой закон не очень подходил потому так и спешили с роспуском
Запиши себе в титрадку - по Конституции ВР не имеет права менять законодательство про выбори во время предвыборной компании.
Так где статья Конституции, я жду?
- Ганьба! Зрада! Марадьор! Пасадіть! Павєсіть! Расстрєлять! Іспєпєліть!
- Зеленський позував з шаурмою.
- Ай, красава-а!.. Наш чилавек
век воли не видать
Сьгодні віддав, а завтра?
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
купляйте шавурму, бо зелена дрисня позжирає геть усю
😷
А главное слово прозрачно - трудновыговариваемое))
Зе-промокашки...!!! - ответьте...
Вот почему он так нахально и тупо врет?
Кабмина не будет до сентября, за это время новообранная Рада должна помочь выдоить Украину до дна.
а у клоуна словарный запас полтора слова и те феня …
Пятница, 31 Мая 2019, 11:59
Стенограмма встречи президента Владимира Зеленского с руководством и глава фракция Верховной Рады, опубликованная накануне пресс-службой главы государства, отредактирована
Об этом заявил глава "Радикальной партии" Олег Ляшко и подтвердил спикер ВР Андрей Парубий, передает "ДС". утверждает, что опубликованная АП стенограмма консультаций президента Владимира Зеленского с главами фракций и депутатских групп неполная. Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.
"Я внимательно ознакомился с текстом и утверждаю, что эта стенограмма опубликована в цензурированном виде. В частности, в моем выступлении во время встречи с президентом Зеленским я ему сказал, что если он будет нарушать Конституцию и законы Украины, его будут как Пиночета догонять всю жизнь", - заявил Ляшко, слова которого привел "Фокус".
Также он утверждает, что из текста вырезана и часть выступления спикера Андрея Парубия.
http://www.dsnews.ua/politics/parubiy-podtverdil-chto-stenogramma-ap-perekruchena-i-sokrashchena--31052019115900
Своноботики, смокчем 🍬🍬
🤣
Зе вообще ничего не хотел обсуждать, было видно, что уже всё решено и это заседание чисто для проформы.
Зе - ноль в политике, и он явно удивлён, что все, кто к нему пришёл на это совещание, умеют логично говорить. Там самая частая фраза Зе - "Дуже дякую".
-------------------------------------------------------------------------------
А что, были достигнуты договоренности по открытым спискам?
После окончания консультаций представители БПП, Народного Фронта и Ляшко об этом не сказали ни слова!!! Потому что этот вопрос не обсуждался вообще.
Обсуждались поправки президента в закон об отказе от мажоритарки и снижения барьера до 3%
«Еще дискутировалась третья поправка, которая была предложена от фракций, - это уточнение норм об императивном мандате», - добавил Хомутынник.
Все!!!!!!!!!!!
Об открытых списках ни слова!!!
"-Ах, с вами вижусь я, милорд... -Затем, что я вам дорог?
-Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
-Но без меня уже ль ваш день не скучен и не долог?
-Я не сказала "да", милорд. -Вы не сказали "нет".