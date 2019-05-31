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Все про:запобіжний захід (46) Гандзюк (318) електронний браслет (4) Мангер (97)

 Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід

Підозрюваному в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк очільнику Херсонської ОДА Владиславу Мангеру дозволили переміщатися в межах області без дозволу слідства.

Таке рішення ухвалив Шевченківський суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Головуюча суддя Тетяна Притула ухвалила рішення продовжити запобіжний захід Мангеру до 1 липня. Однак дозволила йому пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.

Зазначимо, що прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу Мангеру до 1 липня. Адвокат Андрій Мурашкін просив суд частково задовольнити клопотання і дозволити Мангеру залишати територію Херсона без згоди слідства. Таким чином, суддя частково задовольнила клопотання прокурора.

У спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" сьогоднішнє рішення суду називають "маленькою перемогою добра над злом". "Наявність електронного браслета означає, що є можливість стежити і контролювати підозрюваного. Сподіваємося, що прокуратура і СБУ робитимуть це і почнуть відстежувати, куди Мангер ходить "вирішувати" свої проблеми", - написали в спільноті.

Раніше активісти повідомляли, що з Мангера можуть взагалі зняти електронний браслет, і закликали всіх небайдужих до вбивства Гандзюк прийти до будівлі суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покровський райсуд почне розглядати справу Гандзюк 3 червня

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129904
 
 
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Вот ето да. Домашний ночной арест уже слишком жестокое наказание для убийц, воров и коррупционеров. Теперь новый вид наказания перемещаться в пределах области. Да в Украине половина населения так наказана, правда никого не убивали. Скоро еще и наказывать будут перемещаться в пределах Украины, а на Мальдивы ездить только раз в месяц.

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Походу жизнь в херсонской области уже наказание
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зеленский когда посадят тез кто заказал Катю - судя по всему тебе не до того, пиар с гантелями важнее - а ведь обещал
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Зеленський, де відрубані руки, хто вбив та хто замовив Катерину?
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нє.ну а шо? справу гандзюк використали! тепер нахрін тре то все. тим паче бют то союзник Зе. а своїх трогати ніззя
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Похоже всё идёт к "похоронам" дела об убийстве Гандзюк. В лучшем случае посадят пару бомжей которые возьмут на себя этот хомут. Собственно никто и не сомневался что дело похоронят как и убийство Ноздровской и прекращайте вы надеяться на этого Зелю,он даже не ноль сейчас а большой минус и самое большее что в его власти это уволить какого то максимум капитана или майора,это стало абсолютно очевидным когда он оставил на супер хлебной должности Авакова. Этим всё сказано. Всё останется как и прежде,лишь денежные потоки поменяют свои направления.
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