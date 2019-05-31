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Все про:тероризм (2054) Донбас (12008) Тимчук (565)

 Терористи в ОРДЛО готують ліквідацію своїх ватажків, - Тимчук

На окупованому Донбасі готують ліквідацію ватажків терористів. В їхньому знищенні планують звинуватити "українських диверсантів", нібито підготовлених інструкторами зі США.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник групи "Інформаційний спротив", депутат Верховної ради від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В "МДБ ДНР" і "МДБ ЛНР" тривають масштабні заходи з пошуку якихось міфічних 3-х українських ДРГ, "підготовлених інструкторами США" і нібито закинутих на території "ДНР" і "ЛНР"з метою "ліквідації вищого керівництва"", - написав він.

При цьому, за даними Тимчука, ліквідувати ватажків планують самі бойовики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Додому я їду в цивільному. На військову форму реагують неадекватно. З якоюсь злістю", - найманка "ДНР" про настрої жителів ОРДЛО. ВIДЕО

"Серед рядового складу в обох "МДБ" поширюються чутки про те, що такі заходи нібито проводяться з метою інформаційного прикриття планованої фізичної ліквідації представників вищого керівництва "ЛДНР"", - розповів нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129902
 
   
 Топ коментарі
 
Оказывается у них тоже есть программа лифт.
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Давно пора. Пограбили сами - дайте пограбить другим. Захарченко и Моторолке скушно самим в котле со смолой вариться.
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кабыздох с куродавом и мобилой в гости зовут Терористи в ОРДЛО готують ліквідацію своїх ватажків, - Тимчук - Цензор.НЕТ 2234
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Обычно когда Тымчук что то высрет то етого никогда не происходит.
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Давно пора. Пограбили сами - дайте пограбить другим. Захарченко и Моторолке скушно самим в котле со смолой вариться.
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по факту...
как Тымчук может знать что готовят... ему по секрету сбрасывают?
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Конечно сбрасывают.Так бухать...И Элвис Пресли,и покемоны...
Но больше всего мне нравится первоисточник-фейсбук Тымчука
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Преслі, Гіві, покемон, моторила та захарченко, всі ж живі насправді. Терористи в ОРДЛО готують ліквідацію своїх ватажків, - Тимчук - Цензор.НЕТ 3181
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Почитай анекдоты про Штирлица, потом пойми, что это не шутки, а реальные случае из жизни.
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Оказывается у них тоже есть программа лифт.
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при чем действующая.. проверенная и испытанная... не на бумажке))))
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и что, Каломойского с Зеленским, братьев Шефир, Андрей Богдана наконец-то пристрелят?!
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после пети с шоколадной бандой
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Скорее Петя хочет убрать своих торговых партньоров чтобы не расскрылись многомиллиардные схемы торговли на крови и грабежа украинцев Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук - Цензор.НЕТ 850
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Предшественников захарченок кто завалил, тоже Петя?
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Для меня не принципиально кто именно, меня устраивает результат.)
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Чем тебя устраивает результат в случае если они мочат себя сами?Как ты его ощущаешь?
Ну так намекну,что если б это сделало ВСУ,ну по меньшей мере гордость за своих.
А если они между собой там что то делят-ты каким боком?
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Дивний ви, певне будете плакати якщо у вас в хаті щурі з тарганами друг друга кончать.
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Даже не замечу.Их не так много,как и лидеров Донбасса.Но если я их буду травить и каждый вечер смотреть результат-меня это порадует.
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Нарешті розумні слова, от і більшість українців просто не помічають що там робиться в дирляндії.
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Ну дак и я о том же.А если б это делали укроДРГ,то реально есть чем гордится.
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Их поголовье уменьшается.
Не вижу поводов для печали. Скорее наоборот.
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Повод для печали огррмный-нет заслуги воинов ВСУ.А уменьшение поголовья по 1-2 лидера в год,да ещё и левыми силами..Странная радость.Ты за ДНР?
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Дивно, чому Ізраіль вбивав по одному Ейхману в 10 років, ти фашист?
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Сидиш Назарко даремно на ЦН, а МГБ дирляндії українські дрг шукає і не знає що ти володієш всією інформацією, підскоч в Донецьк, поясни дебілам де правда.
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Моя сестричка от Израиля,несколько месяцев тренировала ВСУшников в 2015.Меня по определенным причинам не пустили,но я её консультировал.
А ты что сделал для Украины?
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Достатньо, не менш за діда кацапів зажмурив особисто, приїдеш, покажу.
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Есть в этом заслуга воинов ВСУ или нет, Назару Сильченко не известно.
"Не гони лошадей..."
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Ну дак ты шифруешься так,будто это ты их трёшь)))Скажи правду-Тымчук балабол!Если это и будет,то это только заслуга ВСУ!
Делов то))
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Я не уподобляюсь некоторым здесь присутствующим и не делаю категорических заявлений о том,о чем не имею достоверных сведений.

"-нет заслуги воинов ВСУ."

31.05.2019 12:35





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Копирую:Если это и будет,то это только заслуга....
Но по твоему фейсбук тымчука-это надежнейшие сведения.
Если собрать весь его бред про наступления через месяц,командиры сепаров насилуют подчиненных,за неподчинение чеченских сепаратистов завернуои в шкуру свиньи и тд...То можно издать книгу для изучения психиаторами. Даже название подарю - Сумраки разума рождают чудовищ.Или-Никогда не знаешь,куда метнется испугавшийся себя мозг.
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"Но по твоему фейсбук тымчука-это надежнейшие сведения."

Мою цитату об этом в студию сюда в комменты.
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Звичайно що балабол, але й зламаний годинник два рази на добу показує вірний час.
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Ні, в них такі люди не водяться. Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук - Цензор.НЕТ 6954 Террористы в ОРДЛО готовят ликвидацию своих главарей, - Тымчук - Цензор.НЕТ 6954
У них там Донецьком "Головний МММ-щик ХХІ ст." Денис Пушилін, а Луганськом - колишній начальник СБУ Леонід Пасічник.
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их пока рано, они ещё выполнили не все пожелания *****)
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Тільки щоб ДРГ була в зелених в"єтнамках, тоді повіримо.
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Нічого дивного в тому, що вони починають знищувати один одного. Вони створили свою квазідержаву на брехні та ненависті. Квіточки була, а тепер зріють ягідки.
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хотят воспользоваться тем, шо там тех хто в форме не любят. пусть главари в гражданские платья переодеваются, "по керенскому" ))
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Ну и зачем было предупреждать "главарей"?
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Украинцы воюют не с Россией, а с некой техногенной инопланетной цивилизацией. Кацы просто их аватары на Земле. Доказательств валом.
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Эта цивилизация владеет технологиями перемещения во времени и очень сильными пси технологиями воздействия на сознание людей. Простые люди без поддержки магов проигрывают вчистую... А с магами как карта ляжет...
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А еще эта цивилизация крайне нуждается металоломе. Посему свинособаки и вырезают подчистую все металлическое в Ордло на шахтах и заводах. Ибо это воля пославших их анунаков.
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І валєжнік! Отже, кацапи - цивілізація ІІІ типу, яка використовує весь хмиз Галактики.
Це за шкалою Кардашова, так би мовити
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О так, кацапи - дуже техногенна цивілізація. Алієн хайтек з них аж пре
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Наприклад, яка зброя непогана, ту що євреї не помічають, або та що знищують китайськими дронами, або та що тоне від барановоза?
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Не, ну реально нужно все таки смотреть. У нас хуже.
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Таке враження, що в нас хлопці голі-босі, на озброєнні у бійця кривий стовбур з трьому набоями в крамниці, а то й цибуля зі стрілами чи взагалі кресли що, а не зброя. Зате кацапській зброї аналогів ні, там рептилоїдні 27 махів.
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Ну, так пусть отвоюют Крым. Или страшно? Да чего там говорить - страшно и все тут.
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Тобто більше ніщо не засмутило?
...Схоже, з причинами "прихованої реклами" кацапської зброї все зрозуміло.
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Нужно по возможности трезво смотреть на мир, а не через призму своей хотелки. Если тебе говорят, что кацы аватары инопланетной цивилизации, то и способы противодействия нужно выбирать соответствующие. Например, забить помехами каналы связи с аватарами или даже перехватить управление на себя. Но люди глупы, они не верят во всякую ерунду. Поэтому Украина будет воевать до посинения... Пока не поумнеет... Но это навряд ли...
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Ну давай покажи реально, де подивитись в бою їх зброю, коли вони останній раз використали ЯЗ в бойових умовах, реально так реально.
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Не каждая страна имеет ядерное оружие. Наверное, непросто его сделать? Или как? И самолетики у них неплохие. У штатов конечно лучше...
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по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, "подготовленных инструкторами США" Источник: https://censor.net.ua/n3129902

Зорян, Шкиряк и кто-то третий...
Неужели Арсений Петрович молодость детство вспомнил?
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Несторович. надо знать своих героев. Терористи в ОРДЛО готують ліквідацію своїх ватажків, - Тимчук - Цензор.НЕТ 6496
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Бійтеся, бійтеся - літо прийшло, шмелі зажужжали.
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То же мне новость, та они так сто раз делали. Терористи в ОРДЛО готують ліквідацію своїх ватажків, - Тимчук - Цензор.НЕТ 8622
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Картина Петрова-Водкина "Зе договаривается с повстанцами". Холст, масло, говно. В основном - говно.
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Ой!
Кто поумней - те давно свалили, как Гирькин и Плотва и вполне живы.
А вот самых упоротых уже перемочили. Те, что сейчас - готовы по команде Кремля к федерализации Украины.
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странный вывод. они ж вроде на Вашингтон не собирались...
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Я бы все понял,но,когда с высоких трибун несут такую фуйню не понимаю,вже і москвалів перегнали в цьому
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