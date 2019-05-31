 Терористи в ОРДЛО готують ліквідацію своїх ватажків, - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник групи "Інформаційний спротив", депутат Верховної ради від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, інформує Цензор.НЕТ.

"В "МДБ ДНР" і "МДБ ЛНР" тривають масштабні заходи з пошуку якихось міфічних 3-х українських ДРГ, "підготовлених інструкторами США" і нібито закинутих на території "ДНР" і "ЛНР"з метою "ліквідації вищого керівництва"", - написав він.

При цьому, за даними Тимчука, ліквідувати ватажків планують самі бойовики.

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"Серед рядового складу в обох "МДБ" поширюються чутки про те, що такі заходи нібито проводяться з метою інформаційного прикриття планованої фізичної ліквідації представників вищого керівництва "ЛДНР"", - розповів нардеп.