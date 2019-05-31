 Терористи в ОРДЛО готують ліквідацію своїх ватажків, - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник групи "Інформаційний спротив", депутат Верховної ради від "Народного фронту" Дмитро Тимчук, інформує Цензор.НЕТ.
"В "МДБ ДНР" і "МДБ ЛНР" тривають масштабні заходи з пошуку якихось міфічних 3-х українських ДРГ, "підготовлених інструкторами США" і нібито закинутих на території "ДНР" і "ЛНР"з метою "ліквідації вищого керівництва"", - написав він.
При цьому, за даними Тимчука, ліквідувати ватажків планують самі бойовики.
"Серед рядового складу в обох "МДБ" поширюються чутки про те, що такі заходи нібито проводяться з метою інформаційного прикриття планованої фізичної ліквідації представників вищого керівництва "ЛДНР"", - розповів нардеп.
как Тымчук может знать что готовят... ему по секрету сбрасывают?
Но больше всего мне нравится первоисточник-фейсбук Тымчука
Ну так намекну,что если б это сделало ВСУ,ну по меньшей мере гордость за своих.
А если они между собой там что то делят-ты каким боком?
Не вижу поводов для печали. Скорее наоборот.
А ты что сделал для Украины?
"Не гони лошадей..."
Делов то))
"-нет заслуги воинов ВСУ."
31.05.2019 12:35
Но по твоему фейсбук тымчука-это надежнейшие сведения.
Если собрать весь его бред про наступления через месяц,командиры сепаров насилуют подчиненных,за неподчинение чеченских сепаратистов завернуои в шкуру свиньи и тд...То можно издать книгу для изучения психиаторами. Даже название подарю - Сумраки разума рождают чудовищ.Или-Никогда не знаешь,куда метнется испугавшийся себя мозг.
Мою цитату об этом
в студиюсюда в комменты.
У них там Донецьком "Головний МММ-щик ХХІ ст." Денис Пушилін, а Луганськом - колишній начальник СБУ Леонід Пасічник.
Це за шкалою Кардашова, так би мовити
...Схоже, з причинами "прихованої реклами" кацапської зброї все зрозуміло.
Зорян, Шкиряк и кто-то третий...
Неужели Арсений Петрович
молодостьдетство вспомнил?
Кто поумней - те давно свалили, как Гирькин и Плотва и вполне живы.
А вот самых упоротых уже перемочили. Те, что сейчас - готовы по команде Кремля к федерализации Украины.