 Аваков не піде на парламентські вибори, але забезпечить порядок, як на президентських

Про це Аваков написав у своєму блозі на Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах, я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України. Я, як міністр, чесно виконаю свої обов’язки з координації діяльності Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Прикордонної та Міграційної служби із забезпечення виборчого процесу на позачергових парламентських виборах", - заявив Аваков.
Міністр закликав усіх кандидатів вести виборчу кампанію відповідно до закону, не застосовувати сумнівні і протизаконні схеми і співпрацювати з МВС в частині забезпечення громадської безпеки.
Демократія - це, передусім, бездоганна процедура! МВС готове її забезпечити", - резюмував Аваков.
Тобі і твоєму отприскові - за всі ваші злочини.
Учитывая какие суммы на кону, и что в результате этого проэкта, Коломойский может получить десятки ярдов $ + всю страну в придачу, думаю что Аваков мог подняться на этом проэкте нехило.... Дальше уже можно не работать...
Для новоявленной Дианы это мелочь?
https://censor.net.ua/video_news/277610/sashka_bilogo_ubili_vo_vremya_zaderjaniya_on_otkryl_ogon_na_porajenie_zam_glavy_mvd_video
Кем был Порох в марте 2014?
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua
или вернее сколько стоило опроцедурится
не удивлюсь что задним числом - после життя по-новому для розен... ей
Он вчера наговорил на госизмену с отягчающими
Где билецкий и поросюк с соболевим?
Как говорил один мой знакомый,покойник,он слишком много знал.
ЦЕНЗОР почему молчим???.
Реформированная полиция..........ДВАЖДЫ выгнанный из милиции некто Р. и имеющий отчима уголовного авторитета....СНОВА в строю и в форме.
чЕ вы там "реформировали"???
типа вы не знали - слава великому вору в законе рошену