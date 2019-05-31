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Все про:ВР (4883) Литва (430) Польща (1803)

 У Києві збереться Міжпарламентська асамблея України, Польщі та Литви

Засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради, Сейму Литовської Республіки, Сейму та Сенату Республіки Польща відбудеться 7-8 червня в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Укрінформ.

Польську делегацію найбільше цікавитиме нова політична ситуація в Україні, пов'язана з обранням президента і достроковими парламентськими виборами. Про це повідомив віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич.

"Нас цікавитиме нова ситуація в Україні, я питатиму про наміри акторів української політичної сцени у парламенті, адже там є різні фракції", - заявив Борусевич.

Він додав, що інші питання, що стосуються співпраці у сфері транспортної інфраструктури, енергетики тощо, у світлі нинішніх політичних змін в Україні зараз дещо відійдуть на другий план.

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Як наголосив польський політик, Польща "завжди підтримувала і продовжуватиме підтримувати Україну на шляху реформ та зближення з ЄС і НАТО".

Він висловив сподівання, що новообраний Президент Володимир Зеленський продовжить обраний Києвом курс у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

Борусевич також висловив сподівання, що у Києві делегації парламентів Польщі та Литви матимуть змогу зустрітися з представниками Адміністрації Президента України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129891
 
   
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не думаю
бацька кстати крым не признал
несмотря ни на что
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а почему великорошен не собирал?
слепозрячий траст против? У Києві збереться Міжпарламентська асамблея України, Польщі та Литви - Цензор.НЕТ 9599
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Та литвинів не вистачає.
Але то лише їхні проблеми
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А полякам и литовцам не стыдно будет за одним столом с местными сидеть? С такими, как говорится, на одном гектаре...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Києві збереться Міжпарламентська асамблея України, Польщі та Литви
 
 
 
 
 
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