 У Києві збереться Міжпарламентська асамблея України, Польщі та Литви

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Укрінформ.
Польську делегацію найбільше цікавитиме нова політична ситуація в Україні, пов'язана з обранням президента і достроковими парламентськими виборами. Про це повідомив віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич.
"Нас цікавитиме нова ситуація в Україні, я питатиму про наміри акторів української політичної сцени у парламенті, адже там є різні фракції", - заявив Борусевич.
Він додав, що інші питання, що стосуються співпраці у сфері транспортної інфраструктури, енергетики тощо, у світлі нинішніх політичних змін в Україні зараз дещо відійдуть на другий план.
Як наголосив польський політик, Польща "завжди підтримувала і продовжуватиме підтримувати Україну на шляху реформ та зближення з ЄС і НАТО".
Він висловив сподівання, що новообраний Президент Володимир Зеленський продовжить обраний Києвом курс у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.
Борусевич також висловив сподівання, що у Києві делегації парламентів Польщі та Литви матимуть змогу зустрітися з представниками Адміністрації Президента України.
шоп ***** лишний раз вздрочнуть
бацька кстати крым не признал
несмотря ни на что
слепозрячий траст против?
Але то лише їхні проблеми