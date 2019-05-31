 Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №341/2019 від 31 травня.
"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано в документі.
Напередодні Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення голови СБУ Василя Грицака.
Остафійчука у червні 2014 року було прийнято на роботу в Головну військову прокуратуру. У червні 2015 року призначено на посаду начальника ГСУ СБУ.
Только и среди олигархов есть те кто понимает, что в случае сдачи Украины они перестанут быть олигархами, а есть такие которые это не понимают. С Коломойским что-то случилось, его действия в 2014 показывают что тогда он это понимал, сейчас в 2019 нет. Наверное надеется, что олигархи Курятника его не съедят. Так наоборот, всякие Дерибаски, Сечины, ******* в первую очередь оберут Беню.
Коломойский вполне самостоятелен и не зависимый. Что-то перемкнуло его и было бы интересно узнать что, или это банальная месть Порошенко? Тогда причем здесь "кормовые угодья".
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Григорій Володимирович Остафійчук (1 квітня 1971, м. Харків) - генерал-майор, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України, також уславився як вчений-юрист.
Народився 1 квітня 1971 року у м. Харків.
У 1997 році закінчив юридичний факультет Київського університету внутрішніх справ та здобув кваліфікацію юриста.
З 31 липня 1997 р. по 1 червня 2001 р. - викладач кафедри кримінального процесу Харківського Університету внутрішніх справ.
З 14 травня 2007 по 9 березня 2011 року обіймав посаду заступника прокурора Києва.
З 2 вересня 2013 р. по 23 травня 2014 р. - доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».
Кандидат юридичних наук з 2013 року. Дисертацію на тему "Кримінальне переслідування на досудових стадіях кримінального процесу" захистив 25 квітня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
У червні 2014 р. прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру.
Призначений президентом на посаду начальника Головного слідчого управління СБУ 23 червня 2015 р.
Його попередником був генерал Вовк Василь Васильович.
Вроде ж этот Остафейчук был главным разоблачителем, не?