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Все про:Зеленський (1509) СБУ (4365) звільнення (531)

 Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Служби безпеки України (СБУ) Григорія Остафійчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №341/2019 від 31 травня.

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано в документі.

Напередодні Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення голови СБУ Василя Грицака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський 31 травня збирає РНБО у "новому форматі"

Остафійчука у червні 2014 року було прийнято на роботу в Головну військову прокуратуру. У червні 2015 року призначено на посаду начальника ГСУ СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129890
 
   
 Топ коментарі
 
Поставит очередного двоюродного брата соучредителя 95 квартала?
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Беня взялся подминать под себя госбезопасность.
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Остафийчук профессионал.
Кто его заменит, очередной сценарист "Сватов"?
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Он - украинский националист. Всё остальное не имеет значения.
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Педя-националист????????Вот это поворот-никто и не догадывался,что вальцман стал украиснким националистом.А маскировался до последнего под порядочного
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Порошенко попадает под определение олигарха.
Только и среди олигархов есть те кто понимает, что в случае сдачи Украины они перестанут быть олигархами, а есть такие которые это не понимают. С Коломойским что-то случилось, его действия в 2014 показывают что тогда он это понимал, сейчас в 2019 нет. Наверное надеется, что олигархи Курятника его не съедят. Так наоборот, всякие Дерибаски, Сечины, ******* в первую очередь оберут Беню.
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Почти всё верно, за исключением одного: Коломойский не является самостоятельной фигурой, в отличие от Порошенко.
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По Вашей логике получается что Зерро и его команда таки правыы, Коломойский не олигарх.
Коломойский вполне самостоятелен и не зависимый. Что-то перемкнуло его и было бы интересно узнать что, или это банальная месть Порошенко? Тогда причем здесь "кормовые угодья".
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Коломойский - разумеется, олигарх (подпадает под определение), но это никак не отменяет того факта что он отчитывается перед теми кто его назначил смотрящим за Украиной.
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Вже частково розірвали Україну, а тепер хочуть ще шматок. Все у них не вийде, але української крові вони нап*ються.
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Это да,на твоей говноРашке кровавый замес неминуем,готовься,валежником запасайся и ежиками.
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь, "некацап"?
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Правильно-всю порохоботскую воровитую шваль на помойку!!!!!
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Странные у вас критерии порохоботства Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 339 Кстати, как вы относитесь к сатовству Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 7218
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Григорій Володимирович Остафійчук (1 квітня 1971, м. Харків) - генерал-майор, начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України, також уславився як вчений-юрист.

Народився 1 квітня 1971 року у м. Харків.
У 1997 році закінчив юридичний факультет Київського університету внутрішніх справ та здобув кваліфікацію юриста.
З 31 липня 1997 р. по 1 червня 2001 р. - викладач кафедри кримінального процесу Харківського Університету внутрішніх справ.
З 14 травня 2007 по 9 березня 2011 року обіймав посаду заступника прокурора Києва.

З 2 вересня 2013 р. по 23 травня 2014 р. - доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна».
Кандидат юридичних наук з 2013 року. Дисертацію на тему "Кримінальне переслідування на досудових стадіях кримінального процесу" захистив 25 квітня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
У червні 2014 р. прийнятий на роботу в Головну військову прокуратуру.
Призначений президентом на посаду начальника Головного слідчого управління СБУ 23 червня 2015 р.
Його попередником був генерал Вовк Василь Васильович.
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Никак не отношусь-мне начхать на порохоботов и их стадо.Всех,кого назначал Мародер,надо перетряхивать и 90% выгонять
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И займется этим 4-х кратный уклонист с оффшорами, бизнесом с *********** и 5-тью квартирами в Киеве Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 4808 Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 3813 Что дает вам причины так полагать Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука - Цензор.НЕТ 4808 И будут ли преследовать рыгов и прочих коммунистов, а не только личных врагов Коломойского...на которого 4-и дела уголовных в трех странах
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И клоунов с 95-го квартала ставить? Ещё аукнится.Не сомневайтесь.
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Что то слишком спешит зелепузик обесглавить СБУ. Совсем не палится, ага.
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Не уловил...
Вроде ж этот Остафейчук был главным разоблачителем, не?
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чистка авгієвих конюшен нашої країни набирає оберти. зе просто геракл.слава україні!!!
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