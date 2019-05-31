 Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №341/2019 від 31 травня.

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - сказано в документі.

Напередодні Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення голови СБУ Василя Грицака.

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Остафійчука у червні 2014 року було прийнято на роботу в Головну військову прокуратуру. У червні 2015 року призначено на посаду начальника ГСУ СБУ.