 Зеленський 31 травня збирає РНБО у "новому форматі"

Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Данилюк, повідомляє прес-служба РНБО, передає Цензор.НЕТ.
"РНБО має фокусуватися на рішеннях, які дозволяють системно вирішувати проблеми, що накопичилися в державі. Нам необхідно обговорити все без політики, зрозуміти, які є проблеми, і разом шукати відповіді", - цитує Данилюка прес-служба.
Як наголошується, під час наради йтиметься про готовність України до запровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня. "Це дійсно може вплинути на підвищення тарифів, створити нестабільність. Рішення про запровадження ринку електроенергії вже ухвалено Кабінетом Міністрів. Уряд нині не робить жодних кроків, аби проаналізувати ситуацію і сформувати позицію, чи потрібно відтермінувати його запровадження, чи ні", - сказав Данилюк, додавши, що під час засідання Радбезу відбудеться професійна дискусія.
Що стосується питання транзиту російського газу територією України секретар РНБО заявив, що це "виклик як з економічної, так і з геополітичної точки зору". "Є питання, чи буде Україна транзитером газу в 2020 році. Це питання як економічне, бо якщо цього не станеться, ми втрачаємо близько 3 млрд доларів, так і геополітичне, оскільки в разі, якщо Україна не буде транзитером газу, ми стаємо об'єктом, а не суб'єктом", - сказав Данилюк.
Він також пообіцяв, що надалі в новому форматі відкритих дискусій на засіданні РНБО будуть вирішуватися всі проблеми України, зокрема і "що стосуються вирішення конфлікту на Сході, і що стосуються звільнення заручників".
а потом купят мвф
- Кто с детства каждому знаком?
Он знает песен и стихов, он покорил сердца лохов,
Уже он здесь, уже он тут. Скажите, как его зовут?
- Зе! - заорал Зеленский, выбегая вперед. - Зе! Зе! Зе! Зе-Зе-Зе-Зе, Зе-Зе-Зе-зе! Источник: https://censor.net.ua/r3129790
да а подлиз ваш засчитан - но оплачен не будет - рошенки пролетают
а пашинский будет?
а вот разбирается ли Зеленский в энергетике?!
скорее всего, мы снова услышим гнусявую хрипотцу и тупые фразы "Добрый дееень! Сидааайте хлопци".. Кому энергетика?!.. Цэ шутка! гыгыгыгы..
Итак, первое заявление: После введения реформы рынка электроэнергии, он не будет регулироваться государством («АМКУ нет, НКРЭКУ регулированием после реформы не занимается» - говорит Коломойский). На самом деле АМКУ есть. И вместе с НКРЭКУ они будут постоянно контролировать рынок генерации электроэнергии, чтобы не допустить доминирующего положения кого-то из производителей, и чтобы не было необоснованных цен. Возможность «поиграться ценой» практически нереальна, т.к. у генерирующих компаний будет обязательная отчетность перед регулятором, исключающая возможность манипулирования ценами и инсайдерской информацией. Санкции для нарушителей более чем серьезные - до 10% от годового оборота компании. Не от прибыли - от годового оборота. И покажите мне сумасшедшего, который рискнет играть с ценой или сговором при таких штрафах?
Второе: После введения реформы может быть серьезное подорожание электроэнергии. Но почему? Ведь на рынке будет приличная конкуренция даже среди производителей. Это «Энергоатом», ДТЭК, «Укргидроэнерго», «Донбассэнерго», «Центрэнерго». Все они будут бороться за покупателя. И главный аргумент в этой борьбе - цена, как можно ниже. Других аргументов нет, так что тут покупатель в самом выгодном положении. Которого в первую очередь интересует приемлемая цена. Будут снижать, куда деваться. Кто пожадничает, останется без сбыта. Для формирования цены важнейшими сегментами рынкам (после введения реформы) будут рынок «на сутки вперед» и на внутрисуточный рынок - на них будет ориентироваться общее ценообразование. На этих двух сегментах рынка будут продавать электроэнергию «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», а также тепловая генерация, т.е., объем предложения будет большой, он будет давить на цену в сторону ее снижения.
При этом у НКРЭКУ и после введения рынка остаются все необходимые полномочия для регулирования цены электроэнергии в случае ее ощутимых колебаний. И АМКУ не спит, помним про штрафы. Что касается соотношения спроса и предложения, то в Украине профицит мощностей в генерации электроэнергии, после введения рынка они могут быть включены в работу, поэтому после реформы возможен профицит электроэнергии. Будет профицит электроэнергии - будут предпосылки для снижения цены, это следствие закона спроса и предложения. Синхронизация с европейской системой откроет возможность для импорта, что усилит конкуренцию и навсегда похоронит разговоры про монополию. А от российской Сети отвяжемся, надеюсь навсегда. Что тоже хорошо с точки зрения энергобезопасности.
Последний запобіжник тоже остается. В НКРЭКУ заявили, что роста цены электроэнергии для населения не будет. Для этого подготовлено правительственное решение о том, чтобы в случае, колебаний цены электроэнергии, «Энергоатом» компенсирует разницу для бытовых потребителей. Руководители «Энергоатома» поддерживают такое решение. У «Энергоатома» такая возможность есть - его чистая прибыль в 2018 году составила 4,6 млрд. грн, план по чистой прибыли на 2019 год - 7,1 млрд. грн.
Третье: Закон решили ввести в силу, потому, что пришла новая власть, чтобы ей было сложнее бороться с ростом цен.
Вообще-то Закон приняли еще в 2017 году весной и срок его вступления в силу тогда и был определен. Согласитесь, закладывать проблемы Владимиру Зеленскому с рынком электроэнергии весной 2017 года это уже из разряда ненаучной фантастики. Паранойя, другими словами. А если по пунктам, то вопрос колебания цен мы рассмотрели выше. В том числе отдельно со страховкой для населения. Что касается промпотребителей, то их повышение цен в большинстве сильно не беспокоит - в среднем удельный вес расходов на электроэнергию в себестоимости продукции составляет 2-3%.
То есть на цене продукции и инфляции это практически не скажется. Но есть исключения, куда же без них. Ферросплавные заводы. Расходы на электроэнергию составляют 40-50% себестоимости ферросплавов. А Коломойский владеет Никопольским и Запорожским ферросплавными заводами. За 2018 год эти два ферросплавные заводы потребили 5,2 млрд. кВт-ч электроэнергии. Кроме того, Коломойский имеет интересы в «Днепроспецстали», у этого предприятия расходы на электроэнергию в структуре себестоимости еще выше, чем у ферросплавных заводов. Вот, собственно, мы и ответили на ключевой вопрос - почему Игорь Валерьевич так беспокоится о рынке электроэнергии. Все просто, правда?
Четвертое: Энергоатом может сговориться с ДТЭК («скажут, что цена низкая, и предложат ее в 2 раза увеличить» - цитата из интервью). Ну, это уже по категории абсурда и тут нужен скорее врач, чем энергетик. Вот как и о чем могут договариваться руководители госкомпании Энергоатом с частной структурой ДТЭК? Когда за ними следят НКРЭКУ и АМКУ. 10% штрафов очень больно, да и кадровые решения могут после такого прокола последовать. А для руководства госкомпании не только кадровые выводы, но и неприятное общение с правоохранителями. Единственное объяснение,
Коломойский придумал эту нелепицу потому, что сам привык к участию в сговорах (на рынке нефтепродуктов, например, за что его компании многократно АМКУ штрафовал). Это т.н. «оговорка по Фрейду».
Самые смешные манипуляции - манипуляции с цифрами. Просто потому что это вообще проверяется легко, и не вставая из-за компьютера. Коломойский заявил, что доля ДТЭК в генерации электроэнергии составляет 40%. Ага, конечно. Добавьте конкурентов из тепловой генерации. Добавьте гидрогенерацию и маленький кусочек «зеленой» энергетики. И потом для полноты картины приплюсуйте еще 55% атомной генерации. Вы уйдете за 100% с запасом, как рейтинг Путина на окраинах РФ во время последних выборов. На самом деле доля ДТЭК в генерации электроэнергии составляет 21%. И в целом важно понимать, что более 70% генерации сконцентрировано в государственных руках. Вот такие цифры, которые проверяются элементарно, если интересно.
Хотелось, конечно, отдельно разобрать еще раз тему дефолта с примерами из Аргентины (которая очень сильно пострадала и до сих пор непонятно - как и сколько придется платить) и Греции (про которую Игорь Валериевич слегка соврал - дефолта там не было, были угрозы, шантаж и в какой-то момент состояние технического). Но видимо мечта о дефолте сташно манит обещанием роста курса доллара. При наличие маленького ферросплавного бизнеса, получающего экспортную выручку в валюте, ведь это может обернуться немаленькими барышами. И пусть украинцы, выбравшие этого президента, наконец почувствую реальную цену своего голоса. Как иначе воспитывать гражданственность в обществе, если не гривной?
Рассуждения Коломойского про рост ВВП на уровне 50% в год тоже заслуживают внимания и способны разорвать на куски любого экономиста. Ну и про Приватбанк отдельно можно опять поговорить на фоне судов и планов на компенсацию. Но букв уже и без того слишком много, оставим эти забавные темы для второй серии. А там выйдет очередное интервью и снова будет весело. Должен же кто-то занять нишу, слегка освобожденную «Кварталом»
.Источник: https://censor.net.ua/b3129852
Уже ржать можно!!!
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua