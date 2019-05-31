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 Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля

Остаточних висновків про причини аварії на шахті "Лісова" Львівської області наразі немає, заявляє заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.

"Сьогодні є лише попередні висновки про причини аварії, експертна комісія поки остаточних висновків не дала. За попередньою інформацією, стався обвал покрівлі. І за паспортом цієї ділянки в тому місці, де саме обвалилася покрівля, не мали перебувати (люди. - Ред.) без відповідних попереджувальних заходів і присутності старшого інженерно-технічного персоналу", - сказав Корзун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що остаточні висновки і причини аварії будуть встановлені після висновків експертної комісії.

29 травня на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" стався обвал породи, унаслідок якого загинули двоє шахтарів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129887
 
 
 Топ коментарі
 
Юрий Бойко a136a074 - а што?

Сами работники не могут быть виноваты?
Исключено, да?
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Если бы предупреди, что будет обвал то не находился бы. Если бы знать на перед, что опоздаешь на поезд, то не брал бы такси и поехал бы на бусеке. Зачем торопится и платить больше
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Самое главное что ОН ЕДЕТ. А не как раньше- примите соболезнования. В редких случаях. А то что Президент улыбается когда ест шаурму - ему что рыдать что ли??? Вот ты накалякало что-то, а само ты плачешь??? Или ты везде ищешь только что-то плохое??? Дали вам тварям демократию и инструкцию как пользоваться приложили, но видать вам инструкция не надо вы слишком "умные". Как же вы дичь уже достали. Ты работать не пробовал пойти??? Сидишь диван протираешь.
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Юрий Бойко a136a074 - а што?

Сами работники не могут быть виноваты?
Исключено, да?
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Могут быть, могут не быть... Тебе данилюк методички пишет?
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Земля пухом погибшим.

Но если они не должны были находиться в том месте в то время......
Не исключаешь ?
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Ага. Вот сами взяли и пошли. Вы совершенно не в курсе производственных отношений в этой стране.
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Конечно нет, я - космонавт Юрий Гагарин и только сегодня утром вернулся с Альфы-Центавра Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля - Цензор.НЕТ 6141
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Судя по постам - не космонавт, скорее - марсианин.
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В 99% в несчастных случаях виноваты сами работники....что тебя в этом то так возбудило...??
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Если бы предупреди, что будет обвал то не находился бы. Если бы знать на перед, что опоздаешь на поезд, то не брал бы такси и поехал бы на бусеке. Зачем торопится и платить больше
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Швидше за все так і було, наплювали на безпеку і полізли туди.
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я не дуже вірю у випадковіть. Ми донеччани, як ніхто памятаємо загибель шахтарів і вони посилювалися у період політичних протистоянь, хоч і обладнувалися ел.обладнанням по передбаченню викидів чи обвалів. От тому і песимізм
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Дон Педро, апельсины собирать. IQ не жмет?
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А то что они сами туда поперлись вы не допускаете...??
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І таке може бути, в нас могли вологими тряпками датчики закривати і курити
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Самое главное что ОН ЕДЕТ. А не как раньше- примите соболезнования. В редких случаях. А то что Президент улыбается когда ест шаурму - ему что рыдать что ли??? Вот ты накалякало что-то, а само ты плачешь??? Или ты везде ищешь только что-то плохое??? Дали вам тварям демократию и инструкцию как пользоваться приложили, но видать вам инструкция не надо вы слишком "умные". Как же вы дичь уже достали. Ты работать не пробовал пойти??? Сидишь диван протираешь.
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чем так ехать-то действительно,лучше соболезнования отослать.все меньше боли семьям погибших было бы.
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Портрет ЗЕБила работы Пабло Пикасо: Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля - Цензор.НЕТ 2860

"Дали вам тварям демократию и инструкцию как пользоваться приложили, но видать вам инструкция не надо вы слишком "умные". Как же вы дичь уже достали. Ты работать не пробовал пойти???"
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Ты чмо и на такое не способно. Дуст он и в Африке дуст. Одним словом - ВОНЬ. Не напрягайся - ты уже в ЧС
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"Зато он такой как мы!"

как "мы"? нет мы не такие, он такие как "они" - чужая этой земле прожорливая и наглая саранча
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Когда "якобы агенту ФСБ, киллеру и предателю Украины" Герману за организацию фейкового покушения на Бабченко дали 4 года и сейчас готовят его освобождение по закону Савченко, этот журналюга утратил всякое моральное право обсуждать других. Пусть расскажет сколько сребреников получил за фарс со свиной кровью и стрелочником - программистом в качестве "резидента ФСБ" и главаря киллеров.
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Ну, наверное президент в таких случаях должен ни есть, ни мыться и везде ходить со скорбным таблом, не? Порохососики, переходите уже на шнуровку ботинок Зеленского, вроде ее вы еще не обс@рали
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Кстати, Вы обратите внимание на его шнуровку. Очень отчетлива видна школа ФСБ. По крайней мере у Порошенко правильная шнуровка.
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Ну да у парашенка даже жвачки к подошве по феншую прилипают и трусы с вышиванкой и нимб с правильными оборотами вращается. Ну а за майку с Томасом я вабще молчу.
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К сожалению, когда люди сами соглашаются на нарушение ТБ виноваты и они. Нет пока в Украине практики отказа от работы в ненадлежащих условиях.
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Вы правы, плюс карманно-формальные профсоюзы
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так и пишите: два горняка добычного участка занимались скрепированием угля, с последующей отгрузкой, в районе старых выработок под пустотной камерой кубов эдак на 20 тысяч...подбирали уголек от самопада с камеры...погибли от внезапного обрушение в сей камере...конечно, там работать запрещено, но начучастка и рабочие думали, что ТБ не для них и вышло, как всегда (но начучастка жив!)...
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Начните с того - чья СОБСТВЕННОСТЬ эта шахта?
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Есть так называемая "книга нарядов"...в которой написано...кто..в каком составе...и что должен делать на смене....работник читает...и ставит свою подпись...
Если они поставили свою подпись под одним нарядом...а делали другую работу...то кто им доктор...??
А написать наряд в котором место работы опасно для жизни...и запрещено для ведения работ .ни один начальник участка не напишет....
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