 Гірники не мали перебувати в зоні обвалу на шахті "Лісова", - Міненерговугілля

"Сьогодні є лише попередні висновки про причини аварії, експертна комісія поки остаточних висновків не дала. За попередньою інформацією, стався обвал покрівлі. І за паспортом цієї ділянки в тому місці, де саме обвалилася покрівля, не мали перебувати (люди. - Ред.) без відповідних попереджувальних заходів і присутності старшого інженерно-технічного персоналу", - сказав Корзун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що остаточні висновки і причини аварії будуть встановлені після висновків експертної комісії.
29 травня на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" стався обвал породи, унаслідок якого загинули двоє шахтарів.
Сами работники не могут быть виноваты?
Исключено, да?
Но если они не должны были находиться в том месте в то время......
Не исключаешь ?
"Дали вам тварям демократию и инструкцию как пользоваться приложили, но видать вам инструкция не надо вы слишком "умные". Как же вы дичь уже достали. Ты работать не пробовал пойти???"
как "мы"? нет мы не такие, он такие как "они" - чужая этой земле прожорливая и наглая саранча
Если они поставили свою подпись под одним нарядом...а делали другую работу...то кто им доктор...??
А написать наряд в котором место работы опасно для жизни...и запрещено для ведения работ .ни один начальник участка не напишет....