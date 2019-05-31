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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Кириленко (101) Шефір (7)

 "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що виступ Бориса Шефіра, керівника студії "Квартал-95" і брата першого помічника президента Сергія Шефіра, за скасування закону про мову і квот є реалізацією путінської програми.

Про це написав В'ячеслав Кириленко в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Співавтор виборчої програми президента Б.Шефір виступив за скасування Закону про мову, квот і підтримки українського кіно. Думаю, це і є реальні плани Зеленського в гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - зазначив Кириленко.

Читайте також: Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється"

Нагадаємо, перший помічник президента Сергій Шефір вважає квоти на україномовний продукт "штучною і бридкою штукою" і сподівається повернутися до роботи на російському ринку. Також він виступив за скасування закону про мову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129886
 
   
 Топ коментарі
 
Чувак с ксивой презЕдента на посту главы государства...это уже реализация программы хуйла...по борьбе со всем украинским...и самой Украиной...
То что мычит шифер...это только цветочки...ягодки будут если партия "слуга урода" наберет много голосов.....
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Это программа для зебилов...
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Зелебобы,а ну дружно скандируйте:"Шафир украинский патриот,вывсеврете,зеляпонадусе".
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Реализацию этой путинской программы поддерживают, судя по результатам выборов, даже в родном селе Степана Бандеры.
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Да, Вы забыли упомянуть, в Житомире, родине Королева, большинство не конструкторы космических ракет и даже не космонавты.
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73% ********* намажуться вазелином и будут терпеть стуча пяткой в груть что на выборы не ходили.
остальные в обиду на этих 73% ********* не захотят снова исправлять ситуацию своей кровью, и так будет лет 10 пока котел не закипит, а потом снова по кругу. в 4-й раз, в 5-й, в 6-й...
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Закон про мову треба відмінити,бо шефірам треба фільми продавати-так виходить?
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на простенький вопросик по украинской грамматике ответишь, зетриот хренов? программа по украинскому языку с/ш с русским языком обучения. потянешь, димон?
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З 91 року кацапня намагається втримувати Україну в своїй орбіті зокрема мовою. П'ять останніх років вбиває українців спекулюючи на цій темі. А покидькам по типу шефіра плювати на це. В них "рынак рассии и адиннарот".Безпринципна наволоч без роду-племені.
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На Донбассе и русскоязычные бьют оккупантов.
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А в русскоязычном Харькове возникла песня про пуйло.
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Уверен,что у бьющих оккупантов русскоязычных нет никаких проблем с квотами на украинский язык. Эти проблемы есть лишь у хитрозадых шефиров.
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Так, але вони якраз поважають українську мову і воюють, у тому числі, й за право народу вільно нею розмовляти!
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Разжигание национальной ненависти это любимый конек всех конченных политиков начиная от Гитлера. Курс политической толерантности провозгласил еще Кушнарев, но его сразу убили. Поэтому сейчас на любое высказывание о свободном использовании языка без ограничений ворьё будет орать что это происки России. А факты никто не вспоминает, что вопли Кириленко в 2014-м о всеобщей украинизации сразу показывали по телевизорам в троллейбусах Симферополя сопровождая провокативными угрозами что щас бандеры приедут. Вся ненависть использовалась и кацапьем и ворьём и оба извлекли из этого выгоду, одни получили Крым, вторые - корыто.
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Ніхто ні в кого не вимагає "нацианальна ненавидеть". В Україні державна мова-українська. Крапка. Що,хто і кому крутить в троллейбусах і ким лякають-це лише проблеми "ватних" недоумків. Але нажаль "ватні" недоумки перекладають свої проблеми на всю країну.
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Э, постойте! А почему всегда про русский речь? А остальные что, второго сорта?
Если уж больше одного, тогда давайте и белорусский, болгарский, армянский, еврейский, мадьярский, польский, цыганский! И это только крупные этносы в Украине.
Ну, и как Вам объявление в метро на восьми языках? Как Вам ВСЕ государственные вывески, документы на восьми языках?
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Ворью только и осталось,что поговорить о притеснении украинского языка ... "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот - Цензор.НЕТ 8345
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привет, ударник. если б не кацапы и гнус, у вас в Лахте сейчас было бы очень хорошо. белые ночи скоро... "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот - Цензор.НЕТ 6778
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Да,от того гнуса просто спаса нет,даже мониторы тот гнус унёс...
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помним. тотальная русификация под знамёнами интернационализма.
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Такі незабаром будуть квоти на івріт та ідіш.
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идеология, чуть ли не единственное где не может быть вообще никаких компромиссов. есчо маринованный ленин об этом догадался. это как единобожие или однопартийность. только появится возможность выбора одного из двух - уже пиши "пропало".
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про "мову" польского/селюкского/австрийского происхождения, о чем любят твердить московитские скоты.
Кто мог подумать, но поддержка самобытности нашей мовы пришла от... гения литературы Пушкина!
Поэт обожествлял СЛАВЯНСКУЮ молвь!
Стало интересно про это слово и что же мы видим:
"Происходит от праслав. *mъlv-, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. мълва, мълвити, ст.-слав. млъва русск. молва, белор. мова, укр. мова"

Эй, свиньи! А вы вообще славяне-то или как?.....
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Таких треба водити в Софію Київську, що б вони впевнились, що графіті на стінах ТИСЯЧОЛІТНЬОЇ давнини, написані УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, а не на «РУССКОМ ЯЗИКЄ» !!!
Питання ЧОМУ ЦЕЙ ФАКТ, в основному відомий ЛИШЕ вченим лінгвістам, а не українському суспільству !!!?
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
27 мин. ·

поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким независимым источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация приглашённых экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других госучреждениях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - половина финансовой системы Украины, независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Рухнет "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с единственным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком всю юридическую челядь и весь продажный судейский корпус Украины, но если ты пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, ты пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся гораздо больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого? антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президенства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними у него кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - его босс в любой момент может сдрыснуть в свой Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан в этом случае сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - у них есть рычаги сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, а финансовая стабильность Украины - отдельно.)
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все так, каломойша жестокий и циничный враг, похуже *****, потому-что прикрывается личиной добродетели под видом помощи добробатам в 14-м.
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в свете его ля-ля про гражданский конфликт - он просто отжимал чего-то там... а не спасал Украину. междусобойчик этакий..))
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все верно, хотел размародерить ахметку, но не вышло. пришлось мародерить украинцев через приват
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капец да вы протоколов опчитались и опкурились "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот - Цензор.НЕТ 9192 "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот - Цензор.НЕТ 8764
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какие еще протоколы, болезный? каломойша вывел, читай намародерил, из привата 5 гигабаксов. факт.
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Да, в этом есть жирное зерно правды, к сожалению...А Шефиру неплохо было бы фаберже оторвать, чтоб много на себя не брал, тупой муDак ..Иногда кажется, что среди евреев, дебилов гораздо больше, чем умных или они просто чаще попадаются.
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Закон о языке - реализация путинской программы по расколу населения Украины по языковому принципу. Так что основной ватан тут Кириленко
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Особливо коли ПРоганяють цю тему перед виборами ! "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот - Цензор.НЕТ 8700
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У вас особисто від цього закону пекельні борошна?))) Що конкретно в ньому не влаштовує? 90% положень цього закону діяли і до того, до речі.
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Oleg Zatishniy - державна мова це Святе. Не володієте державною мовою ПНХ "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот - Цензор.НЕТ 1989 "раздел общества" це кацапська тема, не ведіться (потрапляйте на гачок).
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Шел кацап по городу.
Весь а дерьме он был.

Иди помойся, хрюша.
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Борьбы с коррупцией нет и не будет , тишина от зекоманды в этом направлении . Весна прошла , когда садить будете , брехунчики ? А вот про мову сразу взялись как и за должности для своих
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Почему Украина должна быть святее Папы Римского???? Почему наша нация должна танцевать стриптиз???

19 июля 2018 парламент Израиля (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском национальном государстве.

В соответствии с законом, Израиль является национальным государством еврейского народа, а "еврейская нация имеет единственное право на национальное самоопределение в нем". Почему Израиль жестко борется за свое государство? Почему в Израиле жесткая военная цензура??? Почему власти Израля абсолютно законно с точки зрения законодательства Израиля могут дать приказ на ликвидацию журналистов? Почему в Израиле обязаны все пройти военную подготовку и отслужить в армии Израиля, а у нас 1 год срочной службы и вонь!!!
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Ну ми ж не знаєм чи проходили військову службу "наші" владні мужі в армії Ізраїля ? . Зате службу в армії Орди-Московії проходили точно .
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С первых своих дней пришедшая к власти команда обязана была немедленно начинать защиту революции. Немедленно создавать настоящее, профессиональное, а не бездарное и беспомощное министерство информации. Должна была не плакаться о вечной нехватке средств, а собрать воедино все самые значимые, самые яркие и показательные моменты развивающихся событий. Особенно те, которые не могли бы оставить равнодушным ни одного вменяемого человека. Жуткие кадры избиения окруженных сплошным кольцом без возможности выхода безоружных студентов, нескончаемые потоки сотен тысяч людей, стекающиеся по всему ночному Киеву на звук набата Михайловского собора, кадры, на которых срываются и растаптываются государственные флаги страны "повстанцами", кадры с первыми интервью того времени, на которых российские высокие военные чины еще признают факт артиллерийского обстрела нашей земли с территории России. И еще много чего можно было бы показать. И не в полномасштабных фильмах, а коротких роликах и показывать их постоянно и регулярно и у нас, и за рубежом на всех доступных каналах. Нужно было все пять лет ежедневно бороться, а не спать сладким сном, считая, что все за них автоматически сделают лозунги типа "одна мова - один народ". Не сделали. Такими убеждениями, которые сейчас высказывает господин, смотрящий на все сквозь призму своей выгоды, полны , с великому сожалению, головы миллионов украинцев. Это факт и это результат абсолютно провальной бездарной информационной политики уходящей власти. И Кириленко, как всегда, вылезает со своими нравоучениями в последний момент, проснувшись и удивившись увиденному. И результат подобной провальной политики это не просто недоработка, это преступление.
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натали да ты просто чудесно наивна или слишком хитра
с чего бы вор по наследству будет чтото делать кроме как воровать - он 20 лет это делал и проканало ещё на 5 "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот - Цензор.НЕТ 3198
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Кому цікаво , може подивитись значення слова хашар . Золота Орда процвітала , саме через хашар , тобто смертників які штурмували украплення замість ординців. З тої пори нічого на території улусу Московія не змінилося . Вона міняла назви , але суть залишалась і залишається донині . Змінювався на тій території лишень гегемон , якому і потрібен був хашар . Але як же їми керувати , коли він набирався з різних завойованих народів, от і видумали експеранто , яке і назвали російською . Прийнявши умови гри , вже стало очевидним , промосковитської команди "новоспеченого", українці знову стають хашаром , Орди-Московії.Якщо "новоспечені" мають змогу виїхати на "землю обітованну" , то українці , в основному , будуть хашаром для "доосвоювання Далекого Сходу" .
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Ці ******** обрізані ніколи не любили Україну і українців і не будуть любити!
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Про мову у зеленмана така собі гемороідальна бульбашка не тому що воно такий вже кацап .Ні аж ніяк ! Зеленські - це звичайна жидівська родина ( дивіться фото - там паспортів просто не треба) але від ізраїльських громадян - євреї совецькі відрізняються як гівно від ковбаси. Вони просто критично різні .Совецькі - споганені кацапами та совецьким гівносоюзом дебілів до такої межі що навіть подекуди в Ізраїлі їх скоріше терплять аніж вваажають своїми. деякі за 25 років перебування до тепер не знають івриту.(лише декілька слів як і кацапи по світу) .І все це від того що наприклад жиди - світова нація була багато століть поки їм не організували Ізраїль . У них мислення що до мови у корінних ізраїльтян - одне ( правильне) а в совецьких - "немає ніякої ідентитчної мови" ." Чому навчили - те нам і давайте". "Давайте всім дамо у сраку аби зі всіма мати гешефт.." Тобто моралі там - нуль! Тому оце клоун ставши презом так і залишилося клоуном не розуміючи що мова не заради мови а заради становлення соборної країни! Не буває інакше ,не було і не буде , - що доводить досвід всіх адекватних країн світу! І зліплене як небудь "многонациональноє нєчто" разом як "радянське гівно- союз" з того що не ліпиться - провокує міжнаціональні конфлікти і неможливість ассіміляції різних націй в одну ідентичну як "громадянин" (знаю і поважаю державні інституції) і разом з цим як "етнічне походження" ( не забуваю своє коріння , бережу традиції ,розвиваю це все але не піднімаю це вище держави і тим більше - не вимагаю свій дім визнати етнічною одиницею іншої країни або землю - территорією іншої країни ) бо буде біда.) Без цього - рано чи пізно такій гівносоюз розвалюється, що чекає і кацапію!!! Що ж ви такі тупі ,а ?? Кацапо жиди ..? Не хочете жити в ідентичній країні - забирайтеся до біса куди хочете і не смердіть нам тут! Не воюєте за цю країну, бздите..то хоча б сидіть та не *******! Іншим не заважайте за вас робити те що повинні всі разом! Уже з цим законом мовним і так усім у сраку залізли - ні! Дайте ще більше! Та зараз! Надіюся зеленману так дадуть згодом що не проковтне... Господи! Коли в нас закінчаться дебіли які вибирают таких недороблених?! І головне - всі хочуть добре жити і у мирі ! То мізки собі купіть - тай будете! Для цього просто достатньо бути не ідіотами!
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Этот деятель-философ по образованию давно мелькает "наверху" в разных образах, оно такое скользское, что побывало почти при всех - Тимошенко, Ехануров, Яценюк, Гройсман. Слепил или купил кандидатскую диссертацию с совсем не понятной темой - «Украинская философия национального радикализма XX века: историческое становление и содержательное формирование» - скажите обычный рядовой обыватель может понять непревзойдимую ценность этого ваяния для Украины? Я тоже кандидат наук, мало мало, но я, например, являюсь одним из активных разработчиков нового ДСТУ, которым сегодня пользуется вся аграрная отрасль, включая экспорт. Поэтому один вопрос - что он сделал такого для Украины, чтобы его помнил весь украинский народ и позволил ему ходить и бесполезно, но поучительно бренчать столько лет? Помните старую побаску - Как военный зам.полит убирает за собой рабочее место? Язык убрал и место убрано!. Самое первое что нужно сделать - это убрать его с преподавательской работы, чтобы он не портил молодежь "...историческими становлениями и содержательными формированиями национального радикализма ХХ века".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот
 
 
 
 
 
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