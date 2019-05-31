 "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот

Про це написав В'ячеслав Кириленко в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Співавтор виборчої програми президента Б.Шефір виступив за скасування Закону про мову, квот і підтримки українського кіно. Думаю, це і є реальні плани Зеленського в гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - зазначив Кириленко.

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Нагадаємо, перший помічник президента Сергій Шефір вважає квоти на україномовний продукт "штучною і бридкою штукою" і сподівається повернутися до роботи на російському ринку. Також він виступив за скасування закону про мову.