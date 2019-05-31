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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Кабмін (2877) МВФ (526) Данилюк Олександр (275)

 Новий уряд може бути сформовано наприкінці серпня або на початку вересня, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що якби не дострокові вибори в парламент, Україна могла б отримати новий кабінет міністрів лише до кінця року, і через це затягнувся б процес отримання траншу від МВФ.

Про це Данилюк заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112.Україна.

"В результаті дострокових виборів уряд може бути сформовано вже наприкінці серпня або на початку вересня", - сказав Данилюк.

При цьому він зазначив, що отримання траншу МВФ могло б значно затягнутися, якщо б вибори відбувалися в жовтні. Тоді МВФ мав би чекати, поки сформується новий коаліційний уряд, а це могло б тривати до кінця року.

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Таким чином, команда нового президента Володимира Зеленського прискорила отримання наступного траншу МВФ, вважає Данилюк. На його думку, в іншому випадку Україна могла б зіткнутися з фінансовою кризою.

Нагадаємо, 29 травня Місія МВФ планово завершила роботу в Україні. Глава місії Рон ван Роден заявив, що вона готова повернутися до Києва для дискусії після парламентських виборів, "щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129884
 
 
 Топ коментарі
 
Данилюк, токо такое дело... Если бы не финт ушами с Радой в угоду Бене, то очередной транш был бы в июне.

Но уЗЕ!ломойского не ищут лёгких путей, да?
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"может быть сформировано..." а может и НЕ сформировано. Клоунов понабирали в команду: один свой кабинет найти не может, второй загадки загадывает... То ли еще будет. А курс доллара с каждым днем все выше и выше.
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Бгг) По брехне даже рашенский МИД переплюнули. Транш должен был быть в конце мая и его отменили из-за роспуска зебилами ВР. И теперь будет он или нет неизвестно. Скорее всего нет, так как МВФ не будет кредитовать бенины хотелки по Привату.
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зае@ись
ато жевали бы сопли до нового года
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"может быть сформировано..." а может и НЕ сформировано. Клоунов понабирали в команду: один свой кабинет найти не может, второй загадки загадывает... То ли еще будет. А курс доллара с каждым днем все выше и выше.
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а коли в Україні курс долара надовго падав? Новий уряд може бути сформовано наприкінці серпня або на початку вересня, - Данилюк - Цензор.НЕТ 284
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Так тут зелебоби-"експерти" розказували, що прийшов Узеленський і курс знизився...
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так у нас же дефолт намечается - вот и новая жизнь лучше от зеленского - опять в нищету - а шо им же прикольно
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Данилюк, токо такое дело... Если бы не финт ушами с Радой в угоду Бене, то очередной транш был бы в июне.

Но уЗЕ!ломойского не ищут лёгких путей, да?
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Бгг) По брехне даже рашенский МИД переплюнули. Транш должен был быть в конце мая и его отменили из-за роспуска зебилами ВР. И теперь будет он или нет неизвестно. Скорее всего нет, так как МВФ не будет кредитовать бенины хотелки по Привату.
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ех..не отримав Пєтя черговий транш " на роздерибан"
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вы сначало выиграйте выборы - доллар растет - цуены то же - камуналка не стала меньше - бензин растет в цене как и газ - и вы думает шо народ за это улучшение вас выберет - нет - отвечать будете по полной
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Каким макаром собстна Если выборы в ВР произойдут в конце октября. А решение об отставке зебло КСУ примет в июне. Какое правительство убогий бросай бухать или хоть закусывай чаще,. почки спалишь
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Желаемое за действительное, Данилюк.
А реальность такова: Петру Алексеевичу МВФ доверял, а ваша "команда" для них - пыль под ногтями.
И условие вам сформулировано абсолютно чёткое: либо переход под внешнее управление (называется "Антикоррупционный суд"), либо лапу сосать будете (или не лапу).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий уряд може бути сформовано наприкінці серпня або на початку вересня, - Данилюк
 
 
 
 
 
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