 Новий уряд може бути сформовано наприкінці серпня або на початку вересня, - Данилюк

Про це Данилюк заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112.Україна.
"В результаті дострокових виборів уряд може бути сформовано вже наприкінці серпня або на початку вересня", - сказав Данилюк.
При цьому він зазначив, що отримання траншу МВФ могло б значно затягнутися, якщо б вибори відбувалися в жовтні. Тоді МВФ мав би чекати, поки сформується новий коаліційний уряд, а це могло б тривати до кінця року.
Таким чином, команда нового президента Володимира Зеленського прискорила отримання наступного траншу МВФ, вважає Данилюк. На його думку, в іншому випадку Україна могла б зіткнутися з фінансовою кризою.
Нагадаємо, 29 травня Місія МВФ планово завершила роботу в Україні. Глава місії Рон ван Роден заявив, що вона готова повернутися до Києва для дискусії після парламентських виборів, "щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики".
ато жевали бы сопли до нового года
Но уЗЕ!ломойского не ищут лёгких путей, да?
А реальность такова: Петру Алексеевичу МВФ доверял, а ваша "команда" для них - пыль под ногтями.
И условие вам сформулировано абсолютно чёткое: либо переход под внешнее управление (называется "Антикоррупционный суд"), либо лапу сосать будете (или не лапу).