 Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун

Про це в Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.
"Трансформація системи охорони здоров‘я України є одним з пріоритетів уряду Володимира Гройсмана. Ціллю цих змін є зробити якісні медичні послуги доступними для кожного українця. Незалежно від твого походження, статків чи статусу. Верховна Рада України проголосувала саме за цю філософію змін, розуміючи згубність залишати медицину як є. Гроші платників податків мають йти за пацієнтами туди, де надаються послуги. Українцям потрібен єдиний медичний простір. Без жодних закритих систем для окремих каст як у Совєцькому Союзі — лікарні для академіків, лікарні для чиновників, лікарні для депутатів та членів уряду. В українській медицині не повинно залишитись "телефонного права" — коли без контакту впливових знайомих тобі залишається сподіватися на чудо, а не отримувати гарантовані державою медичні послуги", - заявила Супрун.
"Сьогодні законопроект, який залишає Феофанію та медичні заклади Академії медичних наук для "своїх", отримав позитивний висновок на економічному комітеті за особистого сприяння його голови першого віце-прем‘єра Степана Кубіва. Наша команда голосувала проти, бо ми захищаємо право українців на єдиний медичний простір", - акцентувала в.о. міністра.
" Коротко нагадаю у чому справа:
▪ Ми розповіли про співпрацю зі створення єдиного медичного простору, яка триває в рамках підготовки програми медичних гарантій. Всі відомчі медзаклади, як лікарні для залізничників, чорнобильців чи держслужбовців, мають стати відкритими для всіх громадян і працювати за однаковими правилами. http://bit.ly/2UkSAHP
▪ Народні депутати блискавично відреагували і створили у відповідь законопроект. Він має на меті зробити такі заклади як Феофанія недосяжними для трансформації системи охорони здоров’я та не переводити їх на принцип "гроші ходять за пацієнтом". http://bit.ly/2Xn5E1T
Ініціатори законопроекту хочуть, аби такі заклади як Феофанія надалі існували як окремий острів, куди потрапити можуть тільки обрані і мають окреме фінансування на сотні мільйонів гривень платників податків", - пояснила Супрун.
"Через сьогоднішній позитивний висновок цьому скандальному законопроекту відкрита дорога на бюджетний комітет ВРУ. Схоже, його хочуть встигнути просунути до сесійної зали до парламентських виборів", - акцентувала вона.
"Міністерство охорони здоров'я України будує єдиний медичний простір та рівні можливості для всіх пацієнтів. Українці вперше отримали можливість вільно обирати лікаря і їхнє право ніхто не має обмежувати. Крім того, ці зміни означають появу здорової конкуренції за пацієнта. Але, як ми бачимо, не всі готові до цього. Комусь зручніше залишати лікарні "для своїх" та отримувати фінансування не через кращі результати, а через особливий статус. Перестаньте триматись за совок. Віддайте лікарні людям", - резюмувала Супрун.
21 июля их надо вынести в мусорку!
Я вот недавно прошел курс лечения руки в нашей городской больничке....
Так там иногда нужно платить немного только за расходные материалы.....
Лечение бесплатно....
С страховой медициной ты бы платил все время и гораздо больше.....
Колега по роботі звернувся в лікарню зі скаргами на біль у горлі та кашель. Так його тиждень "марудили" - починаючи із "сімейного лікаря" і закінчуючи всіма аналізами. В результаті сказали що то серце. І виписали купі ліків. Коли ще через тиждень нічого не допомогло - він пішов у платну лікарню. Виявилось - бронхіт у важкій формі.
У вас такой опыт, у меня другой....
И да.., забыл... - у моего друга жена ударилась головой и впала в кому ...
Ему тоже пришлось потратится на лекарства....., но в итоге он был очень удивлен отношением врачей, их порядочностью и мастерством... - с его женой сейчас все ОК...
Сам он с Грузии (учитель французского языка, женился на украинке и переехал)...
Так что от больницы и главврача очень многое зависит...
А для страховой медицины нужна развитая экономика и не трусливые банки.
Наприклад можна зобов'язати роботодавців оплачувати якийсь процент від страховки (або економ страховку). Потім потрібно налагодити роботу страхових експертів щоб контролювали медзаклади. Але це все не вигідно приватним лікарням. От тому страхова медицина і всіляко гальмується.
Зе в основной массе своей тупые, если вы это еще не заметили...
проходять 5,малоймовірно 6 партій
ты про Бэню и его Тель-Авивскую команду забыл...
Что это за дела - какая-то грузинская мафия наверх полезла.
Японцев можно - но оно им нужно ли ?
А грузинов - нет, не надо. Пусть сначала у себя в стране рай построят, а потом других учат.
Кликуха будет - Шоколадка, или Сладенький!
Чем аргументируете выделение именно АТО в?
Почему не сирот переселенцев? Или детей - инвалидов? Чернобыльцев?
Или они не достойны?!!!!
Кстати в Феофания обслуживает весь совок и украинской гос. службы со статусом начиная от рядовых нардепов ,зам.начальников управлений и выше Министерств , ведомств... Правда те кто выше пользуются частными клиниками в Украине и за рубежом .