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Все про:охорона здоров'я (145) медицина (730) Феофанія (12) Кубів (116) Супрун Уляна (458)

 Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун

Законопроект, який залишає відомчі лікарні недоступними для всіх громадян, 30 травня підтримав економічний комітет Кабміну України за особистого сприяння його голови першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

Про це в Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Трансформація системи охорони здоров‘я України є одним з пріоритетів уряду Володимира Гройсмана. Ціллю цих змін є зробити якісні медичні послуги доступними для кожного українця. Незалежно від твого походження, статків чи статусу. Верховна Рада України проголосувала саме за цю філософію змін, розуміючи згубність залишати медицину як є. Гроші платників податків мають йти за пацієнтами туди, де надаються послуги. Українцям потрібен єдиний медичний простір. Без жодних закритих систем для окремих каст як у Совєцькому Союзі — лікарні для академіків, лікарні для чиновників, лікарні для депутатів та членів уряду. В українській медицині не повинно залишитись "телефонного права" — коли без контакту впливових знайомих тобі залишається сподіватися на чудо, а не отримувати гарантовані державою медичні послуги", - заявила Супрун.

"Сьогодні законопроект, який залишає Феофанію та медичні заклади Академії медичних наук для "своїх", отримав позитивний висновок на економічному комітеті за особистого сприяння його голови першого віце-прем‘єра Степана Кубіва. Наша команда голосувала проти, бо ми захищаємо право українців на єдиний медичний простір", - акцентувала в.о. міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун

" Коротко нагадаю у чому справа:

▪ Ми розповіли про співпрацю зі створення єдиного медичного простору, яка триває в рамках підготовки програми медичних гарантій. Всі відомчі медзаклади, як лікарні для залізничників, чорнобильців чи держслужбовців, мають стати відкритими для всіх громадян і працювати за однаковими правилами. http://bit.ly/2UkSAHP

▪ Народні депутати блискавично відреагували і створили у відповідь законопроект. Він має на меті зробити такі заклади як Феофанія недосяжними для трансформації системи охорони здоров’я та не переводити їх на принцип "гроші ходять за пацієнтом". http://bit.ly/2Xn5E1T

Ініціатори законопроекту хочуть, аби такі заклади як Феофанія надалі існували як окремий острів, куди потрапити можуть тільки обрані і мають окреме фінансування на сотні мільйонів гривень платників податків", - пояснила Супрун.

"Через сьогоднішній позитивний висновок цьому скандальному законопроекту відкрита дорога на бюджетний комітет ВРУ. Схоже, його хочуть встигнути просунути до сесійної зали до парламентських виборів", - акцентувала вона.

"Міністерство охорони здоров'я України будує єдиний медичний простір та рівні можливості для всіх пацієнтів. Українці вперше отримали можливість вільно обирати лікаря і їхнє право ніхто не має обмежувати. Крім того, ці зміни означають появу здорової конкуренції за пацієнта. Але, як ми бачимо, не всі готові до цього. Комусь зручніше залишати лікарні "для своїх" та отримувати фінансування не через кращі результати, а через особливий статус. Перестаньте триматись за совок. Віддайте лікарні людям", - резюмувала Супрун.

Читайте: Українці живуть на 10 років менше за європейських сусідів, зокрема через високу поширеність неінфекційних хвороб, - Супрун

Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для своїх, - Супрун 01
Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для своїх, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129883
 
   
 Топ коментарі
 
Впереди (2-3 месяца) всех нас ждет "зона турбулентности"! Парашеновские баРЫГи и ворьё из банды "НФ" будут лить грязь со своих г@вноСМИ и саботировать реформы, поднимать цены на ЖКХ, газ и т.д.! За всем этим стоит одно гадкое и мерзкое существо... Порошенко называется!
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Потому что крысы в раде и гнойсман до выборов от корыта не отцепятся.
21 июля их надо вынести в мусорку!
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А по теме можешь сказать что-то? Или будешь верещать по методичке? Что не так сказала Супрун? Это плохо, что она хочет открыть закрытые медучреждения с хорошим оборудованием и специалистами для всех?
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А чому "доктор смерть" до сих пір не вигнали?!
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Вот и показала уходящая власть всю свою "народность", все свои зубы. Феофания для избранных, а народу - недоступная убитая медицина. Вымирайте дальше.Так поступают настоящие рептилоиды во главе с сатаной Кубивым.
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Потому что крысы в раде и гнойсман до выборов от корыта не отцепятся.
21 июля их надо вынести в мусорку!
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Evgen Zotov - вы наверное тот дохтур которого лишили возможности зарабатывать на фармакологии и брать взятки с пациентов, да?
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Давайте вместе помечтаем. А эпидемия кори все разрастается и разрастается, а население Украины все уменьшается и уменьшается. И лекарства будут продаваться по провереным узбекским коррупционным схемам. Кто-то действительно переводит все потоки на себя за счет всех нас.
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Ни одного доктора, ни одного зав. службы, ни одного глав. врача не уволили. Ни кто не поумнел. Делят бабло, которое Супрун где то нашла - на ура. Деньги за пациентом не ходят, и не пойдут. У нас все сем. врачи "прищурились" и стали сразу "умными".
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А по теме можешь сказать что-то? Или будешь верещать по методичке? Что не так сказала Супрун? Это плохо, что она хочет открыть закрытые медучреждения с хорошим оборудованием и специалистами для всех?
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Погано те що замість запровадити страхову медицину на адекватних умовах - вона розгорнула "рехформи" які взагалі унеможливлюють отримання простими людьми медичної допомоги.
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Evgen Zotov - да ну...,

Я вот недавно прошел курс лечения руки в нашей городской больничке....
Так там иногда нужно платить немного только за расходные материалы.....
Лечение бесплатно....
С страховой медициной ты бы платил все время и гораздо больше.....
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И с каких это пор городская больница называется городской больничкой? Ври, да не заговаривайся.
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А моїй тещі зробили дві операції в районній лікарні. За що довелось заплатити "кругленьку" суму.
Колега по роботі звернувся в лікарню зі скаргами на біль у горлі та кашель. Так його тиждень "марудили" - починаючи із "сімейного лікаря" і закінчуючи всіма аналізами. В результаті сказали що то серце. І виписали купі ліків. Коли ще через тиждень нічого не допомогло - він пішов у платну лікарню. Виявилось - бронхіт у важкій формі.
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Evgen Zotov - я не буду с вами спорить...

У вас такой опыт, у меня другой....
И да.., забыл... - у моего друга жена ударилась головой и впала в кому ...
Ему тоже пришлось потратится на лекарства....., но в итоге он был очень удивлен отношением врачей, их порядочностью и мастерством... - с его женой сейчас все ОК...
Сам он с Грузии (учитель французского языка, женился на украинке и переехал)...
Так что от больницы и главврача очень многое зависит...
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Складывается впечатление, что в своей стране она была никто. А тут стала героиня разговорного жанра от медицины.
А для страховой медицины нужна развитая экономика и не трусливые банки.
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Для страхової медицини перш за все потрібне законодавче підгрунття.
Наприклад можна зобов'язати роботодавців оплачувати якийсь процент від страховки (або економ страховку). Потім потрібно налагодити роботу страхових експертів щоб контролювали медзаклади. Але це все не вигідно приватним лікарням. От тому страхова медицина і всіляко гальмується.
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Зося Синицкая - а энто не важно совсем... Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 1718

Зе в основной массе своей тупые, если вы это еще не заметили...
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Коли вже ця свора тунеядців про народ подумає..... Ні единого не можна допускати до ВР!
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Ну так Комаровський ж підтримав її реформи...
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Петя ушел а дело его воровское продолжается. Вы хотите еще пол года терпеть ету власть и етот парламент? И ето Гнойсман хочет еще на выборы идти со своей партией. В Украине еще что то осталось не украденое?
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гройсман без шансів.Хоч би всрався
проходять 5,малоймовірно 6 партій
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Впереди (2-3 месяца) всех нас ждет "зона турбулентности"! Парашеновские баРЫГи и ворьё из банды "НФ" будут лить грязь со своих г@вноСМИ и саботировать реформы, поднимать цены на ЖКХ, газ и т.д.! За всем этим стоит одно гадкое и мерзкое существо... Порошенко называется!
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GSN - Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун - Цензор.НЕТ 4810

ты про Бэню и его Тель-Авивскую команду забыл...
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Она вернулись в Украину? ФБ ведет как будто она министр. Но что-то нет сообщений о ее возвращении. Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун - Цензор.НЕТ 4141
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Досить уже фейки поширювати, диплом уже навіть в вікіпедії є. Її треба критикувати не за диплом, а за дії в міністерстві.
Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 9634
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Этот документ не дает ей право практиковать в клинике ни в США, ни в Украине.
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А она не практикует. Её работа - сугубо административная.
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ну тогда она работает не по специальности.
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Когда питерские тролли ничего не могут возразить по существу, они начинают нести ахинею.
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Она и не увольнялась. И, да, она и.о.министра.
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Ета ржущая рыжая с*ка рехвормы медицинские провела. Семейные врачи и електронные рецепты? В ж***пу их засунь. В чем их смысл если теперь только лечиться стало дороже. Потому что нужно брать деньги полный карман и ходить по врачам засевая кабинеты деньгами. Без денег можешь в больницу не ходить. На тебя там даже смотреть не будут.
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По-моєму як було при Янику, так і залишилось. Не збільшилися побори і не зменшилися. Особисто в мене ті лікарі, які брали гроші, продовжують брати. А ті, які не брали, так і зараз не беруть. Сімейний не бере...
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по сути - окончил школу - едь в Польшу ...
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а раньше было - окончил школу , в армию на мацковию служить , потом на комсомольские стройки за полярный круг опять же на мацковию , ясно что в Салехарде жить легче , чем в Познани или в Брно .
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Сакварелидзе: Юрий Луценко - уже прошлое Украины, при нем Генпрокуратура превратилась в смесь непонятных полит. и олигарх. интересов. Перед новым генпрокурором будет стоять непростая задача вернуть доверие и уважение граждан

Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 5041
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чим не зедебіл
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О) Патрійот Пепса) Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 8076 Нарешті раби перестали шифруватись під патріотів України і почали в ніках відписуватись у кого вони с**чуть))) Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 7895
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А украинца на эту должность не нашлось ?
Что это за дела - какая-то грузинская мафия наверх полезла.
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Я бы вообще набрал все правительство с Немцев, Японцев и тд. главное чтоб работали. Наши на 99% кто были при должностях умеют только набивать свой карман
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Немцев не надо; у них в карманах акции Газпрома оттопыриваются.
Японцев можно - но оно им нужно ли ?
А грузинов - нет, не надо. Пусть сначала у себя в стране рай построят, а потом других учат.
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зелебобіки те легко переживуть, бо вони знають своє місце і не розраховували
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Всі лікарні повинні бути доступні для всих громадян України. Супрун права.
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Ну что Вы, Уляночка; феодализм ещё сто лет выкуривать.
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мальдівські мародери і Феофанію украли
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при Порохе сотни раненых бойцов в АТО прошли лечение в Феофании , если это воровство , то да.
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так и должно быть в демократическом государстве - спецполиклинники, спецраспределители, спецтранспорт, свои на хороших должностях, разве нет?
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коли вже пєтьку посадять? зекі в нєгадаванії..хотять помацать лічна
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Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 907
Кликуха будет - Шоколадка, или Сладенький!
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сама небось нацелилась на место вахтера в Феофанию.
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как же достали уже в етой стране ети совковые мрази жвании кубивы червоненки кириленки
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Третьяков как глава комитета ВР по АТО подал законопроект о передаче Феофании в министерство ветеранов АТО . Поддерживаем двумя руками.
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А остальной народ Украины - быдло да?
Чем аргументируете выделение именно АТО в?
Почему не сирот переселенцев? Или детей - инвалидов? Чернобыльцев?
Или они не достойны?!!!!
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Супрун права на 90%. К её списку надо добавитьещё и госпитали МВД и Миноборны в которых оставить отделения полит травмы (ранений и пр специфических... )
Кстати в Феофания обслуживает весь совок и украинской гос. службы со статусом начиная от рядовых нардепов ,зам.начальников управлений и выше Министерств , ведомств... Правда те кто выше пользуются частными клиниками в Украине и за рубежом .
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Не тільки їх, а їхніх мам,пап,тещ, тестів, дітей....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун
 
 
 
 
 
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