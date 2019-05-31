 Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер

Про це він заявив у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
За словами Волкера, за останні тижні в українській політиці сталося більше, ніж за останні два роки. І якщо раніше у Заходу була певна втома від України, то зараз зміна влади зрушила це з місця.
"Втім, якщо говорити про втому в іншому сенсі, то мене непокоїть те, що люди починають звикати до російської окупації та продовження воєнних дій. І це проблема... вони насправді вбивають українців щотижня, і ми не можемо про це забувати", - каже Волкер.
Щодо нового президента Зеленського, спецпредставник підкреслив: Америка не підтримувала жодного з кандидатів у президенти й виступала лише за демократичний вибір українців: "Думаю, у команді Зеленського є певне розчарування, що Європа намагалась висловити підтримку Порошенку. Але США цього не робили. Я дуже радий, що, насправді, Порошенко навіть жалівся нам, що ми не висловлюємо йому достатньо підтримки. І наша незмінна відповідь була, що ми не обираємо людей. Ми виступаємо за принципи та політику, хто б не очолював Україну".
За його словами, візит делегації на чолі із міністром з енергетики Ріком Перрі на інавгурацію Володимира Зеленського свідчить про високу підтримку Вашингтона. Водночас, юрист Дональда Трампа – Руді Джуліані – нещодавно зробив низку критичних заяв про Ігоря Коломойського та близьке оточення Зеленського. "Треба чітко розуміти, що політика США щодо України за останні кілька років дуже посилилась на підтримку України – як у питанні санкцій проти Росії разом із нашими європейськими союзниками, так і в наданні оборонної зброї, включаючи антитанкові установки, цю допомогу збільшив Сенат, і адміністрація підтримає це. Також, ми продовжуємо не визнавати анексію Криму", - відзначив Волкер.
"Те, що відбувається у внутрішній політиці у США нікого не має відволікати, це не змінить політику США щодо України, - додає він. - Ми підтримуємо і хочемо бачити подальші реформи й демократизацію в Україні, відкриття економіки й залучення міжнародних інвестицій й водночас продовження участі у Мінському процесі та намагання відновити суверенітет і територіальну цілісність України".
Ви вже виздихали ?
и пролетела
печалька
я уже не говорю скока камисий подкупила, включая заход с тыла на цвк
Сохранят ли защитники крепости высокий моральный дух, если например генерал Назаров, погубивший 49 бойцов, гуляет на свободе? Сможет ли крепость защищаться, если взлетают на воздух арсеналы с боеприпасами, а ответственный за них генерал получает медальки за верность ПеПо? Сможет ли крепость найти ресурсы на оборону, если жирные наглые
силовики шмонают инвесторов, которые вкладывают сюда свои деньги?
Вот посмотрели наши союзники на весь этот 3,14здец и не поддержали ПеПо. Не потому, что принципиально не хотели вмешиваться, это просто отмазка. А потому, что понимали, с таким командиром капитуляция Украины и падение в обьятия Рашки лишь вопрос времени.
Да, конечно, Зеленский тоже достаточно стремный. Он связан с Коломойским и в его окружении полно ваты. Но в его случае хоть есть шанс, что он окажется нормальным. А с ПеПо все ясно окончательно и бесповоротно.
а вот шанс что у тебя отрастет мозг утрачен полностью!
А как смотрел ... неблагодарные
Это еще его делишки полностью не раскрыты.Надеюсь у ЗЕ и Бени хватит здравого смысла НЕ вести с кублом тайные договорняки ???
"...Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину."
........
ОТАК пепу ЗРАДИЛИ пэндоси
А соя говорит "сильный лидер"😀
це просто означає, що петя задовбав у там
Министерство юстиции не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа". Причина в том, бывший номинальный глава партии Иван Баканов, после вступления в должность замглавы СБУ, не может подписывать партийные документы. И у Минюста возник закономерный вопрос: на каком основании проводился съезд "Слуги народа" и проводился ли он вообще на самом деле. Если чиновники МинЮста пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады - и
партия президента окажется вне стен нового парламента .
Об этой коллизии рассказали источники KV, близкие к штабу партии "Слуга народа".
По словам одного из источников, когда юристы партии "Слуга народа" принесли в Минюст документы на перерегистрацию главы партии - с Ивана Баканова на Дмитрия Разумкова - чиновники министерства стали в позу и захотели увидеть все документы на проведение партийного съезда, подписанные главой партии Бакановым. Но таких документов нет, потому что Зеленский слишком поспешил с назначением Баканова первым замглавы СБУ - и Баканов по закону потерял право такой подписи.
Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд "Слуги народа", на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. "Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения "Слуги народа", - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. "Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд "Слуги народа" 27 мая или это было очередное шоу?", - отметил источник KV.
Второй источник KV пояснил, что даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав "Слуги народа", то это займет не менее двух недель.
"До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет. Но, по моим данным, подчиненные Петренко спешить не собираются. Следовательно - минимум месяц", - поделился собеседник KV. Если Минюст будет регистрировать изменения не менее месяца, то "Слуга народа" вообще не успеет провести съезд - и партия президента Владимира Зеленского не сможет участвовать во внеочередных выборах Рады, которые указом главы государства назначены на 21 июля.
Поэтому, сказал источник KV, сейчас юристы "Слуги народа" и Зеленского ищут выход из тупика, куда "их загнали спешка и юридические проколы".
kievvlast.com.ua