 Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер

Про це він заявив у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За словами Волкера, за останні тижні в українській політиці сталося більше, ніж за останні два роки. І якщо раніше у Заходу була певна втома від України, то зараз зміна влади зрушила це з місця.

"Втім, якщо говорити про втому в іншому сенсі, то мене непокоїть те, що люди починають звикати до російської окупації та продовження воєнних дій. І це проблема... вони насправді вбивають українців щотижня, і ми не можемо про це забувати", - каже Волкер.

Щодо нового президента Зеленського, спецпредставник підкреслив: Америка не підтримувала жодного з кандидатів у президенти й виступала лише за демократичний вибір українців: "Думаю, у команді Зеленського є певне розчарування, що Європа намагалась висловити підтримку Порошенку. Але США цього не робили. Я дуже радий, що, насправді, Порошенко навіть жалівся нам, що ми не висловлюємо йому достатньо підтримки. І наша незмінна відповідь була, що ми не обираємо людей. Ми виступаємо за принципи та політику, хто б не очолював Україну".

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За його словами, візит делегації на чолі із міністром з енергетики Ріком Перрі на інавгурацію Володимира Зеленського свідчить про високу підтримку Вашингтона. Водночас, юрист Дональда Трампа – Руді Джуліані – нещодавно зробив низку критичних заяв про Ігоря Коломойського та близьке оточення Зеленського. "Треба чітко розуміти, що політика США щодо України за останні кілька років дуже посилилась на підтримку України – як у питанні санкцій проти Росії разом із нашими європейськими союзниками, так і в наданні оборонної зброї, включаючи антитанкові установки, цю допомогу збільшив Сенат, і адміністрація підтримає це. Також, ми продовжуємо не визнавати анексію Криму", - відзначив Волкер.

"Те, що відбувається у внутрішній політиці у США нікого не має відволікати, це не змінить політику США щодо України, - додає він. - Ми підтримуємо і хочемо бачити подальші реформи й демократизацію в Україні, відкриття економіки й залучення міжнародних інвестицій й водночас продовження участі у Мінському процесі та намагання відновити суверенітет і територіальну цілісність України".