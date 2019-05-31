 У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це повідомляє південнокорейська газета Chosun Ilbo.
Повідомляється, що до страти були засуджені спецпредставник КНДР у справах США Кім Хек Чхоль і ще чотири високопоставлені дипломати.
Крім того, главу відділу ЦК Трудової партії Кім Ен Чхоля вислали на каторжні роботи в табір для політв'язнів з метою "перевиховання".
За даними видання, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився розстріляти дипломатів на військовому аеродромі Мірім на східній околиці Пхеньяну. При цьому всіх їх звинуватили у шпигунстві нібито на користь США.
Нагадаємо, 27 лютого в столиці В'єтнаму Ханої відбулася зустріч Трампа та Кім Чен Ина віч-на-віч. Вона тривала близько 20 хвилин і закінчилася робочим обідом за участю делегацій двох країн. Основна частина переговорів була запланована на 28 лютого, проте пізніше стало відомо, що переговори були завершені достроково, а угода про денуклеаризацію залишилася непідписаною.
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Південная Корея вибрала Вашингтон і стала однією із найрозвиненіших країн у світі і зараз робить таку передову інноваційну техніку
http://testdrive.com.ua/premera-kia-quoris-novoe-pokolenie-flagmana-358463/
От і відчуйте різницю!
тоже обратил внимание.....
Это тоже самое, если бы написать - "Мягко казнили..."
Мог бы и с огнеметов расстрелять,а то и вообще на медленном огне сжечь.))
Так себе представляю казнь:стоят дипломаты на аэродроме и тут подлетает отец нации Ын на вертолете,зависает над осужденными и командует:-"Дракарис."
Толпа патриотично настроенных корейцев ликует,незаметно роняя кал от страха стать следующими.))
А вообще, отбросив этот черный юмор, таких мразей как этот Ын нужно вызывать на переговоры и расчленять их по кускам.
Севкорейцы не митингуют и не ведут против него вооружённую борьбу - значит их всё устраивает.
хотя бегут и оттуда, единицы, но бегут, в основном через китай
https://www.youtube.com/watch?v=8UTFZmJWL94&list=LLgLgdNXSddxL2CrqWMmPQYQ&index=8&t=0s
Простенько, но со вкусом!