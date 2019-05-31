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Все про:КНДР (342) смертна кара (21) дипломати (221) Кім Чен Ин (76)

 У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ

Дипломатів жорстоко покарали через провал другого саміту за участю лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа в лютому 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це повідомляє південнокорейська газета Chosun Ilbo.

Повідомляється, що до страти були засуджені спецпредставник КНДР у справах США Кім Хек Чхоль і ще чотири високопоставлені дипломати.

Крім того, главу відділу ЦК Трудової партії Кім Ен Чхоля вислали на каторжні роботи в табір для політв'язнів з метою "перевиховання".

За даними видання, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився розстріляти дипломатів на військовому аеродромі Мірім на східній околиці Пхеньяну. При цьому всіх їх звинуватили у шпигунстві нібито на користь США.

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Нагадаємо, 27 лютого в столиці В'єтнаму Ханої відбулася зустріч Трампа та Кім Чен Ина віч-на-віч. Вона тривала близько 20 хвилин і закінчилася робочим обідом за участю делегацій двох країн. Основна частина переговорів була запланована на 28 лютого, проте пізніше стало відомо, що переговори були завершені достроково, а угода про денуклеаризацію залишилася непідписаною.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129879
 
 
 Топ коментарі
 
В 50-х роках КНДР вибрала Мацкву і в них таке твориться.
Південная Корея вибрала Вашингтон і стала однією із найрозвиненіших країн у світі і зараз робить таку передову інноваційну техніку
http://testdrive.com.ua/premera-kia-quoris-novoe-pokolenie-flagmana-358463/

От і відчуйте різницю!
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Наши совки не умеют сопоставлять факты и делать выводы. Эту функцию у них отбила сов. власть напрочь.
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В 50-х роках КНДР вибрала Мацкву і в них таке твориться.
Південная Корея вибрала Вашингтон і стала однією із найрозвиненіших країн у світі і зараз робить таку передову інноваційну техніку
http://testdrive.com.ua/premera-kia-quoris-novoe-pokolenie-flagmana-358463/

От і відчуйте різницю!
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Наши совки не умеют сопоставлять факты и делать выводы. Эту функцию у них отбила сов. власть напрочь.
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Да, я всегда вате тыкаю что хотите посмотреть на "злых алчных империалистов Пиндосов" посмотрите на ЮжнуюКорею, а хотите на "миролюбивую скрепную раисю" на СевернуюКорею.
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Что значит "выбрали"? Настроения были разные. Но на север зашли совки и китайцы - кто был против помалкивал. Ну или его расстреляли.
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Дипломатов жестоко наказали...нифига себе , жестко В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ - Цензор.НЕТ 1899
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ага...
тоже обратил внимание.....
Это тоже самое, если бы написать - "Мягко казнили..."


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А чё,разве не мягко?Быстая смерть это поощрение у пупсика Ына.))
Мог бы и с огнеметов расстрелять,а то и вообще на медленном огне сжечь.))
Так себе представляю казнь:стоят дипломаты на аэродроме и тут подлетает отец нации Ын на вертолете,зависает над осужденными и командует:-"Дракарис."
Толпа патриотично настроенных корейцев ликует,незаметно роняя кал от страха стать следующими.))
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Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили. (с)
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Може бути і фейк, вже не раз нібито розстріляних в КНДР бачили цілком живими
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Нужно было расстрелять еще их родственников, знакомых и соседей. А потом расстрелять всех родственников знакомых и родственников соседей. Ну и знакомых знакомых и знакомых соседей, а соседей знакомых и соседей соседей вообще в первую очередь. Вот тогда был бы полный порядок.
А вообще, отбросив этот черный юмор, таких мразей как этот Ын нужно вызывать на переговоры и расчленять их по кускам.
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В этом нет смысла. Каждый народ имеет то, что умеет. Где-то народ ставит во главе страны политиков и дипломатов, где-то клоунов, где-то гэбэшников, где-то совершенных придурков - везде в меру своего невежества.
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Что это изменит? Северокорейцы проведут выборы и дадут власть хорошему?
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За предательство начиная с 2014-го так само надо
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с другой стороны пять продуктовых пайков экономят . вот это я понимаю решение продовольственного вопроса В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ - Цензор.НЕТ 3900
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Оно то так,но исходя из того, что в Северной Корее где то 25 млн человек,великого реформатора Ына ждет долгий и тернистый путь.***** эти полумеры.Нужно ускориться.))
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Что ты мелишь порохобот? Она интервью давала, и само говорило, что задержания не было., ты вообще видел этих даунов с плакатами? Это из той серии, где ********** наколотые...)))))
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От же ж ты лживае *******! У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9015 Её маме даже штраф в полиции выписали за "плохое воспитание"
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Не дітей, а дитину. Другій"дитині" вже 20-ь. І коментів, або якихось скарг, або недовольства від нього я ніде не бачив
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Ну, якщо одну дитину, то можна. Одна, то єрунда якась...
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абсолютно все, к чему прикасается рука русского, со временем превращается в дерьмо. русские- антипод царя Мидаса. ))
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жесть средневековая..., и ниче ему за это не будет, лидеры сверхдержав все равно будут пытаться разговаривать с этим ублюдком...
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Пока упырь убивает только своих граждан и не лезет к соседям - никто его трогать не будет.
Севкорейцы не митингуют и не ведут против него вооружённую борьбу - значит их всё устраивает.
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Правильно, ибо у него ядерное оружие есть. Если бы Украина оставила бы себе хотя бы малую часть того что имела и с ней бы все ненькались, а не выражали озабоченность...
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Дипломаты смыться не могут,что ли? Простые люди даже пытаются бежать оттуда.
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если они смоются, семью расстреляют
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Предполагал такой ответ. А разве у них совсем нет возможности сделать всё чисто? Настолько всё плохо там? Или приучены лишь лизать задницу пухляку?? Да его проще грохнуть тогда.
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а у совковых дипломатов была такая возможность? так рассуждать, то и сталина "проще было грохнуть", чем терпеть все издевательства десятки лет
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То есть-зомби. Или коммунистические или чучхеистические. Живут в постоянном страхе но все равно поют оды тирану.
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да, только там это все со всей азиатской фанатичностью все делается.
хотя бегут и оттуда, единицы, но бегут, в основном через китай
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Как у Вас все просто решается! Вот бы и в жизни так было можно! Помимо того, что пупсик хорошо охраняется есть и другая проблема - грохнешь этого, на его место встанет другой такой же. А вот тот, кто грохнул будет уничтожен вместе со всеми кровными родственниками, примерно так же, как Ин убил всю семью своего дяди, включая годовалую внучку.
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И так мало скота у Пухлого, так еще и землю удобряет..... Ой, а ведь он гений! Побольше казнить, оставшиеся рабы будут питаться более качественной корой и более сочной травой У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1012
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После этого я бы на месте Трампа с Ыном не встречался и объявил бы бойкот.Ну это всё равно что назначать деловые встречи исаммиты с бомжами.
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Мля. Вот бы в Украине так. Всю Петину банду мародеров к стенке.
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Ну вот в ЛДНР так - банды мародёров друг друга периодически ставят к стенке. Може ты туда жить переедешь? У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5166
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А потім тих з чією допомогою режим бариги захопив владу.
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Похоже на очередной фейк про страшного Ына.
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этот ********* надо расхерачить и этого распухшего корейского пончика что б сдулся не хера себе 21 век расстрел ни за что в принципе..
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Ну космонавты же есть, что на Солнце высадились. И футболисты, которые Кубок мира по футболу у бразильцев отобрали. Так шо и дипломаты есть.
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Да,да.Все помнят этот героический полет к Солнцу.Летели,как вы понимаете,ночью,и весь цивилизованный мир молился что бы они не заблудились.)
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До ненавнего времени было четыре..Но они сгорели на работе.)
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Пятый в реанимации.Ждет Медведчука,что бы передать ему дела.))
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От якби розстріляли баригу разом із всіма підбарижниками - може тоді наступний президент з ВР та Кабміном хоч трішки задумались.............
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"Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью "перевоспитания"
Простенько, но со вкусом!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ
 
 
 
 
 
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