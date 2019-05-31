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 Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка

Журналіст Дмитро Гордон очолив виборчий штаб партії "Сила і честь".

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав лідер політсили Ігор Смешко, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю, що сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч - Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутися до професійної діяльності журналіста", - заявив Смешко.

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Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129878
 
   
 Топ коментарі
 
Гордон и Честь - понятия не совместимые.
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Дуремар будет прекрасным главой штаба! Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко - Цензор.НЕТ 6907
Надо только как-то креативно переименовать партию, например в "Гэбня и стукачи" Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко - Цензор.НЕТ 5377
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Більшої ганьби для Смешка я не уявляю.
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>>Партія двох Гордонів))<<

правильно через букву А писать
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Тобто ? Про Смєшка люди дізналися лише після розкрутки Гордоном.Рік тому ,хоча б один з тисячі знав,хто такий Смєшко ? Хіба що як отруйника Ющенка.
Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка - Цензор.НЕТ 8423
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Оце і все, що потрібно знати про прокацапського Смєшка, яким він завжди і був. Недалекий люд куплявся і буде куплятись на гарні слова типу "Сила і честь" та - він був заступником в СБУ! А як тут дехто кокетував: я не за Пороха і не за Зе, я - за Смєшка! Їжте тепер його на повний рот, як в голові не маєте. Ще був такий відомий політичний проросійський жулік Тігіпко з своєю "Сильною Україною" у 2010 році. Я - оригінал, я за "Сильну Україну"! Скільки мудрих українців проголосувало тоді за того технічного московського кандидата - більш як у 2 рази, ніж за успішного Президента Ющенка, що вів Україну в Європу і НАТО, відроджував українську мову та історичну пам"ять народу тощо. І зараз відбувається майже те саме. Дуже повільно розумнішає народ, навіть не зважаючи на війну. Тоді за Ющенка у 1-му турі проголосувало 5,45%, а зараз за Порошенка - 15,95%. За прокацапських ставлеників - на ура. Не втратити б країну взагалі!
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Поява Гордона свідчить про якийсь зв'язок з КГБ-ФСБ.
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а Гордон помнится кричал что в политику ни ногой больше после киевсовета...))) Слова еврея надо всегда делить на 100))
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Помилка в написанні фамілії - там третя буква "н".
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ага, им только Додона не хватает в команде) знатное было бы трио))
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Вдвоем будут золотые пирамидки продавать
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Золотые нужно брать в кавычки, там золота нет.
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Ты Гордон, и ты Гордон, а я Виконт де Бражелон.
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Дуремар будет прекрасным главой штаба! Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко - Цензор.НЕТ 6907
Надо только как-то креативно переименовать партию, например в "Гэбня и стукачи" Гордон возглавил избирательный штаб партии Смешко - Цензор.НЕТ 5377
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Тепер це лайно Гордон підпортить репутацію Смешка. В результаті Смешко буде за бортом.
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Вы ошибаетесь, мне кажется за Смешко, и голосовали ибо Гордон за него топил... Так что хуже уже не будет...
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ПАРТИЯ БОЛЬШИХ ПОГОН - ЧЕКИСТЫ ,МЕНТЫ И ТАК ДАЛЕЕ - ДУМАЙ))))))))
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Ну все не попадет Смешко в Раду, а шансы были)))
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Потомки вертухаев и заградотрядовцеа идут своей колонной
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Смешко - очередной карманный Медвечуковский выкормыш.. как и Маломуж...
Медведчуку симпатичный старые, поеденные молью и пересыпанные нафталином политические проститутки..
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Когда вы уже будете выбирать не по обвертка , а по содержанию
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кстати, дочка Смешка вышла замуж за сына Сивковича (того самого предателя, который работает на ФСБ, а по совместительству был нардепом, вице-премьером, и присматривал за оборонными заводами)..
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Будут вместе пирамидки ЮШЫНСЕЕЕЕ продавать)))
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а почему не партию Вазелина Шестого - "СЛУГА УРОДА"???
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я даже догадываюсь кто у них будет министром здравоохранения
каждому проголосовавшему за "силу и честь" дадут золотую пирамидку
честно)
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Ох уж этот вездесущий, всезнающий, неподкупный, лысый, штопаный Гордон...
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круто)
этот еврей еще и на колчаковских фронтах воевал)
мойша добкин ворошиловский стрелок
а шуфрич оказывается тоже кошерный))
псы. а фот активных "комсомолок" там нет случайно?)
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Ну наконец-то определился. А то непонятно было, умный он или красивый. Оказался сильным и честным. Расцветает украинский политический спектр всеми красками.
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Дастали деда из нафталина, и теперь войдут на нем в Раду!!! Гордон новый Остап Бендер!!! Вспомните Золотой теленок:
- Строгий секрет! Государственная тайна! - Остап показал рукой на Воробьянинова:
- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал.
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***
я чисто ассоциативно
гордон подумала о вас
когда гандонов накупила на весь
аванс
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Один бесновался с "верой" как в пещерном веке, этот - с "силой и честью", как в средные века. Уже прогресс. Еще нужно "Электричество и кибернетика" и "Космос для пенсионистов".)
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просто сейчас у зе в фаворитах другой лысый))
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Все! Партию "немощь и позор" уже можно распускать Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка - Цензор.НЕТ 4178
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проблема вибору..

українського політичного Олімпу.

де і рак риба.

де вибір між "яловим" Гриценко і "мутним" Смєшко
..а далі- лише Ляшко Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка - Цензор.НЕТ 8810
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Ні, більше ніколи не буду виказувати власні думки на "Цензорі"... Чому? А кому потрібне спілкування на інтернетресурсі з зграєю порохоботських безпринципних даунів, які вміють тільки ображати іншіх і думати тільки сра@ми, а ні мізками, тому що в головах порожньо? Так і з чого там буде повно, коли переважна більшість ціх "педроеспердів" "тупо" купила дипломи про вищу освіту (одне "здання сесій" чого варте) і навчилась тільки по команді "фас" від господарів гавкати на іншіх, - на тих, хто не згоден. Особливо після того, як "хазяїн" нарешті відновив фінансування. Коли ця пиз@та починає розказувати, що Смешко "агент КГБ", я відверто сміюсь! Я, хто не "агент", а справжній Офіцер КГБ СССР в свій час! ***@и, закрийте свої "дірки" і не псуйте повітря!!! Це ж треба таке вигадати, що Смешко "агент"! Ви краще у пороха запитайте, в якому році він підписав зобов'язання про співпрацю з "органами", - у 1985 році? Або може у 1986? Потвори... Нічого, дуже скоро ваш "херант" вже не "відмажеться" і сяде, а потім і до вас черга дійде! Зрозуміли, дебіли? Чи ви думаєте, що за вас хтось вступиться, коли відносно вас почнуть відкривати карні справи за вашими справжніми прізвищами, а ні за шифрованими "ніками" ? Тому ще раз кажу, - дебіли!!! А "Цензору", - привіт з "пензликом"!
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ув влад краткость сестра таланта - а так я с вами полностью солидарен Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка - Цензор.НЕТ 2061
не уподобляйтесь гыгам и исландиям!!! Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка - Цензор.НЕТ 1021 Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка - Цензор.НЕТ 1021
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Навіщо витрачати емоції на порозуміння з платними тролями. Краще проаналізуйте це скажене і неаргументоване цькування Смєшка та Гордона на предмет замовника подібної вакханалії. Вочевидь, хтось дуже переймається за втрату частини електорату, бо конкуренцію у впливі на розподіл посад якось не уявляю.
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Примерно то же делаю и я. В основном смотрю новости. Интересно как долго ещё продлится котракт "Порошекно -Бутусов"?
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У 95-го квартала була така шутка-"Гордон-человек,на фамилию которого есть только одна рифма"
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и верная рифма - глядя на него в форме нквд иначе не скажешь
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ктото сомневался что Гондоны к таким же Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка - Цензор.НЕТ 4401
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не пацаны все пресно так вам бабки никто не даст, партия адептов пирамиды хунь сунь пень, имени фараона ихтамнетона
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И теперь она называется "Маца и пейс".
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Я не против Гордона. Наоборот. Но я против Смешко. Это старое КГБистское говно, которое собрало вокруг себя выживших с ума ЧКистов и восхищающихся им придурков помоложе.
Дима, списки формируй сам лично! Иначе ты увидишь там вчерашних "борцунов" с "борцами", которым, как говорил персонаж из фильма "Афоня", только "строгого с занесением" ещё не хватает.
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умный журналист,выдержанный.........НО,мне он напоминает комодского варана (дракона),укусит и отскакивает в сторону,ожидая когда жертва умрет от инфекции.
Вот как то так))))
И да,Смешко это возврат в кпсс.
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О еще один чисто Украинец и борец с Украинским языком,в политику пошел!
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Ещё один маланец во власти. Помнится как они сначала ломанулись в Израиль, но увидев там лопату поспешно вернулись к юдофобам в Украину.
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Зря Смешко взял возглавлять свой предвыборный штаб, этого боящегося даже собственной тени-- Гордона--погубит и так хрупкое дело. Недавно ему всё казалось,что его убьют националисты,--: преследуют за симпатию его к России, к памятникам коммунистического прошлого и прочая дребедень,--чего-только не услышишь от этого "дурно" пахнущего журналиста. Да и вряд-ли его оставили живущие в нём самом-- эти страхи,так называемые--навязчивых состояний.
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Оце і все, що потрібно знати про прокацапського Смєшка, яким він завжди і був. Недалекий люд куплявся і буде куплятись на гарні слова типу "Сила і честь" та - він був заступником в СБУ! А як тут дехто кокетував: я не за Пороха і не за Зе, я - за Смєшка! Їжте тепер його на повний рот, як в голові не маєте. Ще був такий відомий політичний проросійський жулік Тігіпко з своєю "Сильною Україною" у 2010 році. Я - оригінал, я за "Сильну Україну"! Скільки мудрих українців проголосувало тоді за того технічного московського кандидата - більш як у 2 рази, ніж за успішного Президента Ющенка, що вів Україну в Європу і НАТО, відроджував українську мову та історичну пам"ять народу тощо. І зараз відбувається майже те саме. Дуже повільно розумнішає народ, навіть не зважаючи на війну. Тоді за Ющенка у 1-му турі проголосувало 5,45%, а зараз за Порошенка - 15,95%. За прокацапських ставлеників - на ура. Не втратити б країну взагалі!
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Именно Гардон создал Смешко кандидата в президенты и его партию способную преодолеть 5% барьер. Без Гордона, о Сешко толком не кто не знал. Интересный политический феномен. Журналист, щелчком пальцев совершил то, на что многим политологам и спонсорам не под силу. Значит пользуется авторитетом, в СМИ ( телевизор и интернет).. Выступает с патриотической платформы, критикует власть. Одновременно не слышал особого негатива и о "кремлевской колонне". Кстати обращал раньше внимание на его "прогнозы", честно говоря не один не сбылся. Скорее всего говорит то, что от него хотят услышать. Но раскрутка Смешко на ровном месте, это конечно высший пилотаж. Это даже не "слуга народа" которого раскручивали сериалами и Кварталом в течении нескольких лет.
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Раскрутка была совсем не на ровном месте. Почитайте мой комментарий (чуть ниже). А не ровное место, потому что Смешко умнейший человек. Он единственный новый политик, на которого есть обоснованная надежда на борьбу с олигархией и казнокрадством. И что страна будет развиваться и благосостояние людей будет быстро расти.
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А що - смєшко теж "гордон?" Не знав, не знав...
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Хорошее решение. Голосуйте за партию Смешко. Он умнейший человек. Три высших образования. Доктор технических наук, Генерал-полковник. Большой опыт дипломатической работы на благо Украине. Наши надоевшие народу гнилые барыжные политики и политички, ему и в подметки не годятся. Патриот, в хорошем смысле этого слова. Надо понимать, что олигархи боятся не юлю (как известно она связана с Коломойским), а Игоря Петровича Смешко. Поэтому они все делают чтобы обмануть народ чтобы он не голосовал за Смешко. И бросают на это все зомборесурсы - ТВ-каналы, политтехнологов, политологов, ботов.
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Не нужно так много слов! Достоточно одного факта - назначения начальником штаба торговца волшебными пирамидками!
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Мне кажется что этим назначением Смешко будет похоронен.
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гордоны рабиновичи гройсманы фельдманы коломойские фирташи шефиры .......... добкины кернесы .........Бідна Україна Разорвут страну эти ребята в клочья
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