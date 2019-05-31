 Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав лідер політсили Ігор Смешко, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю, що сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч - Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутися до професійної діяльності журналіста", - заявив Смешко.

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