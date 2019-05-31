 Гордон очолив виборчий штаб партії Смешка

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав лідер політсили Ігор Смешко, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляю, що сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч - Дмитро Гордон. При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутися до професійної діяльності журналіста", - заявив Смешко.
правильно через букву А писать
Надо только как-то креативно переименовать партию, например в "Гэбня и стукачи"
Медведчуку симпатичный старые, поеденные молью и пересыпанные нафталином политические проститутки..
я даже догадываюсь кто у них будет министром здравоохранения
каждому проголосовавшему за "силу и честь" дадут золотую пирамидку
честно)
этот еврей еще и на колчаковских фронтах воевал)
мойша добкин ворошиловский стрелок
а шуфрич оказывается тоже кошерный))
псы. а фот активных "комсомолок" там нет случайно?)
- Строгий секрет! Государственная тайна! - Остап показал рукой на Воробьянинова:
- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал.
я чисто ассоциативно
гордон подумала о вас
когда гандонов накупила на весь
аванс
українського політичного Олімпу.
де і рак риба.
де вибір між "яловим" Гриценко і "мутним" Смєшко
..а далі- лише Ляшко
не уподобляйтесь гыгам и исландиям!!!
Артисты хором:
- Нееет!
https://www.youtube.com/watch?v=Su1WHR9opg0
Дима, списки формируй сам лично! Иначе ты увидишь там вчерашних "борцунов" с "борцами", которым, как говорил персонаж из фильма "Афоня", только "строгого с занесением" ещё не хватает.
Вот как то так))))
И да,Смешко это возврат в кпсс.