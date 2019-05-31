 "Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
"Ключове: Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ (Радикальна партія Олега Ляшка. - Ред.) заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися на закриті списки", - написала Геращенко.
Вона також наголосила на тому, що в стенограмі деякі лідери фракцій не ідентифіковані - позначені як "Виступаючий".
"Більшість присутніх у залі - а це лідери фракцій, запрошені і допущені на четвертий, президентський, поверх, за списком - названі як "Виступаючий". Тобто на консультаціях їх так і не ідентифікували, хто є хто", - написала Геращенко.
Нагадаємо, на сайті президента України Володимира Зеленського 30 травня ввечері було оприлюднено стенограму зустрічі президента з керівництвом Верховної Ради і парламентських фракцій 21 травня 2019 року.
Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах
Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах
Чому так сталось? Як розповідають власні джерела KV, усе просто, для проведення цих змін треба передати в Мінюст всі документи на проведення партійного з'їзду, підписані головою партії Баканова. "Але таких документів немає, тому що Зеленський занадто поспішив з призначенням Баканова першим заступником голови СБУ - і Баканов за законом втратив право такого підпису",- розповідають учасники цього процесу. Володимир Зеленський своїм указом №316 / 2019 призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня. А з'їзд "Слуги народу", на якому новим головою партії був обраний Дмитро Разумков, відбувся через п'ять днів - 27 травня. Тобто Баканов досі є головою партії - а це заборонено Законом України.
АП Зеленського намагаєтся порішати це, і тисне на Мінюст, щоб вони всупереч Закону закрили на цей факт очі. Міністерство юстиції не збирається цього робити, тому в Мін'юсті наполягають на повному реєстраційному циклі, який займе не менше місяця - з повною перевіркою документів та із запитами на територіальні об'єднання "Слуги народу". Очевидно, що партія яку купили посіпаки Зеленського, не проводила ніяких зібрань у регіонах та з'Їїздів, вони чомусь вирішили, що це прокатить. Вочевидь, ця думка у них прийшла на фоні ейфорії після виборів Президента, команда Зеленського вирішила, що їм тепер можна все. Юридична безграмотність команди Зеленського привела до безвихіддя.
Геращенки энд компани пять лет мудохались с открытыми списками, ну ооооооочень им они не нравятся, хотя везде орут про обратное. Им кровь из носа нужна мажоритарка, вот поэтому даже её не удосужились отменить... хотя её тоже хаяли на всех углах.
И из стенограммы видно, что они подлянку сотворили в ВЗраде, не проголосовав:
"Я не сказала да милорд...- вы не сказали нет... "
або знає) і мовчить - бо це гроші)))
А то пудрите всем мозги
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).
можливо відсутність коаліції?
Такие законы принимаються в последние 6 мес.работы наступникам. И он готов ко 2-у и окончательному принятию. Примут ли теперь - незнаю. Но такой цирка с полномочиями,подаваниями и прочим выгоден толькозерыгам с жопоблоком - попиариться,но ничего не менять. Только свиней у корыта.
Береза это чей человек? Зачем ему врать?
Видео наверно есть на ютюбе. Сейчас гляну
Лох не мамонт -не вымрет!
і що?
Уважаемый Андрей, по-вашему Данилюк крышует Порошенко и его соратников Ахметова (контроль энергосектора Украины) и Медведчука (представитель бывшего президента на переговорах в Минской группе).
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан пообещал обнародовать стенограмму и видео встречи.
Вот что эта бе-пе-пешная коза имела в виду?
И так во всем. Научились так говорить, чтобы хер кто понял что оно было, и так все менять к лучшему, чтобы ничего не менялось. Но чтобы при всех их покращеннях их хари как всегда светились бы и раздувались.