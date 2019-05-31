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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (895) списки (83) Народний фронт (551) Блок Петра Порошенка (676)

 "Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко наголошує, що в оприлюдненій Адміністрацією президента стенограмі зустрічі глави держави Володимира Зеленського з керівниками фракцій 21 травня зафіксовано негативне ставлення фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" до проведення виборів за "закритими списками".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Ключове: Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ (Радикальна партія Олега Ляшка. - Ред.) заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися на закриті списки", - написала Геращенко.

Вона також наголосила на тому, що в стенограмі деякі лідери фракцій не ідентифіковані - позначені як "Виступаючий".

"Більшість присутніх у залі - а це лідери фракцій, запрошені і допущені на четвертий, президентський, поверх, за списком - названі як "Виступаючий". Тобто на консультаціях їх так і не ідентифікували, хто є хто", - написала Геращенко.

Нагадаємо, на сайті президента України Володимира Зеленського 30 травня ввечері було оприлюднено стенограму зустрічі президента з керівництвом Верховної Ради і парламентських фракцій 21 травня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129873
 
   
 Топ коментарі
 
Геращенко юлит. Ее фракция за 5 лет так и не избавилась от закрытых списков. А это значит что коалиция за закрытые от народа списки рептилоидов.)
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бо він нічого нікому нє должен!
запам'ятайте вже! і більше з тупими запитаннями не лізьте!
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Почему же тогда за 5 лет потужна кроле-свынячая коалиция не приняла закон об открытых списках?
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А что сделал зе? Кроме назначения брата этого деятеля? "Шефир добавил, что "Квартал-95" ожидает возможности вернуться на российский рынок. Источник: https://censor.net.ua/n3129834."
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Так распустил что теперь не может свою партию отправить на выборы. Многоходовочка! Всех обыграл!
Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах
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почему не может? вроде будет его партия учавстовать не вижу проблем!!
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- Ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами всё кончено. Твоя бывшая Божена.(Ирина)(с)
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Он может только ремень на штанах распустить.
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Зе в очередной раз обсрался, кароч. Надо бы сайтик завести... Я бы его назвал "Памперс". Аккуратненько регистрировать обсиранцы зеленої шмарклі щоб "Ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки", - Ирина Геращенко о консультациях с Зеленским - Цензор.НЕТ 3748
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На тебе еще один случай

Безграмотність команди Зеленського - партія Слуга народу не може брати участь у виборах

Чому так сталось? Як розповідають власні джерела KV, усе просто, для проведення цих змін треба передати в Мінюст всі документи на проведення партійного з'їзду, підписані головою партії Баканова. "Але таких документів немає, тому що Зеленський занадто поспішив з призначенням Баканова першим заступником голови СБУ - і Баканов за законом втратив право такого підпису",- розповідають учасники цього процесу. Володимир Зеленський своїм указом №316 / 2019 призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня. А з'їзд "Слуги народу", на якому новим головою партії був обраний Дмитро Разумков, відбувся через п'ять днів - 27 травня. Тобто Баканов досі є головою партії - а це заборонено Законом України.
АП Зеленського намагаєтся порішати це, і тисне на Мінюст, щоб вони всупереч Закону закрили на цей факт очі. Міністерство юстиції не збирається цього робити, тому в Мін'юсті наполягають на повному реєстраційному циклі, який займе не менше місяця - з повною перевіркою документів та із запитами на територіальні об'єднання "Слуги народу". Очевидно, що партія яку купили посіпаки Зеленського, не проводила ніяких зібрань у регіонах та з'Їїздів, вони чомусь вирішили, що це прокатить. Вочевидь, ця думка у них прийшла на фоні ейфорії після виборів Президента, команда Зеленського вирішила, що їм тепер можна все. Юридична безграмотність команди Зеленського привела до безвихіддя.
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Вот с Зе тут всё опять нормально.
Геращенки энд компани пять лет мудохались с открытыми списками, ну ооооооочень им они не нравятся, хотя везде орут про обратное. Им кровь из носа нужна мажоритарка, вот поэтому даже её не удосужились отменить... хотя её тоже хаяли на всех углах.
И из стенограммы видно, что они подлянку сотворили в ВЗраде, не проголосовав:
"Я не сказала да милорд...- вы не сказали нет... "
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У Зе столько новых лиц, не успеваешь фамилии запоминать

"Ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки", - Ирина Геращенко о консультациях с Зеленским - Цензор.НЕТ 3195

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чоколятні, виби) розказали скільки коштує "результативне" голосування в розпущеній) бурбаком калоліції), а то випускаєте ірок), які хоч і віце спікери, але не в усьому в курсі,
або знає) і мовчить - бо це гроші))) "Ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки", - Ирина Геращенко о консультациях с Зеленским - Цензор.НЕТ 5871
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А ты стенограмму прочти...а не лепестки на ромашке отрывай.....приговаривая верю-не верю...
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Для тупых опубликовали стенограмму заседания.
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Ну вот и прочитай о чем там Ира говорила. И ляшко. Обо всем че токо угодно, только не по теме.
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И где там про условие от лидеров фракций что выборы должны быть по закрытым спискам как озвучила ЗекоМанда?
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Да все нормально, главное не нервничайте, толи еще будет...
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Пять лет они были пртив всякх списков и на всякий случай заблокировав открытые списки 4000 поправок. Тогда Зеля в действующий закон внес 2 поправки чтоб уйти от мажаретарки.единственно что реально по времени. И теперь вся брехливая соевая свора обвиняет что он помешал им принять их закон с 4000 поправок к выборам Только дорога ложка к обеду и соевым она не нужна,они жрут с корыта не поднимая глаз.
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Ни БПП ни НФ ни соглашались и на роспуск рады! НЕ ХОЧЕТСЯ А ПРИДЕТСЯ ДА!! Идите к людям и раскажите им на выборах чего вы хотели а чего не хотели а люди своим голосованием расскажут вам как они вам верят!!
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,,демократы,, так открыто опубликуйте списки --- слабо
А то пудрите всем мозги
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так кто мешает гнойным *************** свиньям это сделать? у них же большинство в раде)))
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ВАЖНЫ ФАКТЫ .А НЕ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПИАР - А ФАКТ ТАКОЙ - По закрытым спискам с барьером 3%: опубликован законопроект Зеленского о выборах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Рады в среду, 22 мая.
Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон о выборах народных депутатов внесен и зарегистрирован в парламенте. "Зашел законопроект, подписанный президентом в аппарат Верховной Рады. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система - это полностью закрытые списки", - заявил спикер
Проект закона №10319 о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).


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очередной пистешь обосравшихся свиньей чтобы не отменять мажоритарку - не нравятся закрытые списки - внесите изменения, но вот только для гнойной *************** падали все равно к чему придратсья, лишь бы дальше воровать.
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ТЫ ЯВНО РУССАК - С ФАКТОМ СПОРИТЬ НЕ ВОЗМОЖНО - НО ТЫ СПОРИШЬ - ПРИКОЛЬНО))))))))
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открытые списки, отмена мажоритарки, снижение проходного % - это все было в коалиционном соглашении. Что мешало сракомордым принять за 5 лет? Теперь они оправдываются, потому что от корыта не хотят отползать? Зеленский выполняет даже те обещания которые не давал. Закон об импичменте подали, предложение о отмене мажоритарки подали, где была гнойная свинья ********** 5 лет, что не успела все это сделать? воровала и срала?
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Так они и готовили это все. Только к очередным выбором. разве их вина, что Зеле попала шлея под хвост?
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к каким очередным выборам? что вы тут гоните))) они 5 лет не голосовали и не собирались, в 2018 провалили в очередной раз, не надо только брехать. у вас уже из морд гной течет от вашего вранья. К очередным выборам 2050 года? так пошли вы.... без вашего **************** дерьма обойдемся, который 5 лет обещал принять новый закон "но только руки не дошли", Как отдавать ахметке всю энергетику у обосранной падали почему-то"дошли" все проголосовали.
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К осенним очередным выборам. И хватит психовать.
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Не оправдываются - нагло брешут...Сущность такая сучёная(или это я уже слишком рррр)
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ПОТИШЕ,ПОТИШЕ))))
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открытые списки, отмена мажоритарки, снижение проходного % - это все было в коалиционном соглашении. Что мешало сракомордым принять за 5 лет?

можливо відсутність коаліції? "Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським - Цензор.НЕТ 6239
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Ты сначала разберись КАК это делаеться по закону и процедуре. Это тебе не бутылку в магАзине купить.
Такие законы принимаються в последние 6 мес.работы наступникам. И он готов ко 2-у и окончательному принятию. Примут ли теперь - незнаю. Но такой цирка с полномочиями,подаваниями и прочим выгоден толькозерыгам с жопоблоком - попиариться,но ничего не менять. Только свиней у корыта.
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Что мешало продажным казломордым ЗЕбилам и экс- клоуну резиденту украинофобу подать Законопроект о проведении выборов по открытым спискам? Ясно что новая команда бандитов ЗЕбилов очень хочет в закрытом списке кандидатов собрать всех своих бандитов, клоунов, сепаратистов, рыгоАналов, воров..Да так чтобы украинский народ даже не мог знать какую заразу прячут эти ЗЕбилы в своих закрытых списках . Получается святое место возле корыта пустовать не будет вместо одних ворюг пришли такие же только другие ворюги которые ещё и в придачу продажные кремлёские холуи Иуды.
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Вчера на прямом, в беседе с Евгением Киселевым, депутат Береза Б., сообщил всем порохоботам, что по его инсайдерской информации, на поступившее от Зе предложение отменить мажоритарку и пойти по открытым спискам - все согласились и на этой прекрасной ноте пошли домой.
Береза это чей человек? Зачем ему врать?
Видео наверно есть на ютюбе. Сейчас гляну
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По открытым спискам не согласились.
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Ну и? Словам кто верит?
Лох не мамонт -не вымрет!
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а это до иногурации и недели правления нового президента - а теперь интересно после высказывания разных партийцев Слуги народа и реальных "успехов" зели на должности - посмотрим сколько будет))))))
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не враховано "голос".. що може замінити"солідарність"
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*************** гной, вам не нравятся закрытые списки - внесите изменения в принятый закон и проголосуйте))) но только с отменой мажоритарки. Пока это только отмазки обосранной гнойной падали ********** которая понимает, что без подкупа его вонючую свинью только уборщиком в туалет выберут.
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А было когда-нибудь, чтобы Ирка не врала?
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воровитым свиньям веры нет. и да, мониторы можете себе оставить, а вот информацию с серверов верните стране. Падаль ***************.
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5 років не вистачило зробити відкриті списки, як обіцяв Мародер у 2014....зате зараз вони проти
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Вона також наголосила на тому, що в стенограмі деякі лідери фракцій не ідентифіковані - позначені як "Виступаючий з

і що? "Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським - Цензор.НЕТ 6340
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Щось забрихався зе-Пиноккио,чому не подав закон з відкритими списками? Чому Данилюк кришуе олігаргів ,які наживаються на комуналці?Чому падає гривня?Чому на кірівних посадах зе-друзі,профани,злодії?....
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Олігарх - представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави.

Уважаемый Андрей, по-вашему Данилюк крышует Порошенко и его соратников Ахметова (контроль энергосектора Украины) и Медведчука (представитель бывшего президента на переговорах в Минской группе).
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читав я ту стенограму. перші 30сторінок найцржачніші. дебати скотиняки і Зе. далі нудотина. лизоблюдство зі сторони жулі. останні сторінки була вимога ляшка до Зе обгрунтувати причини розпуску ради з юридичної точки зору.замість Зе постійно намагався говорити богдан,але ляшко його постійно затикав. і про жодні закриті партійні списки не було речі.лише про скасування мажоритарки
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А що заважало продажним казломордим ЗЕбілам і екс- клоуну ...резиденту українофобу подати Законопроект про проведення виборів за відкритими списками? Ясно що нова команда бандитів ЗЕбілів дуже хоче в закритому списку кандидатів зібрати всіх своїх бандитів, клоунів, сепаратистів, ригоанали, злодіїв .. Та так щоб український народ навіть не міг знати яку заразу ховають ці ЗЕбілів в своїх закритих списках. Виходить святе місце біля корита пустувати не буде замість одних злодюг прийшли такі ж тільки інші злодюги які ще й на додачу прокляті продажні кремлівські холуї Іуди.
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Если на дела ВРУ смотреть глазами простого человека, то получается, что за 5 лет нынешние депутаты не проголосовали за импичмент, открытые списки, снятие депутатской неприкосновенности,отмену мажоритарки, уменьшение количества депутатов и их помощников и т.д. Выходит, что виноват Зеленский? Или просто кто-то за 5 лет стал профессиональным вруном?
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Особенно ценный свидетель "Радикальная партия",после того как её рейтинг, давно нанизан на вилы . Обречённый Ляшко-- уже политический лузер и вместе с БПП, и НФ, будут сейчас клясться в чём угодно--ну никак не поймёт этот комбинированный "сборник" политического хлама,что они уже покоятся на свалке и посыпаны известью.
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Ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки", поэтому за 5 лет, имея большинство в Раде, так и не приняли закон о выборах с открытыми списками "Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським - Цензор.НЕТ 9001
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Ну и формулировочки. Я к примеру, тоже не соглашался есть борщ, но только потому, что мне его не предлагали съесть. Или наоборот, его в меня впихивали, но я не соглашался.

Вот что эта бе-пе-пешная коза имела в виду?
И так во всем. Научились так говорить, чтобы хер кто понял что оно было, и так все менять к лучшему, чтобы ничего не менялось. Но чтобы при всех их покращеннях их хари как всегда светились бы и раздувались.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ані БПП, ані "Народний фронт" не погоджувалися на закриті списки", - Ірина Геращенко про консультації із Зеленським
 
 
 
 
 
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