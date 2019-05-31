 "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава МЗС Франції сказав у Києві після спільної з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом зустрічі з президентом України.
Зокрема, французький міністр зазначив, що разом зі своїм німецьким колегою провели зустріч з Зеленським, щоб переказати главі Української держави привітання у зв'язку з його обранням на посаду президента, а також "надихнути його на здійснення високої місії".
"І запевнити його у нашій підтримці у виконанні тих великих завдань, які покладені на його плечі", - додав ле Дріан.
Він наголосив, що на зустрічі обговорювалася підтримка зусиль Зеленського в контексті реалізації реформ, яких потребує Україна, але також підтримка наміру президента України досягнути миру на Донбасі. Ле Дріан нагадав, що Франція і Німеччина є посередниками у "нормандському" переговорному процесі та сприяють переговорам в рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
"За підсумками зустрічей і обмінів думками, які ми мали, ми можемо сказати, що спілкування з президентом було надзвичайно корисним і змістовним. І дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальший розвиток подій", - наголосив Ле Дріан.
"С милым рай в шалаше" это утопия. Базис необходимый должен быть для довольства и для счастья. Методика измерения счастья дает достаточно точные результаты у той же самой аудитории, но с измененными условиями.
так?
Я так понимаю, что это была в большей степени оценка на адекватность ну и тезисно прошлись о том, что вообще ребята делать собираются..
а мож просто на рояле врезали и те в афиге остались и теперь сами в состоянии полного wtf пребывают...
Єто так говорят когда партнері не в теме? Не скажут же они кого ві избрали?!!!
.Источник: https://censor.net.ua/n3129870
Російські окупаційні війська приводять до готовності на лінії зіткнення на Донбасі, зокрема облаштовують нові позиції і стягують важке озброєння.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму щоденному звіті. "Противник облаштовує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також окупанти створюють і приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3-4 одиниці в кожній. Крім того, зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ із їхнім розгортанням на бойових позиціях", - повідомляє розвідка.Детальніше тут: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-styagnula-tanki-i-oblashtovue-pozitsii-na-donbasi-scho-vidbuvaetsya.htm
Народу Украины обещал...а не показал.... а уже 12-й день ....
Це тому, що Порошенко навідь не здагадувався, що там спортзал є, - він більше по "літерболу" виступав....
"
а он их в чем заверил?
короче, они в ах..е..
но оптимизЬм еще не весь выпал..)))