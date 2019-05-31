 "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава МЗС Франції сказав у Києві після спільної з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом зустрічі з президентом України.

Зокрема, французький міністр зазначив, що разом зі своїм німецьким колегою провели зустріч з Зеленським, щоб переказати главі Української держави привітання у зв'язку з його обранням на посаду президента, а також "надихнути його на здійснення високої місії".

"І запевнити його у нашій підтримці у виконанні тих великих завдань, які покладені на його плечі", - додав ле Дріан.

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Він наголосив, що на зустрічі обговорювалася підтримка зусиль Зеленського в контексті реалізації реформ, яких потребує Україна, але також підтримка наміру президента України досягнути миру на Донбасі. Ле Дріан нагадав, що Франція і Німеччина є посередниками у "нормандському" переговорному процесі та сприяють переговорам в рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

"За підсумками зустрічей і обмінів думками, які ми мали, ми можемо сказати, що спілкування з президентом було надзвичайно корисним і змістовним. І дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальший розвиток подій", - наголосив Ле Дріан.