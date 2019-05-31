EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4160  53
Все про:Антикорупційна прокуратура (905) Ле Дріан Жан-Ів (8)

 "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що задоволений зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це глава МЗС Франції сказав у Києві після спільної з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом зустрічі з президентом України.

Зокрема, французький міністр зазначив, що разом зі своїм німецьким колегою провели зустріч з Зеленським, щоб переказати главі Української держави привітання у зв'язку з його обранням на посаду президента, а також "надихнути його на здійснення високої місії".

"І запевнити його у нашій підтримці у виконанні тих великих завдань, які покладені на його плечі", - додав ле Дріан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з главами МЗС Німеччини та Франції кроки з активізації переговорів стосовно Донбасу. ФОТО

Він наголосив, що на зустрічі обговорювалася підтримка зусиль Зеленського в контексті реалізації реформ, яких потребує Україна, але також підтримка наміру президента України досягнути миру на Донбасі. Ле Дріан нагадав, що Франція і Німеччина є посередниками у "нормандському" переговорному процесі та сприяють переговорам в рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

"За підсумками зустрічей і обмінів думками, які ми мали, ми можемо сказати, що спілкування з президентом було надзвичайно корисним і змістовним. І дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальший розвиток подій", - наголосив Ле Дріан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129870
 
   
 Топ коментарі
 
73% непонятно чем "задоволенi", шо там эпоха бедности уже закончилась? В какую очередь становиться за зарплатой $4000? Невыгодная больше война кода закончиться?
 показати весь коментар
 
А як дипломат мав би висловитись? "Він тупий клован та бобік коломойського, як ви могли таке обрати"?
так?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ты настоящих наркоманов в глаза видел? Не говори о том чего не понимаеш.
 показати весь коментар
 
 
Короля робить свита а у нього свита - непонятка.
 показати весь коментар
 
 
Зато у Поршенко все чисто по поняткам.
 показати весь коментар
 
Тільки "24%" не задоволені Зеленським,прикоритні пацюки))
 показати весь коментар
 
 
73% непонятно чем "задоволенi", шо там эпоха бедности уже закончилась? В какую очередь становиться за зарплатой $4000? Невыгодная больше война кода закончиться?
 показати весь коментар
 
 
Ну якщо зараз у тебе стало гірше,то я роблю висновок,що ти сьрбав з корита.
 показати весь коментар
 
 
Где ты прочитало, что мне стало "гирше"? Я вас болезненных спрашиваю, чем вы "задоволенi"
 показати весь коментар
 
 
Ти должен быть доволен что ты живеш, и не в проголодь и сейча не на войне, просто должен быть благодарен Богу и доволен.
 показати весь коментар
 
"задоволенi" они пока что тем, что знатно нагадили. И сейчас они занимаются самооправданиями. А вот когда придет понимание, что нагадили так же и себе в штаны - будут говорить, что это сделал кто-то другой
 показати весь коментар
 
 
Довольный- недовольный это состояние сердца и души, вам дай 4000, 5000 тис. у.о.пенсии , или зарплаты все равно вы будите недовольны. Просто вы по жизни недовольны, это форма Песимизма.
 показати весь коментар
 
 
Ага. Попробуй не дать домашним животным неделю жрать. А ведь у них ни души, ни состояния сердца.
"С милым рай в шалаше" это утопия. Базис необходимый должен быть для довольства и для счастья. Методика измерения счастья дает достаточно точные результаты у той же самой аудитории, но с измененными условиями.
 показати весь коментар
 
Ну, где Вы видели тех 24? Хорошо, если 10 осталось. Уверен, что еще меньше будет.
 показати весь коментар
 
Ему нужно показать, какой бред несут его бизнес-партнеры... непонятно зачем им санкции против рашки вводить.
 показати весь коментар
 
 
Каждое слово Мессии должно быть законспектировано и выучено наизусть!
 показати весь коментар
 
 
А як дипломат мав би висловитись? "Він тупий клован та бобік коломойського, як ви могли таке обрати"?
так?
 показати весь коментар
 
 
А так как на дипломатическом языке выражались после встреч с Порошенко. "Встреча прошла конструктивно" - мы ему сказали, что нифига не будет; "встреча прошла во взаимопонимании" - мы поняли кто он есть и показали кто мы. И т.д. и т.п.
 показати весь коментар
 
Не может быть! Наверное и эти Министры наркоманы и сцикуны. Если бы это были нормальные , деловые пацаны, то они встречались бы с Порошенко и Парубием. Наверное это фальшивые министры.
 показати весь коментар
 
 
Это дипломаты, это их работа, они со всеми встречаются и отвечают сугубо на "дипломатическом языке" (Исключением является только Лавров и др. расейские "дипломаты")
 показати весь коментар
 
 
Заявления о продуктивных встречах с представителями Германии, Франции, Венгрии, Италии.....Расеи, высказанные их же представителями навивают печальные мысли "Очень полезно и содержательно": глава МИД Франции Ле Дриан о встрече с Зеленским - Цензор.НЕТ 6328
 показати весь коментар
 
 
В твоїй голові може навіюватись все що завгодно, крім думок))) Розслабся)
 показати весь коментар
 
 
Как можно расслабиться когда 3 человека из 4 окружающих тебя - кретины полагающие, что прекрасно разбираются в экономике, политике и волновой теории?!
 показати весь коментар
 
 
Ну звичайно) "прекрасно разбираются в экономике, политике и волновой теории" лише стецьковські геніїх на ботофермі. А більшість українського народу - кретини? "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 1242 Пиши ще. Дуже цікаво вивчати аргументацію секти четвертаків, яка "сприяє" єднанню держави, схід і захід разом, соборна неделима.... "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 8678 Ви, олігофрени, ще точно доп**дитеся до статей за розпалювання ворожнечі "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 3956
 показати весь коментар
 
 
Миротворцы по рашкиному сценарию - к гадалке не ходи. Ну и никаких репараций с рашки, зебилы все сами оплатят, у них зарплаты по $4000 теперь, могут себе позволить помогать обездоленным домбасяням.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я прослушала комментарии европолитиков о шагах и подготовке нового президента. Давайте будем обьективными, а не дипломатичными. Сами назначения в команду были восприняты отрицательно ибо на места берут профи, а не артистов, да и законопроекты от АП напоминали сценарии Слуги народа, а не юридические документы. Было сказано, что надо перейти к профессионализму , прекратить продолжение политических отношений по сценарию фильма.Так что там перевели французам еще проверить надо...
 показати весь коментар
 
 
В переводе с дипломатического на обычный, то он не сказал ровным счетом ничего.
Я так понимаю, что это была в большей степени оценка на адекватность ну и тезисно прошлись о том, что вообще ребята делать собираются..
а мож просто на рояле врезали и те в афиге остались и теперь сами в состоянии полного wtf пребывают...
 показати весь коментар
 
 
Жаль, что УНИАН Коломойского дал только свою текстовую версию этого заявления, без видео или ссылки на письменный вариант от самих французов.
 показати весь коментар
 
 
Нарешті можна буде зняти санкції і торгувати з підарахами. дочекалися французи
 показати весь коментар
 
 
Боюсь предположить,что для Жан-Ива "полезно и содержательно". Потому что позиция его немецкого коллеги Гайки известна. Так или иначе слиться под русню.
 показати весь коментар
 
"Очень полезно и содержательно"
Єто так говорят когда партнері не в теме? Не скажут же они кого ві избрали?!!!
 показати весь коментар
 
 
В переводе с французского: "пустое времяпровождение; парень ни в чём не петрит вообще".
 показати весь коментар
 
 
Для них - полезно и содержательно, для Украины - из содержания одно дерьмо. Но, говорят, дерьмом тоже лечат. Мозги. Многим из 73% это должно пойти на пользу.
 показати весь коментар
 
 
народ - вон даже дипломаты пытаються объяснить зеленскому всю ответственность его положения - видя шо он еще не понял - в связи с его избранием на должность президента, а также "вдохновить его на осуществление высокой миссии"
.Источник: https://censor.net.ua/n3129870
 показати весь коментар
 
Это так сказал на дипломатическом языке, а подумал - Нихрена себе, яке воно дурне.
 показати весь коментар
 
 
Росія стягнула танки і облаштовує позиції на Донбасі: що відбувається

Російські окупаційні війська приводять до готовності на лінії зіткнення на Донбасі, зокрема облаштовують нові позиції і стягують важке озброєння.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у своєму щоденному звіті. "Противник облаштовує нові артилерійські вогневі позиції, що є прямим порушенням Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також окупанти створюють і приховано розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3-4 одиниці в кожній. Крім того, зросла кількість раптових перевірок готовності до дій за призначенням артилерійських, мінометних і танкових підрозділів російських окупаційних військ із їхнім розгортанням на бойових позиціях", - повідомляє розвідка.Детальніше тут: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-styagnula-tanki-i-oblashtovue-pozitsii-na-donbasi-scho-vidbuvaetsya.htm
 показати весь коментар
 
 
А свою программу на первые 100 дней чувак с ксивой презЕдента случайно не показывал..??
Народу Украины обещал...а не показал.... а уже 12-й день ....
 показати весь коментар
 
 
Скільки лічених годин тривала АТО?І які її наслідки?Підрахуй місцевий))
 показати весь коментар
 
Ну вы бы сразу на колени и порешали на референдуме, все в курсе.
 показати весь коментар
 
 
Причины по которым не удалось завершить АТО за часы и дни известны всем...кроме зебеням...зрадоботни...и винторогим скотам из паРаши.....
 показати весь коментар
 
Причины по которым программа которая была готова по словам рябой кепки на 95% еще месяц назад....не опубликована...не известны никому.....
 показати весь коментар
 
"Давно так не ржал", в сторонку добавил он.
 показати весь коментар
 
 
Чому ж не бути задоволеним,адже в обох спільна мета-відміна санкцій проти рф.А як будуть задоволені німці !
 показати весь коментар
 
Володимир Зеленський з радістью повідомляє, що мародери не встигли вкрасти гантелі з Банкової.

Це тому, що Порошенко навідь не здагадувався, що там спортзал є, - він більше по "літерболу" виступав....
 показати весь коментар
 
"Очень полезно и содержательно. А тот рояль мы все равно выбрасывать собирались": глава МИД Франции Ле Дриан о встрече с Зеленским.
 показати весь коментар
 
 
""И заверить его в нашей поддержке..Источник: https://censor.net.ua/n3129870
"
а он их в чем заверил?
короче, они в ах..е..
но оптимизЬм еще не весь выпал..)))
 показати весь коментар
 
"Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 3413вот что значит дипломат!как не обидеть и не назвать дебилом-французская дипломатия! "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 3413
 показати весь коментар
 
Надо было и с порохоботами встречу провести для разнообразия послушать жалобы сумасшедших на санитаров
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським
 
 
 
 
 
 вгору