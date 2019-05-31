 В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
64-річний український громадянин Юрій С. з Одеси, який є капітаном річкового теплохода Viking Sygin, був затриманий як підозрюваний.
Кримінальне розслідування проводиться за статтею недбалість під час руху на воді, яка призвела до масових жертв.
Угорська поліція повідомила, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.
Нагадаємо, 30 травня теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті. Семеро людей загинули, 21 зникла без вісті.
раньше ты в грустных новостях не гадил
шо трапилося друже?
круизный теплоход и катер
все равно что предъявлять машинисту тепловоза который жигуля на переезде снёс
"Прогулочный катер ушел под воду за семь секунд.", "В полиции заявляют, что на погибших не было спасательных жилетов. А выжившие говорят, что спасательная операция начались слишком поздно и спрашивают, почему прогулка на катере состоялась несмотря на проливной дождь."