 В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

64-річний український громадянин Юрій С. з Одеси, який є капітаном річкового теплохода Viking Sygin, був затриманий як підозрюваний.

Кримінальне розслідування проводиться за статтею недбалість під час руху на воді, яка призвела до масових жертв.

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Угорська поліція повідомила, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.

Нагадаємо, 30 травня теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті. Семеро людей загинули, 21 зникла без вісті.