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Все про:Будапешт (13) Угорщина (469) моряки (600) теплохід (2)

 В Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї

Поліція Угорщини заарештувала українського капітана круїзного теплохода, що зіткнувся з прогулянковим катером на річці Дунай у Будапешті, що призвело до смерті як мінімум семи людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

64-річний український громадянин Юрій С. з Одеси, який є капітаном річкового теплохода Viking Sygin, був затриманий як підозрюваний.

Кримінальне розслідування проводиться за статтею недбалість під час руху на воді, яка призвела до масових жертв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті, 7 осіб загинуло, 21 зникла безвісти. ВIДЕО

Угорська поліція повідомила, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.

Нагадаємо, 30 травня теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті. Семеро людей загинули, 21 зникла без вісті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129866
 
 
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Правильно сделали !!! Пусть все выясняют и если есть вопросы задают .
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зеленский - ау - это тебе не пиар в спортзале - шо то делать будешь?
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для их с бенями планов, это дело не существенно. ничего делать не будет
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А ты, соевый, всё уже сделал? 9.20, а ты уже свободен,да?
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дуй в спортзал,кацапа...зелебене гантели подтаскивать .чего вам,мля на расеюшке не сидится?
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чего злой такой с утра Гыга?
раньше ты в грустных новостях не гадил
шо трапилося друже? В Угорщині заарештували українського капітана судна, яке зіштовхнулося з катером на Дунаї - Цензор.НЕТ 7780
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бред какой то
круизный теплоход и катер
все равно что предъявлять машинисту тепловоза который жигуля на переезде снёс
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Если в суде докажут вину капитана круизного теплохода, пусть сидит и фиолетово какой она национальности и кем арестован...
"Прогулочный катер ушел под воду за семь секунд.", "В полиции заявляют, что на погибших не было спасательных жилетов. А выжившие говорят, что спасательная операция начались слишком поздно и спрашивают, почему прогулка на катере состоялась несмотря на проливной дождь."
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ Угорщині заарештували українського капітана теплохода, який зіштовхнувся з катером на Дунаї
 
 
 
 
 
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