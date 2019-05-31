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Все про:Адміністрація_Президента (446) Богдан (20) Зеленський (1509)

 "Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом. ФОТО

Президент Володимир Зеленський опублікував фотографію з тренування в спортзалі Адміністрації президента.

"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - написав Зеленський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Хоч гантелі не вкрали: Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом 01

Разом із Зеленським у спортзалі також перебуває глава АП Андрій Богдан.

Також читайте: Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Зеленського з главами парламентських фракцій перед розпуском Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129861
 
   
 Топ коментарі
 
Впереди (2-3 месяца) всех нас ждет "зона турбулентности"! Парашеновские баРЫГи и ворьё из банды "НФ" будут лить грязь со своих г@вноСМИ и саботировать реформы, поднимать цены на ЖКХ, газ и т.д.! За всем этим стоит одно гадкое и мерзкое существо... Порошенко называется!

"Хоч гантелі не вкрали": Зеленский опубликовал фотографию тренировки в АП с Богданом - Цензор.НЕТ 7246
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а шо идут какие то реформы? "Хоч гантелі не вкрали": Зеленский опубликовал фотографию тренировки в АП с Богданом - Цензор.НЕТ 2267
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Богдан это новая жена Зеленского?
почему он всегда с ним фоткается, что за факап?
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ти ніфіга не спалилося, бутузівсько-прігожинське, тим, що втулило свій висір до мого, після того, як з'явився мій
ги
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звісно, продешевив
бо Україна безцінна, але вам, малоросам, того не второпати
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то ты не украину продал...не того полету ты птица.
то ты своих детей и внуков продал.шоб абы не порох.
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Падло, йому нічим зайнятися. Воно відпочиває та кайфує.
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Вова, качай мышцы, не разнесись вширь как хряк,

они тебе понадобятся, и помни, если тебе плюют в спину, ты пока еще впереди...
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Пока в спину плюют, потом будут в спину и ниже бить. Ты же не будешь ему предлагать качать то, что находится ниже спины? Или пусть качает? Ладно, пусть качает. Сгодится когда-нибудь.
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кстати, очень точное сравнение барыги с руссо-туристо в египетском отеле за два часа до отъезда...
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а кто-то из 73-ных зебилов наивно полагал, что избирал президента.. жри-те.......
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ЗЕнаркоша уже развалил все шо мог, осталось дефолт обьявить и ехать на кипр за кремлевскими рублями.
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Вітаю 73% з зростанням курсу доллару.Казали хуже не буде.
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..Бакси мінялися баригами під вибори ..Так завжди . .А тепер *джерельце * ПРипинилось . "Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом - Цензор.НЕТ 7384
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Вот вам разница.
Порох на свои деньги создал ситуационную комнату, чтобы управлять страной. Спортзал даже не он, а сотрудники аппарата президента нашли случайно через несколько месяцев работы.

Зеля сразу нашел спортзал, а ситуационную комнату стал искать только через неделю. Не нашел - и не парится, пошел в спортзал.

Человек не работать пришел, а наслаждаться жизнью и почестями. .
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"Порох на свои деньги создал ситуационную комнату" - очередная (или внеочередная?) ложь от порошенка. Зам АП в сентябре утверждал что все за счет Народа Украины.
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"Хоть гантели не украли" - сказал Корейко №2
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Денис Ахмедьянов Це нікому незнайомі рила.Так званні нові особи.
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Обычно больше всех кричит держи вора именно вор...
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Обратите внимание на окна - вся эта радость происходит в рабочее время!
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а ви думаєте, вони там думатимуть про Україну?
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невже я схожий на божевільного?????!!!
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Счас порошенко усрется но свои фотки из качалки тоже выставит.
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Фофа, посмотри в столовке твоя любимая шаурма есть?
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Впрочем Юзик уже проверил - сказал «там ничего нет... после меня»
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зачем красть гантели? проще новичком намазать...
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низяяя, это будет конкретная демаскировка главного агента Кремля. Хотя ему это уже не поможет, Хряк на госизмену уже натворил. Ща еще Савченко на него компромат подаст за взрывы на складах и Пете будет полный звиздец.
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Спорт - это хорошо. Но ребята точно понимают, почему 73% за Зе поставило галочку, чтобы они в АП попали?
И сколько преЗедент на грудь берет? Подходы, разы, кг? ))
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После вчерашних откровений Бориса Шефира могут хоть голыми плясать. Уж очень много интересного он рассказал!!!
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интересно получается . вчера в обсуждениях того что наговорил Шафир все коментарии писали только так называемые порохоботы . а любители Зеленского куда то подевались . а стоило Вовке селфи запостить так сразу повылазили . что неудобные вопросы дружно игнорируем ?
правда дело было поздно вечером . может быть Зеботы поддерживают президента ( и его команду ) исключительно в рабочее время . а за сверхуочные не доплачивают ?
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25 процентные преращаются в 5ти процентных))) И это только начало) "Порошенко набирает очень мало, меньше Вакарчука. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - «Апостроф») ему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь
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Гантелями перебивают свое "россия - не враг".
Одноклеточным царек с гантелями нравится, лайков насобирает пару десятков тысяч в фейсбуке.
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Ну да, трехсменки как у вас, продажных тварей, нету.
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а гири после барыги оказались распиленные?
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Хорошо, что президент за спортивный образ жизни. Скажи пиву нет!
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Це ти до Лукашенка звертаєшся, білоруський партизан литвин
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А удобно ЗЕ тролить да? У него с прошлых времен куча прикольных фоток осталось, можно накопать на любой типа компромат. Вот только народ прекрасно понимает, что такое грязный пиар от хряка. У этой жирной сволочи мозгов на другое не хватает, только пи здить и пи здеть.
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Ну, пускай Зе выступит с обращением выпустит очередной ролик с пламенной речью типа: "Если бы каждый любил Украину так, как я немецких актрис из фильмов для взрослых, вы бы такие гадости про меня не писали бы!"
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Это антиреклама Криворожского экономического института, юрист-выпускник которого без документов и решений суда объявляет кого-то вором?
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- Рабинович! Почему вы еще не в Израиле?!
- Зачем? Мне и здесь плохо... "Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом - Цензор.НЕТ 9579
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Раньше был нормальный сайт. А сейчас порохоботавская помойка. Фу!!!! Ничего недолго осталось!!! Продажные вонючки!
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Коли вже фото на коні, з голим торсом буде? Ну і птахи з амфорами зачекалися.
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я ожидал видеть нового президента как он сидит в кабинетах, решает с минимстрами проблемы страны... (или проблем нету уже после выборов?)
а этот мальчик фоткается то с шаурмой то с гантелями... ганьдба!
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После вас, не то что гантелей, и страны не станет ! Вообще надо исключить все рискованные мероприятия.Не дай бог шаурмой отравитесь или гантель уроните на ногу.
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О! Кстати Рыбникова давно не было в топе. А вот и тема! Зеленский внаглую не хочет себя вести как все попередники. Ни коньяка в столах, ни надутой от ненависти к холопам рожи, ни ..... нет слов, вот другой совсем. Совсем не похож ни в словах ни в делах ни с кем из предыдущих сволочей.
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Останній рік ситуативна кімната АП працювала на виборчу кампанію порошенка, там був зібраний весь чорний піар проти його опонентів який необхідно було знищити залишаючи приміщення, - Добродомов
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зфотографував фотографа, як той фотографує зейла, як той фотографує себе з шаурмою
"Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом - Цензор.НЕТ 3914
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встретился с айтишниками, поел шаурмы, сходил на треньку - это даже не раб на галере, это Сизиф, мать его...
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Я так понимаю, теперь нам каждый день будут сбрасывать по фотографии ЗЕ,где он ест сосиску на заправке,одевает трусы в спортзале, кормит белок в парке... и 73 процента будет наслаждаться "работой" своего божества на посту президента Украины.
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все же зеленка уникальная дешОвка...
выбрали, однако..))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом. ФОТО
 
 
 
 
 
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