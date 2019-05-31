 "Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом. ФОТО

"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - написав Зеленський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Разом із Зеленським у спортзалі також перебуває глава АП Андрій Богдан.

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