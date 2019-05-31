 "Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом. ФОТО

"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - написав Зеленський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Разом із Зеленським у спортзалі також перебуває глава АП Андрій Богдан.
"На Банковій. Хоч гантелі не вкрали", - написав Зеленський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Разом із Зеленським у спортзалі також перебуває глава АП Андрій Богдан.
ги
бо Україна безцінна, але вам, малоросам, того не второпати
то ты своих детей и внуков продал.шоб абы не порох.
они тебе понадобятся, и помни, если тебе плюют в спину, ты пока еще впереди...
Порох на свои деньги создал ситуационную комнату, чтобы управлять страной. Спортзал даже не он, а сотрудники аппарата президента нашли случайно через несколько месяцев работы.
Зеля сразу нашел спортзал, а ситуационную комнату стал искать только через неделю. Не нашел - и не парится, пошел в спортзал.
Человек не работать пришел, а наслаждаться жизнью и почестями. .
И сколько преЗедент на грудь берет? Подходы, разы, кг? ))
правда дело было поздно вечером . может быть Зеботы поддерживают президента ( и его команду ) исключительно в рабочее время . а за сверхуочные не доплачивают ?
Одноклеточным царек с гантелями нравится, лайков насобирает пару десятков тысяч в фейсбуке.
выступит с обращениемвыпустит очередной ролик с пламенной речью типа: "Если бы каждый любил Украину так, как я немецких актрис из фильмов для взрослых, вы бы такие гадости про меня не писали бы!"
- Зачем? Мне и здесь плохо...
а этот мальчик фоткается то с шаурмой то с гантелями... ганьдба!
выбрали, однако..))