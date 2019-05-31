 Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора був на засіданні Комітету у закордонних справах Верховної Ради і закликав депутатів підтримати моє рішення. Про це ж проситиму всіх членів Парламенту. Зовнішню політику, однак, полишати не планую. Як і політику загалом", - зазначив глава МЗС.

Він висловив думку, що новий глава держави має сформувати власну команду і вибудувати власну зовнішньополітичну стратегію.

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