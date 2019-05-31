 Зеленський має право сформувати власну команду, - Клімкін попросив нардепів підтримати його відставку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора був на засіданні Комітету у закордонних справах Верховної Ради і закликав депутатів підтримати моє рішення. Про це ж проситиму всіх членів Парламенту. Зовнішню політику, однак, полишати не планую. Як і політику загалом", - зазначив глава МЗС.
Він висловив думку, що новий глава держави має сформувати власну команду і вибудувати власну зовнішньополітичну стратегію.
Что забыли уже как следить за курсом доллара?! Вспоминайте! Хреново им жилось!!!
Мы как раз и имеем войну в Украине, и доллар по 27 только потому, что Овощь в свое время пытался удержать доллар по 8, в результате сжег все ЗВР, наодалживал кучу бабла в т.ч. 2 ярда на Расее (результат отказ от европейского курса - майдан - Крым- война).
Вспомните состояние бюджета и объем ЗВР, когда Порошенко стал Президентом.
Я занимаюсь экономикой и тогда отслеживал ситуацию, на момент правления Янека, доллар должен был быть в районе 13-15 грн. за доллар, и экономисты уже тогда предвещали что его искуственное удержание приведет к сжиганию ресурсов и падению до 18-20!
Так что мне не надо рассказывать чьих это рук дело!!!
Сейчас ситация аналогичная - началось бегство капитала. И началось оно после идиотских заявлений хозяина преЗедента про необходимость дефолта!!! Еще пара таких телодвижений и бегство примет лавинообразную форму
Но кто то может и возразить заявив, что "рыночная стоимость - это всегда реальная стоимость и только она реальной и бывает" - я с этим не согласен!
Все дела касательно вывода денег из Приватбанка объединены в одно "дело по приватбанку".
И в связи с последними веяниями, мне вообще думается, что его тупо закроют "в связи с отсутствием состава преступления", а Козломойскому, вернут Банк, подарят бабло которое в него рефинансировали и еще моральную компенсацию выплатят
- Товарищ, у Вас есть лезвия для бритья?
- Нет!
- За шо ты ему сказал «Нет»? - удивляется другой продавец,
- У нас же полно лезвий!
- Раз он назвал меня товарищем, пусть бреется серпом!
там великорошения тот ещё переобуватель и борец за русская языка был ))
https://index.minfin.com.ua/exchange/nbu/curr/rub/
-Был! -Так вот после вашего ухода пропали серебряные ложки!
-Но я их не брал, я порядочный человек!
-Рабинович, ложки нашлись! Но Вы всё равно больше не приходите - осадок-то остался...
За все відповідає Кабмін .Гройсі !? .Чи не так ?
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или тот кто сьел свинарчуков?
він навіть має право робити вигляд, що він не бобік коломойського
25% есть против Зе изначально, к осени из 75% зебилов где то половина протрезвеет тогда и объединится против клоуна с 25
Одні хочуть красти, другі - їсти.
Бабло порождает зло.
Крадії, боти, ідіоти....
Все нормально!
Життя вирує!
2. Эммануэль Макрон показал украденные Николя Саркози в Елисейском дворце розетки!
Представляете себе такое? Я нет! А вот крысеныш Порошенко - легко! Кароч из чувака "рускиймир" просто прет! .......
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Клим, @ука не уходи!