 У ДТП на Одещині загинуло чотири людини. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.
Смертельна ДТП сталася на автодорозі "Одеса-Південний".
Пригода сталася ввечері 30 травня. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються всі обставини аварії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.
Смертельна ДТП сталася на автодорозі "Одеса-Південний".
Пригода сталася ввечері 30 травня. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються всі обставини аварії.
Очевидно, Тойота шла на обгон и ее занесло, потому как резко заканчивала свой последний в жизни маневр.
Бешеная скорость, дьявольский рывок
Крушится асфальт от его мостов
Плещутся мозги из черепов.
СуперКРАЗ - в аду он был создан
СуперКРАЗ - грохочут колеса
СуперКРАЗ - тебя он настигнет
СуперКРАЗ - втрамбует в могилу
Мчится по асфальту СуперКРАЗ
Бешеный водитель выучил урок
Раздавлена катком людская толпа
Федор в Украине сдает на права