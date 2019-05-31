 У ДТП на Одещині загинуло чотири людини. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

Смертельна ДТП сталася на автодорозі "Одеса-Південний".

Пригода сталася ввечері 30 травня. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Встановлюються всі обставини аварії.

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