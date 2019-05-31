 "Це може відбутися десь у середині липня", - Данилюк про зустріч у "нормандському форматі"

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини, де 90% часу було відведено на обговорення Мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати, і готуватися до зустрічі в нормандському форматі. Це може відбутися десь у середині липня, такий є план", - заявив Данилюк.
- Расскажите, что вы видели?
- Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Следствию это неинтересно, говорите по существу.
- Так я и говорю. Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Свидетель, короче!
- Так я и говорю короче! Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку, которой окно завешено. И что, вы думаете, я вижу? Оперный горит!
У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума
https://interfax.com.ua/news/political/581320.html
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