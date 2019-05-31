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 Політика України
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 "Це може відбутися десь у середині липня", - Данилюк про зустріч у "нормандському форматі"

Незабаром будуть названі нові представники України в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини, де 90% часу було відведено на обговорення Мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати, і готуватися до зустрічі в нормандському форматі. Це може відбутися десь у середині липня, такий є план", - заявив Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Київ і Москва погодять, зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в липні, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129856
 
 
 Топ коментарі
 
Ділитимуть по середині Дніпра?
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Проводится расследование о пожаре в Одесском Оперном Театре. Как всегда, допрашивают Рабиновича.
- Расскажите, что вы видели?
- Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Следствию это неинтересно, говорите по существу.
- Так я и говорю. Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку...
- Свидетель, короче!
- Так я и говорю короче! Значит, закрыл я вчера свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку, которой окно завешено. И что, вы думаете, я вижу? Оперный горит! "Это может состояться где-то в середине июля", - Данилюк о встрече в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 4036
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Походу жребий и.о.Узеленского на этой неделе выпал на Данилюка.
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Медведчук-Сепар из сепаров,кукарекает и никто ему рот не может закрыть,словно он в Кремле находится,на всех каналах и даже в Рекламе?? Странно всё это!
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из Ютюба не вылазит. перед половиной роликов вставляют его постную рожу
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О! Вакансия для лысого из Квартала нарисовалась!
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До выборов немного по-другому пели:
У Зеленского предлагают расширение "нормандского формата" за счет США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума "Це може відбутися десь у середині липня", - Данилюк про зустріч у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6662
https://interfax.com.ua/news/political/581320.html
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В Одессе на вокзале вдоль перрона идет мужик и монотонно бубнит
: - Газеты, журналы, эротика, гороскопы, анекдоты...
Покупатель протягивает мятую гривню:
Анекдоты, пожалуйста. Мужик смотрит гривню на свет, прячет ее в широкие армейские галифе и:
- Значит так, слушай сюда - «возвращается мужик с командировки...»…
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Нормандский формат, это болтовня, которая служит двум вещам. Первое, это участие Путина в международной политике и общение с ведущими мировыми политиками. Второе это попытки Запада, как то с ним договориться и не теряя лица ублажить агрессора, ( держа в уме свои шкурные экономические интересы) а Украине предложить роль Белоруссии 2. А за основу должен браться Будапештский формат, с теми же участниками. Если один из них ( Россия) нарушила его и заняла Крым и половину Донбасса, то на линии соприкосновения ( Крым и Донбасс) должны стоять войска других подписантов гарантий. ( США и Великобритании) и будут "Миротворцами", а на той стороне "зеленые человечики". Если военного решения Крыма сейчас нет. Перерыть перешеек, пустить воду Сиваша , а вдоль минные поля. Превратить его в остров ( а то ведь скоро и воду пустят, и эл. энергию, и свободный транзитный проезд, турпоток увеличат)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це може відбутися десь у середині липня", - Данилюк про зустріч у "нормандському форматі"
 
 
 
 
 
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