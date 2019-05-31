 "Це може відбутися десь у середині липня", - Данилюк про зустріч у "нормандському форматі"

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини, де 90% часу було відведено на обговорення Мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати, і готуватися до зустрічі в нормандському форматі. Це може відбутися десь у середині липня, такий є план", - заявив Данилюк.

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