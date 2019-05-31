 Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено двох українських воїнів, - штаб

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- біля села Водяне - з мінометів калібру 120 мм;

- поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

- в районі населеного пункту Опитне - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу населеного пункту Пищевик - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі біля населених пунктів Верхньоторецьке та Авдіївка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:

- поблизу населеного пункту Новолуганське - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння - бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів;

- біля населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм.

Унаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 30 травня одного окупанта було поранено", - розповіли в штабі ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено від початку доби 30 травня. Ворог застосував міномети під Кримським, - штаб ООС

"Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій українських захисників:

- поблизу села Водяне - з мінометів калібру 82 мм;

- біля міста Красногорівка - з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Травневе з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі ОС.



