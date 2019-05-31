EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3321  147
Все про:законопроект (667) незаконне збагачення (43)

 Данилюк: Законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесено в Раду 31 травня

Законопроект президента України Володимира Зеленського про повернення відповідальності вищих посадових осіб за незаконне збагачення буде внесено до Верховної Ради 31 травня, в п'ятницю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 30 травня повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"(31 травня. - прим ред.) буде внесено закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, який було скасовано Конституційним судом", - заявив Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - питання найближчих днів, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129851
 
 
 Топ коментарі
 
1+1: Охранник Порошенко заговорил. В черных сумках килограммами завозили наличные доллары
За 5 лет к Порошенко в АП было завезено около тонны долларов
Охранник Порошенко, который за неделю стал генералом армии, был вскрыт журналистами ТСН.
За 5 лет к Порошенко в АП было завезено около одной тонны долларов.
Бизнесмены, олигархи, предприниматели, депутаты, завозили деньги в черных сумках, а Порошенко ночами радостно пересчитывал наличку и вывозил ее на микроавтобусах фактически ежедневно.
Охранник Юрий Федоров попался на горячем и скорее всего это станет поводом для масштабного уголовного производства против подозреваемого гражданина Порошенко.
Далее в материале 1+1:
Буквально на днях сообщалось, что военные не могут поверить, какая же мразь правила страной все эти долгих 5 лет.
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
Он назвал происходящее «генеральским рекордом Петра Порошенко». Федоров, по данным журналиста, получил новое звание «всего за одну неделю выслуги в военной разведке».
«Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще», - написал Бутусов.
Он отметил, что Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Украины Степана Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника, и что Федоров «ни разу не появлялся в ГУР».
Главред «Цензор.НЕТ» считает, что в Главном управлении разведки «Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ и не публиковать».
«Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше за какую-то неделю теперь может оформить», - отметил Бутусов.
Он назвал происходящее «возмутительной наглостью и оскорблением офицерского корпуса в Украине».
Отметим, что скотиной обозвали Порошенко не только военные, но и журналисты.
В частности Савик Шустер публично и на всю страну назвал Порошенко алчной, наглой, невероятной жадной и кровавой скотиной:
 показати весь коментар
 
брешеш, не збираються 73% українців прощати підлість ні кацапам ні їх товаришам по перу любителям шоколадного порошку
 показати весь коментар
 
Ирада, Вы снова врёте. Ну как можно так нагло врать то, а? Просто втупую врёте же.
Как раз партнёры из ЕС были против отмены закона, который отменили, чтобы прикрыть коррупционеров, которые обворовывали Украину.
Незаконное обогащение: ЕС опроверг аргументы КС по отмене статьи

https://news.liga.net/politics/news/nezakonnoe-obogaschenie-es-oproverg-argumenty-ks-po-otmene-stati

Попробуйте перестать врать, даже если Вам хочется это сделать, уверен, если Вы цельная личность, то Вам понравится не врать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Команда Президента працює на славу. Добре почали бандитів зажимати. Не жалкую за те , що поставив свій вибір на Володю.
 показати весь коментар
 
 
так саме через то мокшанська ботва і верещить несамовито на всіх гілках Цензора
 показати весь коментар
 
 
когда мокшанская ботва поносит мокшанскую ботву, это забавно. удачи вам в раздаивании ФСБ.
 показати весь коментар
 
 
Кирюха, ну хоть кофе минстець выделяет из бюджета? с 5 часов утра вкалывать это ведь не так и просто...
 показати весь коментар
 
 
Видно неозброєним оком що , чим краще для українців , тим вони себе гірше почувають.А я зараз за здоров*ям біжу. Кожного ранку бробіжку пару кілометрів роблю. Щасти нам всім ! Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 4690
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Джамал - и ты не один...

На Вофку поставили и все другие Джамалы... , все кто хочет вернуться в Масквабат... - что бы упертых хохлов в схроны снова загнать...
Но не получится в этот раз.... Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 9578
 показати весь коментар
 
 
брешеш, не збираються 73% українців прощати підлість ні кацапам ні їх товаришам по перу любителям шоколадного порошку
 показати весь коментар
 
 
UA cloud2009 26ea8082
Джамал - и ты не один...

На Вофку поставили и все другие Джамалы... , все кто хочет вернуться в Масквабат... - что бы упертых хохлов в схроны снова загнать...
Но не получится в этот раз.... Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 9578
31.05.2019 06:53
ОтветитьМне нравится 2
 показати весь коментар
 
Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko Про те, що корупції у оборонній сфері немає - не йдеться. Корупція є, але мова про те, чи ми здатні з нею ефективно боротися. І я наголошую: корупція не має політичного даху. І політична воля Президента чітка: ніхто не уникне покарання за скоєний злочин, якщо цей злочин доведений Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 767
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Писав кацап у якого нема української розкладки.
 показати весь коментар
 
1+1: Охранник Порошенко заговорил. В черных сумках килограммами завозили наличные доллары
За 5 лет к Порошенко в АП было завезено около тонны долларов
Охранник Порошенко, который за неделю стал генералом армии, был вскрыт журналистами ТСН.
За 5 лет к Порошенко в АП было завезено около одной тонны долларов.
Бизнесмены, олигархи, предприниматели, депутаты, завозили деньги в черных сумках, а Порошенко ночами радостно пересчитывал наличку и вывозил ее на микроавтобусах фактически ежедневно.
Охранник Юрий Федоров попался на горячем и скорее всего это станет поводом для масштабного уголовного производства против подозреваемого гражданина Порошенко.
Далее в материале 1+1:
Буквально на днях сообщалось, что военные не могут поверить, какая же мразь правила страной все эти долгих 5 лет.
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
Он назвал происходящее «генеральским рекордом Петра Порошенко». Федоров, по данным журналиста, получил новое звание «всего за одну неделю выслуги в военной разведке».
«Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще», - написал Бутусов.
Он отметил, что Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Украины Степана Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника, и что Федоров «ни разу не появлялся в ГУР».
Главред «Цензор.НЕТ» считает, что в Главном управлении разведки «Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ и не публиковать».
«Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше за какую-то неделю теперь может оформить», - отметил Бутусов.
Он назвал происходящее «возмутительной наглостью и оскорблением офицерского корпуса в Украине».
Отметим, что скотиной обозвали Порошенко не только военные, но и журналисты.
В частности Савик Шустер публично и на всю страну назвал Порошенко алчной, наглой, невероятной жадной и кровавой скотиной:
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Таки Да! Лифт возил на четвертый этаж,под присмотром начальника охраны тонны долларов-на подкуп и махинации в АП...Онищенко рассказал только видимую часть...!
 показати весь коментар
 
 
Хто автор? Кісільов чи Скабєєва? 😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
ну,если инфа с кАнала г+г ,то можно верить)))
да,простой сторож-охранник прям сам считал наличку)))
полнейшая ложь и бредятина(
кАпал г+г уполз ниже плинтуса
 показати весь коментар
 
Закон о незаконном обогащении - вообще что-то новое в мировой юриспруденции. Даже сама мысль абсурдна. Если незаконно - то это уголовная статья и срок. Всё просто.
 показати весь коментар
 
 
не всетак просто, нужно определить что считать незаконным. В данном случае это соответвие доходла элекронной декларации чиновника. Другое дело, что этот закон должен распростртаняться не только на них.
 показати весь коментар
 
Мальчик, пришедший колядовать в еврейскую семью, ушел в долгах...
 показати весь коментар
 
 
Папик Петю направил на эту скользкую дорожку,когда конфетные фабрики научил отжимать-перекрыв через Министерство поставки Какао-Бобов...!
 показати весь коментар
 
 
Долго еще придеться подтирать концы петиным реформам, которые деллаись из под палки ЕС и МВФ.
 показати весь коментар
 
 
До сраки ці ЗЕреформи, як і ПЕреформи та инші "реформи", якщо судді продажні. Якщо не буде зроблено справжню судову реформу, якщо ці "судді" сидять у "судах" - всі ці "закони" - звичайнісінький популізм Данилюк: Законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесено в Раду 31 травня - Цензор.НЕТ 1433
 показати весь коментар
 
Все это демагогия..
С судей нужно начинать, а не издавать пустые популистские законы, которые будут растворяться в коррумпированных судах.

Данилюк: Законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесено в Раду 31 травня - Цензор.НЕТ 3120
 показати весь коментар
 
 
Зеля еще не начинал! Голосуй правильно на выборах.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ти котів сказати: коломойський
чи ти думаєш, що ніхто тієї руки у дупі не помічає?
так, коломойський всім олігархам та корупціонером задасть!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
еге ж, особливо ти, диванний воїне
головне, протирай клаву та монітор від своєї бурхливої суспільної діяльності
 показати весь коментар
 
Всего одна строчка в законе - "Беня всегда прав!"
 показати весь коментар
 
 
"Видите ли ,Петр" (народная мудрость).
Сначала несколько фактов:
-Цензор - один из самых "комментонасыщенных" сайтов Украины
- Соотношение условных "порохоботов" к "зефилам" на сайте явно в пользу "порохоботов"
- Соотношение числа подписантов петицИЙ на сайте Президента явно не в пользу зеБени
- При этом надо учесть, что в отличии от анонимности Цензора, петицию надо подписывать с полной идентификацией!
Если Вы напряжетесь ( только делайте это в правильном месте ), то быть может сделаете вывод, что количество людей БОЛЕЕ ГОТОВЫХ К ДЕЙСТВИЮ явно не в пользу гундявого.
А поэтому ( следите за логикой), вероятность того, что именно Вам намажут лоб зеленкой выше, чем Ваши пожелания мне
 показати весь коментар
 
- Рабинович, здравствуйте! Я так рад с вами наконец познакомиться! Мне столько о вас рассказывали!
- Ха! А пусть попробуют это доказать! Данилюк: Законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесено в Раду 31 травня - Цензор.НЕТ 631
 показати весь коментар
 
 
Данилюк, а когда отменчт формулу Роттердам+?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ніколи, бо то об'єктивна формула
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
повинні бути закони, які кажуть: оце робити - зась, і оце робити - зась, бо буде бо-бо
а "нєзаконноє обогащєніє" - це для лохторату зеленського, це, як сталінська 58-а стаття
під неї будь-кого можна підвести
 показати весь коментар
 
это смешно, они в пятницу никогда полностью не собираются..., как внесут, так и вынесут, некому голосовать...
 показати весь коментар
 
 
Порохосвиньи завалят етот законопроект. А потом будут рассказывать что ето Зеленский виноват.
 показати весь коментар
 
а он жи ж ні в чьом ні вінават, патамушта нічіво нє дєлал!
просто відосіки про зе кубіки пиляв!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДанилюк: Законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесено в Раду 31 травня
 
 
 
 
 
 вгору