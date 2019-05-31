 Данилюк: Законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесено в Раду 31 травня

Як передає Цензор.НЕТ, про це 30 травня повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"(31 травня. - прим ред.) буде внесено закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, який було скасовано Конституційним судом", - заявив Данилюк.
На Вофку поставили и все другие Джамалы... , все кто хочет вернуться в Масквабат... - что бы упертых хохлов в схроны снова загнать...
Но не получится в этот раз....
Джамал - и ты не один...
На Вофку поставили и все другие Джамалы... , все кто хочет вернуться в Масквабат... - что бы упертых хохлов в схроны снова загнать...
Но не получится в этот раз.... Данилюк: Законопроект Зеленского о незаконном обогащении будет внесен в Раду 31 мая - Цензор.НЕТ 9578
31.05.2019 06:53
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За 5 лет к Порошенко в АП было завезено около тонны долларов
Охранник Порошенко, который за неделю стал генералом армии, был вскрыт журналистами ТСН.
За 5 лет к Порошенко в АП было завезено около одной тонны долларов.
Бизнесмены, олигархи, предприниматели, депутаты, завозили деньги в черных сумках, а Порошенко ночами радостно пересчитывал наличку и вывозил ее на микроавтобусах фактически ежедневно.
Охранник Юрий Федоров попался на горячем и скорее всего это станет поводом для масштабного уголовного производства против подозреваемого гражданина Порошенко.
Далее в материале 1+1:
Буквально на днях сообщалось, что военные не могут поверить, какая же мразь правила страной все эти долгих 5 лет.
Военные, которые 5 лет под постоянными обстрелами защищают целостность Украины на Донбассе не могут поверить в то, какая же «мразь и скотина» (ред. по словам военных) была их Главнокомандующим.
Военные взбунтовались после того как Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю.
Вот что говорит военный с позывным «Арбат» из 128 горно-пехотной бригады:
«Ах ты скотина. Мы до сих пор не знаем сколько людей погибло, сколько матерей больше никогда не увидят своих сыновей, сколько сыновей и дочерей больше не смогут обнять своих отцов и матерей. Мразина, все эти люди настоящие военные, которые по 30 лет служили в армии и не могли получить даже Лейтенанта, даже благодарность после смерти они не поучали от государства. А ты своему охраннику с уголовным прошлым даешь Генерала армии? Скотина, ты в своем уме? Ведь в стране же война! Я публично требую отправить этого хенерала-охранника на фронт, чтобы он доказал свой статус!»- говорит «Арбат».
Журналист Юрий Бутусов пишет, что Порошенко публично плюнул в лицо военным и что от жадности и невероятной алчности он потерял чувство самосохранения.
Напомним, 13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.
Он назвал происходящее «генеральским рекордом Петра Порошенко». Федоров, по данным журналиста, получил новое звание «всего за одну неделю выслуги в военной разведке».
«Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране - генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человечку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще», - написал Бутусов.
Он отметил, что Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Украины Степана Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника, и что Федоров «ни разу не появлялся в ГУР».
Главред «Цензор.НЕТ» считает, что в Главном управлении разведки «Федорова оформили только с одной целью - чтобы засекретить указ и не публиковать».
«Получается, близость к высокопоставленному телу - самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции. Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше за какую-то неделю теперь может оформить», - отметил Бутусов.
Он назвал происходящее «возмутительной наглостью и оскорблением офицерского корпуса в Украине».
Отметим, что скотиной обозвали Порошенко не только военные, но и журналисты.
В частности Савик Шустер публично и на всю страну назвал Порошенко алчной, наглой, невероятной жадной и кровавой скотиной:
да,простой сторож-охранник прям сам считал наличку)))
полнейшая ложь и бредятина(
кАпал г+г уполз ниже плинтуса
С судей нужно начинать, а не издавать пустые популистские законы, которые будут растворяться в коррумпированных судах.
чи ти думаєш, що ніхто тієї руки у дупі не помічає?
так, коломойський всім олігархам та корупціонером задасть!
головне, протирай клаву та монітор від своєї бурхливої суспільної діяльності
Сначала несколько фактов:
-Цензор - один из самых "комментонасыщенных" сайтов Украины
- Соотношение условных "порохоботов" к "зефилам" на сайте явно в пользу "порохоботов"
- Соотношение числа подписантов петицИЙ на сайте Президента явно не в пользу зеБени
- При этом надо учесть, что в отличии от анонимности Цензора, петицию надо подписывать с полной идентификацией!
Если Вы напряжетесь ( только делайте это в правильном месте ), то быть может сделаете вывод, что количество людей БОЛЕЕ ГОТОВЫХ К ДЕЙСТВИЮ явно не в пользу гундявого.
А поэтому ( следите за логикой), вероятность того, что именно Вам намажут лоб зеленкой выше, чем Ваши пожелания мне
- Ха! А пусть попробуют это доказать!
а "нєзаконноє обогащєніє" - це для лохторату зеленського, це, як сталінська 58-а стаття
під неї будь-кого можна підвести
просто відосіки про зе кубіки пиляв!