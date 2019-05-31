 Данилюк: Законопроект Зеленського про незаконне збагачення буде внесено в Раду 31 травня

Як передає Цензор.НЕТ, про це 30 травня повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"(31 травня. - прим ред.) буде внесено закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, який було скасовано Конституційним судом", - заявив Данилюк.

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