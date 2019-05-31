 На засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринок електроенергії, - Данилюк

"Є різні позиції генерації, є різні позиції зарубіжних партнерів про те, коли потрібно впроваджувати ринок, чи готова сьогодні система, чи були вжиті заходи, щоб ринок запрацював з 1 липня. Є дуже багато питань по суті, чи готова система. Завтра ми з цим будемо розбиратися", - сказав секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Данилюк зазначив, що можливі наслідки абсолютно зрозумілі, тому потрібно порівняти різні сценарії.

"Це справді може відбитися на підвищенні тарифів, створити нестабільність. Рішення про запровадження ринку електроенергетики вже ухвалене парламентом. Уряд наразі не робить жодних кроків, щоб проаналізувати ситуацію і сформувати позицію, чи потрібно відстрочити його введення чи ні. Тому це не рішення навіть РНБО. Ми хочемо заслухати і побачити плюси і мінуси. Тому що зараз всі сховалися за передвиборчі гасла", - зазначив він.

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