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 Політика України, Економіка
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Все про:ринок (86) РНБО (493) Данилюк Олександр (270) Електрика (236)

 На засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринок електроенергії, - Данилюк

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п'ятницю розбиратиметься, чи готова Україна до запровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня.

"Є різні позиції генерації, є різні позиції зарубіжних партнерів про те, коли потрібно впроваджувати ринок, чи готова сьогодні система, чи були вжиті заходи, щоб ринок запрацював з 1 липня. Є дуже багато питань по суті, чи готова система. Завтра ми з цим будемо розбиратися", - сказав секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Данилюк зазначив, що можливі наслідки абсолютно зрозумілі, тому потрібно порівняти різні сценарії.

"Це справді може відбитися на підвищенні тарифів, створити нестабільність. Рішення про запровадження ринку електроенергетики вже ухвалене парламентом. Уряд наразі не робить жодних кроків, щоб проаналізувати ситуацію і сформувати позицію, чи потрібно відстрочити його введення чи ні. Тому це не рішення навіть РНБО. Ми хочемо заслухати і побачити плюси і мінуси. Тому що зараз всі сховалися за передвиборчі гасла", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129850
 
 
 Топ коментарі
 
ха-ха.. вазелиновые предсказуемы до мелочей. Написано вчера днем:

....
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.

Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків. Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
(с)Дмитро Ленівський
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неужто данилюк НАКОНЕЦ-то, на ДЕВЯТЫЙ день вспомнил что он "типа секретарь", а на ДЕСЯТЫЙ день - нашел кабинет? Или до сих пор ищет.. его на Банковой? На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5764
Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂

Олександр Турчинов: Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк НАРЕШТІ потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.))
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Разве только Ротердам +?? Теперь вон Зебик руководитель и совладелец Шапито 95 Шифер запел в открытую сепарскими речами, надееца на возвращение рынка Рашки для Шапито 95, и вообще сказал что Путин умный и с ним можно договорица..Там сепарня готовица с Рашкой культурные связи налаживать и с Хуйлом договариваца , там мутки будут такие что Ротердам покажеца децкой шалостью...
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Где то я это "новое лиЦЦо ЗЕкоманды" уже видел..., а постойте..
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парашенко верни розетки!
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неужто данилюк НАКОНЕЦ-то, на ДЕВЯТЫЙ день вспомнил что он "типа секретарь", а на ДЕСЯТЫЙ день - нашел кабинет? Или до сих пор ищет.. его на Банковой? На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5764
Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂

Олександр Турчинов: Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк НАРЕШТІ потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.))
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А шо , Беня в них электричество складывал?
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с вчерашнего дня пришла новая методичка для вазелиновых тролей:
теперь они орут о том что "роттердам+ офигительно круто для экономики и лично каждого жителя Украины.. Никакого рынка запускать - низя, бо .... роттердам+ это вообще зашибись как выгодно всем" На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 955
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Разве только Ротердам +?? Теперь вон Зебик руководитель и совладелец Шапито 95 Шифер запел в открытую сепарскими речами, надееца на возвращение рынка Рашки для Шапито 95, и вообще сказал что Путин умный и с ним можно договорица..Там сепарня готовица с Рашкой культурные связи налаживать и с ****** договариваца , там мутки будут такие что Ротердам покажеца децкой шалостью...
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а что этот шиферштейн занимает какую то должность в Украине? кто он такой этот цигельблюм?
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Ой, скоро он станет министром иностранных дел.
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ну да.. только ЗеКо-манды так быстро меняют свои показания, что зебилы не успевают настраиваться галдеть по новым методичкам) Еще неделя, и у них вообще полный затык в мозгах свершится.. от непонимания "а че вообще ту происходит.? нас обмаа-а-анулииии...!"
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- Алло, Хаим дома?
- Пока да!
- И я могу зайти?
- Только быстро - через час выносим. На засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринок електроенергії, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3166
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свиньям будет сказано что с мыролюбным реформизмом всьо. пора завязывать.
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Да не, Бенчика никто не обидит, он и так поиздержался, Зеикоманда войдут в его положение - обеспечит ему льготную цену...
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"Это действительно может отразиться на повышении тарифов, создать нестабильность." Источник: https://censor.net.ua/n3129850

Помогите Бене материально, у него и так "нестабильности" выше крыши, чтобы еще его предприятиям по европейским тарифам энергию покупать, чтобы себестоимость продукции росла. Скажите, что согласны платить в три раза дороже за свет (а газ вообще не пользовать), сейчас тепло, можно еду в ящике готовить, работающем на солнечной энергии.
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ха-ха.. вазелиновые предсказуемы до мелочей. Написано вчера днем:

....
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.

Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків. Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
(с)Дмитро Ленівський
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давай соя продолжай блеять о мыролюбной реформе свиней свиновальцмана. и о пользе роттердамов и дюссельдорфов +++. И расскажи про безальтернативные перевирия свиней.
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шо.. роттердам+ это уже круто?)) а как ты стонал, как стонал ..))
или ты, в бессильной зло и понимании как тебя вазелин СДЕЛАЛ - пришел просто поныть?Так таки что - роттердам отменять уже не нужно, Бене отмена - НЕ выгодна?))Но выгодна народу...
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а что роттердам и сиваш + разве штейн придумал? оли у тебя последняя стадия соетоксикоза?
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чтол-то тебя совсем переклинило.. бухаешь?))
Похоже уровень недоумковости зебилов ниже плинтуса.. а они еще не поняли что вазелин НЕ хочет отменять роттердам+ На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9493
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дурик, тебе методичку не подправили! Украина ОТМЕНЯЕТ Роттердам+...
но вазелин НЕ ХОЧЕТ отмены, требует чтобы Роттердам+ продолжался бесконечно..
А ты.. тоже требуешь? На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 962
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если Украина не готова, то примут решение бомбить Воронеж
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З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. интересно .а как это вяжется с нашей не европейской зарплатой и пенсиями? Может как то по другому Ахметка и ему подобные деньги будут доставать из под напёрсточных стаканчиков?
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Ахметку посадить, электричество отобрать и раздать честным людям...
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Я бы забрал у себя на микрорайоне два распределительных трансформатора и продавал бы жителям микрорайона электроэнергию на 20 копеек за 1 квт, дешевле ахметовской На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5324 На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5324
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Вот, видите, вам одного транса уже мало. И шо на это скажут честные люди?
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А в трансформатор е откуда она берется? И почему сразу продавать, или дальше раздавай бесплатно
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В МВФ обратитесь, и в ЕС, это же они условия получения кредитов уставливают.
Только не забудьте (память то у ЗЕбилов девичья), что МВФ и ЕС - то кредиторы На засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринку електроенергії, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3254 , а ЗЕбилы - то закредитованные На засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринку електроенергії, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3254
Это чтобы не пришло в гоовы ЗЕбильи кредиторам условия диктовать.
Впрочем, мне вовсе неважно, получите вы кредиты или нет.
По-слухам, "дефолт - это хорошо"(С).
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А вы не знаете ответа? Та нифига не готова. Соевое рыло хотело всё делать в ручном-авральном режиме чтоб баблишко стричь...разумно перенести запуск как на западе рекомендуют, и провести зачистку сектора от порохнявой язвы!
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дам не язва та винницкая мыролюбная чума свиней.
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От кто на западе рекомендуют? Спутник?
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одноглазый в апогее так и не понял, что зебеня уже расчехлился и продемонстрировал истинный фейс.. ЗЕ шефир рулит
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шутки - шутками, а вРоттердам продолжает працювать!!!! А тут ще одна халепа? Може треба почекать?
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Нужно идти в наступление и освобождать украинскую землю,может тогда олигархи передумают с рынком электроэнергии?, а может олигархов почистить ,выйдем тогда на европейский уровень и можно тогда переходить к рынку электроэнергии?
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Ой а может вам в ссср для начала сходить??
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в ссср не хочу ,там мордовцами воня На заседании СНБО 31 мая будет рассмотрен вопрос о новом рынке электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6101 Хоцю европейские зарплаты
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работать? Так по слухам в Европе не работают а только деньги получают за каждый чих.
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За границей если света не будет больше суток,то компания ездит по домам и набивает едой холодильники "пострадавшим", у нас рынок готовят ,а этого мелочного пункта в договорах не прописано.Да и всё у нас шиворот на вы ворот в любой отрасли,
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Если такой "пункт" предусмотреть, то ЗЕбилы САМИ себе провода с *************** перережут, за бесплатный полный холодильник то.
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начнем с Бени и вазелина! для каждого Г+Г.. на стадионе))
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сейчас только слушал интервью хитрого хинкальщика дойчланд веле, так он там сказал , что к свинье он притензий не имеет и что будет рвать ее мыролюбно с перемириями. чтобы свинья прочувствовала всю глубину ее мыролюбности. И сказал что у него теперь кореш рюкзачник и даже брат навек.
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Поросенко сначала накрутил цены через НКРЕ, своим пацаном. Теперь не исправив положение и не давши навести порядок с ценообразованием, его холопы запускают рынок, при котором НКРЕ уже не может влиять на установленные ими ранее, цены! Даже если назначить туда честных людей и специалистов! Похоже что это не запуск энергорынка, а защита интересов Ахметова, и Поросенка так как он тоже в этом рынке рыло запустил!
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ты скажи, Роттердам+ уже хорогший, не надо отменять с 1 июля, все?
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Радбез по-пацанськи? Це нова назва 95 кварталу? А чого афіш немає?
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=Микола Джеря =

То був товстий, здоровий жид, з рудою бородою, з сірими очима, в чорній оксамитовій жилетці. На жилетці теліпався важкий золотий ланцюжок з печаткою і всякими цяцьками; на товстих куцих пальцях блищали важкі золоті персні з дорогими блискучими камінцями. Комірчики й сорочка, чорний блискучий галстук на шиї були засмальцьовані, аж блищали проти сонця. Чорний довгий сюртук, вишневий оксамитовий картуз на потилиці давали йому дуже характерний вид. Невважаючи на його багате вбрання, на золото, од його тхнуло чимсь. Бурлаки впізнали той дух під багатою одежею, як вовки впізнають вовчий дух у вовчій шкурі.==

=
- Чи не комедія, вражого сина, з жидом! - сказав Микола. - Служили панам, а це вже довелось служить жидам. Покуштуємо ще жидівського хліба, який він на смак.===
(c)
Іван Нечуй-Левицький
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Невже БПП так багато платить пєтробаригівцям на Цензорі?І платити буде вічно?
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все правильно зебил, у кого другое мнение тот тролль)))) все очень просто, по **********
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А у Зебилов ступор, все порохоботы уже давно без работы, а кто то пишет. Так идиеты ниче и не поняли
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завидуете? а зеля значит жмот в качестве заказчика пропаганды?. вас задешево купили?
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Зелин электорат в инстаграмме он там башляет тут сложные слова для них
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зебилам башлять не надо, в инстраграмме лайкнул его пост, и он уже счастлив
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Ринок передбачає наявність конкуренції яка веде до зниження ціни. Нє?
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не всегда. Вон в Германии есть рынок газа, конкуренция, но цена в 2,6 раза выше чем в Украине где рынка нет.
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хороший экзамен для зебилов, беня очень не хочет этого рынка а ес очень хочет. кого выберет зе скоро увидим
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Этот дурачок уже нашел адрес, по которому находится СНБО?
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А соевый дурачок уже нашел адрес,по которому он будет сидеть в СИЗО?
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Латха, слабо топите за успехи путинизма...
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За вами не успеваем-вы уже путлеру вылизали все,что могли и продолжаете это делать с усиленной энергией
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Благодаря неуемной жадности Мародера и эта реформа рынка электроэнергии не стостоялась вовремя и в полном объеме.Соевые дауны все реформы проводили только до своего кармана.Соевым мразям лишь бы побыстрее поднять тарифы в пару раз,а дальше и трава не расти-----
В ЕС и *** рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время
28.05.2019 / 15:12

Представительство ЕС и представительство *** в Украине рекомендуют перенести намеченное на 1 июля введение новой модели оптового рынка электроэнергии на определенное время.
"Представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы. По этой причине запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, следовательно, быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка", - указано в совместном заявлении.
В представительствах ЕС и *** также считают, что в нынешнем политическом контексте будет сложнее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости.
"Мы убеждены, что реформа, предусмотренная законом ("О рынке электрической энергии - ИФ) принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - подытоживается в заявлении.
На июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Документ также предполагает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.
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"что в нынешнем политическом контексте " - это ключевая фраза. ЗЕбеням не доверяют в ЕС и ***. так что зебенята проголосовали за сохранение ротердам+ и "петин" грабеж.
при пете в ЕС и *** считали что Украина готова...))))
Приехали?
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Не доверяют потужным реформам соевого Мародера,потому как прекрасно знают,что он все делал только для дерибана в свой карман
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при пете в ЕС и *** считали что Украина готова. А если вы выбрали для "продолжения" реформ идиота и пропагандона, то кто вам виноват? в *** не идиоты и не зебилы обитают...)))
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Вот глупый Турчинов какими то ракетными программами занимался, вот же главная задача СНБО.
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Всі енергетичні потужності повинні бути власністю громад, олігархів на лабутенах нах на нари, , співвідношення ціни на електроенергію до зарплат і пенсій, як у Швейцарії, комунопорохобариг на нари довічно з конфіскацією.
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- Хаим, ты знаешь, у меня жена - бл..дь.
- Почему?
- Дал ей телеграмму, что завтра приеду из командировки. Приезжаю, а она в кровати с другим мужиком!
- Ну, не расстраивайся так, Абрам, может, она и не бл..дь... Может, просто телеграмму не получила. На засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринок електроенергії, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6878
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1. Вопрос цены електроэнергии для предприятий Бени, Ахметова и т.п. - это вопрос национальной безопасности? Если нет, то каким боком там СНБО?
2. СНБО теперь будет заседать каждый раз когда повышается цена чего-то для Бени?
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Если электроэнергия для народа подорожает это стопроцентный сигнал, что эта власть такая же барыжная как и потрошиная и эту власть нужно гнать сраными вениками.
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На СНБОУ пригласить всех умников, что замутили этот рынок без рынка, с тарифами ахметова для населения и дешёвой энергии для барыг. Пусть гройсман расскажет про всё, что творится в энергетике. Пора за этот базар уже отвечать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринок електроенергії, - Данилюк
 
 
 
 
 
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