 На засіданні РНБО 31 травня буде розглянуто питання про новий ринок електроенергії, - Данилюк

"Є різні позиції генерації, є різні позиції зарубіжних партнерів про те, коли потрібно впроваджувати ринок, чи готова сьогодні система, чи були вжиті заходи, щоб ринок запрацював з 1 липня. Є дуже багато питань по суті, чи готова система. Завтра ми з цим будемо розбиратися", - сказав секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Данилюк зазначив, що можливі наслідки абсолютно зрозумілі, тому потрібно порівняти різні сценарії.
"Це справді може відбитися на підвищенні тарифів, створити нестабільність. Рішення про запровадження ринку електроенергетики вже ухвалене парламентом. Уряд наразі не робить жодних кроків, щоб проаналізувати ситуацію і сформувати позицію, чи потрібно відстрочити його введення чи ні. Тому це не рішення навіть РНБО. Ми хочемо заслухати і побачити плюси і мінуси. Тому що зараз всі сховалися за передвиборчі гасла", - зазначив він.
Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂
Олександр Турчинов: Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк НАРЕШТІ потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.))
теперь они орут о том что "роттердам+ офигительно круто для экономики и лично каждого жителя Украины.. Никакого рынка запускать - низя, бо .... роттердам+ это вообще зашибись как выгодно всем"
- Пока да!
- И я могу зайти?
- Только быстро - через час выносим.
Помогите Бене материально, у него и так "нестабильности" выше крыши, чтобы еще его предприятиям по европейским тарифам энергию покупать, чтобы себестоимость продукции росла. Скажите, что согласны платить в три раза дороже за свет (а газ вообще не пользовать), сейчас тепло, можно еду в ящике готовить, работающем на солнечной энергии.
....
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків. Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
(с)Дмитро Ленівський
или ты, в бессильной зло и понимании как тебя вазелин СДЕЛАЛ - пришел просто поныть?Так таки что - роттердам отменять уже не нужно, Бене отмена - НЕ выгодна?))Но выгодна народу...
Похоже уровень недоумковости зебилов ниже плинтуса.. а они еще не поняли что вазелин НЕ хочет отменять роттердам+
но вазелин НЕ ХОЧЕТ отмены, требует чтобы Роттердам+ продолжался бесконечно..
А ты.. тоже требуешь?
Только не забудьте (память то у ЗЕбилов девичья), что МВФ и ЕС - то кредиторы , а ЗЕбилы - то закредитованные
Это чтобы не пришло в гоовы ЗЕбильи кредиторам условия диктовать.
Впрочем, мне вовсе неважно, получите вы кредиты или нет.
По-слухам, "дефолт - это хорошо"(С).
ЗЕшефир рулит
То був товстий, здоровий жид, з рудою бородою, з сірими очима, в чорній оксамитовій жилетці. На жилетці теліпався важкий золотий ланцюжок з печаткою і всякими цяцьками; на товстих куцих пальцях блищали важкі золоті персні з дорогими блискучими камінцями. Комірчики й сорочка, чорний блискучий галстук на шиї були засмальцьовані, аж блищали проти сонця. Чорний довгий сюртук, вишневий оксамитовий картуз на потилиці давали йому дуже характерний вид. Невважаючи на його багате вбрання, на золото, од його тхнуло чимсь. Бурлаки впізнали той дух під багатою одежею, як вовки впізнають вовчий дух у вовчій шкурі.==
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- Чи не комедія, вражого сина, з жидом! - сказав Микола. - Служили панам, а це вже довелось служить жидам. Покуштуємо ще жидівського хліба, який він на смак.===
(c)
Іван Нечуй-Левицький
В ЕС и *** рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время
28.05.2019 / 15:12
Представительство ЕС и представительство *** в Украине рекомендуют перенести намеченное на 1 июля введение новой модели оптового рынка электроэнергии на определенное время.
"Представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы. По этой причине запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, следовательно, быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка", - указано в совместном заявлении.
В представительствах ЕС и *** также считают, что в нынешнем политическом контексте будет сложнее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости.
"Мы убеждены, что реформа, предусмотренная законом ("О рынке электрической энергии - ИФ) принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - подытоживается в заявлении.
На июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.
Документ также предполагает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.
при пете в ЕС и *** считали что Украина готова...))))
Приехали?
- Почему?
- Дал ей телеграмму, что завтра приеду из командировки. Приезжаю, а она в кровати с другим мужиком!
- Ну, не расстраивайся так, Абрам, может, она и не бл..дь... Может, просто телеграмму не получила.
2. СНБО теперь будет заседать каждый раз когда повышается цена чего-то для Бени?