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 Україна розширює миротворчий контингент у Малі, - Міноборони

Україна готується збільшити миротворчий контингент у Малі за рахунок військових спостерігачів та офіцерів штату.

Про це повідомив представник Міноборони при Постійному представництві України в ООН генерал-майор Юрій Кравець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На підставі указу президента ухвалено рішення про розширення участі в Малі. Є рішення про введення дев'ятьох фахівців, це спостерігачі ООН та офіцери штабу. Готується перша партія. Сподіваємося, що буквально днями вони прибудуть туди", - розповів Кравець.

Загалом, за його словами, Україна бере участь у шести операціях ООН: у Демократичній Республіці Конго, Південному Судані, в районі Аб'єй, Малі, на Кіпрі, в Косово. Загалом задіяно 272 наших миротворців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 1992 року майже 45 тисяч українських військових взяли участь у миротворчих операціях, - полковник Левчик

Найбільша місія – в Конго, де розгорнуто вертолітний загін: понад 250 осіб, чотири бойові вертольоти Мі-24 і чотири військово-транспортні вертольоти Мі-8.

"У цій місії ми виконуємо різноманітні завдання, і при цьому не ставимо жодних застережень, тобто в нашому випадку ми готові виконувати, згідно з мандатом, всі поставлені завдання", - наголосив генерал-майор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129849
 
 
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С маху прочёл, что расширяют контингент на Бали)
Проснулся... тьфу ты. Показалось.
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Блин на передовой некомплект в частях а они к папуасам лезут,своих лугандонских бабуинов мало? Украина расширяет миротворческий контингент в Мали, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8070
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невже у нас самих війна уже закінчилася?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУкраїна розширює миротворчий контингент у Малі, - Міноборони
 
 
 
 
 
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