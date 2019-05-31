 Україна розширює миротворчий контингент у Малі, - Міноборони

Про це повідомив представник Міноборони при Постійному представництві України в ООН генерал-майор Юрій Кравець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На підставі указу президента ухвалено рішення про розширення участі в Малі. Є рішення про введення дев'ятьох фахівців, це спостерігачі ООН та офіцери штабу. Готується перша партія. Сподіваємося, що буквально днями вони прибудуть туди", - розповів Кравець.
Загалом, за його словами, Україна бере участь у шести операціях ООН: у Демократичній Республіці Конго, Південному Судані, в районі Аб'єй, Малі, на Кіпрі, в Косово. Загалом задіяно 272 наших миротворців.
Найбільша місія – в Конго, де розгорнуто вертолітний загін: понад 250 осіб, чотири бойові вертольоти Мі-24 і чотири військово-транспортні вертольоти Мі-8.
"У цій місії ми виконуємо різноманітні завдання, і при цьому не ставимо жодних застережень, тобто в нашому випадку ми готові виконувати, згідно з мандатом, всі поставлені завдання", - наголосив генерал-майор.
Проснулся... тьфу ты. Показалось.
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