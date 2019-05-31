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Все про:Геращенко Антон (433) Труба (75) ДБР (277)

 Результат роботи Труби на посаді глави ДБР - провал, - Геращенко

Народний депутат України Антон Геращенко розкритикував роботу глави Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Сьогодні 378 днів відтоді, як Роман Труба обіймає пост директора Державного бюро розслідувань.

Результати роботи Романа Труби на своєму посту я можу коротко охарактеризувати одним словом - провал!

Маючи більш ніж достатньо часу і можливостей, Роман Труба за 1,5 року не вжив необхідних заходів для забезпечення повноцінної роботи Бюро, а саме:

- досі не видано умови конкурсу на 142 керівні посади ДБР, що є прямим блокуванням розвитку важливого державного правоохоронного органу з боку Директора ДБР;

- не створено Дисциплінарної комісії ДБР, яка має визначати, хто працює добре, а хто - ні, що створює ілюзію безкарності та породжує безвідповідальність у співробітників ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує кримінальні провадження щодо 23 нардепів і 44 детективів НАБУ, - Варченко

Англійський історик і політик Джон Актон якось сказав: "Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно".

Той факт, що в законі "Про ДБР" ми прописали фактичну неможливість звільнення директора за будь-яких обставин, крім як: набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього або вчинення адміністративного корупційного правопорушення, заяви за власним бажанням або отримання громадянства іншої держави - це величезна помилка.

Я вважаю за необхідне в найкоротші терміни внести до Закону "Про ДБР" зміни, які дозволять знімати Директора ДБР за тією ж процедурою, як і Генерального прокурора України: висловлення недовіри ВРУ за пропозицією не менш як 150 народних депутатів України, а також у разі порушення закону щонайменше 226-ма голосами за звільнення.

Інакше ми ніколи не наведемо лад і не змусимо працювати цей важливий для країни правоохоронний орган.

Також я переконаний у необхідності дати оцінку систематичного нехтування чинним законодавством, а також безпосередньо вимогами Закону "Про ДБР" з боку Романа Труби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не криза, а звичайна ротація", - Труба про звільнення чотирьох керівників ДБР

Саме тому я підготував і направив сьогодні заяву Генеральному прокурору України Юрію Луценку, а також керівнику САП Назару Холодницькому з проханням провести перевірку законності окремих дій поки ще директора ДБР Романа Труби".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129848
 
   
 Топ коментарі
 
взагалі-то - провалом слід вважати, в першу чергу, сабакова в МВС...
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Когда уже наконец-то разгонят мынстэцьковых прихлебателей?
Хуже ольгинцев стали уже...
Всё ноют и ноют, ноют и ноют...
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Провал? А других задач Петюня и не ставил. Что для ГБР, что для САП, что для НАБУ. Везде одни "успехи".
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Результат работы Трубы на должности главы ГБР - провал, - Геращенко

да,делу труба)
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"Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт" (с)
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Мало кто знает что был назначен по квоте Народного фронта,
а конкретно с повеления Авакова... При чем назначен в нарушение
всех условий конкурса так как даже не участвовал в нем,
потому что изначально не претендовал на должность главы ГБР...
Но по команде Авакова за день до назначения комиссия включила
Трубу в число претендентов, а на следующий день
без проверки его качеств назначила на эту высокую должность...
Но раз теперь шестерка Авакова истерит о непригодности того
самого Трубы - то очевидно что его уже успели перекупить другие силы...
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якщо тобі щось дуже потрібно не знайти, то це тобі не обійдеться задарма.


Лозунг при вході в Генрокуратуру,САП,НАБУ,НАЗК...
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взагалі-то - провалом слід вважати, в першу чергу, сабакова в МВС...
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интересно, а КАК попал троечник на ЭТУ должность, если верх его мечтаний была должность - ЗАМЕСТИТЕЛЬ???!!!!!
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"до сих пор не выданы условия конкурса на 142 руководящих должности ГБР, что является прямым блокированием развития важного государственного правоохранительного органа со стороны Директора ГБР;
- не создана Дисциплинарная комиссия ГБР, которая должна определять кто работает хорошо, а кто - нет, что создаёт иллюзию безнаказанности и порождает безответственность у сотрудников ГБР", - Пашинский и Третьяков, креатурой которых является Труба, сказали ему этим пока не заниматься. Трубе есть над чем подумать, кстати, - быть их пешкой или начать выполнять обязанности. В первом случае для него это может иметь не самое желаемое им продолжение карьеры , как минимум.
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Раз Труба так плохо исполнял свои обязанности то надо что бы он вернул все зарплаты за этот период А ОСОБЕННО ВСЕ ВЗЯТКИ полученные от откупившихся преступников )))
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Как корабль вы назовёте так корабль и поплывёт
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Провал? А других задач Петюня и не ставил. Что для ГБР, что для САП, что для НАБУ. Везде одни "успехи".
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то-то у вазелина сплошные успехи - нарушение законов и Конституции, сплошные откаты из рашки, срыв траншей с МВФ и падение гривны, надвигающийся дефолт и рЫферендум.. "стану на колени и сойдемся интересами посередине Украины!"(с) зеленский
За 10 денй вазелин наделал больше гадости Украине, чем янык за 4 года...
Запах горящих шин все ближе...
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Когда уже наконец-то разгонят мынстэцьковых прихлебателей?
Хуже ольгинцев стали уже...
Всё ноют и ноют, ноют и ноют...
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Абсолютно верно. Так что это никакой не провал, труба справился с поставленной задачей.
Вся каденция порошенко вписывается в одно слово - саботаж.
Создали огромное количество антикоррупционных органов только для видимости. На самом деле , ни один из них не работал как положено.
Было сделано все, чтоб работа их была парализована.
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.

как так ? не ожидал
а что такое гбр ? труба - я знаю
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еще один свиношнырь на выход. Но не далеко.
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... Английский историк и политик Джон А́ктон как то сказал: "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно".Источник: https://censor.net.ua/n3129848...
Звучит как признание о себе и своём свинорылом шефе!
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Зеленое трепло обещалось весной сажать . Ну и ?
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Развели кучу контор "рога и копыта",а по факту-пар в трубу.
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Что-то Геращенок до фига развелось в Украине ! И все наглючие! Считать образцом честности, профессиональности, незаангажированности нашу ВР немного легкомысленно!
Но, с оценкой деятельности ГБР согласиться можно!
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Труба - это полная труба ГБР. Но это было понятно с самого назначения этой личности. Как и по Холодницкому и Сыпнику. Петр Алексеевич всегда долго и прискипливо подбирал себе удобных кандидатов - беззубых и бездарных.
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О СКОЛЬКО НАМ ОТКРИТИЙ ЧУДНИХ
ГОТОВІТ ПЄТІ "НЄПРОХОД"....


-30 відсотків ринку "автогазу' і 40 відсотків ринку "дизелю" контролює в Україні Медведчук. дякуючи "роботі" Порошенко з судами і АКМУ.


- Судья Вовк и судья-спикер этого суда Богдан Санин (известен тем, что практически в полночь 30 ноября 2013 года вынес решение, которым запретил людям собираться на Майдане) не прокомментировали LIGA.net ситуацию в Окружном суде. Но в пятничном эфире радио Новое время Санин сообщил, что не знает, почему админсуд выпал из указа Порошенко о реорганизации.

-Указ 270 был опубликован только 19 числа. С «незначительными» изменениями. Списко тех кто был удостоен государственных наград не имел ничего общего с тем, который подали изначально. Более ста человек. Среди них достойные люди, ждавшие своей «очереди» более года. Ряд военных насколько мне известно «паркетных», имеющих «доступ к телу» и вовсе неизвестные люди. Не было в этом списке только тех 24- резервистов, для кого собственно этот указ и готовился изначально…https://site.ua/alexander.surkov/20356-dyra-nomer-270-ili-pochemu-ya-bolshe-ne-golosuyu-za-poroshenko/
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ну хоть бы уж этот толстозадый молчал, 5 лет дин пиар и разглагольства.
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Як може корупціонер боротись з криміналом і корупцією ?! Таке неможливо!
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Этот Труба так похож на одного нарика с района где я раньше жил
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Пока на свободе потрох,ахметка,*****,рева,свинарчуки и остальные воришки-коррупционеры - можно смело говорить,что все украинская правоохранительная система это полная жопа.
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Антон внезапно прозрел что ли?
Странно как- то, что именно сейчас все стали замечать , что ничего не работает ))
А раньше где ваши глаза были ?
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видать неплохо работает раз тохе с арсеном не нравится
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Раз не нравится Геращенко, значит все нормально. Но есть другой вопрос: можно ли рассматривать как успех факт того, что весь город(в данном случае Ровно) расписан надписями на наркоманском языке? (странно, что и сам гор. отдел пока не разрисован этими надписями, но полагаю, это временное явление, скоро исправят). И если да, тогда чей это успех: Авакова, Кивы или Геращенко? Склоняюсь к мысли, что это успех всей троицы. Но может быть ошибаюсь? Может еще кто при делах?
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у Львові аналогічно.
реклама сайтів з торгівлі наркотою.

вихід не дуже всім сподобається- сімки по паспорту.
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Как по мне - это выход, но вряд ли это будет работать. Зная нас, больше чем уверен, что сим-карту можно будет купить где-нибудь в лесу. Похоже, пока выхода нет
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Труба, сказав Антоха і облизав блюдце із залишками кашки. Результати роботи свого корефана Авакова він в притул не бачить.
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Что остается делать Геращенко, если они с Аваковым были уверены что это их человек и будет делать все, что они ему скажут. А не так сталось как гадалось. Сытник с Холодницким конечно бубочки и молодцы. Столько дел развалили. Выставлять Трубе претензии в том, что у него не комплект, при этом саботируя работу конкурсных комиссий, сильно. В этих комиссиях грантожеры с ГОшечниками забили все под себя, а теперь тупо не выходят на работу. Прежде чем гнать на ДБР, зайдите на сайт и посмотрите на открытые дела и те, которые ДБР передало в суды. Они за год сделали больше чем НАБУ и САП за 3 года. И в отличии от первых двух, ДБР косит левых, правых, голубых, красных, белых и зеленых. А возбудились Тоха с Аваковым так потому, что ДБР слишком по их наркобизнесу ударило. Не стоит позволять вешать себе лапшу на уши. Кроме Тохи и Цензора есть еще источники, где можно проверить информацию и иметь свое мнение, отличное от мнения лизоблюда.
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сказали те, кто реформу полиции просрал целиком и полностью..
где видеофиксация нарушений на дорогах?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРезультат роботи Труби на посаді глави ДБР - провал, - Геращенко
 
 
 
 
 
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