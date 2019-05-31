 Результат роботи Труби на посаді глави ДБР - провал, - Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Геращенко зазначив: "Сьогодні 378 днів відтоді, як Роман Труба обіймає пост директора Державного бюро розслідувань.
Результати роботи Романа Труби на своєму посту я можу коротко охарактеризувати одним словом - провал!
Маючи більш ніж достатньо часу і можливостей, Роман Труба за 1,5 року не вжив необхідних заходів для забезпечення повноцінної роботи Бюро, а саме:
- досі не видано умови конкурсу на 142 керівні посади ДБР, що є прямим блокуванням розвитку важливого державного правоохоронного органу з боку Директора ДБР;
- не створено Дисциплінарної комісії ДБР, яка має визначати, хто працює добре, а хто - ні, що створює ілюзію безкарності та породжує безвідповідальність у співробітників ДБР.
Англійський історик і політик Джон Актон якось сказав: "Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно".
Той факт, що в законі "Про ДБР" ми прописали фактичну неможливість звільнення директора за будь-яких обставин, крім як: набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього або вчинення адміністративного корупційного правопорушення, заяви за власним бажанням або отримання громадянства іншої держави - це величезна помилка.
Я вважаю за необхідне в найкоротші терміни внести до Закону "Про ДБР" зміни, які дозволять знімати Директора ДБР за тією ж процедурою, як і Генерального прокурора України: висловлення недовіри ВРУ за пропозицією не менш як 150 народних депутатів України, а також у разі порушення закону щонайменше 226-ма голосами за звільнення.
Інакше ми ніколи не наведемо лад і не змусимо працювати цей важливий для країни правоохоронний орган.
Також я переконаний у необхідності дати оцінку систематичного нехтування чинним законодавством, а також безпосередньо вимогами Закону "Про ДБР" з боку Романа Труби.
Саме тому я підготував і направив сьогодні заяву Генеральному прокурору України Юрію Луценку, а також керівнику САП Назару Холодницькому з проханням провести перевірку законності окремих дій поки ще директора ДБР Романа Труби".
да,делу труба)
а конкретно с повеления Авакова... При чем назначен в нарушение
всех условий конкурса так как даже не участвовал в нем,
потому что изначально не претендовал на должность главы ГБР...
Но по команде Авакова за день до назначения комиссия включила
Трубу в число претендентов, а на следующий день
без проверки его качеств назначила на эту высокую должность...
Но раз теперь шестерка Авакова истерит о непригодности того
самого Трубы - то очевидно что его уже успели перекупить другие силы...
якщо тобі щось дуже потрібно не знайти, то це тобі не обійдеться задарма.
Лозунг при вході в Генрокуратуру,САП,НАБУ,НАЗК...
- не создана Дисциплинарная комиссия ГБР, которая должна определять кто работает хорошо, а кто - нет, что создаёт иллюзию безнаказанности и порождает безответственность у сотрудников ГБР", - Пашинский и Третьяков, креатурой которых является Труба, сказали ему этим пока не заниматься. Трубе есть над чем подумать, кстати, - быть их пешкой или начать выполнять обязанности. В первом случае для него это может иметь не самое желаемое им продолжение карьеры , как минимум.
За 10 денй вазелин наделал больше гадости Украине, чем янык за 4 года...
Запах горящих шин все ближе...
Хуже ольгинцев стали уже...
Всё ноют и ноют, ноют и ноют...
Вся каденция порошенко вписывается в одно слово - саботаж.
Создали огромное количество антикоррупционных органов только для видимости. На самом деле , ни один из них не работал как положено.
Было сделано все, чтоб работа их была парализована.
как так ? не ожидал
а что такое гбр ? труба - я знаю
Звучит как признание о себе и своём свинорылом шефе!
Но, с оценкой деятельности ГБР согласиться можно!
ГОТОВІТ ПЄТІ "НЄПРОХОД"....
-30 відсотків ринку "автогазу' і 40 відсотків ринку "дизелю" контролює в Україні Медведчук. дякуючи "роботі" Порошенко з судами і АКМУ.
- Судья Вовк и судья-спикер этого суда Богдан Санин (известен тем, что практически в полночь 30 ноября 2013 года вынес решение, которым запретил людям собираться на Майдане) не прокомментировали LIGA.net ситуацию в Окружном суде. Но в пятничном эфире радио Новое время Санин сообщил, что не знает, почему админсуд выпал из указа Порошенко о реорганизации.
-Указ 270 был опубликован только 19 числа. С «незначительными» изменениями. Списко тех кто был удостоен государственных наград не имел ничего общего с тем, который подали изначально. Более ста человек. Среди них достойные люди, ждавшие своей «очереди» более года. Ряд военных насколько мне известно «паркетных», имеющих «доступ к телу» и вовсе неизвестные люди. Не было в этом списке только тех 24- резервистов, для кого собственно этот указ и готовился изначально…https://site.ua/alexander.surkov/20356-dyra-nomer-270-ili-pochemu-ya-bolshe-ne-golosuyu-za-poroshenko/
Странно как- то, что именно сейчас все стали замечать , что ничего не работает ))
А раньше где ваши глаза были ?
реклама сайтів з торгівлі наркотою.
вихід не дуже всім сподобається- сімки по паспорту.
где видеофиксация нарушений на дорогах?