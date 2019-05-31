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 Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк наголошує, що президент Володимир Зеленський нині не має прямої комунікації з представниками влади Російської Федерації, а Україна формує свою позицію на переговорах з урегулювання на Донбасі, і потім вона буде проговорюватися в "нормандському форматі" .

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"Володимир Зеленський такої комунікації не веде. Ми дотримуємося нашої позиції, що має бути спочатку сформована переговорна позиція, і далі вона проговорюється в "нормандському форматі". Це правило, якого ми будемо дотримуватися", - сказав він.

"Нам це може подобатись або не подобатись, але вже кілька років такий формат існує і на нього зав'язано дуже багато політичних процесів і рішень, зокрема рішень про санкції, від яких зараз економіка Росії досить серйозно страждає і це дуже серйозний чинник у переговорах", - зауважив секретар РНБО України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129847
 
 
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тот самый данилюк:
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків.
Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
Дмитро Ленівський
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Данилюк , вот интересная старая статья от 2014
Вопрос- ответит ли за Иловайск человек из статьи?

Всё, они зарубили все планы Садового на президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?

В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
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боротьба, разом з західними союзниками, до повної перемоги й відновленню кордонів... бажано, щоби фєдєрастія прекратила своє існування й розділилась на нормальні національні держави... бо з цією довбаною недоімперією завжди у Світа будуть негаразди...
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тот самый данилюк:
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків.
Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
Дмитро Ленівський
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Ранний вечер. Молодой человек собирается на встречу с девушкой.
- Боря, я тебя на человеческом языке прошу, возьми фонарик!
- Мам, ну зачем, на улице еще совсем светло...
- Таки сейчас светло, а потом уже будет темно... Ты шо, хочешь устроить соревнованию с твоим братом Изей?
- А шо?..
- Он тоже не хотел брать на свиданию фонарик и, сам наблюдаешь, какую шмару привел нам на счастье в квартиру!.. Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк - Цензор.НЕТ 8247
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Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂

Олександр ТурчиновНравится Страница
28 мая в 21:30 ·
Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.
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- Мадам Данилюк-Рабинович, вы уже научили своего Олексашу говорить?
- Да, теперь мы учим его молчать. Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк - Цензор.НЕТ 1912
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прямой коммуникации нет, но по батарее перестукиваемся
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Не-а.
Сначала по-телефону звонят во Францию и Германию, там "коземанде" объясняют что говорить можно, а что нельзя (иначе, принимая во внимание уровень умственного развития "коземнады"(С) они третью мировую начнут, и сами не поймут, а что это такое они начали), и только потом, получив одобрение, "*********"(С) контактирует с РФ.
И это хорошо, и это правильно, это называется - "переход под внешние управление".

P.S. Правда, истолкование может быть и несколько иное. Поскольку РФ тоже является участником нормандской группы, то "*********"(С) СНАЧАЛА звонит в РФ для "одобрямса", ПОТОМ сверяется с мнением Германии и Франции (чтобы не выпороли), и поправленную европейцами позицию представляют в РФ, как ОФИЦИАЛЬНУЮ.
Это тоже ничего, потому как контроль вевропейцев имеет место быть.
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Тем не менее , кукла или клоун коломойского таки стал прэзэдентом
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Все энергогенерирующие кампании готовились к этому рынку и просчитали все возможные риски этого стратегического риска, может быть риска, потому что не знают, к чему это приведет. Но считаю, что новый рынок нужен, атомная энергетика и так недофинансируется, последствия этого могут быть похлеще нового рынка.
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Рабинович на Привозе:
- Дайте мне десяток яиц от чёрной курицы. Продавец удивился и ответил:
- Если вы их узнаете, то выбирайте.
Рабинович выбрал - самые крупные. Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк - Цензор.НЕТ 5878
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Главное, чтобы не такой коммуникации как была у Порошенко через Мертвечука, когда он этому "коммуникатору" отдавал бизнес в Украине, в частности давал команды СБУ прессовать мелких трейдеров на рынке дизтоплива, -чтобы кум пуйла смог прибрать к рукам большую часть рынка.
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Мне интересно
Какой конечный результат ожидает от формата нарот и его слуги?
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Ну, если именно моё мнение, то, полагаю, что актуальный формат не способствует эффективному ведению переговоров и необходимо выработать такой подход, который позволил бы подключить к процессу переговоров США и Великобританию.
А в целом, - если вести речь о существующем формате, то желательно принять документ, который устанавливал бы очередность для выполнения положений (например, вывод всех частей и подразделений орков в мордор) и временные рамки для их выполнения, чего нет сейчас. И тогда можно было бы спрашивать с пуйла за невыполнение и это могло бы стать основанием для усиления санкционного давления.
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а що несе ваш шифєр??? або заткніть йому пельку, або ви, разом з ним, зрадники...
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Как вы предлагаете решить вопрос с парашей?
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боротьба, разом з західними союзниками, до повної перемоги й відновленню кордонів... бажано, щоби фєдєрастія прекратила своє існування й розділилась на нормальні національні держави... бо з цією довбаною недоімперією завжди у Світа будуть негаразди...
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Вопрос с кацапами не решится так, как об этом мечтается. Либо признание аннексии Крыма и Дамбасс как ярмо на шее в виде автономии с полными политическими правами на блокировку политики страны. Либо как это было последние годы, измор политический, а самим продолжать двигаться своей дорогой. Других вариантов нет.
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подальше укріплення армії, економіки, міжнародна політична праця на поширення й поглиблення санкцій... це гра у довгу... але в жодному разі навіть не замислюватись піти на домовленості з ворогом або відмовитись хоч від частки своєї землі... фєдєрастія звісно велика, за розмірами й народ рабів терплячий, але у всіх настає межа... головне, щоби не зіпсувати того, що вже зроблено й не загубити союзників...
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Это понимают все разумные люди. К сожалению как выяснилось их меньше, чем откровенной ваты и теле-зомби. Ну не повезло нам к сожалению с соседом на востоке. Это уже не изменить и придется устанавливать какие-то правила игры. Ничего кроме Вами перечисленного, пользы не принесет. Только выдержка и дальнейшее развитие. .
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і норманський формат не має замінити або забути мінські домовленості, бо на їх виконанні базуються санкції, проти фєдєрастів...
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Как и сообщаось
А перестать стрелять
Б упасть на колени
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Да Богдан вылез замазывать сегодняшние фокусы остальных. Только снова тупанул. Нормандский формат - это прямое участие кацапстана.
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Это как бЭ признание, что все действия "коземанды"(С) на международной арене контролируются "старшими товарищами", и что официальную позицию "*********"(С) сообщает РФ только после тщательной приверки и получения одобрения "старших товарищей", то бишь Германии и Франции.
Слава труду, я так считаю.
Никому не нужна война с США (которую тут Беня своими действиями намедни объявил и даже не понял а "чётакова" он сделал).
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Этот персонаж свое рабочее место уже нашел. А то со стороны эти поиски мне напомнили о классном мультике "Ежик в тумане".
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Этот персонаж всё больше напоминает Герман при овоще. Когда овощ что-то говорил, а она пыталась объяснить что это означает. .
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Ну а с кем конфронтировать-то? Эта жи вайна штобы баригi нажилися!!!
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
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Зе брпехло..обіцяло "проста прекратить стрелять"...Де ці обіцянки???????????????
Де таріфи дарром!!!!!!!!!!!!!!!! Де коломовротердам_+!!!!!!!!!!!!!!!! Зеломоський 10 день отримує відкати ратердам!!!!!!!!!!!!!!
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Данилюк , вот интересная старая статья от 2014
Вопрос- ответит ли за Иловайск человек из статьи?

Всё, они зарубили все планы Садового на президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?

В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
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Про Семенченко можно говорить, что угодно: аферист Костя Гришин, балабол и т.д.
Но факт остаётся фактом. В апреле 2014 раша-СМИ публиковали карту ДНР. Где шаг за шагом показывали населённые пункты, перешедшие на сторону ДНР. Практически карта ДНР совпадала с картой Донецкой области. А потом Костя Гришин прошёлся, как Мамай по югу Донецкой области - срывал флаги ДНР (и российские, естественно), бил морды продажным ментам, отстреливал разрозненных сепаров. И, в итоге оказалось, что юг Донецкой области - это всё-таки Украина. Эти факты никаким чёрным пиаром не стереть.
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Вопрос сейчас не в Семенченко,а в том что в Иловайск поперлись бенины люди чтобы отжать завод у Ахметова
а сегодня ктото у власти--так ответят за Иловайск?
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У Петра Алексеевича было 4 года и 6 месяцев, чтобы выяснить, кто виноват, и наказать виновных. Эту версию, кстати, тогда не тиражировали, а только сейчас.
Зато, что я точно помню, какая информация была именно в то время.
Когда штабу ВСУ стало понятно, что в Иловайске российские войска захлопнули ловушку, то Виктору Муженко было поручено выполнить деблокирующий удар с целью нарушить окружение противником. Он выбрал населённый пункт Тельманово и даже занял его своей группой войск. Только там ни наших войск, ни противника не было. Почему-то это всё забыли.
Вот, статья Бутусова про Дебальцево, но там есть и упоминание про Иловайск.
https://ipne.ws/news/ukraine/98butusov-muzhenko-uzhe-troe-sutok-pryachetsya-ot-gneva-prezidenta-v-prifrontovoj-zone/
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О том что Беня полез отжимать завод Ахметова и напоролся на Иловайск- все пять лет говорили в Днепре. До Киева не доходило? Бандиты грабили бандитов
Жта статья от 2014 года подтверждает причину Иловайского котла . Данилюк может наконец озвучить правду.
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ОК, почему тогда Пётр Алексеевич и Юрий Витальевич ничего не предприняли, чтобы наказать виновных?
Ведь ни один человек за Иловайскую трагедию не наказан, не так ли?
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Есть вещи, которые не оглашают. Подобные факты становятся достоянием гласности уже много-много времени спустя.
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Сколько человек было у Сэмена в батальоне?
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Батальон - это 3 роты. То есть 300 человек должно быть.
А на сколько % Донбасс был укомплектован, сказать не могу.
Но, как минимум, на половину он был укомплектован, иначе нет смысла называться батальоном.
Поэтому, если рассуждать логически, там численность колебалась от 150 до 300 человек.
PS. Азов поначалу тоже был батальоном. Но когда он данную численность перевысил, он стал называться - полк Азов.
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Цифра 300 магическая. На Цензоре на той неделе писали, что Беня пообещал генералу Хомчяку 300 тысяч за отжим завода и потому штаб в изаестность не ставили. Думали совершить БЛИЦКРИГ, а вышел Иловайск
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Вот именно....... И на кого рассчитана информация, что пара сотен человек со стрелковым оружием, имея 1 БТР-60 прошел как Мамай, сметая на своем пути далеко не трактористов. Ребята, ну давайте уже хоть через 5 лет попробуем начинать оценивать происходящее тогда.
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А вы видели, чем Азов освободил Мариуполь?
Бой вёл бронированный Камаз. С ДШК в кузове.
А в город ворвались на грузовиках и на ПАЗике.
Есть видео по всем эпизодам.
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Я видела, наверное потому что читала и смотрела не только то, что выкладывал в сети Азов. Советую погуглить - освобождение Мариуполя, генерал Нацгвардии Николай Климчук . Некрасиво со стороны Азова всё-таки приписывать все заслуги себе. Там было задействовано более 500 человек с Нацгвардии и ВСУ + погранцы. Не говоря уже о том, что Береза со своими ребятами тоже принимал участие.
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"... Владимир Зеленский в настоящее время не имеет прямой коммуникации с представителями власти Российской Федерации" - что-то мне подсказывает, что это "настоящее время" скоро закончится.
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Це лише мені здалося, що про відсутність прямої комунікації новоявлений секретар Радбезу говорить з жалем? Ну так у Зєлі масштаб не той. Це у Бєні пряма комунікація з пуциним. Серйозні дядьки не спілкуються через сопливого пацана.
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да чудоЗелемоискии ни с кем особо не говорит
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Мы формируем переговорную позицию, - говорит Данилюк
Зеленский говорит, а давай сдадим Украину по Днепру... А я Зеленского пытаюсь убедить в том, что Украины по Днепру Владимир Владимировичу будет недостаточно и таким образом на компромисс он не пойдет и продолжит вести огонь на Донбассе. Чтобы Владимир Владимирович пошел на компромисс ему нужен Киев, поэтому в этом вопросе у нас пока разногласия с Зеленским, - добавил Данилюк
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ДАНИЛЮК РАБОТАЛ С ХОРОШКОВСКИМ
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Кремлем, формируется переговорная позиция и потом проговаривается в "нормандском формате", - Данилюк - Цензор.НЕТ 663
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а як взагалі може повний профан вести з кимось якісь комунікації, крім фрікгуморних програм та ватяних серіалів???
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говноДанилюк серет на 75% украинцев. ***** тврь. пять лет война, 10К погибших и??????? пусть вовка попробует, так нет, надо срать-срать-шокосрать разводить
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Бог создал три зла: кацапа, чёрта и продажного РыгоАнала и ЗЕбила - козла !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк
 
 
 
 
 
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