 Зеленський не веде прямої комунікації з Кремлем, формується переговорна позиція і потім проговорюється в "нормандському форматі", - Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.
"Володимир Зеленський такої комунікації не веде. Ми дотримуємося нашої позиції, що має бути спочатку сформована переговорна позиція, і далі вона проговорюється в "нормандському форматі". Це правило, якого ми будемо дотримуватися", - сказав він.
"Нам це може подобатись або не подобатись, але вже кілька років такий формат існує і на нього зав'язано дуже багато політичних процесів і рішень, зокрема рішень про санкції, від яких зараз економіка Росії досить серйозно страждає і це дуже серйозний чинник у переговорах", - зауважив секретар РНБО України.
З першого липня в нас повинна була запрацювати європейська модель ринку електроенергії. Згідно планів імплементації Третього енергопакету ЄС. Його імплементація майже унеможливила би вплив чиновничого апарату на тарифи для підприємств.
Зокрема, при запуску прозорої схеми формування тарифів, Феросплавам Коломойського довелось би витрачати десятки мільярдів гривень на рік додатково.
Звісно, бабуся Беня хоч і поц, але дуже жадібний поц. І останні місяці другим фронтом він вів наступ у цьому напрямку, правду кажучи не дуже вдало. В хід йшла уся королівська кіннота та уся королівська рать.
Спочатку йшов авангард легкої піхоти - різного роду експерти твердили про незаконність, лякали тарифами та таке інше. Не прокотило.
Потім важка інфантерія - вже представники зекоманди почали пропонувати відкласти імплементацію на деякий термін - від трьох до дев'яти місяців. Але ринок є ринок, а депутати не були б депутатами якби не були б у курсі бабусиних муток. Знов ці заяви лишились без уваги.
Невдачі зазнала й кіннота - підконтрольні бабусі депутати почали штампувати законопроекти, метою яких було відтермінування або скасування імплементації, але жоден з них так і не був розглянутий.
Але завдяки виграної битві на першому фронті, а саме приводу до власті своєї команди, бабуся отримала можливість застосувати вже важку артилерію. І ось що ми маємо на даний момент:
Перший заступник голови СБУ Баканов направляє офіційного листа до уряду та парламенту, де зазначає загрозу держбезпеці у разі імплементації енергопакету. Так, той самий Баканов, що до недавнього часу був керівником студії «Квартал 95». Вважаю, що ні в кого немає питань а ні щодо його «компетенції», а ні щодо його ангажованості.
А це дає неформальний привід для скликання засідання РНБО для вирішення цього питання.
А голова РНБО у нас - хто? Пра-виль-но - Данилюк! Той Данилюк, що колись знайшов «стіну» біля Кабміну, перебуваючи на посаді вже кілька місяців. Ту саму «стіну», що стоїть там споконвіку. А потім шукав ситуативну кімнату РНБО у приміщенні Адміністрації Президента. На сороковий день після перемоги зекоманди на виборах і на дев'ятий після інавгурації. Стосовно його «компетенції» та ангажованості мабуть теж ні в кого не має ніяких сумнівів.
І ось засідання РНБО повинно відбутися вже завтра. Тільки під вже формальним приводом - аварія на шахті у Львівський області, наслідком якої стала загибель двох гірняків.
Якщо ви вважали, що існує хоч яка межа цинізму для Коломойського, то ні - ніяких меж не існує.
Два життя плюс - статистика. Два життя мінус - інструмент вирішення власних питань.
Nothing personal - just business.
Я міг би добавити, що потрібен максимальний розголос, але сподіваюсь, що ви й самі все розумієте…
Дмитро Ленівський
- Боря, я тебя на человеческом языке прошу, возьми фонарик!
- Мам, ну зачем, на улице еще совсем светло...
- Таки сейчас светло, а потом уже будет темно... Ты шо, хочешь устроить соревнованию с твоим братом Изей?
- А шо?..
- Он тоже не хотел брать на свиданию фонарик и, сам наблюдаешь, какую шмару привел нам на счастье в квартиру!..
Олександр ТурчиновНравится Страница
28 мая в 21:30 ·
Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.
- Да, теперь мы учим его молчать.
Сначала по-телефону звонят во Францию и Германию, там "коземанде" объясняют что говорить можно, а что нельзя (иначе, принимая во внимание уровень умственного развития "коземнады"(С) они третью мировую начнут, и сами не поймут, а что это такое они начали), и только потом, получив одобрение, "*********"(С) контактирует с РФ.
И это хорошо, и это правильно, это называется - "переход под внешние управление".
P.S. Правда, истолкование может быть и несколько иное. Поскольку РФ тоже является участником нормандской группы, то "*********"(С) СНАЧАЛА звонит в РФ для "одобрямса", ПОТОМ сверяется с мнением Германии и Франции (чтобы не выпороли), и поправленную европейцами позицию представляют в РФ, как ОФИЦИАЛЬНУЮ.
Это тоже ничего, потому как контроль вевропейцев имеет место быть.
- Дайте мне десяток яиц от чёрной курицы. Продавец удивился и ответил:
- Если вы их узнаете, то выбирайте.
Рабинович выбрал - самые крупные.
Какой конечный результат ожидает от формата нарот и его слуги?
А в целом, - если вести речь о существующем формате, то желательно принять документ, который устанавливал бы очередность для выполнения положений (например, вывод всех частей и подразделений орков в мордор) и временные рамки для их выполнения, чего нет сейчас. И тогда можно было бы спрашивать с пуйла за невыполнение и это могло бы стать основанием для усиления санкционного давления.
А перестать стрелять
Б упасть на колени
Слава труду, я так считаю.
Никому не нужна война с США (которую тут Беня своими действиями намедни объявил и даже не понял а "чётакова" он сделал).
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
Де таріфи дарром!!!!!!!!!!!!!!!! Де коломовротердам_+!!!!!!!!!!!!!!!! Зеломоський 10 день отримує відкати ратердам!!!!!!!!!!!!!!
Вопрос- ответит ли за Иловайск человек из статьи?
Всё, они зарубили все планы Садового на президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?
В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
https://ofeliyadd.livejournal.com/98598.html?page=18
Но факт остаётся фактом. В апреле 2014 раша-СМИ публиковали карту ДНР. Где шаг за шагом показывали населённые пункты, перешедшие на сторону ДНР. Практически карта ДНР совпадала с картой Донецкой области. А потом Костя Гришин прошёлся, как Мамай по югу Донецкой области - срывал флаги ДНР (и российские, естественно), бил морды продажным ментам, отстреливал разрозненных сепаров. И, в итоге оказалось, что юг Донецкой области - это всё-таки Украина. Эти факты никаким чёрным пиаром не стереть.
а сегодня ктото у власти--так ответят за Иловайск?
Зато, что я точно помню, какая информация была именно в то время.
Когда штабу ВСУ стало понятно, что в Иловайске российские войска захлопнули ловушку, то Виктору Муженко было поручено выполнить деблокирующий удар с целью нарушить окружение противником. Он выбрал населённый пункт Тельманово и даже занял его своей группой войск. Только там ни наших войск, ни противника не было. Почему-то это всё забыли.
Вот, статья Бутусова про Дебальцево, но там есть и упоминание про Иловайск.
https://ipne.ws/news/ukraine/98butusov-muzhenko-uzhe-troe-sutok-pryachetsya-ot-gneva-prezidenta-v-prifrontovoj-zone/
Жта статья от 2014 года подтверждает причину Иловайского котла . Данилюк может наконец озвучить правду.
Ведь ни один человек за Иловайскую трагедию не наказан, не так ли?
А на сколько % Донбасс был укомплектован, сказать не могу.
Но, как минимум, на половину он был укомплектован, иначе нет смысла называться батальоном.
Поэтому, если рассуждать логически, там численность колебалась от 150 до 300 человек.
PS. Азов поначалу тоже был батальоном. Но когда он данную численность перевысил, он стал называться - полк Азов.
Бой вёл бронированный Камаз. С ДШК в кузове.
А в город ворвались на грузовиках и на ПАЗике.
Есть видео по всем эпизодам.
https://youtu.be/xfURJ5CG4pw
Зеленский говорит, а давай сдадим Украину по Днепру... А я Зеленского пытаюсь убедить в том, что Украины по Днепру Владимир Владимировичу будет недостаточно и таким образом на компромисс он не пойдет и продолжит вести огонь на Донбассе. Чтобы Владимир Владимирович пошел на компромисс ему нужен Киев, поэтому в этом вопросе у нас пока разногласия с Зеленским, - добавил Данилюк
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ