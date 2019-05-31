 Конституційний Суд 4 червня почне розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний засідань КС, який опубліковано на сайті суду.
Четвертим пунктом на 4 червня на порядку денному стоїть розгляд президентського указу про розпуск парламенту.
"Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Одессит поехал в Париж. Звонит жене и спрашивает:
- Сара, шо Беню обокрали?
- И с чего ты взял?
- А шо ж его Джоконда, которая у него на кухне висела, в Лувре делает?
Віталій Барабаненко @baraban088 2 ч.2 часа назад
Не может быть
https://youtu.be/2HyqIfRSESw
- Ну не могу же я его при всех називать адиет!
Я понимаю вашу эйфорию ввиду избрания любимого кино героя президентом, но от досрочных выборов выиграют больше всех Зе, Порошенко и Юля. Я сильно сомневаюсь что у Зе или По будет та же поддержка осенью что и сейчас. А вот проигрывают от досрочных выборов обычные украинцы.
Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду:
https://youtu.be/2HyqIfRSESw
Парубий в нарушение законодательства тупо игнорировал факт отсутствия коалиции.
Поэтому его можно сейчас привлечь к уголовной ответственности, при желании.