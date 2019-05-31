EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1002  23
Матеріали за темою:
Все про:ВР (4883) КС (291) розпуск (50) наказ (145)

 Конституційний Суд 4 червня почне розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради

Конституційний суд України 4 червня почне розглядати депутатське подання з вимогою визнати незаконним рішення Президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний засідань КС, який опубліковано на сайті суду.

Четвертим пунктом на 4 червня на порядку денному стоїть розгляд президентського указу про розпуск парламенту.

"Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Указ про дострокові вибори неконституційний: відомі юристи оприлюднили аргументи для Конституційного Суду. ВIДЕО

Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129845
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, будет импичмент или оно само напишет по собственному...
 показати весь коментар
 
Украина пошла на рекорд. Самый короткая президенская каденция в истории человечества. Можем когда хотим.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Цикаво, а когда Конституционньій суд наконец рассмотрит кляузу Порошенко на Раду, в которой он настучал что парламент по его реформаторскому мнению незаконно лишил его шефа Януковича президентского золотого унитаза? Ведь пять лет томится в ожидании Петр Алексеич!
 показати весь коментар
 
поздно. компания уже набирает обороты, деньги на ветер?
 показати весь коментар
 
якщо суд визнає указ неконституційним, як ви думаєте чи ляже він першою цеглинкою в процедуру імпічменту Вови "Дуже Дякую"? Конституционный Суд 4 июня начнет рассмотрение конституционности указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 1878

Одессит поехал в Париж. Звонит жене и спрашивает:
- Сара, шо Беню обокрали?
- И с чего ты взял?
- А шо ж его Джоконда, которая у него на кухне висела, в Лувре делает?
 показати весь коментар
 
Народ хочет знать, Нужен ли Народу Украины Конституционный Суд,или это Забава для Отмазки Олигархов и Барыг?
 показати весь коментар
 
Якщо українці не хочуть Конституційного Суду України то будуть мати Конституційний Суд Російської Федерації. Так що не вижовувайся тут.
 показати весь коментар
 
Украина пошла на рекорд. Самый короткая президенская каденция в истории человечества. Можем когда хотим.
 показати весь коментар
 
 
Вы можете только хотеть. Дырку вы от бублика получите, а не импичмент.

https://youtu.be/2HyqIfRSESw
 показати весь коментар
 
 
Мальчик, пришедший колядовать в еврейскую семью, ушел в долгах...
 показати весь коментар
 
Интересно, будет импичмент или оно само напишет по собственному...
 показати весь коментар
 
 
Оно, импичмента не будет, так что наслаждайтесь своими влажными фантазиями.
 показати весь коментар
 
 
- Позвольте полюбопытствовать, почему ви все время называете вашего мужа Адя?
- Ну не могу же я его при всех називать адиет! Конституционный Суд 4 июня начнет рассмотрение конституционности указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5969
 показати весь коментар
 
Пусть рассматривают, указ соответствует Конституции, и никакие судорожные движения умирающего антиукраинского коррупционного режима Порошенка его не спасут.
 показати весь коментар
 
 
Вы не на базаре, с точки зрения буквы закона коалиция прекратила существовать толко в середине мая и по закону есть 30 дней для ее формирования, так что юридических оснований для роспуска нет. То что Зе типа договорился с депутатами, это не более чем нарушение закона со стороны что депутатов, что Зе.
Я понимаю вашу эйфорию ввиду избрания любимого кино героя президентом, но от досрочных выборов выиграют больше всех Зе, Порошенко и Юля. Я сильно сомневаюсь что у Зе или По будет та же поддержка осенью что и сейчас. А вот проигрывают от досрочных выборов обычные украинцы.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно, вы не на базаре, поэтому дождитесь решения КС.

Нарушил ли Зеленский Конституцию, досрочно распустив Верховную Раду:
https://youtu.be/2HyqIfRSESw
 показати весь коментар
 
Вы бы прочли мое сообщение прежде чем отвечать. Автор ветки сказал что порошенко не поможет никакой суд. А я утверждаю что Порошенко от этих досрочных выборов только выиграет. А то что самый гуманный суд примет нужное решение сомнений нет, увы, у нас нет независимых судов
 показати весь коментар
 
Вы сказали "с точки зрения буквы закона...", "юридических оснований для роспуска нет. ", но это в компетенции КС, который должен рассмотреть все нюансы, возможно и те, о которых мы не знаем. Вы видео посмотрели? Де-факто коалиции не было давно.
 показати весь коментар
 
 
Закон достаточно однозначно определяет случаи роспуска парламента, и какое бы решение не вынес КС он вызывает у меня доверия не больше чем Зеленский, вся его клоунская свита, да и по большому счёту Порошенко.
 показати весь коментар
 
А фактически?
Парубий в нарушение законодательства тупо игнорировал факт отсутствия коалиции.
Поэтому его можно сейчас привлечь к уголовной ответственности, при желании.
 показати весь коментар
 
 
Если есть за что привлекайте. Но оправдывать Зе лишь тем что другие тоже нарушают закон тоже нельзя. Ведь этот самый зеленский говорил что все плохие, а он будет хорошим, честным и не нарушит никогда законов
 показати весь коментар
 
Порошенко продолжает рулить. Как азартные игроки он не пожалеет сил и средств на реванш в т.ч. и на КС !!! На мой взгляд результат будет быстро ,как никогда ранее.
 показати весь коментар
 
 
И наконец то уставшие и переработавшие депутаты уйдут в заслуженный отпуск....Зеленский поторопился с роспуском....Билеты были куплены,Плавки и купальники тоже.А тут надумал перевыборы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонституційний Суд 4 червня почне розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради
 
 
 
 
 
 вгору