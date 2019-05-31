 Конституційний Суд 4 червня почне розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний засідань КС, який опубліковано на сайті суду.

Четвертим пунктом на 4 червня на порядку денному стоїть розгляд президентського указу про розпуск парламенту.

"Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.